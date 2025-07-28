Глава РСА: реформа авторемонта в ОСАГО должна выбить почву из-под ног недобросовестных автоюристов

Евгений Уфимцев рассказал о том, как может измениться ремонт по ОСАГО

Глава РСА: реформа авторемонта в ОСАГО должна выбить почву из-под ног недобросовестных автоюристов Фото: Пресс-служба

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В России готовятся изменения в закон об ОСАГО, предусматривающие изменение подходов к осуществлению возмещения в виде ремонта автомобиля. О том, какие изменения ждут страховщиков и автовладельцев, предпочитающих денежной выплате организацию ремонта после ДТП, рассказал "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

- Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что пока законодателями обсуждается один основной законопроект по теме страхования - о реформе ремонта в ОСАГО. Что изменится в случае его принятия для автовладельца в клиентском пути, в процедурах урегулирования убытка?

- Нынешняя ситуация с выплатами в виде ремонта никого не удовлетворяет и выглядит так. Автовладелец после ДТП рассчитывает на возмещение по ОСАГО в натуральной форме, идет к страховщику для решения этого вопроса. А тот ему в ответ: "К сожалению, я направил запрос на станцию авторемонта, с которой у меня заключен договор. Она сообщает, что не может выполнить ремонт в течение 30 дней, отведенных законом об ОСАГО". Ситуация может выглядеть иначе - у страховой компании нет договора со станцией, на которую в принципе можно направить автомобиль на ремонт. То есть в законе предусмотрено, что страховщик по закону об ОСАГО обязан организовать выплату в натуральном виде, но выполнить это невозможно - нет подтверждения от автосервиса на проведение ремонта или вообще нет договоров со станциями, потому что станции не обязаны заключать такие договоры со страховщиками.

Эксперт-техник по данному убытку составил калькуляцию, в экспертном заключении указано, что ремонт, допустим, оценен в 150 тыс. рублей, износ на запасные части - 50 тыс. рублей. В соответствии с законом страховщик выплатит 100 тыс. рублей деньгами - ту сумму, которая четко по экспертизе причитается в рамках возмещения убытка по ОСАГО.

В случае принятия изменений в закон страховщик сможет сказать потерпевшему: "Если ты пойдешь, отремонтируешь транспортное средство, покажешь мне отремонтированный автомобиль и предъявишь документы о проведенном ремонте, я доплачу эти 50 тыс. рублей - то есть компенсирую стоимость износа. При этом надо понимать, что все расчеты стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО производятся на основании справочников средней стоимости, предусмотренных Единой методикой Банка России".

- А если ремонт обошелся дороже 150 тыс. рублей?

- Если ремонт обошелся дороже ввиду выявления скрытых повреждений, то в этом случае необходимо сообщить страховой компании об этом для фиксации факта повреждения на деталях, которые не были видны при первичном осмотре. В этом случае будет также и доплата страхового возмещения. Но если ремонт обошелся дороже в связи с тем, что он в принципе осуществлялся на "дорогой" станции, то в этом случае можно рассчитывать дополнительно только на компенсацию стоимости износа. Сверх этого - расходы автовладельца. Но замечу, при этом клиент по своему усмотрению выбирает СТОА, и это может быть хоть официальный дилер, правда, цены у него, безусловно, будут выше. Но выбор-то есть.

Добавлю, что на практике мы нередко сталкиваемся и с другими ситуациями, когда автовладельцы с машинами старше 5-7 лет забирают деньгами выплату по ОСАГО, но автомобиль после ДТП не ремонтируют, если повреждение не серьезное (крыло поцарапано или бампер треснут), а автомобиль остается на ходу. Нам даже известны ситуации, когда на СТОА, которая проводила оценку повреждений, приходит тот же автовладелец уже с полученной денежной выплатой по полису ОСАГО и просит сделать не полный, а косметический ремонт, который может стоить вдвое дешевле против сделанной страховщиком оценки, так тоже бывает. Разницу человек кладет в карман.

- Откуда страховщики узнают о таких кейсах?

- Как действовал автовладелец, мы понимаем при осмотре транспортного средства после повторных ДТП, если прежнее повреждение не устранено, но выплата получена, и сами СТОА делятся подобными кейсами со страховщиками. Собственно, практика авторемонта по договорам автокаско подтверждает - в ряде случаев люди "копят ДТП", в ремонт машину отправляют через некоторое время, чтобы не лишаться автомобиля на время авторемонта из-за мелкого повреждения.

- При обсуждении подходов к реформе натуральной формы, насколько мне известно, основные сомнения оппонентов были связаны со сложностью предложенного клиентам пути для получения второй части выплаты по ОСАГО - дополнительной выплаты за износ автомобиля.

- Да, такие сомнения высказывались. Но мы считаем, что с получением второй части выплаты сложностей не возникнет. В общей схеме так: после получения страховой выплаты потерпевший отремонтировал автомобиль и после этого обращается к страховщику за дополнительной выплатой в пределах величины износа, получает доплату. Все. Дополнительная выплата износа осуществляется, если страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страхового возмещения.

Ведь при повреждениях, которые не связаны с ДТП и наступлением страхового случая, водитель идет к ремонтникам и общается с ними, проблем при этом не возникает. Отремонтировал автомобиль - ездит дальше.

- Тем не менее есть ряд условий для получения доплаты по полису ОСАГО...

- Есть. Первое - после получения страховой выплаты ремонт должен быть осуществлен в период не более 9 месяцев, чтобы люди не пришли ремонтироваться через два года.

Второе - владелец транспортного средства должен скрытые повреждения, обнаруженные в ходе авторемонта СТОА, обязательно показать страховщику. В противном случае речь пойдет об оплате только тех повреждений, которые зафиксированы в первичной экспертизе. Станция приглашает страховщика для осмотра скрытых повреждений, это действующая практика, она и сейчас работает. Акт осмотра и фиксации скрытых повреждений составляется в присутствии страховщика. Направление страховщику уведомления о выявленных скрытых повреждениях в результате ДТП - требование закона об ОСАГО. Если этого не было, то извините.

- Теперь, в случае принятия поправок, получается, чем старше автомобиль и выше его износ, тем выгоднее владельцу провести ремонт по ОСАГО, а не брать выплату деньгами?

- Получается так. Предельный износ, определенный законом в 50%, означает, что машина старая. Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северный Кавказ - регионы с большим количеством праворульных машин, там в основном идут денежные выплаты в ОСАГО, новых запчастей для ремонта нет.

С началом реформы человек сам сможет выбирать станцию и порядок авторемонта по своему усмотрению. Допустим, после ДТП ремонт оценен в предельную сумму имущественного лимита по ОСАГО - 400 тыс. рублей, но с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, размер выплаты может составить 200 тыс. руб. Он получил выплату в размере 200 тыс. руб., затем идет и ремонтирует автомобиль. Дальше может произойти две ситуации.

Первая ситуация - 200 тыс. руб. на ремонт хватило, поскольку водитель использовал, например, более дешевые бывшие в употреблении запасные части (а все праворульные только так и ремонтируются за неимением альтернативы). Никакой доплаты не будет. В такой ситуации обращение к страховщику за доплатой не потребуется.

Вторая ситуация. Отремонтировался, но денег не хватило. Автовладелец может рассчитывать на доплату, размер которой ограничен размером износа и лимитом выплаты по договору ОСАГО, т.е. в данном примере максимальный размер доплаты составит 200 тыс. руб. (при подтверждении затрат на организованный своими силами авторемонт и с учетом цен в справочниках ОСАГО). Сумму сверх лимита выплаты ОСАГО он оплачивает СТОА сам.

- И теперь ключевой вопрос. Да, у автовладельцев появится большая свобода действий, размер выплат увеличится, в ряде случаев при соответствующем расчете значительно, до 50% в плюс. Но в структуре российского автопарка - львиная доля возрастных автомобилей. При этом законодатели, регулятор и автостраховщики говорят, что базовые тарифы меняться не будут. В чем фокус? Разве новый порядок не взвинтит убыточность в ОСАГО?

