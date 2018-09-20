Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Интервью

Директор ФСВТС: Российское оружие возвращается в Африку

Дмитрий Шугаев рассказал об экспорте оружия в Африку, танках Т-72 для Эфиопии и контракте с Экваториальной Гвинеей

Директор ФСВТС: Российское оружие возвращается в Африку
Дмитрий Шугаев
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову об оборонной выставке в ЮАР, поставках истребителей в Анголу и планах на ВТС с Бурунди

- В советский период наше оружие было в Африке почти везде, но потом возникла некая пауза в поставках. Можно ли сейчас говорить, что Россия успешно вернулась на африканский рынок?

- Да, сегодня африканское направление находится в числе приоритетных для Российской Федерации. Это обусловлено значительным количеством вооружения и военной техники советского производства, поставленных в 1960 – 1980 годах, а также наличием в вооруженных силах многих африканских стран большого количества подготовленных у нас специалистов. СССР активно помогал развивающимся странам в организации национально-освободительного движения. После 1991 года ситуация несколько изменилась. Модель поставок военной техники на безвозмездной основе была переосмыслена в связи с непростой экономической ситуацией в самой России.

- И какую форму сейчас обретает наше сотрудничество?

- На сегодняшний день для многих африканских государств актуален вопрос ремонта и модернизации имеющейся на вооружении военной техники российского (советского) производства. Россия оказывает всяческую помощь в этом вопросе, как и в вопросе обучения ее эксплуатации.

Несомненно, существующие в мире вызовы и угрозы, в первую очередь терроризм и киберпреступность, вынуждают руководство африканских стран принимать дополнительные меры, направленные на укрепление национальных вооруженных сил, в том числе модернизацию существующей техники и закупку новой. Поскольку нашу технику здесь знают, ценят и любят, поэтому от стран региона поступают и новые обращения с просьбой о поставке финальной продукции военного назначения.

Работа по продвижению российской военной техники ведется в условиях серьезной конкуренции с ведущими игроками на международном рынке вооружений. Несмотря на это, ряд государств Африки южнее Сахары высказывается о Российской Федерации как о приоритетном партнере в области ВТС. В целом, военно-техническое сотрудничество осуществляется с более чем 40 странами Африки южнее Сахары.

- Каков объем портфеля заказов африканских стран именно этого региона на наше оружие?

- Текущий портфель заказов африканских стран превышает 3 млрд. долларов США. На протяжении последних нескольких лет наблюдается рост заинтересованности ряда стран в обновлении находящегося на вооружении ранее поставленного советского оружия. Поэтому, полагаю, что объемы сотрудничества в военно-технической области, по меньшей мере, сохранятся. А по хорошему счету, существуют все предпосылки для их наращивания.

- Какое вооружение больше всего интересует наших партнеров?

-Наибольшим спросом в странах Африки южнее Сахары пользуются, прежде всего, вертолеты семейства "Ми", самолеты семейства "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1", "Корнет-Э", "Тор-М2Э", а также танки, бронетранспортеры и стрелковое вооружение.

В целом запросы государств региона, несмотря на присутствующие у ряда стран ограничения финансового характера, весьма объемные по номенклатуре.

- ЮАР проявляет заинтересованность в области совместной разработки и производства вооружения и военной техники. Удается ли эти планы реализовать, подойти к заключению твёрдых контрактов?

- Южно-Африканская Республика – один из ключевых партнеров России на африканском континенте. Поэтому мы заинтересованы в построении долгосрочных и сбалансированных отношений между нашими государствами в военно-технической области.

Кроме того, ЮАР обладает достаточно развитым военно-промышленным комплексом, совершенствует современные производственные технологии, является молодым, но уже вполне активным поставщиком продукции военного назначения на мировой рынок.

Планы взаимодействия с ЮАР в области совместной разработки и производства вооружения и военной техники реализуются поступательно. Ведется работа по совершенствованию договорно-правовой базы военно-технического сотрудничества, которая позволит эффективно достигать намеченные договоренности. Уровень диалога между нашими странами позволяет видеть перспективы совместной работы в области модернизации и производства новых систем как в собственных интересах, так и для третьих стран.

Несомненно, видим перспективы совместного производства бронированной техники, БПЛА, артиллерийских систем и другого современного оружия.

- Какие африканские страны уже купили наши танки Т-72 и Т-90? Какие отзывы приходят от эксплуатантов?

- В настоящее время значительная часть африканских стран имеет на вооружении танки Т-72, и эксплуатирует их уже длительное время. При этом многие партнеры заинтересованы в приобретении дополнительных партий этих танков. В частности, на повестке дня стоят переговоры по этому вопросу с Эфиопией.

Танки Т-90 также интересны нашим африканским партнерам, которые тепло отзываются об их высоких технико-эксплуатационных характеристиках. Однако пока именно танк Т-72 наиболее востребован на южноафриканском рынке.

