Константин Костин: протестная активность в Москве по тематике выборов будет стихать, у оппозиции разные цели

Глава Фонда развития гражданского общества прокомментировал прошедший 10 августа согласованный митинг

Константин Костин Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин прокомментировал "Интефаксу" прошедший 10 августа согласованный властями митинг на проспекте Академика Сахарова, в котором по данным ГВД Москвы приняли участие около 20 тысяч человек, а "белого счетчика" – более 50 тысяч человек, а также оценил действия полиции по пресечению несанкционированных "гуляний", когда было задержано около 200 человек.

Эксперт прогнозирует спад протестной активности в Москве, назвал шантажом требование представителей оппозиции перенести выборы в Мосгордуму.

- Константин Николаевич, каков ваш прогноз протестной активности в Москве?

- Интерес горожан к проблеме недопуска ряда "громких" политиков, если верить "Петербургской политике" и Левада-Центру, невысок и имеет все предпосылки для снижения. К тому же, среди организаторов и участников есть радикальная группа, которая не только устраивает несанкционированные акции, но и разрешенные мероприятия стремится перевести в этот формат, провоцируя столкновения с полицией. Это работает на снижение готовности участвовать в этих мероприятиях.

- Насколько формализованной, по вашему мнению, является повестка оппозиции, которую заявляют организаторы митингов?

- У всех оппозиционеров разные цели. Плюс, любая конкретизация резко ограничит число тех, кого интересуют эти митинги. Диссонанс между незначительностью стартовых требований, драматизмом призывов и риторики станет очевиден. Было видно, что на митинг 10 августа приходили люди с плакатами и по общеполитической тематике, и по гражданской, и по международной и т.д. Это, в свою очередь, хоть и косвенно, но показывает, что на Сахарова пришли не только те, которые недовольны ходом кампании в Москве, но и значительная часть просто стандартного набора политически активных и протестных граждан, которые готовы митинговать по любому поводу в любое время, и это для них стало основным политическим времяпрепровождением.

- Оправдался ли ваш прогноз по количеству участников митинга 10 августа?

- Я прогнозировал 20 тысяч человек. Но это было до того, как организаторы подключили к мобилизации лидеров мнений с совокупной аудиторией в несколько миллионов. Это, безусловно, дало существенный прирост участников, хотя и не такой, на который рассчитывали организаторы. Участие популярных, особенно среди молодежи, исполнителей (репер Face, группы IC3PEAK и "Кровосток"- ИФ) в значительной степени переформатировало митинг в политический перформанс, когда многие пришли послушать и постоять рядом с селебрити. Надо четко понимать, что часть тех, кто пришел в субботу на Сахарова - это все-таки не политически ориентированные участники мероприятия, а зрители своего рода концерта.

- Чьи данные по числу участников митинга вы считаете более точными – ГУВД Москвы или "Белого счётчика"?

- Есть данные полиции – 20 тысяч человек, есть цифры организаторов, "Белого счетчика". Как показывает опыт, истина обычно посередине. Но при этом, повторюсь, можно говорить, что часть из них действительно пришли, чтобы в той или иной форме принять участие в политическом ивенте, а часть – в культурно-массовом. По большому счёту всегда нужно задавать себе вопрос - кто считает, как и для каких целей.

Вот наглядный пример: после митинга 10 августа появились и достаточно широко разошлись в СМИ некие цифры, характеризующие качественный состав участников: одна группа усилиями пяти интервьюеров опросила 400 человек и пришла к выводу, что 80 процентов участников митинга – это москвичи, а другая группа опросила 1500 человек, и результаты показали, что москвичей только треть, еще треть - это жители Подмосковья и треть – гости столицы.

Кому верить? Думаю, что и в этой ситуации верить нужно не тем, кто громче кричит, а все-таки опираться на хотя бы относительно научный подход. Наверное, и здесь истина тоже будет посередине.

- Как относиться к резолюции митинга на Сахарова, в которой есть требование отменить выборы 8 сентября?

- Это прямой призыв к нарушению закона. Подобное в рамках действующего законодательства невозможно. Или участники митинга предлагают под себя переписать Конституцию? Налицо абсолютный и бесцеремонный шантаж, как в принципе и желание зарегистрировать кандидатами тех, кто не смог осуществить предусмотренную законом процедуру. Громкость крика не отражена в законе как один из критериев, который позволяет стать участником избирательного процесса. Мы столкнулись с тем, что аморфность требований и бессмысленность лозунгов отличают политический акционизм или перфоманс от реального политического действия, суть которого - борьба за власть и политическое представительство через электоральные процедуры. Для сегодняшних оппозиционеров картинка важнее смысла и результатов.

- Ваша оценка действий сотрудников правоохранительных органов на протестных акциях 10 августа?

- Полагаю, что полиция вела себя адекватно ситуации, в рамках тех полномочий, которыми она располагает. Во время митинга и концерта, который состоялся на Сахарова, была обеспечена безопасность для всех участников. Во время несанкционированных попыток так называемых "прогулок" полиция выполнила возложенные на нее задачи, пресекла противоправные действия и сделала это, замечу, гораздо мягче и деликатнее нежели поступают в таких же условиях их коллеги из США, Франции, Израиля и других стран.