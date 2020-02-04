Посол РФ в Бельгии: Брюссель настроен на развитие конструктивного взаимодействия с Россией

Александр Токовинин рассказал о состоянии российско-бельгийских связей

Александр Токовинин Фото: Пресс-служба

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия Александр Токовинин, комментируя вопросы российско-бельгийских отношений, отмечает настрой бельгийской стороны на продвижение конструктивного взаимодействия с Россией.

- В начале года принято подводить итоги минувшего. Чем было отмечено сотрудничество между Россией и Бельгией в 2019 году, прежде всего в экономической области?

- Могу сказать, что наши торгово-экономические связи сохраняют хороший тонус, если не считать колебаний, вызванных международной конъюнктурой. За первые восемь месяцев 2019 года объем взаимной торговли составил порядка шести миллиардов евро. При этом более важным элементом, чем собственно цифры товарооборота, является активное взаимодействие деловых кругов, продвижение крупных проектов двустороннего сотрудничества в России и в Бельгии.

В частности, в декабре 2019 года в порту Зебрюгге запущен в эксплуатацию терминал по перевалке российского сжиженного природного газа. Данный проект реализуется российской компанией "Новатек" и бельгийской "Флюксис". Это очень продуктивное сотрудничество, где стороны являются проверенными партнерами.

Продвигается реализация значимого проекта с участием российской компании "ЭйрБриджКарго", который призван помочь превратить Льежский аэропорт в один из крупнейших европейских транспортных хабов.

В Валлонском регионе активно работает Новолипецкий металлургический комбинат, там действуют два металлургических завода. Во Фландрии развивается межпортовое сотрудничество. В зоне антверпенского порта успешно функционирует предприятие компании "ЕвроХим". В области управления заправочными станциями в Бельгии давно и надежно работает "Лукойл". Направлений такого взаимодействия достаточно много. На недавней встрече с представителями бельгийского бизнеса, работающего в России и с Россией, преобладал заинтересованный, оптимистичный настрой.

Вопросы придания нового импульса торгово-экономическому сотрудничеству будут обсуждаться на очередном заседании совместной межправительственной комиссии.

- А если говорить об итогах политических отношений?

- Разумеется, Бельгия следует в общем русле политики Европейского союза в отношении России. В то же время эта страна, несомненно, относится к числу тех государств ЕС, которые настроены на развитие конструктивного взаимодействия с Россией. Здесь становится все больше людей, которые искренне убеждены в том, что затянувшуюся фазу неестественного понижения уровня связей между Россией и ЕС надо преодолевать путем развития диалога, возвращения к сотрудничеству на принципах, зафиксированных в соответствующих совместных документах, и строительства подлинного партнерства, которое отвечает интересам всех народов, живущих на Европейском континенте.

Дело за ЕС и странами, которые в него входят. Они должны определить для себя, какими они хотят видеть отношения с Российской Федерацией. Прошедший год был важным в том смысле, что процесс стратегического осмысления перспектив наших связей начал набирать обороты. В странах ЕС, включая Бельгию, идет активное обсуждение этих вопросов.

Приведу пример. В сентябре 2019 года под влиянием антироссийского меньшинства, в рамках усилий, направленных на переписывание истории XX века, в Европейском парламенте была одобрена резолюция, в которой предпринята попытка уравнять ответственность нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. Здесь, в Бельгии, группа представителей экспертного сообщества, историков, ученых опубликовала открытое письмо с протестом против этой резолюции. Его авторы подчеркнули, что, во-первых, этот документ грубо искажает факты, в частности, полностью игнорирует проводившуюся западноевропейскими государствами политику умиротворения нацистской Германии, а во-вторых, является неприемлемым, поскольку отражает стремление навязать, в духе изображенного Джорджем Оруэллом "министерства правды", фальшивую трактовку событий профессиональному сообществу историков.

К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуациями, когда большинство в институтах ЕС идет на поводу у достаточно небольшой антироссийски заряженной группы. Такое положение дел должно меняться, если мы хотим преодолеть негативную фазу в нашем взаимодействии. В самой Бельгии совсем другое отношение к памяти о войне.

- Традиционно сложное и долгое формирование коалиционного федерального правительства Бельгии, которая месяцами живет с временным кабинетом министров, как-то сказывается на вашей работе, на двусторонних отношениях Москвы и Брюсселя?

- Разумеется, это накладывает определенные ограничения на развитие политических контактов. Правительство Бельгии уже больше года работает в режиме "правительства текущих дел", идет очень непростой процесс формирования новой правящей коалиции на федеральном уровне. Тем не менее, контакты продолжаются.

В 2019 году состоялись встреча на уровне заместителей премьер-министров двух стран в Санкт-Петербурге "на полях" Международного экономического форума, а также встреча министров иностранных дел, многочисленные другие контакты, в том числе на региональном уровне. Мы эти контакты продолжаем. Намечена повестка дня взаимодействия между министерствами иностранных дел, готовится очередное заседание межправительственной комиссии между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом.

Важно учитывать, что бельгийские регионы располагают обширными полномочиями. Сформированные в конце прошлого года правительства Фландрии и Валлонии подтвердили настрой на развитие прагматичного, конструктивного, многопланового сотрудничества с Россией. Разумеется, мы это приветствуем.

