Гендиректор "Балтики": основная идея - возвращение в продажу собственных торговых марок

Дмитрий Визир рассказал о планах "Балтики" после выхода из Carlsberg Group

Гендиректор "Балтики": основная идея - возвращение в продажу собственных торговых марок Фото: пресс-служба компании "Балтика"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" несколько месяцев назад завершила длившийся больше года развод с концерном Carlsberg. Выход из международной группы поставил "Балтику" в новые условия работы, по некоторым направлениям взаимодействие с партнерами пришлось фактически нарабатывать с нуля.

О развитии производства, экспорта и работе с брендами в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор "Балтики" Дмитрий Визир.

- Какие изменения произошли в "Балтике" после выхода из Carlsberg Group?

- Изменению структуры владения сопутствует юридическое изменение структуры управления. То есть если раньше акционер был иностранный, то теперь он российский. Взаимоотношения в компании становятся принципиально другими, ведь отныне они развиваются внутри одной юрисдикции. Что это означает? Исключительно российское налоговое законодательство, более простое взаимодействие с точки зрения принятия корпоративных решений, единые правила внутри организации и формализация процессов.

Плюс, нужно понимать, что, будучи частью международной группы, вместе с явными бенефитами в виде лучших практик, наработанных по всему миру, глобальных контрактов и рынков, получаешь и ограничения. Так, не всегда компания сама может определять вектор развития, а за ее счет прежде всего растет международный бизнес. Поэтому начиная с 2012 года "Балтика" фактически не развивалась как компания. Объем вторичных продаж российских брендов "Балтики" в период с 2012 по 2022 год сократился более чем в два раза, в то время как росли продажи иностранных брендов материнской компании.

К тому же по решению иностранного акционера были закрыты два завода - в Красноярске и Челябинске. В результате мы имеем острый дефицит производственных мощностей. К сожалению, долгое время не проводилось обновление имеющихся производственных фондов. По нашим оценкам, к настоящему моменту износ оборудования уже превышает 80%.

Кроме того, подверглись оптимизации подходы к работе с оборудованием и сырьем. Мы выбрали другие подходы в части совершенствования рецептуры и технического обслуживания, пришли к формату планово-предупредительного ремонта. Естественным образом возрастают затраты, но зато завод работает без аварий и последующих остановок. Таким образом, повышается эффективность оборудования.

Коренным образом изменились также цепочки поставок. Мы потеряли глобальные контракты в сфере закупок, оказались вынуждены восстанавливать связи и заново перезаключать договоры. Получилось, что где-то мы стали покупать дороже, а где-то наоборот - дешевле.

- Как обстоят дела с ассортиментной матрицей?

- Если ретроспективно посмотреть на портфель брендов компании, то за последние 10-15 лет он сильно трансформировался. Ещё в 2021-2022 годах в торговых сетях наблюдалось засилье как исконно иностранных брендов, так и российских с названием на латинице. За последние полтора года бренды, которые относились к прошлым собственникам, покинули портфель компании. В настоящее время в портфеле насчитывается 50 пивных национальных и региональных брендов, а также один бренд энергетического напитка. Пиво в объеме SKU занимает 88%, энергетические напитки - 10% и вода - 2%.

Флагманский бренд пива "Балтика" в 2000-е считался номером один в Европе. С тех пор происходило планомерное вымывание с рынков российских и "балтийских" сортов, их замещали иностранные, на тот момент принадлежавшие материнской компании. При этом в России шло перепозиционирование: иностранные сорта пива выбились в премиум и суперпремиум сегменты, а российские сорта ушли в эконом. Их объемы уменьшились, а рецептура дешевела. Такая ситуация в целом была характерна для рынка пивоварения.

Основная идея - возвращение в продажу собственных торговых марок. Мы хотим обеспечить доступ покупателей ко всевозможным сортам и вкусовой палитре в рамках номерной линейки "Балтики". С этой целью перезапустили серию в новом оформлении, упаковке и с улучшенным ингредиентным составом. Так хотим напомнить российскому потребителю, что сорта пива успешно варятся и в нашей стране.

- С правовой точки зрения отношения "Балтики" и Carlsberg полностью урегулированы и подача каких-то новых исков исключена? В целом наработанные при Carlsberg каналы сбыта, операционная структура, внутренние процессы продолжают действовать? Или что-то приходится воссоздавать заново?

- Совершенно верно. Все спорные моменты, которые были, улажены. Сделка купли-продажи активов состоялась согласно условиям, утвержденным правительственной комиссией РФ. К настоящему моменту никаких проблем, недопонимания или неразрешенных вопросов между компаниями нет.

Если говорить о наследии Carlsberg, то можно назвать хорошим, например, налаженный документооборот. Естественно, никто не сносил полностью процессы в компании, не обнулял накопленный опыт, чтобы выстроить работу по новой.

- Во скольких странах представлена продукция компании? Насколько усложнилась логистика?

- Несмотря на серьезные изменения в ассортименте, "Балтика" смогла показать рост продаж по всем ключевым регионам в 2024 году: СНГ (рост более 40%), Китай (рост более 20%), дальнее зарубежье (рост порядка 9%). В 2024 году продукция "Балтики" стала доступна покупателям из Сербии, Черногории, Северной и Южной Кореи, Великобритании, Колумбии, Йемена, Кувейта, Омана и Ирака. География поставок продукции "Балтики" охватывает более 60 стран. С точки зрения логистики, доставка готовой продукции не столько усложнилась, сколько стала занимать больше времени.

- Компания отчиталась о росте продаж на международных рынках в 2024 году более чем на 30%. Столь высокая доля экспортных продаж - это следствие долгих лет пребывания "Балтики" в составе международной группы?

- Дело в том, что мы начали активнее развивать направление. Сейчас для нас экспорт - один из ключевых приоритетов. В структуре экспорта среди российских пивоваров мы занимаем порядка 40%.

Как ранее я сказал, мы возвращаемся с брендами в те страны, где когда-то присутствовали. В 2024 году "Балтика" возобновила прямые отгрузки в страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Молдавию. Добавьте к этому большое количество россиян, релоцировавшихся в другие страны, которые любят российское пиво.

- В целом - как оцениваете перспективы экспорта российского пива? Какие направления наиболее перспективные? Какие есть препятствия на этом направлении?

- Законодательных ограничений точно нет. Считаю, что любой российский продукт, речь не только о пиве, обладает экспортным потенциалом. Пиво не является товаром двойного назначения, не подпадает под санкции, на него не наложены ограничения.

В каждой стране сформировалась своя культура потребления, есть свои вкусовые предпочтения. Они разнятся от страны к стране. Наши задачи - их угадать и удовлетворить потребности потребителя.

- Какие видите основные тенденции на российском рынке пива после ухода зарубежных компаний?

- Пивобезалкогольная отрасль, представителем которой является "Батика", старается отвечать на новые вызовы: необходимость обновления оборудования, импортозамещение хмеля, рост финансовой нагрузки в связи с обновлением требований законодательства, например, маркировка, повышение акцизов и так далее.

Прежде всего, важно заместить ушедшие марки товаров из России. Российский потребитель не должен чувствовать себя обделенным. Верю, в перспективе пивоварение способно развиваться за счет локального производства и отечественных сортов. Процесс перехода сложен, но, думаю, в течение года-двух игроки окончательно переключатся на российское. Наша компания полностью прошла путь за один год. Сейчас мы выпускаем только российские сорта, которые принадлежат компании, ничего не производим по лицензии иностранных правообладателей.

Сомнений нет, что возрождение российского пивоварения потребует комплексной поддержки, которую проще получить, консолидировав усилия игроков. По инициативе "Балтики" создан Совет по развитию пивоваренной отрасли, призванный объединить представителей пивобезалкогольной отрасли и экспертов с целью формирования благоприятных условий для развития индустрии на территории РФ.

Совет займется формированием комплекса мер, направленных на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов непосредственно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам.

- Какая у компании была инвестпрограмма в прошлом году? На что направлены инвестиции?

- Инвестпрограмма компании на 2024 год составила более 9,6 млрд рублей, из них в производственные площадки - более 3,5 млрд рублей. Объем вложений превысил в два раза показатель предыдущего года.

