Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран

Дмитрий Лоскутов рассказал, чем РФ может ответить Илону Маску и его запусками SpaceX

Дмитрий Лоскутов Фото: Пресс-служба "Главкосмоса"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания "Главкосмос" является оператором внешнеэкономической деятельности Госкорпорации "Роскосмос", продвигая на международном рынке достижения отечественной космической отрасли иностранным партнерам. Об основных направлениях развития и перспективах международного сотрудничества в этой сфере в эксклюзивном интервью корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

- Дмитрий Владимирович, насколько вы удовлетворены имеющимся пакетом контрактов? Какие рынки считаете наиболее перспективными для продвижения российских компетенций в области пусковых услуг?

- АО "Главкосмос", в первую очередь, - коммерческая компания, основной целью которой является извлечение прибыли. Несмотря на достаточно неплохой портфель заказов, мы не можем позволить себе сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что имеется, тем более в условиях растущей конкуренции на международных рынках и появления новых игроков, новых продуктов, технологий.

Говоря про пусковые услуги, следует отметить, что созданная для их продвижения с использованием ракет-носителей (РН) семейства "Союз-2" в 2017 году дочерняя компания АО "Главкосмос Пусковые Услуги" успешно работает на международном рынке, уже реализовала некоторые проекты и имеет неплохой портфель контрактов на будущее.

Надеемся, что повышению российской доли на рынке пусковых услуг будет способствовать более тесная координация действий с компанией International Launch Services (ILS), в состав совета директоров которой недавно вошли представители АО "Главкосмос". Как вы знаете, ILS имеет эксклюзивное право на маркетинг пусковых услуг с использованием РН "Протон" и "Ангара" на международном рынке. Совместная работа ILS с "Главкосмос Пусковые Услуги" должна обеспечить гибкость нашего предложения при выборе потенциальным заказчиком средства доставки полезной нагрузки на орбиту.

Сегодня мы совместно с другими предприятиями отрасли участвуем в проводимой Госкорпорацией "Роскосмос" работе по формированию маркетинговой стратегии в области пусковых услуг. Планируем расширить перечень стран-партнеров за счет таких регионов, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. В то же время продолжим сотрудничество с нашими традиционными партнерами из стран Европы, Америки, Азии.

- Выступая на Всемирном космическом конгрессе, среди основных вызовов, стоящих перед современной космонавтикой, вы назвали надежность, безопасность полетов и их стоимость. Насколько мы конкурентоспособны на международном рынке, если исходить из этих критериев?

- Надежность, безопасность и стоимость – это основополагающие элементы функционирования любой высокотехнологичной отрасли, а космической – в особенности.

Сегодня отечественная ракетно-космическая техника остается одной из самых надежных и безопасных в мире, что достигается благодаря накопленному опыту по ее разработке, созданию и эксплуатации, а также путем внедрения в производство новых технологий.

Приведу несколько примеров. Россия обладает уникальными компетенциями в области создания ракетных двигателей – это основа основ для доступа в космос. Отечественные двигатели производства АО "НПО "Энергомаш" до сих пор используются на американских РН, и если бы не политические факторы, то это сотрудничество развивалось бы еще в течение долгого времени.

Другой пример – наш пилотируемый корабль "Союз-МС". Уверен, еще долго не будет более надежной техники для обеспечения полета человека в космос. Корабль оснащен системами, которые позволяют спасти жизни космонавтов даже во время экстремальных ситуаций.

Конечно, стоит отметить, что появление новых технологий, новых компаний на космическом рынке приводит к снижению стоимости доступа в космос. Нам есть куда двигаться в этом направлении, чтобы оставаться конкурентоспособными. Госкорпорация "Роскосмос" и предприятия отрасли разрабатывают пути снижения стоимости производимой продукции и услуг. Это непростая, комплексная работа, но она ведется и принесет результат.

- Американские компании, например, SpaceX, умеют хорошо подавать свои продукты, хотя за красивыми картинками и громкими проектами Илона Маска четко видна одна цель – сделать пилотируемые и беспилотные запуски дешевле. Чем мы можем ответить на это?

- Как я уже говорил, стоимость доступа в космос имеет однозначную тенденцию к снижению. Это связано не только с деятельностью SpaceX, но и с другими факторами, в первую очередь, с появлением новых технологий.

Но важно понимать, что за громкими заявлениями и красочными рекламными кампаниями по созданию новых продуктов должно быть солидное экономическое обоснование. Не всегда новое – значит лучшее и более эффективное. О чем я говорю? Давайте вернемся снова к пусковым услугам. Сейчас много новых проектов по созданию сверхлегких носителей. Масса выводимой полезной нагрузки снижается, растет количество небольших космических аппаратов (КА), и считается, что сверхлегкие ракеты значительно потеснят традиционные носители в этой нише.

Да, конкуренция вырастет, у заказчика будет больше выбора, но рынок по-прежнему будет нуждаться в надежном и регулярном доступе в космос.

И в этом плане технологии отечественных средств выведения являются весьма конкурентоспособными. Например, РН "Союз-2.1а" с использованием разгонного блока "Фрегат" позволяет реализовывать сложные кластерные миссии с выводом на три разные орбиты в рамках одного пуска. Это дает заказчикам конкурентное преимущество по цене запуска по сравнению со сверхлегкими носителями за счёт эффекта "экономии на масштабе": средняя стоимость запуска одного космического аппарата в кластере существенно ниже, чем целевое выведение идентичного КА.