- Давление на убыточность будет. Но мы полагаем, что оно нивелируется несколькими факторами. Первый - мы выбиваем почву из-под ног автоюристов, которые из-за несовершенства системы авторемонта в ОСАГО судятся с автостраховщиками и зарабатывают на них. Напомню - когда в свое время устанавливался жесткий срок авторемонта по полису ОСАГО 30 дней, когда ремонт определялся только новыми запчастями, когда его ответственность за его организацию вменялась в обязанность автостраховщику - законодатели действовали из лучших побуждений, шли навстречу потребителям. А теперь, когда ландшафт в стране изменился, что происходит в реальности?

Недобросовестный автоюрист, перекупив убыток у потребителя, идет судиться со страховщиком по теме ремонта, выигрывает спор, получив к назначенной выплате еще и штрафы, пени, судебные расходы. И добросовестный страховщик, который от выплаты-то не отказывается, но и осуществить ее в виде ремонта не может - в итоге без вины виноватый. В результате суммы к выплате с учетом судебных и накладных расходов могут превышать полный имущественный лимит по ОСАГО в 400 тыс. рублей многократно. Страховщик ОСАГО, к примеру, по суду получает требование о выплате 1 млн рублей, а этих средств хватило бы на доплаты по 10 другим полисам ОСАГО за авторемонт - в качестве компенсации износа автомобиля.

- А если автоюристы все же найдут новые способы заработать на ремонте в ОСАГО?

- Реформа авторемонта в ОСАГО работает на автовладельцев и выбьет почву из-под ног недобросовестных автоюристов. Не будет уже оснований у судов, да и у самих автоюристов предъявлять претензию страховщику за отказ в организации авторемонта в ОСАГО. Выплаты в ОСАГО увеличатся и без роста тарифа, страховщики перестанут платить штрафы автоюристам, которые зарабатывают на несоответствии законодательства изменившимся реалиям.

- Сколько они зарабатывают, проводились оценки?

- Оценки экспертов рынка ОСАГО рознятся, но они называют десятки миллиардов рублей в год. Есть и другой фактор, который анализировался нами как смягчающий убыточность.

Практика наших коллег из Белоруссии, где подобный порядок организации ремонта в ОСАГО уже работает, показывает, что не все автовладельцы по разным причинам вообще-то идут оформлять выплату в виде авторемонта, ограничиваясь денежной, то есть первой частью выплаты по ОСАГО. Тех, кто проходит весь путь возмещения в ОСАГО в два этапа, будет где-то 15% от общего количества заявленных по имущественному ущербу убытков. Мы рассчитываем, что доля натуральных выплат в ОСАГО в результате реформы вырастет в несколько раз - с 5% до 15-20%.

- Таким образом, 15% - это гипотеза. А если таких претендентов на натуральные выплаты будет 50% или 70%? Тариф дрогнет?

- Гипотеза, подтвержденная статистикой Союзного государства, против гипотезы, ничем не подтвержденной... Во втором случае может потребоваться корректировка тарифа, но и это будет проводиться уже с учетом практики применения новой системы, на основании конкретной статистики. То есть сначала будет работать законодательная модель, которая точно служит интересам автовладельцев, она покажет, какие корректировки и когда могут потребоваться. Мы как РСА полагаем - бурного роста убыточности в ОСАГО из-за запуска реформы натурального ремонта в стране не произойдет. А рынок ОСАГО получит импульс к новому развитию.

- Может ли реформа ремонта в ОСАГО в сочетании с запуском проекта по выявлению камерами слежения на дорогах (планируется в ноябре этого года - ИФ) дестимулировать продажи полисов по другому виду автострахования - по каско, если авторемонтов по ОСАГО станет больше?

- Не может, поскольку автокаско покрывает совсем другие риски автовладельца. Человек вышел из дома и видит повреждения на припаркованном автомобиле - это точно не ущерб по ОСАГО. Другое дело, что полисы с расширением защиты водителя на случаи ДТП по вине безполисных водителей станут неактуальны. Взамен появятся новые и более глубокие по содержанию предложения в моторном страховании.

- Отрасль авторемонта получит устойчивый поток заказов при поддержке дополнительного финансирования страховщиков ОСАГО, это плюс для отрасли?

- В какой-то степени. Это будет позитивный фактор для отрасли авторемонта - больше клиентов, больше возможностей.

- По словам главы думского комитета по финрынку, инициативы по увеличению лимитов имущественных выплат или выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО сегодня не обсуждаются. В то же время сами страховщики ОСАГО встревожены ростом количества случаев, когда на фоне подорожания автомобилей и автозапчастей на оплату ремонта не хватает лимита ОСАГО в 400 тыс. рублей. Проводились оценки РСА, какова доля таких убытков в общем количестве заявленных?

- Пока повышение лимитов в ОСАГО, действительно, не обсуждается. Оценки доли убытков по имуществу выше лимита 400 тыс. рублей проводились. Экспертно их доля сегодня оценивается в 5-7% в общем объеме заявленных. Динамика изменения показателя мониторится, его рост может дать толчок к поиску решений. Мы попросили Банк России сделать определенные расчеты до конца года.

Но не следует забывать - есть еще один фактор, прямо влияющий на убыточность в ОСАГО, который сложно прогнозировать - это фактор изменения курса валют. Стабилизация или снижение курса основных валют, в которых оцениваются агрегаты, комплектующие и запасные части в авторемонте, пока благоприятно сказывается на сегменте. Любое движение курса отражается в наших справочниках средней стоимости восстановительного авторемонта в ОСАГО. До конца года запланировано еще два их обновления.

- Когда шли обсуждения, о каких новых уровнях лимитов в ОСАГО шла речь?

- Один миллион рублей - по имуществу и два миллиона - по жизни и здоровью. При этом увеличение лимита по жизни повлечет рост средней премии на 700 рублей по каждому полису, а рост лимита по имуществу в 2,5 раза потребует роста средней премии более чем на 2 тыс. рублей. Пока решение отложено, а страховщики ищут внутренние ресурсы в системе ОСАГО для сдерживания роста цен.

- Мы видим, что при росте среднего убытка средняя премия по договорам ОСАГО практически не меняется или увеличивается медленно. Кроме конкуренции, возможности которой не безграничны, как еще можно сдерживать тариф? Где эти внутренние ресурсы в системе?

- К примеру, Банк России анонсировал введение дополнительного повышающего коэффициента для территорий, где убыточность по договорам ОСАГО неоправданно высока, то есть сильно превышает среднюю по стране, а также по соседним регионам с сопоставимыми автопарками. Дополнительно средства, к примеру, могут перераспределяться для выравнивания и поддержки в целом тарифной политики в ОСАГО.

- Недавно с участием страховщиков прошло обсуждение возможного введения финансовых дестимулирующих мер для эксплуатации совсем старых автомобилей. Один из обсуждаемых подходов - повышение транспортного налога для этой категории транспорта (представители Минтранса уже высказались против этого пути). А что обсуждали эксперты транспортной отрасли со страховщиками ОСАГО в отношении старых автомобилей?

- Другой возможный вариант решения - применение повышающего коэффициента по полису ОСАГО для автомобилей старше 30 лет при оформлении договора ОСАГО. Все-таки налоговая политика и изменения в ней - серьезный государственный инструмент, в этом смысле тарифная политика в ОСАГО в сравнении с ним - более гибкий и избирательный, локальный инструмент, который легче корректировать. Но подчеркну, пока обсуждение вопроса, который прямо связан с безопасностью дорожного движения и техническим состоянием автопарка, носит экспертный характер.

- А если речь идет о коллекционном и раритетном автомобиле - что с ОСАГО для такой машины?

- Если она не исполняет роль музейного экземпляра, но иногда выезжает на дороги, участвует в ралли раритетов, водитель сможет оформить полис ОСАГО на один или несколько дней праздника. С прошлого года это стало доступно для всех автовладельцев, а не только для водителей такси, у которых был запрос на короткие полисы.