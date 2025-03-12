Глава Якутии: добыча полезных ископаемых в регионе в ближайшие годы будет только расти

Айсен Николаев рассказал, как развивается экономика республики

Айсен Николаев Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Якутия является самым большим регионом России, с огромными запасами природных ресурсов на значительной территории. Как развивается экономика региона, ее ведущие отрасли в непростых экономических условиях, как идет строительство моста через Лену и ждать ли республике лесных пожаров этим летом, в интервью "Интерфаксу" рассказал глава региона Айсен Николаев.

- Айсен Сергеевич, как себя чувствуют ведущие отрасли по итогам 2024 года и первых месяцев 2025 года? Как вы оцениваете экономическую ситуацию в регионе?

- Экономика в Якутии, в целом, испытывает те же проблемы, что и вся страна. Конечно, в первую очередь, это связано с высокой процентной ключевой ставкой, с ростом стоимости кредитных средств.

Соответственно, у нас это усугубляется тем, что есть такие сезонные факторы удорожания как северный завоз. В него привлекаются большие финансовые средства для обеспечения закупок топливно-энергетических ресурсов. Конечно, здесь процентная ставка играет серьезную роль: это влияет на конечную цену продукта, транспортной услуги.

Хорошо, что в этом году, наконец-то, появилась возможность выделения средств на северный завоз из федерального бюджета - бюджетные кредиты. Первые 10 млрд рублей на Дальний Восток выделили. Из них Якутия получила порядка 3 млрд рублей. Этот вектор движения мы только приветствуем.

Несмотря на все сложности, прошлый год закончили неплохо. У нас промышленный рост - 8,5%, валовой региональный продукт растет и за прошлый год составил где-то порядка 2,5 трлн рублей.

Мы установили рекорды по добыче золота и угля: вышли на объем 55 тонн золота и 49 млн тонн угля. У нас второе место по стране по обоим направлениям. Традиционно по добыче алмазов Якутия лидирует в мире. Несмотря на санкции, которые вводятся против нас. По нефти и газу у нас умеренный рост и пятое место в стране по обеим позициям.

Что касается налоговых поступлений, то в прошлом году помогли золотопромышленники. Они на 64% увеличили выплаты в бюджет. Впервые доля их отчислений составила 20% от всех налоговых доходов бюджета республики.

По всем направлениям добычи полезных ископаемых Якутия будет сохранять такую положительную динамику в следующие годы. Особенно по углю и золоту у нас хорошие инвестиционные планы.

- Если говорить о редкоземельных металлах - очень актуальной теме в связи с последними событиями - в прошлом году президент России просил правительство ускорить освоение Томторского месторождения. Как продвигается этот проект и как участвует в нем регион?

- Вы знаете, я неоднократно поднимал на встречах с президентом страны вопрос по разработке Томторского месторождения. Это реально уникальное месторождение, одно из крупнейших не только в стране, но и в мире. Оно способно значительно способствовать импортозамещению, укреплению обороноспособности страны и решению вопросов технического суверенитета.

Уникальность Томторского месторождения в том, что, например, содержание ниобия в нем в среднем в 2,5 раза больше, чем в самых богатых месторождениях Бразилии и Канады. Если сравнивать с месторождениями по стране, то содержания ниобия в Томторском превышает среднее значение порядка в 20 раз. Содержание других редкоземельных элементов - где-то в 10 раз.

Сейчас месторождение не разрабатывается в силу разных причин - объективных, субъективных. Потому что лицензия переходила в разные компании. Хотя большой пласт подготовительных работ в свое время был проведен.

Соответственно, сейчас после поручения президента идет работа по подготовке и запуску этого проекта.

Мы самим активным образом этот проект поддерживаем, будем создавать благоприятные условия для инвесторов. Есть уже предполагаемые инвесторы, которые готовы этим заниматься. Ожидаем, что в этом году уже выйдем на какие-то конкретные решения по освоению Томторского месторождения.

- Помимо редкоземельных металлов в Якутии еще много нефти и газа. В этом году планируется подключение новых грузоотправителей из Якутии для заполнения ВСТО?

- У нас неплохие сейчас темпы показывает "Иркутская нефтяная компания". Ее дочерняя компания "Саханефть" на территории Якутии активно наращивает добычу нефти. Мы заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и первый в регионе специальный инвестиционный контракт. Также наши традиционные партнеры: "Сургутнефтегаз", "Роснефть" (ее дочерняя компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча") тоже выдерживают свои планы по добыче.

