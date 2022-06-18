Соглашения о развитии более 40 туробъектов в России подписаны на ПМЭФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соглашения о создании более 40 гостиничных и санаторно-курортных комплексов на общую сумму более 200 млрд рублей подписаны на ПМЭФ-2022 представителями государства и бизнеса, сообщает в субботу пресс-служба Ростуризма.

"На 25-ом Петербургском международном экономическом форуме представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных, санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на создание более 40 туристических проектов в самых разных регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, лидером по количеству проектов стал Краснодарский край, где остро не хватает качественных современных отелей разного уровня именно на пляжных территориях.

"Большая часть инвесторов планирует привлечь к последующему управлению российские управляющие гостиничные компании", - подчеркивается в сообщении.

Ране глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что в России для развития внутреннего туризма необходимо увеличить качественный номерной фонд в 2-3 раза в ближайшие пять лет.