Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Соглашения о развитии более 40 туробъектов в России подписаны на ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соглашения о создании более 40 гостиничных и санаторно-курортных комплексов на общую сумму более 200 млрд рублей подписаны на ПМЭФ-2022 представителями государства и бизнеса, сообщает в субботу пресс-служба Ростуризма.

"На 25-ом Петербургском международном экономическом форуме представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных, санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на создание более 40 туристических проектов в самых разных регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, лидером по количеству проектов стал Краснодарский край, где остро не хватает качественных современных отелей разного уровня именно на пляжных территориях.

"Большая часть инвесторов планирует привлечь к последующему управлению российские управляющие гостиничные компании", - подчеркивается в сообщении.

Ране глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что в России для развития внутреннего туризма необходимо увеличить качественный номерной фонд в 2-3 раза в ближайшие пять лет.

ПМЭФ-2022

12
Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форумуЧеловекоподобный робот-кассир "Дуняша" компании "Промобот"Выставочный стенд компании "Уралхим"Участники ПМЭФ-2022Стенд Санкт-ПетербургаПосетительницы во время панельной дискуссии "Сверхновые карьерные траектории"Первый день работы ПМЭФ-2022Стенд БашкортостанаСессия "Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность"Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"Стенд Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)Вход в центр аккредитации Петербургского международного экономического форума
Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форуму
Ростуризм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Энергоковчег России - спасение мира от глобального кризиса. Обобщение

Энергоковчег России - спасение мира от глобального кризиса. Обобщение

Транспортировка по двум ниткам "Турецкого потока" будет приостановлена с 21 по 28 июня

Транспортировка по двум ниткам "Турецкого потока" будет приостановлена с 21 по 28 июня
ПМЭФ-2022

Сечин заявил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом"

Сечин заявил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом"
ПМЭФ-2022

Сечин рассказал о голословных обвинениях США в поставках иранской нефти

ПМЭФ-2022

Глава "НОВАТЭКа" заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе

Глава "НОВАТЭКа" заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

ПМЭФ-2022

Президент РФ заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС

ПМЭФ-2022

Путин заверил, что РФ будет защищать интересы жителей Донбасса

Цены на нефть рухнули после заявлений главы ФРС США

ПМЭФ-2022

Путин призвал крупный бизнес РФ инвестировать в страну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });