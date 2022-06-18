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ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год

ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза, до 7%, с 22% в августе прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен в ритейле.

"Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль", - сказал в субботу в интервью "Интерфаксу" на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский.

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с ритейлерами и поставщиками, чтобы обсудить текущие проблемы.

"Они (проблемы - ИФ) есть, но не системные, и решаются участниками рынка. У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле", - отметил глава ведомства.

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ФАС Максим Шаскольский
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