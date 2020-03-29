Александр Дынкин: Танец черных лебедей. Мировая премьера

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин и член-корреспондент РАН экономист Елена Телегина специально для "Интерфакса" подготовили статью о коронавирусе, которую мы публикуем без изменений.

Танец черных лебедей: мировая премьера

Больше 10 тыс. жертв в Италии, вертолеты Бундесвера вывозят пациентов из переполненных госпиталей Франции, Армия России сражается за жизни жителей городка Бергамо, Борис Джонсон покинул правительственную резиденцию на Даунинг-стрит 10 и вынужден работать из дома, в США за одну неделю обратилось на биржу труда 3,2 млн человек. Если бы в новогодние каникулы вам сказали, что все это случиться до Пасхи? Скорее всего вы бы подумали, что это остросюжетный, фантастический сценарий, или человек просто не отошел от новогодней ночи.

Что сейчас?

Не прислушались к эпидемиологам

Глобальная экономика оказалась под одновременным ударом двух кризисов: пандемии и обвала цен на углеводороды, прежде всего на сырую нефть. И политики, и эксперты сходятся в оценках, что последствия кризиса 2020 г. будут драматичнее, чем кризиса 2008-2009 гг.

Прошлый глобальный кризис ушел в историю с отчетливым клеймом "Сделано в США". В силу тяжелых и, возможно, не бескорыстных регуляторных ошибок на рынке ипотечного кредитования (sub-prime credits). Нынешние события имеют иную природу. Уже приходилось писать осенью 2019 г., в период замедления мировой экономической активности, что триггером нового спада станут не финансово-экономическая динамика, а внешние для деловой активности события – т.н. "черные лебеди". (Термин введен Насибом Талебом и означает непредвиденное катастрофическое явление. Правда, сам Талеб считает, что COVID-19 – "белый лебедь", поскольку были предсказания глобальной пандемии). Ожидалось, что они будут связаны с политическими событиями: Брекзит, торговая война США-Китай, санкции, убийство Касема Салемани и т.д.

Никто не прислушивался к алармизму эпидемиологов, предупреждавших об угрозе глобальных пандемий. А в Совете национальной безопасности США в 2018 г. вообще был ликвидирован офис по эпидемиологической угрозе. Вызов со стороны климатических изменений получил гораздо большее, искусственно раздутое внимание общественности, но не он стал триггером глобального спада.

Один черный лебедь - из Уханя…

По официальным данным КНР, "нулевой пациент" с коронавирусом был идентифицирован в провинции Ухань 1 декабря 2019 г. Местные власти пытались притормозить распространение информации (вспомним Чернобыль). Только под новый 2020 г., 31 декабря 2019 г. китайцы оповестили ВОЗ об угрозе эпидемии. А 23 января 2020 г. ввели карантин – в жесткой принудительной изоляции оказалось 60 млн человек. Региональные руководители были отстранены, а Пекин принял экстраординарные меры по подавлению эпидемии, не считаясь с экономическими последствиями. Высокочастотные, опережающие экономические индикаторы транспортной активности, чистоты воздуха и энергопотребления зафиксировали значительный спад экономической активности в КНР.

Очевиден трудный, почти экзистенциальный арбитраж социального дистанцирования между здоровьем людей и "здоровьем" экономики. Изоляция позитивна для здоровья, но сильно "тормозит" экономическую активность. Китай выбрал стратегию герметичного карантина, Южная Корея – максимального тестирования "по случайной выборке" (5,5 тыс. тестов/млн чел) без тотальных карантинных ограничений. Сумбурным был выбор Великобритании: сначала - либеральный режим "популяционного иммунитета" (всего 750 тестов/млн чел) – потом – диаметрально противоположные жесткие меры социальной изоляции. Швеция, вероятно за счет высокой ответственности населения, сохраняет линию на "популяционный иммунитет". Так или иначе - ВОЗ объявил пандемию 11 марта.

Отсутствие вакцины, по оценке Маккинзи, делает COVID-19 более опасным с точки зрения смертности и скорости распространения, чем грипп ("испанка") 1918 г. Текущий кризис здравоохранения, без сомнения, самый тяжелый в XXI веке.

...другой - из Вены

Практически одновременно с "черным лебедем" из Уханя 6 марта "прилетел" второй "черный лебедь" - для нефтеэкспортеров - из Вены. Там не удалось достигнуть компромисса по продлению соглашения ОПЕК+. Что за месяц на 30% обвалило цену нефти сорта Brent. Если исходить из докризисного уровня мирового экспорта в 70 млн барр./день, потери стран-экспортеров могут составлять 0,85-1,4 млрд долл. в день (в зависимости от даты отсчета). Возник избыток предложения дешевой нефти. Заполняются нефтехранилища, трубопроводы, танкеры. Это в 7-10 раз повысило стоимость нефтяного фрахта. Глобальный спрос на нефть уже сократился на 20% из-за эпидемии. Но одновременно сокращается низкомаржинальное предложение. Прежде всего за счет добычи сланцевой нефти в США. Ожидается, что в ближайшие месяцы 70% из 6 000 компаний этого сегмента рынка обанкротятся. Фондовый рынок разочаровался в технологии горизонтального бурения. Правда Даниел Ергин, известный историк нефтедобычи, считает, что после "отскока" нефтяных цен до 50-60 долл./бар. и смены владельцев сланцевики опять включат буровые.

И конечно, постепенно возобновится спрос, прежде всего в восстанавливающейся китайской экономике. С учетом "привилегированного стратегического партнерства" можно ожидать, что преференции получат российские поставщики. Каким будет новое ценовое равновесие - сегодня говорить преждевременно. Нельзя исключать даже краткого периода отрицательной доходности нефтяной промышленности.

Грядет глобальная рецессия?

МВФ, ОЭСР, ведущие финансовые институты соревнуются в прогнозах негативного роста мирового ВВП. Консенсусной стала оценка, что в 2020 начнется глобальная рецессия. Дискуссии продолжаются относительно ее глубины и продолжительности. Несмотря на падение китайского ВВП в первом квартале 2020 г. (только спрос на автомобили упал на 92%, производство смартфонов сократилось на 50%) начало восстановления произойдет уже в ближайшие месяцы, по мере отмены карантинных мер. Конечно годовые показатели роста могут быть ниже 5% ВВП. Но, похоже, как и в предыдущем экономическом цикле, основным локомотивом мировой экономики останется Китай. Низкие цены на углеводороды для КНР, как и других потребителей – важное контр-циклическое преимущество.

Бичом американской экономики становится взрыв безработицы. Если в третью неделю марта за пособием по безработице обратились 281 тыс. чел., то уже на следующей – 3,2 млн чел. Прогнозы безработицы на май – 13%. Сжатие потребления произведет в США более сильный негативный шок, чем разрыв цепочек поставок или сокращение рабочих часов из-за эпидемиологических ограничений. Поэтому был принят беспрецедентный по размеру финансовых вливаний (2,2 трлн.дол.) пакет мер (Cares Act), поддержанный Конгрессом. Он предполагает неконвенциональную монетарную политику в виде кредитного смягчения, отрицательных процентных ставок и т.н. "вертолетных денег" - выплату домохозяйствам с доходом ниже $75 тыс. в год по $1200 на взрослого и по $500 – на ребенка.

Что потом?

Впереди – структурные сдвиги?

Не следует ожидать сверх драматических пост-кризисных изменений. Их не произошло и после эпидемии "испанки" в 1918-1920 гг. Но, даже в условиях глубокой неопределенности, можно прогнозировать, что пандемия, конечно, ускорит уже наметившиеся структурные сдвиги в обществе, экономике, глобальном управлении, политике.

Очевидно, что эпидемиологическая угроза займет в общественном сознании такое же место, какое после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. заняла террористическая угроза. Нельзя исключать появления в аэропортах биометрического контроля в дополнение к существующим протоколам авиационной безопасности.

Возрастут инвестиции в устойчивость национальных систем здравоохранения. Скажем, количество реанимационных коек на 100 тыс. населения (30 в Германии, и только 6 – в Великобритании) станет важным индикатором качества предпринимательской среды. Возможно даже включение этого или другого аналогичного показателя в число международных стандартов экономической устойчивости.

Правительства и государства в целом резко повысят свои регуляторные и административные функции. Кризис эпидемиологического и экономического управления в ЕС потребует серьезной перезагрузки этой организации. Может получить дополнительную аргументацию идея об отмене консенсусного принятия решений в ЕС. Делегирование части суверенитета Францией, Германией, Италией, скажем, странам Балтии, не способствует скорости и оптимальности стратегических решений.

Это будет касаться и многих других институтов глобального и регионального управления. Предрекать полный коллапс глобализации – весьма опрометчиво. Поскольку глобальные вызовы будут требовать глобальных ответов. Но ответов адекватных и быстрых. Не случайно online встреча лидеров стран G20 подтвердила приверженность мировым институтам в виде МВФ, ВТО и расширению полномочий ВОЗ. Лидеры "большой 20-ки" согласились координировать монетарную политику, меры социальной защиты и вести совместную разработку вакцин и единую политику распределения тестов. Генеральный секретарь ООН призвал к отмене экономических и финансовых санкций. Об этом же говорил председатель КНР Си Цзиньпин, а Владимир Путин призвал к открытию "зеленых коридоров" для медицинских товаров, технологий и финансовых транзакций для их закупок. И эта антикризисная мера получила поддержку. В любом случае санкционная, протекционистская политика потерпела моральное, психологическое поражение. В том числе и с точки зрения возможного торможения пост кризисного экономического восстановления.

Переход на "удаленку" – эффективнее и дешевле

Если говорить об ускорении структурных изменений, очевидно, что IT, сектор телекоммуникаций, он-лайновые сервисы, производство и продажа цифрового контента, гиг-экономика (работа через цифровые платформы по контракту) получили дополнительное ускорение. Акции компании Zoom, продающей софт для удаленных совещаний, за последний месяц выросли на 75%. В мире уже 770 млн учащихся затронуты карантином. Методы дистанционного обучения получили взрывной рост. И, соответственно, все обеспечивающие их инструменты: и софт, и "железо" пользуются повышенным спросом.

К удаленному доступу лучше адаптированы высококвалифицированные работники в таких сферах, как профессиональные и деловые услуги (финансовые, юридические услуги, консалтинг), образование, корпоративное управление, чем низкоквалифицированные - водители, продавцы, строители, уборщики. Бюро статистики труда полагает, что в США 29% рабочей силы могут работать в удаленном доступе. Оказывается, что работа из дома на треть эффективнее и в 2 раза дешевле. В пост-коронавирусной экономике эта доля может быстро превысить 1/3. Это будет означать конец принципа "высокая вода поднимает все лодки". Этого больше не будет. Кризис усилит поляризацию доходов и неравенство, и, соответственно, еще больше снизит социальную сплоченность. Дешевая рабочая сила перестает быть конкурентным преимуществом.

Можно ожидать, что карантинные меры усилят спрос и в секторе коммунальных услуг – все сидят "по месту прописки". И безусловно сфера услуг здравоохранения получит новое ускорение. Но этим, пожалуй, исчерпывается список "победителей".

Необходимость в изменении управления

Зато список секторов – проигравших – практически безграничен. Общим в этом списке является то, что это отрасли и рынки, так или иначе связанные с материальным потреблением: от добычи и переработки сырья до автомобилестроения.

Если говорить о госуправлении, продолжается тренд на ренационализацию государств. Реальные проблемы требуют реальных и быстрых ответов, а не разговоров об "общих ценностях". Нужны нелинейные подходы, а не постоянное кризисное управление. Необходимо управление на опережение. Исполнительская близорукость, управленческий автопилот в постоянно меняющейся среде – рецепт провалов. Должно думать о стратегической стабильности путем постоянного движения к будущему. Инерция, боязнь изменений, отсутствие смелости и системного видения приводят к поздней оценке рисков и утрате возможностей их купирования.

По этой причине жертвой COVID-19 уже стали Шенгенская зона, временно приостановлено действие Пакта финансово-экономической стабильности (Маастрихт), Северная Европа не хочет участвовать в гарантиях суверенных долгов Южной Европы. Испытываются на разрыв и особые отношения США и Великобритании. Только правительство Японии может компенсировать $20 млрд замороженных на год инвестиций в проведение Токийской олимпиады.

Но, как говорил мастер афоризмов, популярный немецкий телеведущий Р. Лембке: "Общие недомогания сближают сильнее, чем одинаковые убеждения". Конечно вирус "холодной войны" похоже более живуч, чем коронавирус – американские и китайские пропагандисты бьют друг друга "из всех калибров". Но Трамп 28 марта консультировался по телефону с Си Цзиньпином относительно китайского опыта борьбы с коронавирусом. Как говориться "пропаганда и жизнь".

В полном соответствии с подписанным в январе соглашением о первом этапе взаимного сокращения торговых ограничений и в рамках либерализации китайского финансового рынка Goldman Sachs и Morgan Stanley с 1 апреля получили одобрение регуляторов на приобретение контрольных пакетов в двух крупнейших китайских финансовых компаниях, а BlackRock и JPMorgan нарастили инвестиции в Китае. Китайские финансовые власти прекрасно понимают, что кроме облигаций американского казначейства и доллара сегодня нет других низко рисковых активов, пускай даже с отрицательной доходностью. А американские финансисты – что Китай будет вытаскивать мировую экономику из кризиса. Realpolitik – и ничего личного – тем более идеологии.

Предварительные итоги

Подводя предварительные итоги, можно сказать, что корона-кризис 2020 г. закладывает предпосылки новой парадигмы общественной динамики – "ответственного развития". Если коротко, его суть - в ориентации на нематеральное производство и потребление. На неограниченные ресурсы – интеллектуальные, творческие и природные, в том числе, через расширение использования природоподобных технологий. В межгосударственных отношениях – отказ от стратегий экспорта собственных моделей развития. Нужно понимание, что плюрализм национальных социально-политических моделей историчен и снижает энтропию, что гетерогенность устойчивее гомогенности, что классический неолиберализм исчерпал себя. Он хрупок и не дает убедительных ответов на вызовы и угрозы ХХI века.