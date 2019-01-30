Посол РФ в Венесуэле: и у чавистов, и у оппозиции есть запрос на поддержку Москвы в установлении диалога

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в интервью корреспонденту "Интерфакса" Маргарите Велеховой рассказал о ситуации в Венесуэле, а также о том, обращались ли власти Венесуэлы к Москве за посредничеством и дополнительной финансовой помощью в сложившихся условиях.

- Владимир Федорович, соответствуют ли действительности сообщения о том, что РФ предложила Венесуэле посредничество в урегулировании ситуации в стране или готова его предложить? Есть ли какие-то сигналы от Каракаса? Поддерживаем ли мы контакты с оппозицией?

- Позиция Российской Федерации в отношении внутриполитического кризиса в Венесуэле неизменна: мы настаиваем на уважении права венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее и решать свои внутренние проблемы, неоднократно выступали с осуждением попыток некоторых иностранных государств оказывать прямое влияние на ход внутриполитических процессов в Боливарианской Республике, вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Вместе с тем считаем, что преодолеть внутриполитический кризис можно исключительно мирными средствами, в рамках действующего законодательства и конституции. Поэтому Россия всегда поддерживала инициативы международного посредничества (в том числе последний диалоговый процесс между представителями чавистского правительства и оппозиции, проходивший в конце 2017 – начале 2018 года в Доминиканской Республике).

Что касается прямого посредничества России, то здесь необходимо, чтобы сами венесуэльцы (причем, как правительство, так и оппозиция) выступили с подобной инициативой. Пока такого обращения в наш адрес не поступало. Хотя запрос на поддержку Москвы в установлении диалогового процесса имеется и среди чавистов, и среди умеренной оппозиции, с отдельными представителями которой Посольство поддерживает контакты.

- Считаем ли мы реалистичными угрозы США о применении военной силы?

- В последние дни линия Вашингтона в отношении Венесуэлы приобрела очень жесткий и бескомпромиссный характер. В своих заявлениях американские официальные лица открыто говорят о возможности применения против правительства Мадуро военной силы. Насколько эти угрозы реальны, покажет ход событий, однако в любом случае данный фактор уже сейчас самым негативным образом влияет на внутриполитическую ситуацию в стране.

- Как обстоит ситуация с безопасностью в стране в настоящее время?

- В настоящий момент положение в стране можно охарактеризовать как в целом стабильное. По сути, в повседневной жизни венесуэльцев мало что поменялось после провозглашения Гуайдо врио резидента. Однако большие опасения вызывает настрой оппозиционного лидера на раскачку "уличной стихии": на 30 января и 2 февраля им уже объявлены массовые антиправительственные акции, которые, несмотря на декларируемый "мирный характер", как показывает недавнее прошлое, вполне могут сопровождаться беспорядками, актами вандализма, разбоя и агрессии.

- Если правительство Мадуро окажется в трудной ситуации, готова ли Россия к оказанию всесторонней помощи, как финансовой, так и какой-либо другой? Обращался ли Каракас за какой-либо помощью?

- Подобных просьб об правительства Мадуро в посольство России не поступало.

- Как расцениваем ультиматум ЕС об объявлении выборов в 8-дневный срок в Венесуэле?

- За любым ультиматумом, в какую бы красивую обертку его не пытались бы завернуть, кроется желание силой навязать свою волю. Прискорбно, что европейские политики избрали именно этот способ общения с Каракасом. Указывать правительству суверенного государства, когда и почему ему следует проводить выборы, угрожая в противном случае признать самопровозглашенного альтернативного ВРИО президента, – это к тому же прямой шантаж. Кроме того получается, что Европа готова будет признать Гуайдо не потому что он якобы легитимен, а потому что Мадуро не проведет, мол, новые выборы… Попытка сохранить лицо при плохой игре не всегда бывает удачной.