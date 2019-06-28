Рюдигер фон Фрич: Германо-российские отношения имеют огромный потенциал

Посол Германии в России, который вскоре покинет свой пост, рассказал об изменившейся Москве и о том, что он не успел сделать за время работы

Рюдигер фон Фрич: Германо-российские отношения имеют огромный потенциал Фото: Пресс-служба

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Посол Германии в России, покидающий Москву после пяти лет пребывания на этом посту, рассказал в интервью "Интерфаксу" о состоянии двусторонних отношений, позиции Берлина по проекту "Северный поток-2" в условиях санкционных рисков, и оценил перспективы урегулирования кризиса на Украине при новой власти в Киеве.

- Ваша миссия на посту посла Германии в Москве завершается. Она пришлась на очень сложный период в истории международных отношений и отношений Германии и РФ. Как бы вы оценили ее итоги с учетом всех факторов? У вас не преобладают чувства разочарования? Как бы вы сейчас оценили состояние двусторонних отношений и их перспективы?

- Как дипломаты, мы не должны испытывать особых чувств по поводу событий и их развития. Мы должны, скорее, оценивать, понимать и работать над возможными решениями. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы центральный политический конфликт, который разделил нас, а именно конфликт, жертвой которого стала Украина, был разрешен. Однако конфликт не решен, и я убежден, что мы не сможем полностью использовать огромный потенциал наших отношений, если мы его не решим.

Тем не менее, на протяжении последних лет, по моему мнению, были предприняты очень серьезные и интенсивные усилия в попытке внести вклад в возможное решение, и мы, я имею в виду, в частности, наших французских друзей и правительство Германии - и эту вещь не стоит недооценивать, пытаемся сделать так, чтобы в дальнейшем не было негативных последствий.

В то же время, у наших отношений есть огромный потенциал, и он связан с традиционной близостью во многих сферах, а также хорошо развитым контактам во многих областях, которые могут быть применены и в других сферах.

Я смотрю на это с удовлетворением. Мне бы не хотелось говорить, что это мой личный успех или вклад, потому что очень многие люди внесли свой вклад в это.

Я сейчас говорю о таких областях как культурные обмены, молодёжные обмены – цифры выросли в этой сфере, научное сотрудничество – здесь у нас больше соглашений о сотрудничестве, чем когда бы то ни было; обмены на уровне гражданских обществ и многое другое.

И это важно для ситуации в целом, где, как я уже сказал, есть определённые трудности. Тем не менее, возможно, лучший путь – это сохранять наши отношения и сделать так, чтобы в будущем можно было использовать их потенциал полностью.

- Какие рекомендации вы бы дали своему преемнику на посту посла Германии в РФ?

- Если бы мне необходимо было бы давать рекомендации, я бы сделал это "с глазу на глаз".

Позвольте сказать мне более фундаментальную вещь с высоты моего 35-летнего профессионального опыта дипломата – и это касается работы дипломатов во всех странах. Нельзя хорошо работать в другой стране, если не пытаться понять – и это обязательно – а также если не попытаться развить симпатию, положительное отношение к стране пребывания. Если вы можете сделать это, то тогда ваша работа будет более успешной и будет приносить больше личного удовлетворения.

- С вашей точки зрения, появились ли новые возможности для урегулирования кризиса на востоке Украины с избранием президентом Владимира Зеленского? По мнению Москвы, пока никаких видимых изменений в полиции Киева по этой проблеме нет. Как вы оцениваете перспективы проведения новой встречи в верхах в "нормандском формате"?

- Народ Украины показал впечатляющее голосование на свободных и демократических выборах, он проголосовал за новое направление в политике и за нового президента. Мне кажется, что это было фундаментальное голосование по многим аспектам политики. Конечно, это дало нам надежду, что новое начало возможно, и мы надеялись, что эта ситуация будет использована всеми для такого нового начала.

Мы сожалеем, что эта возможность не была использована всеми, как мы того хотели.

Я думаю, что было бы полезным, если положительные жесты, которые давно назрели, были бы сделаны в отношении нового избранного президента Украины и всей страны. Но, к сожалению, сразу же после своего избрания он столкнулся с вызовом – объявлением о том, что теперь российские паспорта будут выдаваться украинским гражданам, - с которым ему пришлось немедленно разбираться.

Тем не менее, мы будем изучать - и мы это уже делаем - все возможности, как этот конфликт может быть разрешен. Я убежден, что это возможно, если все стороны проявят добрую волю. Мне кажется, что сейчас на столе переговоров лежат очень хорошие предложения.

В то самое время, когда мы с вами разговариваем, стало известно о разведении сил противоборствующих сторон в станице Луганская, что может стать шагом в том направлении, о котором мы договаривались. Я бы не хотел подробно рассуждать об этом, потому что я видел пока только новости, но, тем не менее, мы будем усердно работать, чтобы реализовать то, о чем было договорено.

Мы готовы к этому на любом уровне, необходимом для разрешения ситуации. У нас были и есть постоянные контакты на рабочем уровне. Предусмотрена встреча на уровне политических советников глав государств или правительств. И если возникнет необходимость, я не стал бы исключать контактов и встреч на более высоких уровнях.

