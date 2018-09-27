Тимур Бекмамбетов: screenlife-фильмы – единственно возможное современное кино

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал корреспонденту "Интерфакса" Кате Загвоздкиной о screenlife-кино, борьбе с его помощью с фейковыми новостями, а также о своем отношении к "вайнштейнгейту".

- За последний год вы сняли и спродюсировали несколько screenlife-фильмов, в том числе "Поиск" Аниша Чаганти, который выходит в России в четверг. Откуда такой интерес к медиа-технологиям? Это формальные поиски или этот прием связан с вашим интересом к тому, как меняются сейчас отношения между людьми в обществе?

- Сегодня мы значительную часть времени проводим у экранов наших девайсов, наша жизнь протекает не в физическом, а в виртуальном мире. Мы влюбляемся, ссоримся, принимаем решения, совершаем моральные выборы, добиваемся успеха и терпим неудачи – и все это на экранах устройств. Поэтому для того чтобы рассказать про современного героя, необходимо показывать именно его экран, а не лицо или фигуру – они сейчас мало расскажут о его проблемах и поступках. "Поиск" - один из семи screenlife-фильмов, которые мы сняли. Они не фиксируют жизнь человека в физическом мире, а рассказывают о его жизни в мире сайтов и социальных сетей, и это принципиально другой объект исследования, другая субстанция.

За это время мы доказали – прежде всего, себе – что зритель хорошо понимает киноязык screenlife. На крупных фестивалях, в Берлине, Техасе и на "Санденсе", наши фильмы получали именно призы зрительских симпатий. Кроме того, они хорошо показали себя в прокате. Первый фильм такого формата, "Убрать из друзей", в 2015 году собрал примерно 65 млн долларов в мире и вошел в десятку самых прибыльных проектов кинематографа по соотношению вложенных средств и результата. "Поиск", вышедший в конце августа – и еще не во всех странах, – уже собрал более 50 млн долларов. Это не такие большие цифры по сравнению с лентами вселенной Marvel, но блокбастеры и стоят в 250 раз больше.

Можно говорить и о творческой победе screenlife: эта технология позволяет молодым кинематографистам больше рисковать, реализовывать себя благодаря невысокой стоимости производства такого кино. Теоретически, эти фильмы можно делать, не имея никаких ресурсов, кроме своего времени и лэптопа.

И отмечу, что screenlife – это не жанр, а именно формат, который мы развиваем от фильма к фильму. В нем мы сняли картины самых разных жанров: комедию по мотивам Сирано де Бержерака и драму, триллер и детектив. Сейчас мы готовим "Ромео и Джульетту" на экране мобильных телефонов.

- А вы не боитесь, что вас обвинят в эксплуатации приема? Знаете, все эти шутки, что Тимур Бекмамбетов позвонил домой по скайпу и снял три новых фильма.

- Нет, конечно, не боюсь. Когда только появилось кино, критики предсказывали, что в фильмах будут повторяться одни и те же сюжеты, скоро они наскучат людям – и все вернутся назад в театр. Этого не произошло.

Раньше фильмы рассказывали о физическом мире, и на протяжении многих лет никто не обвинял кинематографистов в том, что они пользуются одними и теми же средствами. Сейчас мы живем в другой реальности, и она описывается screenlife-кино. И речь не о том, на что мы снимаем – на iPhone, большую камеру 72 мм или телескоп – важно, что мы снимаем. Мы в Bazelevs сознательно себя ограничиваем: отложили обычные камеры и сфокусировались на жизни на экранах как новой части человеческого опыта, чтобы продекларировать, что она сейчас принципиально важна.

- Критики современных технологий склонны делать заявления в духе "сейчас все сидят в телефонах, а раньше книги читали", "мир уже не тот, конец близок, покайтесь".

- Они правы, мир меняется. Но гуманизм и чтение книг не помешали уничтожить 40 млн человек в прошлом веке только в одной войне. Сейчас общество удерживается от подобных попыток перестроить мир – в том числе, благодаря свободному доступу к информации.

- Вы произнесли слово "свобода". Но фильмы, над которыми вы работали, - это доказательство того, что каждый шаг пользователя соцсетей сейчас можно отследить, и это вызывает большие опасения.

- За последние 20 лет мы переместились в другую реальность – сайтов, мессенджеров и соцсетей. Нужно понимать, что при каждом подключении к сети ты не только получаешь, но и отдаешь информацию. Перед нами стоит большая задача: сформировать некий новый кодекс поведения в этой новой реальности, в которой не действуют законы физики, нет понятия смерти: зачастую от людей, которых больше нет в реальном мире, продолжают автоматически приходить открытки на день рождения. Чтобы не сойти с ума в этом новом мире, мы должны определить место личности в нем. Это можно сделать только одним способом: рассказывать эмоциональные истории, сказки, легенды, как это делали наши предки.

Этим и занимается фильм "Поиск". Это кино - пример того, как изменилась семья в новых реалиях. Раньше у нас дома был один почтовый ящик, куда приходила вся почта, а теперь у отца и у дочери разные почтовые ящики – и он не знает, что приходит ей, с кем и как она проводит время. Раньше исчезновение ребенка было заметно: он уходил из дома. Сейчас он может оставаться в соседней комнате, даже быть за одним столом с родителями, но находиться совершенно в другом мире – и они не в состоянии его защитить.

История, рассказанная в "Профайле" (снятый Бекмамбетовым фильм, премьера которого состоялась на Берлинском фестивале в ноябре – ИФ), тоже не могла случиться в реальном мире, ее место действия – просторы интернета. И нет другого языка, кроме screenlife, на котором можно было бы ее рассказать. Посмотрев эти фильмы, зрители понимают, что только таким и может быть современное кино.

- Кроме работы над фильмами, Bazelevs принял участие в медиапроекте 1968 Digital. Расскажите о нем, пожалуйста.

- Это очень простая история: ко мне пришли журналисты Михаил Зыгарь и Карен Шаинян с предложением поучаствовать в производстве образовательного сериала. Как замечательные рассказчики и просто любопытные люди они согласились с нашей идеей отойти от устаревшей телевизионной формы и переложить свою историю на язык современного кино – screenlife.

- Сейчас идет много споров о судьбе СМИ, о том числе, в какую сторону им стоит меняться. У вас есть прогноз, что ждет медиа?

- Журналистика сейчас страдает от фейковых новостей, в ней очень много лжи. И как ни странно, язык screenlife может стать решением этой проблемы, c его помощью можно показать сам процесс создания материала. Сейчас журналист в 99% случаев собирает информацию в интернете. И если я увижу, как он делает новость, ищет данные, доверие к ней будет гораздо больше. Это главная идея проекта screenlife media, посвященного событиям в мире, который мы готовим к запуску.

- Вы продюсируете фильм "Война токов" с Бенедиктом Камбербетчем, Майклом Шенноном и Николасом Холтом. Другим продюсером фильма был Харви Вайнштейн. Хотя это кино должно было появиться на экранах еще в прошлом году, оно до сих пор не вышло. Что происходит с ним сейчас?

- Фильм так и не был закончен из-за известных событий с моим коллегой, его компания The Weinstein Company обанкротилась. Я не берусь оценивать Вайнштейна как человека, для этого в цивилизованном обществе есть специальные процедуры, которыми занимается суд. Но вклад Вайнштейна в кинематограф трудно переоценить: он лауреат многих наград, человек, создавший лучшие фильмы последних 30 лет. Я надеюсь, что "Война токов" – картина с гениальными актерами – сможет избавиться от этого негативного шлейфа и ее увидит широкий зритель, я для этого делаю все, что могу.

- С актерами на съемках этого фильма вы сотрудничали с помощь интернет-технологий?

- К сожалению, нет. Но я уверен, что в скором времени мы восполним этот недостаток, и Бенедикт Камбербетч, Майкл Шеннон снимутся в screenlife-фильмах.