Конечно, нам есть, что улучшать, в том числе в плане совершенствования подхода к иностранному заказчику. Мы стремимся быть более клиентоориентированными, более открытыми для рынка. Сейчас недостаточно иметь только хороший качественный продукт или услугу, ее необходимо также красиво упаковать, преподать в понятном и интересном для заказчика ключе, выработать политику открытой коммуникации с потребителями и партнерами на всех этапах оказания услуг. Вы видите, что отрасль в целом движется в этом направлении, регулярно проводятся мероприятия для иностранных коллег, оперативно даются развернутые ответы на вопросы общественности касательно деятельности Госкорпорации "Роскосмос", предприятий отрасли, их планов.

- На том же Всемирном космическом конгрессе в Абу-Даби вы пригласили другие страны к более активному участию в проекте МКС. Есть ли интерес со стороны иностранных агентств к этому проекту? Как, на ваш взгляд, могло бы выглядеть такое сотрудничество?

- Основные направления развития международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики связаны сегодня, прежде всего, с определением планов по использованию МКС после 2024 года. В следующем году планируется отправка на МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука", в 2021 году – стыковочного модуля, а в 2022 году – научно-энергетического модуля. Это означает, что в ближайшие три года российский сегмент МКС станет полностью автономным и самодостаточным.

И наше желание – продолжать развивать этот проект. Поэтому по поручению главы Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина на всех международных мероприятиях, связанных с пилотируемой космонавтикой, мы призываем иностранных коллег активно принимать участие в развитии инфраструктуры МКС, переходить от этапов отправки национальных космонавтов и проведения научных экспериментов к созданию собственных модулей. Для этого российские специалисты готовы оказать всю необходимую помощь в создании, отправке и стыковке с МКС национальных модулей. Станция еще не выработала свой уникальный профессиональный и технологический ресурс, и предполагаю, что она будет эксплуатироваться как минимум до 2028 года, и такие переговоры ведутся.

- Мы готовы, при поступлении соответствующего запроса, построить для другой страны модуль МКС? Есть ли к этому интерес у зарубежных партнеров?

Российская сторона не только готова, но и всячески выступает за расширение международного присутствия на МКС, в том числе за счет разработки и создания национальных модулей. Необходимые производственные, инженерные мощности для этого, вне всякого сомнения, на отечественных предприятиях ракетно-космической отрасли имеются. Поэтому мы рассчитываем на интерес наших иностранных партнеров к сотрудничеству по этим вопросам.

Сегодня мы проводим работы по подготовке и отправке на МКС первого национального астронавта Объединенных Арабских Эмиратов. Завтра мы можем начать обсуждение выполнения любого заказа на производство космической техники.

Уверен, что без международной кооперации в области дальнейшего освоения космоса не обойтись. Один из примеров – космическая пилотируемая программа Индии. В настоящий момент обсуждается участие российских специалистов в этом проекте в части разработки систем пилотируемого корабля и подготовки индийских космонавтов ("гаганавтов").

- Недавно вы провели переговоры с представителями космических агентств Люксембурга, Алжира, ЮАР, Судана и рядом частных компаний. Что конкретно интересует эти страны?

Подобные переговоры мы проводим на каждом международном мероприятии, будь то выставка или конференция. К участию в таких мероприятиях мы тщательно готовимся, рассказываем партнерам о достижениях и возможностях российской космической промышленности, ищем взаимные точки интереса для выстраивания долгосрочного сотрудничества. Некоторые страны только делают первые шаги на космическом рынке, активно интересуются всеми аспектами его развития.

Анонсировать конкретные договоренности и раскрывать детали переговоров пока преждевременно. Могу заверить, что процесс поиска потенциальных заказчиков идет постоянно.

Если говорить о проектах, которые будут реализованы в ближайшее время, то в начале июля этого года в рамках миссии "Метеор-М" №2-2 с космодрома "Восточный" будут запущены более 30 малых космических аппаратов из США, Финляндии, Германии, Франции и других стран. В 2020 году в космос отправятся два спутника GRUS и космический аппарат префектуры Фукуи, которые станут частью группировки AxelGlobe корпорации "Axelspace".

- В России идет работа над рядом перспективных проектов: "Союз-5", семейство "Ангара", сверхтяжелая ракета "Енисей", многоразовый корабль, недавно носивший имя "Федерация" – что из этого интересует зарубежных партнеров?

- Российская космическая промышленность не стоит на месте. Ведется разработка нового пилотируемого корабля, который будет способен доставить космонавтов на Луну. Упомянутые Вами новые средства выведения должны обеспечить работы на околоземных и окололунных орбитах, исследования дальнего космоса. Фиксируем интерес зарубежных партнеров ко всем этим проектам, однако указанные амбициозные задачи по плечу далеко не каждому государству, поэтому и степень внимания разная – кто-то проявляет интерес в сугубо познавательных целях, а кто-то – в рамках изучения возможностей многостороннего сотрудничества, прежде всего, по лунной тематике.

Считаю, что одна из наших важнейших задач – внимательно отслеживать и прогнозировать тенденции развития мирового рынка космических услуг с тем, чтобы заложить в перспективную ракетно-космическую технику еще на этапе создания эскизного проекта те характеристики, которые позволят ей быть востребованной и конкурентоспособной через несколько лет. Это в конечном счете должно привести к увеличению спроса на российскую продукцию и услуги в области космической деятельности со стороны иностранных партнеров.