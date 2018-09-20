Директор ФСВТС: Российское оружие возвращается в Африку

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову об оборонной выставке в ЮАР, поставках истребителей в Анголу и планах на ВТС с Бурунди

- В советский период наше оружие было в Африке почти везде, но потом возникла некая пауза в поставках. Можно ли сейчас говорить, что Россия успешно вернулась на африканский рынок?

- Да, сегодня африканское направление находится в числе приоритетных для Российской Федерации. Это обусловлено значительным количеством вооружения и военной техники советского производства, поставленных в 1960 – 1980 годах, а также наличием в вооруженных силах многих африканских стран большого количества подготовленных у нас специалистов. СССР активно помогал развивающимся странам в организации национально-освободительного движения. После 1991 года ситуация несколько изменилась. Модель поставок военной техники на безвозмездной основе была переосмыслена в связи с непростой экономической ситуацией в самой России.

- И какую форму сейчас обретает наше сотрудничество?

- На сегодняшний день для многих африканских государств актуален вопрос ремонта и модернизации имеющейся на вооружении военной техники российского (советского) производства. Россия оказывает всяческую помощь в этом вопросе, как и в вопросе обучения ее эксплуатации.

Несомненно, существующие в мире вызовы и угрозы, в первую очередь терроризм и киберпреступность, вынуждают руководство африканских стран принимать дополнительные меры, направленные на укрепление национальных вооруженных сил, в том числе модернизацию существующей техники и закупку новой. Поскольку нашу технику здесь знают, ценят и любят, поэтому от стран региона поступают и новые обращения с просьбой о поставке финальной продукции военного назначения.

Работа по продвижению российской военной техники ведется в условиях серьезной конкуренции с ведущими игроками на международном рынке вооружений. Несмотря на это, ряд государств Африки южнее Сахары высказывается о Российской Федерации как о приоритетном партнере в области ВТС. В целом, военно-техническое сотрудничество осуществляется с более чем 40 странами Африки южнее Сахары.

- Каков объем портфеля заказов африканских стран именно этого региона на наше оружие?

- Текущий портфель заказов африканских стран превышает 3 млрд. долларов США. На протяжении последних нескольких лет наблюдается рост заинтересованности ряда стран в обновлении находящегося на вооружении ранее поставленного советского оружия. Поэтому, полагаю, что объемы сотрудничества в военно-технической области, по меньшей мере, сохранятся. А по хорошему счету, существуют все предпосылки для их наращивания.

- Какое вооружение больше всего интересует наших партнеров?

-Наибольшим спросом в странах Африки южнее Сахары пользуются, прежде всего, вертолеты семейства "Ми", самолеты семейства "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1", "Корнет-Э", "Тор-М2Э", а также танки, бронетранспортеры и стрелковое вооружение.

В целом запросы государств региона, несмотря на присутствующие у ряда стран ограничения финансового характера, весьма объемные по номенклатуре.

- ЮАР проявляет заинтересованность в области совместной разработки и производства вооружения и военной техники. Удается ли эти планы реализовать, подойти к заключению твёрдых контрактов?

- Южно-Африканская Республика – один из ключевых партнеров России на африканском континенте. Поэтому мы заинтересованы в построении долгосрочных и сбалансированных отношений между нашими государствами в военно-технической области.

Кроме того, ЮАР обладает достаточно развитым военно-промышленным комплексом, совершенствует современные производственные технологии, является молодым, но уже вполне активным поставщиком продукции военного назначения на мировой рынок.

Планы взаимодействия с ЮАР в области совместной разработки и производства вооружения и военной техники реализуются поступательно. Ведется работа по совершенствованию договорно-правовой базы военно-технического сотрудничества, которая позволит эффективно достигать намеченные договоренности. Уровень диалога между нашими странами позволяет видеть перспективы совместной работы в области модернизации и производства новых систем как в собственных интересах, так и для третьих стран.

Несомненно, видим перспективы совместного производства бронированной техники, БПЛА, артиллерийских систем и другого современного оружия.

- Какие африканские страны уже купили наши танки Т-72 и Т-90? Какие отзывы приходят от эксплуатантов?

- В настоящее время значительная часть африканских стран имеет на вооружении танки Т-72, и эксплуатирует их уже длительное время. При этом многие партнеры заинтересованы в приобретении дополнительных партий этих танков. В частности, на повестке дня стоят переговоры по этому вопросу с Эфиопией.

Танки Т-90 также интересны нашим африканским партнерам, которые тепло отзываются об их высоких технико-эксплуатационных характеристиках. Однако пока именно танк Т-72 наиболее востребован на южноафриканском рынке.

- Развивается ли ВТС с нашими традиционными постоянными партнерами – Нигерией, Анголой и уже упомянутой Эфиопией?

- Перечисленные страны – давние надежные партнеры России на африканском континенте, имеющие в своем арсенале значительное количество военной техники советского и российского производства. Они хорошо знают и высоко ценят технико-эксплуатационные характеристики нашего вооружения.

С Эфиопией и Анголой созданы межправительственные рабочие органы по ВТС, в ходе которых обсуждаются текущие и перспективные проекты.

В целом, стороны выражают взаимную удовлетворенность достигнутым уровнем военно-технического сотрудничества. Видим перспективы его развития.

- На форуме "Армия 2018" были заключены соглашения о военном сотрудничестве с Бурунди, Буркина-Фасо и Ботстваной. Можно ли ожидать с этими странами твердых оружейных контрактов?