- Когда Россия ввела свои ограничительные меры на продукцию из Евросоюза в ответ на экономические санкции ЕС, пострадали многие бельгийские сельхозпроизводители. Они тогда достаточно громко выражали свое неудовольствие. А какова ситуация на сегодняшний день?

- Ситуация не изменилась. Сохраняются односторонние ограничительные меры, введенные Европейским союзом, а также ответные меры с российской стороны. Такой негативный статус-кво не радует местное сельхозсообщество, которое хотело бы, чтобы снова открылись возможности активного взаимодействия с нашей страной.

При этом местные производители с удовольствием активизируют отношения с Россией там, где возможно. Некоторые рестораны в центре Москвы могут поспорить со здешними по количеству предлагаемых сортов бельгийского пива. Я встречался с производителями пивной продукции в Бельгии, которые мне говорили, что сотрудничество с Россией придало им второе дыхание, позволило увеличить производство. Этот традиционный продукт бельгийского экспорта дошел до Владивостока. Хотя, конечно, это далеко не главная статья нашей торговли. Кстати, в Бельгию начали экспортировать российское вино, произведенное в Краснодарском крае.

- Наступил год 75-летия Победы. В отрядах бельгийского Сопротивления воевали советские бойцы, многие из них отдали свою жизнь на земле Бельгии, сражаясь с общим врагом. Известно, что посольство уже приступило к памятным мероприятиям в рамках этого юбилея. Как это воспринимается в Бельгии?

- В Бельгии с большим уважением относятся к памяти о Второй мировой войне, помнят о ключевой роли Советского Союза в разгроме нацизма, чтут память советских солдат и офицеров, которые, бежав из немецкого плена, присоединялись к отрядам бельгийского Сопротивления.

Бельгийцы не только сохраняют уже имеющиеся памятники погибшим советским воинам, но и создают новые. В октябре прошлого года на кладбище бельгийской коммуны Ребек в провинции Валлонский Брабант была открыта мемориальная табличка при участии губернатора провинции, видных политических и государственных деятелей страны.

Мы участвуем в акции Министерства обороны России "Дорога памяти". В ее рамках организованы несколько церемоний, в ходе которых была взята земля с могил погибших советских военнослужащих для закладки в капсуле в строящемся главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Во время такой церемонии в Льеже 29 января бельгийские партнеры подчеркивали, что они понимают, что освобождения Бельгии не было бы без таких событий, как победа в Сталинградской битве. В Льеже тепло относятся к побратимским связям с Волгоградом, насчитывающим уже 60 лет.

Мы активно продолжаем подготовку к юбилею Победы. Прорабатываются такие шаги, как награждение некоторых советских участников бельгийского Сопротивления посмертно российскими государственными наградами.

Российские учреждения в Бельгии совместно с организациями соотечественников особо отметят юбилей Победы 9 мая. Будут возложены цветы к могилам наших воинов по всей Бельгии, в том числе на кладбище брюссельской коммуны Эвер.

- Известно, что в Брюсселе в этом году будет исполняться "Ленинградская" симфония Шостаковича. Это тоже в рамках торжеств в связи с 75-летием Победы?

- Да, в связи с юбилеем Победы запланировано исполнение 12 мая симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством Валерия Абисаловича Гергиева Седьмой симфонии Шостаковича на центральной концертной площадке Бельгии — в брюссельском Дворце изобразительных искусств "Бозар". Концерт должен стать своего рода кульминацией "Русских сезонов", которые пройдут здесь в текущем году. Сезоны, которые мы надеемся официально открыть в апреле, будут включать выступления многих известных российских исполнителей, коллективов, театральные постановки, концерты, причем не только в Брюсселе, но и в других городах. Это даст возможность в этом году особенно ярко и широко представить российскую культуру в Бельгии, где всегда к ней сохраняется высокий интерес.

- Каким образом осуществляются консультации с бельгийскими партнерами по международной проблематике? Вот, например, вы специалист по Ближнему Востоку. Сегодня этот регион - предмет главных заголовков. Как две страны консультируются по этой и другим горячим темам?

- В данный момент Бельгия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а в феврале исполняет функции председателя Совета. Посольство на постоянной основе участвует в консультациях с коллегами в МИД Бельгии по всей повестке дня СБ ООН.

Понятно, что позиции России и Бельгии - члена НАТО и Евросоюза - далеко не всегда совпадают, но мы стремимся, где возможно, искать развязки и компромиссы в интересах выхода на взаимоприемлемые решения, в том числе по вопросам, касающимся ближневосточного региона, не отступая при этом от принципиальных российских позиций.

Нам импонирует, что позиция Бельгии в международных делах основывается на понимании того, что мир радикально меняется, становится полицентричным, и необходимо задействовать многосторонние форматы, чтобы пытаться гармонизировать в их рамках взгляды различных игроков на международной арене.

Проводятся российско-бельгийские консультации по различным международным проблемам, в том числе по вопросам европейской безопасности, положения в Африке. В ходе двусторонних политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел обсуждается весь спектр актуальных двусторонних и международных тем.

Еще раз подчеркну - подходы далеко не всегда идентичны, но дипломаты для того и работают, чтобы договариваться, продвигать вперед отношения. В любом процессе значение имеет не столько сегодняшнее положение дел, сколько вектор движения. Думаю, что вектор отношений между Россией и Бельгией ориентирован в благоприятную сторону.