Но сейчас все-таки одни месторождения уже исчерпываются, значит, надо переходить на другие. Геологоразведка у компаний ведется в плановом режиме. В принципе, проблем в части возможного снижения добычи нефти в Якутии мы точно не испытываем.

- Новым игроком на территории Якутии становится "Газпром нефть". Они вам о своих планах сообщают? Когда у них начнется повышение роста добычи?

- Мы обсуждаем это. Они же больше занимаются вопросами нефтяной оторочки нефтегазоконденсатных месторождений. В принципе, по Чаянде у них работы идут. В Мирнинском районе "Газпром" будет уже новые месторождения газа к "Силе Сибири" подключать в ближайшее время. Вот как раз они там будут разворачиваться на оторочках.

- А какой у вас прогноз по добыче нефти в ближайшие годы в Якутии? Какой рост может быть?

- Мы не будем идти резко, практически по всем крупным месторождениям компании вышли на проектную мощность. Расти будем стабильно понемногу, исходя из текущих возможностей компаний.

- Еще один проект, о котором вы тоже с президентом много говорили, это строительство Ленского моста. На каком он сейчас этапе? Как ведутся работы?

- Сегодня все этапы строительства моста через реку Лену уже получили положительные заключения Главгосэкспертизы. Идут строительные работы согласно плану "дорожной карты".

Сейчас идут работы по строительству технологических площадок, устройству фундаментов опор, доставляется техника. В этом году будут ставиться огромные опоры на русловой части территории.

20 декабря 2024 года было заключено соглашение с Росавтодором по предоставлению субсидий из федерального бюджета на 2025−2027 годы. Уже в феврале федеральные средства этого года полностью поступили и направлены в проект.

Общий объем федеральных средств на реализацию проекта в пятилетнем плане дорожной деятельности предусмотрен в размере порядка 43 млрд рублей.

- Ленский мост - это только один из 90 объектов мастер-плана развития Якутска. Что из этих проектов уже "в работе", что планируется запустить в текущем году?

- Мастер-план Якутска, конечно же, это важнейший для нас стратегический проект, по которому должна городская агломерация Якутска развиваться в ближайшие годы. Три проекта, связанные с благоустройством общественных пространств, уже реализованы.

Центральная площадь - Площадь республики - полностью реконструирована. Построена большая набережная имени Романа Михайловича Дмитриева - нашего первого олимпийского чемпиона. Также построена набережная озера Сайсары.

В 2025 году у нас 11 проектов. На пяти объектах работы начались еще в прошлом году, еще шесть новых. Из новых - это комплекс Высшей школы музыки на 240 учащихся с интернатом на 150 мест, который строится в Якутске по поручению президента страны. Средства федерального бюджета выделены, активная фаза строительства началась. Кроме того, строятся три школы и два детских сада. По детским садам сейчас конкурсы объявлены, по школам тоже планируется в ближайшее время объявить.

- Еще один очень важный проект для региона — это строительство Жатайской судоверфи. Удалось ли решить все вопросы, которые были? Когда планируется запуск?

- Запуск планируется в этом году. Ожидаем, что уже в ближайшие месяцы все-таки первый этап строительства будет завершен. Сейчас строительная готовность - порядка 88%. Работы на финишной прямой, постоянно ведется мониторинг.

К сожалению, предыдущим подрядчиком были допущены определенные нарушения. Сейчас эти нарушения исправляются. Проект с изменениями сейчас на выходе в Главгосэкспертизе.

У меня нет никаких сомнений, что в этом году верфь заработает. Другой вопрос, что в сегодняшних условиях высоких процентных ставок, необходимо, чтобы на корабли, которые будут строиться на Жатайской судоверфи, оказывалась государственная поддержка в рамках различных федеральных программ.

- В Якутии есть еще один проект с тяжелой судьбой – железорудное месторождение Тимир, 51% в котором у Evraz и 49% у "АЛРОСА". При нынешней непростой конъюнктуре рынка - какие у него перспективы вы видите?