- Развивается ли ВТС с нашими традиционными постоянными партнерами – Нигерией, Анголой и уже упомянутой Эфиопией?

- Перечисленные страны – давние надежные партнеры России на африканском континенте, имеющие в своем арсенале значительное количество военной техники советского и российского производства. Они хорошо знают и высоко ценят технико-эксплуатационные характеристики нашего вооружения.

С Эфиопией и Анголой созданы межправительственные рабочие органы по ВТС, в ходе которых обсуждаются текущие и перспективные проекты.

В целом, стороны выражают взаимную удовлетворенность достигнутым уровнем военно-технического сотрудничества. Видим перспективы его развития.

- На форуме "Армия 2018" были заключены соглашения о военном сотрудничестве с Бурунди, Буркина-Фасо и Ботстваной. Можно ли ожидать с этими странами твердых оружейных контрактов?

- Да, действительно подписание соглашений о военном сотрудничестве свидетельствует о том, что эти страны заинтересованы в развитии и военно-технического сотрудничества с Россией. Однако само по себе подписание соглашений о военном сотрудничестве не предполагает одновременного заключения контрактов на поставку продукции военного назначения

Тем не менее, имея на вооружении советскую (российскую) технику, перечисленные страны естественным образом заинтересованы в ее ремонте, модернизации, а также обновлении. Соответствующая работа нами ведется, говорить о результатах пока рано.

- В начале сентября посол Руанды в РФ заявил, что в ближайшее время возможно подписание контракта по системам ПВО. Что именно интересует Руанду?

- Действительно, Руанда проявляет определенный интерес к российским системам ПВО, исходя из имеющихся угроз национальной безопасности. Переговоры по данному направлению ведутся, но говорить о конкретных результатах пока преждевременно.

- Вступил ли в силу контракт на поставку "Панцирей" Экваториальной Гвинее? Когда он будет исполнен?

- Контракт подписан и вступил в силу. Работа по его реализации выполняется в соответствии с достигнутыми договоренностями.

- Завершила ли Российская Федерация поставки Анголе 12 истребителей Су-30К?

- Реализация контракта продолжается по согласованному плану. В этом году партнеры получили очередную партию авиационной техники.

- Недавно было опубликовано межправительственное соглашение о ВТС с Бенином. В нем говорилось, что Москва будет отслеживать целевое использование поставленных противотанковых комплексов, огнеметов и гранатометов. Это коснётся и будущих возможных сделок?

- Соглашение между правительством РФ и правительством республики Бенин, подписанное еще в 2010 году, вступило в силу в августе этого года. Действительно, оно регулирует возможности целевого использования поставленной продукции военного назначения. Это является непременным условием обсуждения и новых постановочных контрактов.

- Часто ли оружейные сделки со странами Африки южнее Сахары предусматривают кредиты?

- Рынок продукции военного значения и оборонных технологий стран Африки южнее Сахары достаточно сложный и неоднородный. Поэтому здесь требуется индивидуальный подход к поиску путей расширения ВТС с каждой из стран с учетом их внешнеполитических интересов, национальных особенностей, уровня экономического развития и финансовых возможностей.

Конечно, для многих стран региона ограниченность их финансовых ресурсов является сдерживающим фактором. Поэтому с теми из них, кто хочет закупить современное российское вооружение, рассматриваются различные схемы кредитования поставок и рассрочки платежей.

- Новые сервисные центры для обслуживания поставленной российской техники планируете открыть в Африке в ближайшие годы?

- С учетом значительного количества вооружения и военной техники российского (советского) производства, состоящих на вооружении африканских стран, мы осознаем важность создания и функционирования легитимных центров их технического обслуживания и ремонта.

При этом основной задачей видим обязательное участие российской стороны в данном процессе. По ряду направлений целесообразно, чтобы такие центры носили региональный характер. В частности, рассматриваем открытие сети подобных СТЦ в республике Ангола, которая имеет богатый опыт эксплуатации техники российского производства. В планах создание СТЦ с Эфиопией, Угандой, Нигерией, Камеруном и ЮАР.

Необходимо отметить, что российские субъекты ВТС к реализации таких проектов подходят комплексно, предлагая широкий спектр услуг по сертификации, поставку оборудования, документации и обучение персонала.

- Со стороны стран региона сохраняется интерес к авиационной технике российского производства?

- Могу твердо ответить – да. В первую очередь, есть очевидный интерес к российской вертолетной технике, которая хорошо себя зарекомендовала в сложных климатических условиях африканского континента. Российские вертолеты просты и надежны в эксплуатации.

Несомненно, есть интерес и к различным типам самолетов. Авиационная техника относится к довольно сложному виду военной продукции, поэтому при обсуждении конкретных контрактов предполагается не только поставка, но и организация размещения, технического обслуживания российской техники, а также обучение персонала работе на ней. Достижение договоренностей по данной проблематике выходит на одно из ведущих мест в ходе проходящей выставки "АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС – 2018", которая является одной из крупнейшей на континенте и завоевала авторитет у ведущих мировых производителей авиационной техники.