- Экономическое сотрудничество между Германией и Россией пострадало в свете общего ухудшения политической атмосферы и санкций. Тем не менее оно остается важным фактором взаимодействия на фоне не слишком оптимистической политической повестки. Намерена ли Германия активно развивать этот аспект отношений? Не могут ли грозящие Берлину санкции со стороны США повлиять на позицию Германии по ключевому проекту "Северный поток-2"?

- Позвольте мне начать с того, что санкции были не чем-то придуманным нами, а нашей реакцией на политические события. Оглядываясь назад, мы видим, что снижение товарооборота между нашими странами с 2014 года было не столько результатом политической напряженности или других действий, сколько результатом определённых структурных вызовов, как это назвали российские экономические эксперты. Это иллюстрируется тем фактом, что спад в товарообороте с другими партнерами РФ, с которыми политическая напряженность не была столь высокой, оказался примерно таким же после 2014 года. Это был общий эффект, который также отразился и в рецессии российской экономики.

Россия успешно его преодолела, и макроэкономические показатели России сейчас весьма положительные. Как следствие, наши экономические отношения значительно улучшились.

Двусторонняя торговля (Германии и РФ - ИФ) растет, а в 2018 году объем германских инвестиций в России достиг рекордной высоты за многие годы - 3,8 миллиардов евро, а двусторонний товарооборот увеличился до 59, 6 миллиардов евро. И это еще один мостик – я уже говорил о других: культуре, науке, гражданском обществе и так далее - которые тесно связывают наши две страны.

Я очень ценю то, что получаю обратную связь от участников с обеих сторон, предпринимателей, которые высоко ценят особое сотрудничество, сложившееся между ними, мы не только легко понимаем друг друга, но и доверяем друг другу, не забывая об особых технических и других вызовах, стоящих на пути наших инвестиций в Россию. И этот вопрос мы тоже обсуждаем с нашими партнерами в правительстве России.

Что касается второго момента, который вы упомянули, мне кажется, что спекулирование о гипотетических ситуациях и решениях никуда нас не приведет. Что касается текущей ситуации, позиция моего правительства остается неизменной – Северный поток-2, в котором участвуют компании разных европейских стран, так же как и другие проекты по поставке энергоносителей, являются экономическими проектами. Мы, европейцы, решили, что поставки энергоносителей в наши страны организовываются частными компаниями, вне зависимости от источников энергии и ее происхождения. Тем не менее, Северный поток-2 реализуется в специфических политических обстоятельствах, которые необходимо учитывать.

Одной из озабоченностей в связи со строительством Северного потока-2 является то, что транзит энергоносителей через Украину, который продолжается по сей день, может быть остановлен, и поэтому мы поднимали этот вопрос в обсуждениях с российскими партнёрами.

Мы рады, что реализовался трехсторонний формат, в рамках которого можно рассматривать особый вопрос о сохранении транзита газа через Украину в будущем. В этот трехсторонний формат входят Украина, Россия, соответствующие компании из этих стран, и Европейская комиссия.

Мы хотим убедиться, что все работает успешно, чтобы сформулированные озабоченности в контексте Северного потока-2 были обсуждены.

- Вы 5 лет провели в качестве посла Германии в России.

Каково ваше отношение к нашей стране, не изменилось ли оно в свете политических обстоятельств? И раз уж вы большую часть своего срока провели в Москве, то как вам изменения в российской столице в последние годы - что пришлось по душе, а что, может, не понравилось?

- Моим преимуществом, когда я приехал сюда, было то, что у меня было абсолютно положительное отношение к России. Это, вероятно, связано с моими семейными корнями в старой России. Это отношение было воспитано во мне и в тяжелые времена "холодной войны". Когда я рос, меня воспитывали в том смысле, что надо отделять политические разногласия с определенной страной от ее культуры и ее народа. Таким образом, у меня была большая любовь к культуре России, ее людям, красоте русского языка и огромное уважение к сложной истории России, в которой Германия сыграла большую роль. Все это было у меня, когда я приехал сюда. И если это изменилось, то в сторону углубления.

Этому также способствовало и то, что моя жена, которая ранее никогда не была в России и не говорила по-русски, так же как и я, интересовалась Россией. Мы много путешествовали по стране и очень полюбили Россию. С этой точки зрения, мне грустно уезжать.

Что касается Москвы, то это великий город для жизни, в котором есть все вызовы великих городов: шум, свет, скорость жизни и все остальные атрибуты. Москва изменилась за годы нашего пребывания здесь, большое влияние на город оказала подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, который, как мы считаем, был успешно проведен. В этом городе хочется жить.

Что нам нравится и что нет? Скажу более широко, о России. Я продолжаю ценить великолепную культуру России, встречи с людьми из России. Когда мы путешествовали по стране и люди необязательно знали о нашем официальном статусе – это были прекрасные встречи, которые мы ценили.

Что касается того, что не нравится – это то, (говорит по-русски ИФ) что за последние пять лет у меня не было достаточно времени, чтобы лучше учить русский язык.

- Так изменилось ли отношение к России за последние пять лет?

- Как я уже сказал, если оно и изменилось, то положительное отношение стало глубже, несмотря на все политические разногласия. Я надеюсь, что теперь знаю Россию лучше, чем раньше.