- Вы знаете, вопрос Тимира - это вопрос больше к собственникам. Потому что это проект достаточно большой корпорации. И их подходы пока еще не позволяют более активно им заниматься. Хотя мы этот вопрос уже начнем обострять. Ведь пока обсуждают рентабельность проекта Тимир, дочерняя компания "Мечела" начала добычу железной руды на территории Якутии. Акционерам Тимира пора занимать более активную позицию.

- "АЛРОСА" в конце прошлого года заявила программу сокращения издержек на фоне сохраняющейся плохой конъюнктуры рынка: оптимизация части персонала, сокращение добычи на наименее рентабельных участках. Затронул ли процесс Якутию? Будет ли компания консервировать добычу на активах, которые временно закрывала в 2020 году?

- Во-первых, программа, которую "АЛРОСА" приняла, нами была утверждена. Мы, как одни из основных акционеров компании, все эти планы обсуждали, принимали.

Это связано с очень непростой ситуацией на мировом алмазном рынке. Предпосылки появились не сегодня и не вчера. COVID-19 ударил очень сильно. Китайский рынок, например, даже близко не пришел к допандемийным значениям. Китай был тем рынком, на который все рассчитывали к началу 2020-х годов как на будущий двигатель спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. А после коронавируса все практически сошло на нет.

Ну и, конечно, все эти безумные санкции коснулись и "АЛРОСА". В конечном итоге, эти санкции ничего хорошего не сделали и для мирового рынка. Цены на рынке падают, и соответственно, мы должны снижать свои расходы.

Поэтому эта программа и была принята. Она в принципе не предусматривает окончательной консервации месторождений. Мы считаем, что при коррекции цен месторождения могут быть обратно вовлечены в оборот. Тем более, что большинство из них россыпные. Серьезных вложений для их консервации не понадобится.

Что касается сокращения кадров, то, конечно, это вопрос всегда болезненный. Коснулся он серьезно управленческого персонала, инженерно-технических работников. Людей с рабочими специальностями, вахтовиков мы с руководством стараемся перенаправлять внутри компании на те направления, где есть потребность. Поэтому, я думаю, что непростые решения по оптимизации расходов в части социальной ответственности мы реализуем с наименьшими потерями.

- У "АЛРОСА" есть потенциальный покупатель для сложных времен – Гохран. Придется ли подключать его в этом году?

- Вы знаете, такая возможность "опционально" есть. Со всеми об этом проговорено. Но при этом мы понимаем, что обращаться будем только в случае реальной необходимости. На рынке появились первые признаки стабилизации, но пока делать выводы рано.

- Президентом поставлена перед регионами задача по социализации и трудоустройству ветеранов-участников СВО. Как эта работа проводится в Якутии? Есть ли какие-то договоренности с бизнесом, с предприятиями?

- Мы работаем самым активным образом, все эти вопросы для нас приоритетны. В 2025 году по моему поручению ведется работа по созданию базы рабочих мест для трудоустройства не менее 3 тысяч участников СВО. С представителями бизнес-сообщества никаких проблем не видим, все идут на встречу.

В 2024 году были трудоустроены по договоренностям с нашими компаниями свыше 600 участников СВО и членов их семей.

Также в Якутии запущен проект "Земля героев" в рамках федеральной программы "Время героев". Он уже начал работать, будут отобраны первые 25 человек. В его рамках мы будем готовить людей, которые смогут управлять государственными, муниципальными органами власти, государственными компаниями.

- Якутия входит в пожароопасный сезон. Каковы прогнозы? Насколько сложным он будет?

- Знаете, Якутия настолько огромная, что летом пожарная опасность будет всегда. Пока, исходя из долгосрочных прогнозов, сильно в худшую сторону отличаться сезон не будет в части засух. Вместе с тем, мы должны быть готовы к любым изменениям погоды.

Радует то, что благодаря прямому поручению президента очень существенно увеличено финансирование по охране лесов. Если раньше из федерального бюджета выделялось порядка 1,6 млрд рублей, то сейчас, благодаря его решению, общая сумма на охрану лесов Якутии составляет 4,2 млрд рублей в год. Рост колоссальный.

У нас будут создаваться новые авиаотделения, в том числе в Арктике. Увеличивается число авиапатрулирований, пеших маршрутов. Будем активно применять беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки. Уверен, что, несмотря на все сложности, связанные с природными явлениями, мы будем готовы к пожароопасному сезону.