- Да, действительно подписание соглашений о военном сотрудничестве свидетельствует о том, что эти страны заинтересованы в развитии и военно-технического сотрудничества с Россией. Однако само по себе подписание соглашений о военном сотрудничестве не предполагает одновременного заключения контрактов на поставку продукции военного назначения

Тем не менее, имея на вооружении советскую (российскую) технику, перечисленные страны естественным образом заинтересованы в ее ремонте, модернизации, а также обновлении. Соответствующая работа нами ведется, говорить о результатах пока рано.

- В начале сентября посол Руанды в РФ заявил, что в ближайшее время возможно подписание контракта по системам ПВО. Что именно интересует Руанду?

- Действительно, Руанда проявляет определенный интерес к российским системам ПВО, исходя из имеющихся угроз национальной безопасности. Переговоры по данному направлению ведутся, но говорить о конкретных результатах пока преждевременно.

- Вступил ли в силу контракт на поставку "Панцирей" Экваториальной Гвинее? Когда он будет исполнен?

- Контракт подписан и вступил в силу. Работа по его реализации выполняется в соответствии с достигнутыми договоренностями.

- Завершила ли Российская Федерация поставки Анголе 12 истребителей Су-30К?

- Реализация контракта продолжается по согласованному плану. В этом году партнеры получили очередную партию авиационной техники.

- Недавно было опубликовано межправительственное соглашение о ВТС с Бенином. В нем говорилось, что Москва будет отслеживать целевое использование поставленных противотанковых комплексов, огнеметов и гранатометов. Это коснётся и будущих возможных сделок?

- Соглашение между правительством РФ и правительством республики Бенин, подписанное еще в 2010 году, вступило в силу в августе этого года. Действительно, оно регулирует возможности целевого использования поставленной продукции военного назначения. Это является непременным условием обсуждения и новых постановочных контрактов.

- Часто ли оружейные сделки со странами Африки южнее Сахары предусматривают кредиты?

- Рынок продукции военного значения и оборонных технологий стран Африки южнее Сахары достаточно сложный и неоднородный. Поэтому здесь требуется индивидуальный подход к поиску путей расширения ВТС с каждой из стран с учетом их внешнеполитических интересов, национальных особенностей, уровня экономического развития и финансовых возможностей.

Конечно, для многих стран региона ограниченность их финансовых ресурсов является сдерживающим фактором. Поэтому с теми из них, кто хочет закупить современное российское вооружение, рассматриваются различные схемы кредитования поставок и рассрочки платежей.

- Новые сервисные центры для обслуживания поставленной российской техники планируете открыть в Африке в ближайшие годы?

- С учетом значительного количества вооружения и военной техники российского (советского) производства, состоящих на вооружении африканских стран, мы осознаем важность создания и функционирования легитимных центров их технического обслуживания и ремонта.

При этом основной задачей видим обязательное участие российской стороны в данном процессе. По ряду направлений целесообразно, чтобы такие центры носили региональный характер. В частности, рассматриваем открытие сети подобных СТЦ в республике Ангола, которая имеет богатый опыт эксплуатации техники российского производства. В планах создание СТЦ с Эфиопией, Угандой, Нигерией, Камеруном и ЮАР.

Необходимо отметить, что российские субъекты ВТС к реализации таких проектов подходят комплексно, предлагая широкий спектр услуг по сертификации, поставку оборудования, документации и обучение персонала.

- Со стороны стран региона сохраняется интерес к авиационной технике российского производства?

- Могу твердо ответить – да. В первую очередь, есть очевидный интерес к российской вертолетной технике, которая хорошо себя зарекомендовала в сложных климатических условиях африканского континента. Российские вертолеты просты и надежны в эксплуатации.

Несомненно, есть интерес и к различным типам самолетов. Авиационная техника относится к довольно сложному виду военной продукции, поэтому при обсуждении конкретных контрактов предполагается не только поставка, но и организация размещения, технического обслуживания российской техники, а также обучение персонала работе на ней. Достижение договоренностей по данной проблематике выходит на одно из ведущих мест в ходе проходящей выставки "АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС – 2018", которая является одной из крупнейшей на континенте и завоевала авторитет у ведущих мировых производителей авиационной техники.

- Каким планируется российское участие в данной выставке?

- Надеюсь, очень продуктивным. Российские субъекты ВТС организуют под эгидой АО "Рособоронэкспорт" единую экспозицию, где покажут материалы по широкой номенклатуре военной техники, представляющей потенциальный интерес для стран региона. Это и вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-226Т; и самолеты МиГ-29, Ил-76МД-90А, Ил-112В; и противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", и различные виды стрелкового оружия, боеприпасов и выстрелов.

Кроме того, с учетом существующей необходимости многих стран Африки южнее Сахары в обеспечении эффективной охраны своих прибрежных зон, делегация АО "ОСК" представит современную продукцию, в том числе патрульный корабль проекта 22160, а также подводные лодки проектов "Амур-950" и "Амур 1650".

Намечены переговоры по вопросу сотрудничества в военно-морской области и презентация катеров охраны прибрежной зоны в связи с актуальностью этих тем для партнеров. Именно в этих целях в преддверии выставки посетил Институт морских технологий в г. Саймонстауне, где были проведены переговоры с руководством судостроительного подразделения государственной корпорации "Армскор".

Ну и, конечно, проводятся встречи с руководством министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, а также с представителями ведущих промышленных компаний стран региона. В общем, надеемся на энергичную и плодотворную работу в дни проведения выставки.