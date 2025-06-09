Глава VK Tech: при таком масштабе надо быть публичными просто с точки зрения организации деятельности

Павел Гонтарев рассказал о целях IPO, финансовом состоянии, планах развития компании как в России, так и за рубежом

Павел Гонтарев Фото: Пресс-служба

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Планирующий IPO разработчик корпоративного софта VK Tech (технологическая вертикаль холдинга VK) демонстрирует двукратные темпы увеличения выручки и в дальнейшем рассчитывает расти выше рынка. При этом компания не планирует привлекать заемные средства, а выход на биржу рассматривает прежде всего не в качестве способа привлечения финансирования, а как инструмент получения публичного статуса, который позволит усилить потенциал развития и укрепить бренд, рассказал в интервью "Интерфаксу" генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев на полях конференции ЦИПР-2025.

- Расскажите о текущем финансовом положении компании. Каковы темпы роста?

- Рынок ПО и IT-услуг, по оценкам экспертов, вырос на 12% в 2024 году, а VK Tech - на 42%. В I квартале 2025 года мы показали 64% роста выручки к сильным результатам I квартала прошлого года. При этом затраты растут меньшим темпом, в связи с чем мы показали первый раз положительную EBITDA по I кварталу.

На корпоративном рынке есть сезонность, у нас она более сглаженная - не так, как у тех, кто работает только с крупными корпорациями, в которых основные закупки традиционно совершаются в IV квартале. У VK Tech они более-менее равномерно распределены по году, потому что облачные сервисы потребляются по Pay-as-you-go модели.

Мы удовлетворены нашим темпом роста, но понимаем, что отдельная задача - продолжать расти быстрее рынка. Это ключевой фокус.

- Удастся ли вам сохранять положительную EBITDA в течение года и по итогам года?

- Наша выручка растет быстрее затрат, это дает основания думать, что мы сохраним положительные показатели.

- Некоторые компании говорят, что есть урезание бюджетов у заказчиков, что, соответственно, может влиять на IT-рынок. Вы у своих заказчиков наблюдаете такое сокращение бюджетов?

- Мы, конечно, видим все структурные сдвиги в экономике, и очевидно, что в некоторых отраслях есть замедление инвестиционной активности, связанное, например, с высокой ключевой ставкой. Но на нас это особо не отражается: опять же, мы растем по выручке - и при таких темпах роста грех жаловаться на урезание бюджетов.

- Вы сказали, что рынок в 2024 году вырос на 12%. Есть ли у вас оценки, какая динамика может быть в этом году?

- На рынке корпоративного ПО происходит структурный сдвиг. Западных вендоров больше нет и их выручки тоже - они активно замещаются российскими производителями. Мы видели отраслевой отчет Strategy Partners, согласно ему, сегмент корпоративного ПО будет расти с CAGR в 24% до 2030 года. Могут быть флуктуации между годами, связанные с общеэкономическими причинами, но рынок будет расти неизбежно, потому что идет интенсивное замещение западного софта, растут объемы данных, которые хранятся в облаках, и эти факторы роста никуда не денутся.

К тому же сейчас очень мощно развивается спрос на компоненты, связанные с искусственным интеллектом и инфраструктурой под языковые модели и машинное обучение. Это тоже большой фактор роста, который мы не можем не отмечать. Поэтому я верю в то, что оценки Strategy Partners реалистичны.

- Зарубежные облачные сервисы, которыми все равно продолжают пользоваться компании, как-то мешают вашему облачному бизнесу? Глава Минцифры Максут Шадаев недавно сказал, что допускает возможность рассмотрения запрета на их использование в крупных компаниях.

- Мне кажется, что облачными сервисами западных компаний наш корпоративный рынок уже не пользуется. Я не знаю примеров крупных компаний, которые продолжают сидеть на облачном Microsoft или Amazon, понимая, что их в любой день могут отключить.

Безусловно, у нас еще остается очень много западного софта, который установлен внутри периметра компаний, то есть on premise. Отказ от него может продлиться еще 3-4 года. Это будет плавный переход - компаниям нужно обеспечивать непрерывность своей деятельности, нужно по-прежнему быть эффективными, поэтому в одну ночь западный софт не отключишь. Но эта тенденция никуда не денется, ничего не развернется назад. Это понимает вся отрасль.

- Если опять же возвращаться к вашим финансам, в финансовой отчетности за 2024 год компания сообщала о том, что не привлекала кредиты и займы. Удается ли вам продолжать в этом же ключе, хватает ли собственных средств для развития? Или, может быть, вы планируете выйти на долговой рынок - например, облигации привлекать или кредиты?

- У нас такая бизнес-модель, что мы действительно не привлекали заемное финансирование в прошлом и пока не планируем это делать. VK Tech достиг того уровня зрелости, когда каждая новая продажа продукта портфеля не требует существенных дополнительных затрат, позволяет нам стабильно наращивать маржинальность и реинвестировать в разработку новых продуктов без привлечения внешнего капитала.

