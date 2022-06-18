ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза, до 7%, с 22% в августе прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен в ритейле.

"Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль", - сказал в субботу в интервью "Интерфаксу" на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский.

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с ритейлерами и поставщиками, чтобы обсудить текущие проблемы.

"Они (проблемы - ИФ) есть, но не системные, и решаются участниками рынка. У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле", - отметил глава ведомства.