Также на ближайшие три года разработана программа модернизации, в рамках которой планируем поменять критичные части оборудования для повышения устойчивости как производственной компании. Трехлетняя программа затронет абсолютно все наши предприятия. Плановые инвестиции в развитие мы не афишируем.

- Какой объем продукции произвела компания в прошлом году?

- В прошлом году объемы производства увеличились на 19%, что является рекордным для компании темпом роста с 2000-х годов.

- А на этот год какие планы?

- Традиционно мы не раскрываем планы будущих периодов.

- Обеспечены ли заводы необходимой тарой и упаковкой? С кем из бизнеса сотрудничаете по этой линии?

- В настоящее время заводы не испытывают нехватки необходимой тары и упаковки. Среди наших поставщиков - предприятия из дружественных стран и со всех уголков России.

Если говорить о сырье, то только в базе контрагентов по ячменю присутствуют более 1 тыс. хозяйств. Это фермеры, крупные и средние хозяйства, агрохолдинги.

- Ранее СМИ писали, что "Балтика" ведет переговоры о покупке двух пивоваренных заводов - ОАО "Букет Чувашии" в Чувашии и ОАО "Булгарпиво" в Татарстане. Можете ли их подтвердить? Чем завершились переговоры?

- Между компаниями "Балтика", "Букет Чувашии" и "Булгарпиво" нет юридических взаимоотношений.

- Как развивается аграрное направление компании, производство солода? Есть ли в планах инвестиции в выращивание хмеля?

- Мы продолжаем инвестировать в развитие агросектора, в частности, в выращивание пивоваренного ячменя на нашей земле. Также в лице "Балтики", которая на постоянной основе заинтересована в получении сырья, обеспечиваем рынок сбыта для фермерских хозяйств и крупных зерновых компаний.

В настоящее время львиная доля семян пивоваренного ячменя ввозится из-за рубежа. Отечественная селекция сортов пивоваренного ячменя почти отсутствует. Замещение семян пивоваренного ячменя иностранной селекции российскими сортами возможно в долгосрочной перспективе. И компания к этому стремится, в том числе путем реализации собственных проектов селекции. "Балтика" планирует совместно с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и партнерами разработать сорта пивоваренного ячменя отечественной селекции в перспективе следующих нескольких лет.

При этом "Балтика" реализует программу хмелеводства, решая проблему его импортозамещения. В 2023 году компания приобрела в Вурнарском районе Чувашии действующее хозяйство площадью 22 га, на 38 га ведется строительство новых хмельников. Компания изучает дальнейшие возможности расширения проекта на другие регионы. В текущем году компания инвестирует в строительство нового комплекса по первичной переработке хмеля и приобретение необходимой сельскохозяйственной техники.

- Глава Минспорта Михаил Дегтярев недавно высказался за возвращение продажи пива на российских стадионах, так как это принесет дополнительные средства для развития спорта в стране. Каково отношение "Балтики" к столь резонансной в обществе теме, как продажа пива на стадионах? Как это соотносится с курсом властей на борьбу с алкоголизмом и употреблением алкоголя молодежью?

- Запреты обычно приводят к обратному результату, что неоднократно доказано в нашей истории. На сегодняшний момент продажа пива на стадионах запрещена. Но если вспомнить недавнее проведение Чемпионата мира по футболу в России, когда было сделано исключение из правила, то синергетический эффект от продажи пива во время матчей оказался позитивным. Фактически на повестке стоит вопрос организации процесса. Потребление пива на спортивных соревнованиях - уже часть культуры "боления", культуры самого мероприятия.

Пока желающие одновременно выпить бокал пива и посмотреть игру направляются в спортивный бар. А можно вернуть действие на стадион и, тем самым, обеспечить его заполняемость.

- Вы сами за каким видом спорта следите?

- Я фанат хоккея, регулярно посещаю игры. При этом могу ходить на разные команды. Понятно, что поскольку живу в Петербурге, 95% из всех игр - это СКА. Но когда оказываюсь в Москве, и так получается, что идет какой-либо хоккейный матч, с удовольствием беру билеты и на другие команды.