В конце прошлого года мы сообщили о том, что рассматриваем возможность публичного размещения. Это стратегический вектор нашего развития. В эту сторону мы активно смотрим, готовимся, проводим организационные изменения, чтобы быть прозрачными, понятными для потенциального инвестора.

- Какие задачи призвано решить IPO с учетом того, что компания, по вашим словам, способна развиваться без внешнего капитала?

- Говоря про IPO, мы думаем прежде всего про то, что это позволит нам как компании-вендору корпоративного ПО раскрыться для рынка. При таком масштабе деятельности, как сейчас, при таком темпе роста нам надо быть публичными просто с точки зрения организации деятельности. Статус публичной компании усиливает потенциал развития, позволяет укрепить бренд, иметь собственную инвестиционную стратегию и цели.

- Глядя на текущую рыночную ситуацию, по вашей оценке, IPO - это все-таки уже вопрос следующего года?

- Мы внимательно следим за рынком и существующей конъюнктурой, на основе этого будет приниматься решение.

- Какой пакет хотите разместить?

- Опять же - зависит от конъюнктуры. В какой-то момент мы станем публичными - это для нас стратегический сценарий развития.

- Сейчас вы присутствуете в двух странах за пределами России. Планируете ли вы на какие-то еще рынки идти? Может быть, за пределы СНГ?

- Сейчас для нас важнейшим приоритетом с высоким фокусом является работа в России, потому что здесь высокий незакрытый спрос. Задача для нас, как вендора, и отрасли в целом - догнать ожидания, выдать продукт того качества, который позволит всем спокойно и без потери эффективности "переехать" на российское ПО и удовлетворить спрос внутри страны. Я думаю, что 2-3 года это будет ключевой задачей и ключевым фактором роста. За счет того, что мы догоним ожидания отечественных заказчиков, мы создадим продукт, который будет конкурентоспособен и за рубежом, где ожидания заказчиков схожие.

Мы довольны тем, как развивается наш бизнес в Центральной Азии. Недавно прошла конференция VK Cloud в Казахстане, которая показала большой интерес к VK Tech. Более 1000 посетителей на облачной конференции для одного вендора - это очень хороший показатель заинтересованности местных заказчиков. У нас уже больше 200 клиентов в стране. Мы выводим новые сервисы, создаем кластер под машинное обучение. И с точки зрения рентабельности у нас в Казахстане все хорошо.

Поэтому мы будем тиражироваться и в других странах. Это важный вектор развития, чтобы не потерять дыхания конкуренции, не замкнуться в своем пространстве - из других стран никто не ушел, все на месте, и мы имеем возможность сопоставить состояние своего продукта с текущим продуктом американских и китайских конкурентов.

- В какую сторону смотрите с точки зрения международной экспансии?

- Помимо Центральной Азии смотрим на некоторые страны дальнего зарубежья - в основном это Юго-Восточная Азия и Северная Африка. Если решим туда заходить, то будем делать это системно. То есть мы не хотим делать просто партнерские продажи, для нас важно приходить в страну, открывать в ней офис и развиваться самостоятельно.

- Есть ли уже какие-то договоренности по выходу в новые страны?

- Возможно, в скором времени анонсируем одну из дальнего зарубежья.

- А Латинская Америка вас не интересует?

- Пока это не первый приоритет.

- А уровнем своего присутствия в России вы довольны, или есть какие-то "белые пятна"?

- У нас огромный потенциал с точки зрения роста, нам есть куда идти - это касается и регионального присутствия, и отраслевого. Мы в первую очередь занимаемся системными кросс-отраслевыми решениями, потому что на них самый большой спрос. Параллельно мы начинаем смотреть на отраслевые задачи в нефтегазовой отрасли, в банковской сфере, в энергетике. Мы понимаем, что там тоже для нас есть огромный пласт работы.

- То есть вы какие-то новые продукты хотите выводить на рынок?

- Да.

- Какие?

- Формируя наш продуктовый портфель, мы исходим из того, кто мы, что мы умеем делать и как люди нас воспринимают. С одной стороны, VK Tech знает практически все про корпоративные коммуникации и в целом - про взаимодействие людей. Всем, что касается совместной работы, коммуникаций, управления персоналом и взаимодействия человека как работника с работодателем, мы точно будем заниматься, создавать новые продукты.

С другой стороны, мы продолжим укреплять свои позиции в сферах, которые касаются работы с большими объемами данных, с высокими нагрузками, с инфраструктурой, с платформами данных.

- Дальнейшее развитие вы видите только органическое, или не исключаете - а может быть, и рассматриваете - сделки M&A?

- Мы смотрим на рынок, не исключаем и сделки M&A. Так, мы в этом году раскрыли сделанную инвестицию в Р7 - это лидер рынка российских офисных приложений и очень важный для нас партнер. Совместная работа, коммуникации и работа с документами - это соседние ниши, и для нас очень важно в первую очередь технологическое партнерство с Р7.