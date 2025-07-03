Глава РТК-ЦОД: было бы очень не умно выходить на рынок с недооценкой

Сергей Бочкарев рассказал, что компания ожидает роста выручки в 2025 году примерно до 80 млрд рублей

Глава РТК-ЦОД: было бы очень не умно выходить на рынок с недооценкой Фото: Пресс-служба

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Компания "Центр хранения данных", работающая под брендом "РТК-ЦОД", может стать первой из "дочек" "Ростелекома", которая проведет IPO. На стремительно растущем рынке коммерческих дата-центров компания является лидером с долей более 30% и демонстрирует двузначные темпы увеличения выручки.

В 2022 году компанию возглавил Сергей Бочкарев, перейдя в РТК-ЦОД из Национальной системы платёжных карт (НСПК), где занимал должность первого заместителя председателя правления. В интервью "Интерфаксу" Бочкарев рассказал о планах дальнейшего развития компании, ситуации на рынке дата-центров и предстоящем IPO.

- В I квартале "РТК-ЦОД" показал рост выручки на 33%, а OIBDA - на 7%. Каковы ваши ожидания по финансовым результатам за I полугодие и весь 2025 год? Удастся ли сохранить такие темпы роста?

- Год, безусловно, сложный - наверное, как у всех. Наши акционеры принимают самое непосредственное участие в работе компании и ставят нам амбициозные задачи.

Я на все всегда смотрю с оптимизмом, в том числе и на этот год. Прежде всего, у нас достаточно диверсифицированные виды деятельности, мы себя позиционируем как IT сервис-провайдер полного цикла: у нас есть центры обработки данных, но мы также являемся крупнейшим провайдером облачной инфраструктуры - и в В2В, и в B2G. У нас есть огромное количество сложных интеграционных проектов, есть софтверные компании "Базис", NGENIX, ТЦИ, MSK-IXи др. Направления очень разные, и это позволяет нам надеяться, что мы закончим этот год достаточно успешно.

- Есть какой-то таргет, на сколько вы хотите нарастить выручку по итогам года? Двузначный темп роста удастся сохранить?

- Двузначный темп будет. Мы вырастем по выручке с 69 млрд рублей примерно до 80 млрд рублей.

- Ваш бизнес довольно капиталоемкий. На фоне высокой ставки и неблагоприятной макроэкономики не пришлось ли вам снижать капзатраты в 2025 году?

- Конечно, сегодня мы приоритизируем наиболее эффективные проекты. Вокруг очень много направлений, в которые хотелось бы пойти - то, что называется advanced - вперед. Например, в то, что связано с искусственным интеллектом. Понятно, что там более дорогие инфраструктурные решения со стороны ЦОДов и так далее. Но сейчас у нас есть разумные ограничения по формированию долговой нагрузки. Выделенный капекс достаточный - порядка 20 млрд рублей.

- На 2025 год?

- Да, в этом году. Поэтому мы совершенно точно не "сушимся", хотя хотелось бы бежать более быстрыми темпами. Все-таки моя задача, как СЕО, прежде всего увеличивать стоимость компании, зарабатывать максимальную прибыль. Сегодняшняя ставка нас переориентирует, мы идем в первую очередь в те проекты, где сроки окупаемости меньше - например, в развитие софта, потому что строительство дата-центров - более долгая история с точки зрения возврата инвестиций, и не только для нас.

- Первое снижение ставки, которое недавно было объявлено, как-то способно улучшить ситуацию?

- 1% для нас не очень заметно, к сожалению.

- Каковы планы компании по строительству ЦОДов?

- В этом году у нас идет четыре стройки, хотя хотелось бы больше. Фокус внутри команды, помимо строительства, - на эффективное использование уже существующей инфраструктуры, и кроме инвестиций в строительство ЦОДов, у нас идут огромные инвестиции на замену ИТ-оборудования в этих самых стойках для критически важных государственных информационных систем, для того, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию. У нас создана огромная инфраструктура - на сегодняшний день 25 центров обработки данных, это 27,8 тыс. стоек. У нас есть центр R&D, где мы проводим собственные испытания наших отечественных разработок и решений: это сервера, сетевое оборудование, системы хранения данных и т.д.

- Вы упомянули о том, что в этом году - 4 стройки. Могли бы назвать, какие?

- Недавно мы ввели в эксплуатацию дата-центр в Нижнем Новгороде. Сейчас заканчиваем третью очередь ЦОДа в Екатеринбурге, но на этом точно не остановим проект. На ПМЭФ встречались с правительством Свердловской области: вместе c властями региона мы проактивно ищем новую площадку, потому что та, на которой мы уже построили три очереди ЦОДа, исчерпала себя - нет ни места, ни энергетики. Ищем четвертую площадку.

Кроме того, мы ведем стройку нового ЦОДа в Санкт-Петербурге, а в Удомле в Тверской области рядом с Калининской АЭС только что завершили строительство и ввели в эксплуатацию третью очередь дата-центра.

Цикл создания центра обработки данных - полтора-два года. Сейчас все центры мы строим на новых решениях, в том числе отечественных, - и с точки зрения охлаждения, и с точки зрения энергетики. Есть решения наших партнеров из дружественных стран. Это тоже challenge, нам же важно построить ЦОД, который бы по всем характеристикам соответствовал требованиям надежности, бесперебойности. Это огромная работа.

- Когда планируете ввести третью очередь ЦОДа в Екатеринбурге?

- Скорее всего, в I квартале 2026 года. Сейчас достраиваем, финально идет монтаж инженерного оборудования и пуско-наладочные работы, все это займет месяцы.

- Могли бы назвать параметры третьей очереди этого дата-центра?

- 214 стоек, инвестиции - 810 млн рублей.

- В Санкт-Петербурге давно вы начали?

- Мы начали в прошлом году. И уже выходим на финишную прямую.

- Каковы планы по строительству ЦОДов на будущий год?

- Еще нет окончательно сверстанного бюджета на 2026 год, мы только входим в фазу планирования, будем защищать все проекты на инвестиционном комитете.

- Вы в прошлом году купили крупный ЦОД "Медведково" у PNK Group. Планируете продолжить покупки?

- Эта сделка была покупкой только формально, на самом деле за ней стояла наша совместная работа с PNK, потому что решения, которые используются, были спроектированы и реализованы под нашим надзором.

Мы продолжаем смотреть на рынок, но не видим интересных объектов для покупки. Я понимаю и строительные компании - они находятся в той же ситуации, когда инвестиции в ЦОД с точки зрения капекса не самые быстро окупаемые.

Одновременно сейчас есть реальный дефицит стоек в Москве. Видим это по количеству поступающих запросов.

ЦОД "Медведково-2" на 4 800 стоек расчетной мощностью 36 МВт, введенный в июле 2024 года, весь продан и заполнен. Нам понадобилось всего несколько месяцев - в декабре он уже был законтрактован.

Потребность сейчас огромная, при этом 80% мощностей ЦОДов находится в Москве. Эту тенденцию нужно менять. У очень многих организаций сейчас нет резервирования. Да, IT было когда-то вторичным, но сейчас мы понимаем, что, особенно с учетом рисков и угроз, которые есть в центре России, надо формировать плечо, опорную сеть ЦОДов на Урале, в Сибири - это Екатеринбург, Новосибирск. У нас там есть большая группа дата-центров, и в дальнейшем можно ее наращивать.

Отдельная сложная история - это выбор места для ЦОДа. Здесь должны "сойтись" наличие земли, электричества, транспортной доступности. Кроме того, рядом не должно быть, например, детского сада, так как ЦОД - это шумный объект; или железной дороги - потому что от нее идет большая вибрация. Мы обращаемся к главам регионов, и вместе с ними ищем подходящие локации. Например, в Екатеринбурге мы пересмотрели 40 площадок, но удовлетворяющей всем нашим требованиям пока не нашли.

- Не испытываете ли вы нехватки финансирования?

- Компания - это всегда финансовый баланс между доходами и расходами. Особенно при подготовке к IPO - всех же интересует эффективность, в первую очередь. Да, мы теоретически могли бы взять в долг больше, но это должно быть рационально обусловленное решение. У нас есть задача от акционеров, поэтому стратегию все-таки определяет совет директоров, два наших акционера - они определяют тренд нашего развития. Сейчас это абсолютно сбалансированная стратегия, которая является частью стратегии "Ростелекома" в целом. Мы с точки зрения выручки - заметная часть "Ростелекома" и достаточно эффективная и быстрорастущая - это около 10% в совокупной выручке. И поскольку мы заметны и важны стратегически, нам уделяется много внимания.

- В чем вы видите цель IPO, в первую очередь?

- Когда компании выходят на IPO, у каждой есть своя боль и абсолютно разные задачи: у кого-то есть cash in, у кого-то cash out. Наша задача на данном этапе - это не привлечение средств.

Фондовый рынок после 2022 года изменился. Точнее сказать, что он заново формируется. И это такой вызов для меня, как для СЕО. Подготовка к IPO - это однозначно повышение уровня качества управления внутри компании. Компания становится публичной, у нее появляются обязательства не перед двумя акционерами, а перед огромным количеством, она становится абсолютно прозрачной. Поэтому для меня это в первую очередь задача повышения и качества управления, и ответственности, особенно первой линейки топ-менеджмента, которая, отвечая за все проекты, смотрит на них более ответственно.

На этом этапе мы понимаем, что у нас при выходе на IPO есть стратегия какого-то темпа роста, который мы должны обеспечивать. То есть IPO, скажем так, дисциплинирует - это раз.

Второе: когда ты прозрачен, в отличие от других игроков коммерческих ЦОДов, ты получаешь определенный value с точки зрения участия в конкурсных процедурах по выбору поставщиков. Поэтому IPO также выступает неким драйвером роста бизнеса. И, тоже не скрою, еще одна задача - увидеть публичную стоимость компании, а через нее - и всего "Ростелекома", потому что "Ростелеком", на мой взгляд, недооценен.

Для меня лично это в том числе и "капитализация самого себя". Я до этого был первым заместителем председателя правления Национальной системы платежных карт. И когда меня приглашали в "РТК-ЦОД", вывод на IPO был задачей номер один, которая меня зацепила: мне было крайне интересно вывести на IPO такой большой и сложный кластер (у нас 16 юрлиц). Несмотря на то что я всю жизнь занимаюсь IT, меня привлекают и сугубо менеджерские задачи: как эффективно управлять такими структурами, как выводить их на новое качество работы, как увеличивать стоимость компаний. Мы являемся здесь маркет-мейкерами - и с точки зрения доли, и стоимости, и всего остального - и это, мне кажется, очень важный и интересный опыт.

- Исходя из названных целей IPO, на ваш взгляд, какой пакет целесообразно было бы предложить рынку?

- В прошлом году в России было 19 размещений, из них 15 - IPO, а остальное - SPO. В 2023 году было 12 размещений, но с точки зрения объема денег в 2024 году их было меньше - порядка 100 млрд рублей против 128 млрд рублей в 2023 году. И все размещают 5-10%. То есть, как мы видим, большого рынка пока нет.

И, конечно, выходить на высокой ставке не хочется, потому что даже уменьшение ставки на 6 п.п. поменяет стоимость нашей компании в 2 раза. Представьте, что мы выходим при высокой ставке, и потом ставка откатывается до 10%, и какая-то другая компания, которая меньше нас в десятки раз, проводит IPO и получит такую же оценку, как и мы. Было бы очень не умно, наверное, сейчас выходить с такой формальной недооценкой.

Поэтому мы находимся в состоянии такого stand by, у нас примерно 3-месячная готовность для выхода, так как в 2024 году мы завершили все мероприятия по подготовке к IPO - в том числе преобразование в АО. Когда мы получим сигнал с рынка, у нас есть 3-месячный цикл, когда мы обязательно разместимся.

- Проведение IPO планирует еще один облачный провайдер - "Селектел". Будете вы как-то на них ориентироваться при выборе сроков выхода на биржу?

- Я очень с большим уважением отношусь к этой компании, но мы очень разные. Мы работаем на разных рынках, хотя и то, и другое называется облаками.

Мы уверены в себе, мы не будем ни на кого ориентироваться, мы ориентируемся на рынок. Я думаю, что и они так же примерно размышляют.

- Если возвращаться к теме нехватки ЦОДов. Михаил Осеевский на конференции ЦИПР высказал идею о том, что цифровым компаниям было бы целесообразно сообща заказывать строительство электростанций под ЦОДы с ИИ и рядом создавать общую площадку для своих дата-центров. Как считаете, это может быть выходом из ситуации и обсуждается ли с энергетиками, с компаниями?

- Это одна из наших общих проблем, которая должна решаться. Например, мы были в Китае в ЦОДе с искусственным интеллектом. Чтобы понимать масштабы: ЦОД из 200 стоек, одна стойка с оборудованием стоит $15 млн. Таким образом, ЦОД стоит примерно $3 млрд. Это колоссальные инвестиции. Здесь, в сегодняшних рыночных условиях, это могут делать либо такие гиганты как Сбер или "Яндекс", или - несколько компаний в коллаборации. Любые сотрудничества считаю безусловно интересными, но здесь должна быть и очень важна роль государства и регуляторов рынка.

В том же Китае со стороны государства везде выставлены, грубо говоря, "API-розетки": есть специальные тарифы на электроэнергию, есть места под ЦОДы - только приходи и строй. Потому что ЦОД - это некая точка роста для бизнеса в любом регионе. А мы сейчас реально "убиваемся", пытаясь найти площадку под строительство ЦОДа, удовлетворяющую требованиям для такого объекта.

Когда мы собираемся строить дата-центр, власти регионов спрашивают: сколько налогов, сколько рабочих мест будет создано - все хотят очень быстрой отдачи. Но центр обработки данных - это долгая и сложная история, и здесь надо найти и тариф на электроэнергию, и землю, и многие другие ресурсы. Вот почему мы встречаемся с руководством регионов, вместе ищем решения. Было бы правильно такую стратегию закладывать на государственном уровне в различные программы. С крупными игроками мы тоже эти темы обсуждаем. Например, с "Росатомом" - это их идея, что возможно уже при проектировании атомной станции изначально закладывать место под создание в будущем ЦОД.

- Тариф на электроэнергию - это большая статья ваших затрат?

- Огромная. Ситуация такова, что мы везде подключаемся по высокому напряжению, это тариф ФСК, то есть получается, что в разных регионах разная электроэнергия. Скажем, ЦОД при электроэнергии 4 с чем-то рубля - "летит", а если вдруг дороже - всё, окупаемость проекта сразу ломается. Поэтому принципиально важно иметь недорогое электричество, иметь какие-то льготы.

- Каков срок окупаемости ЦОДа?

- С этой ставкой мы вообще вываливаемся за пределы 10 лет, и это большая проблема.

- Любого ЦОДа?

- Любого. Капитальные затраты в инженерное оборудование очень большие. При этом сейчас вся страна идет в цифру, и потребность в дата-центрах только растет. Кроме того, есть несколько глобальных драйверов, которые также влияют на ситуацию - например, искусственный интеллект.

- Михаил Мишустин недавно на ЦИПРе сказал в очередной раз, что надо рассмотреть возможность спецтарифа для ЦОДов - правда, там, где есть профицит электроэнергии. Что-то двигается в этом направлении, может, какие-то обсуждения с энергетиками проводятся?

- Важное уточнение - "где есть профицит". Где он есть - там нам часто сложно строить ЦОДы. Например, нам предлагали строиться где-то на Ямале, но там нет связи, нет потребителей. Поэтому здесь должно сойтись много факторов, в том числе - транспортная доступность.

У нас есть очень простая форма технического задания на подбор земельного участка для ЦОДа: территория примерно 2 гектара, электричество минимум 10 МВт - максимум 100 МВт, тариф по высокому напряжению. Водоснабжение должно быть. И дальше требования к земельному участку - это очень важно - вид разрешенного использования.