- Каким планируется российское участие в данной выставке?

- Надеюсь, очень продуктивным. Российские субъекты ВТС организуют под эгидой АО "Рособоронэкспорт" единую экспозицию, где покажут материалы по широкой номенклатуре военной техники, представляющей потенциальный интерес для стран региона. Это и вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ка-226Т; и самолеты МиГ-29, Ил-76МД-90А, Ил-112В; и противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", и различные виды стрелкового оружия, боеприпасов и выстрелов.

Кроме того, с учетом существующей необходимости многих стран Африки южнее Сахары в обеспечении эффективной охраны своих прибрежных зон, делегация АО "ОСК" представит современную продукцию, в том числе патрульный корабль проекта 22160, а также подводные лодки проектов "Амур-950" и "Амур 1650".

Намечены переговоры по вопросу сотрудничества в военно-морской области и презентация катеров охраны прибрежной зоны в связи с актуальностью этих тем для партнеров. Именно в этих целях в преддверии выставки посетил Институт морских технологий в г. Саймонстауне, где были проведены переговоры с руководством судостроительного подразделения государственной корпорации "Армскор".

Ну и, конечно, проводятся встречи с руководством министерства обороны и по делам ветеранов ЮАР, а также с представителями ведущих промышленных компаний стран региона. В общем, надеемся на энергичную и плодотворную работу в дни проведения выставки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Шугаев
Интервью
Гаспар Ноэ: у моего нового фильма гипнотический эффектГаспар Ноэ: у моего нового фильма гипнотический эффект
Режиссер рассказал, что думает о запрете своей предыдущей картины в России, о харассменте и о русских в кино Подробнее
Главный гериатр Минздрава: к выходу на пенсию надо готовитьсяГлавный гериатр Минздрава: к выходу на пенсию надо готовиться
Ольга Ткачева рассказала об оптимальном времени выхода на пенсию и дала рекомендации для увеличения активной жизниПодробнее
Владимир Михеев: летчик может "курить бамбук", вертолет сделает всю работу за негоВладимир Михеев: летчик может "курить бамбук", вертолет сделает всю работу за него
Советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" рассказал, когда российские боевые вертолеты могут получить беспилотные версииПодробнее
Великая княгиня Мария Владимировна: позиция Константинополя ведет к раздроблению православных устоевВеликая княгиня Мария Владимировна: позиция Константинополя ведет к раздроблению православных устоев
Глава Российского Императорского Дома прокомментировала заявления патриарха ВарфоломеяПодробнее
Ольга Кириллова: более 300 тысяч украинцев получили гражданство РФ с 2014 годаОльга Кириллова: более 300 тысяч украинцев получили гражданство РФ с 2014 года
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД рассказала, планируется ли облегчить процесс получения гражданства мигрантамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 18 сентября6 фото

Фотохроника 18 сентября

Фотохроника 17 сентября6 фото

Фотохроника 17 сентября

Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото

Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии

Фотохроника 14 сентября6 фото

Фотохроника 14 сентября

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 13 сентября6 фото

Фотохроника 13 сентября

Учения "Восток-2018"10 фото

Учения "Восток-2018"

Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото

Акция против пенсионной реформы в Москве

Гости Венецианского кинофестиваля12 фото

Гости Венецианского кинофестиваля

В Москве простились с Иосифом Кобзоном12 фото

В Москве простились с Иосифом Кобзоном

Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Московский международный автосалон - 201813 фото

Московский международный автосалон - 2018

Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

Фотохроника 24 августа8 фото

Фотохроника 24 августа

Фотохроника 23 августа8 фото

Фотохроника 23 августа

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20СпортЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовСпортИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

ВС РФ разрешил пересматривать все решения арбитражных судов при отмене правовых актов

С 1 января введут десять новых типов госномеров

Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФАПервое и второе места делят национальные команды Бельгии и Франции Подробнее

Соединения 58-й общевойсковой армии подняты по сигналу учебной тревоги

Россияне стали реже общаться с друзьями в соцсетях

Акции "Мечела" выросли на 7% на рынке акций РФ и достигли уровней начала июля

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов в четверг

Индексы МосБиржи и РТС подросли менее чем на 0,1% на открытии рынка акций

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеСуд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении дел Подробнее

Находящаяся в российской колонии украинка не сможет вернуться на родину из-за признания ее умершей

Количество отравившихся шаурмой в Южно-Сахалинске выросло до 35

Рост ВВП РФ в августе замедлился до минимального с начала года 1%

Новым гендиректором "Силовых машин" стал Тимур Липатов из "Интер РАО"

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноГлава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможным Подробнее

Врио губернатора Приморья Тарасенко поддержал отмену итогов выборов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru