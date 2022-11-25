Думе предложили вдвое сократить срок оплаты торговыми сетями скоропортящихся товаров

Авторы законпроекта рассчитывают, что его принятие поможет производителям продуктов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты хотят обязать торговые сети в два раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, так как производители испытывают существенное давление в связи с вынужденным переходом на предоплату сырья, ингредиентов и упаковки, а торговые сети продолжают активно развиваться, открывая новые точки.

Законопроект № 243186-8 в Госдуму внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Документ опубликован в думской базе данных без официального отзыва правительства.

По закону о торговле, сети обязаны произвести оплату производителям не позднее 8 рабочих дней со дня отгрузки товара со сроком годности до 10 дней. Предлагается для продуктов со сроком годности до 5 дней ввести оплату не позднее 4 рабочих дней, а для продуктов со сроком годности от 6 до 9 дней - не позднее 8 рабочих дней.

Норма о том, что для товаров со сроком годности от 10 до 30 дней оплата производится до 25 рабочих дней, а для товаров со сроком годности свыше 30 дней - до 40 рабочих дней, остается неизменной. При этом законопроект вводит норму о сокращении до 10 календарных дней сроков оплаты всех продовольственных товаров, включенных в установленный правительством перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков годности.

"Снижение установленных предельных сроков оплаты товаров, поставляемых производителями, окажет существенную поддержку производителям скоропортящихся и социально-значимых продовольственных товаров, поможет им преодолеть волатильность условий ведения бизнеса (рост себестоимости, кассовые разрывы), сохранить бизнес в целом, что обеспечит повышение доступности продовольственных товаров для населения и создаст предпосылки для сдерживания цен на них", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что производители испытывают давление в связи с вынужденным переходом на предоплату сырья, ингредиентов и упаковки для готовой продукции.

"По данным производителей, поставщики упаковки для продовольственных товаров сократили сроки оплаты поставляемой продукции в среднем на 40%, поставщики ингредиентов - в среднем на 60% либо перешли на предоплату, транспортные компании - в среднем на 70%, а морские перевозчики перешли на 100% предоплату", - говорится в материалах.

Сложившаяся практика, по мнению авторов законопроекта, ведет к постоянному дефициту ликвидности у производителей, а отсрочка платежей со стороны торговых сетей фактически является скрытым бесплатным кредитованием торговли со стороны производителей.

"Складывается ситуация, когда в некоторых случаях организация торговли получает товар, реализует его, получает следующую поставку, реализует ее и только после этого осуществляет оплату производителю - таких циклов (поставка-реализация) до наступления момента оплаты может быть несколько, что приводит к дисбалансу интересов производителей и продавцов. При этом производители продовольственных товаров в настоящее время и так испытывают дефицит оборотных средств при одновременной необходимости сдерживать свои отпускные цены. Крупные торговые сети продолжают активно развиваться, открываются новые торговые точки и распределительные центры. В то же самое время поставщики вынуждены решать задачу по сохранению возможности продолжать производство продовольственных товаров, отказываясь от своих инвестиционных планов по развитию и сокращая ассортимент производимых товаров", - говорится в пояснительных материалах.