Дмитрий Ушаков: придет второе дыхание

Директор Института психологии РАН рассказал об особенностях нахождения в самоизоляции

Директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В первый же день жесткого карантина, когда мэрия обещала применять штрафы за нахождение на улице без уважительной причины, улицы города значительно опустели. Стало тягостно. Вероятно, это чувство стало знакомо не только специальному корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову. На эту тему он беседовал с академиком директором Института психологии РАН Дмитрием Ушаковым.

- Пустые улицы, конечно, не могут вызвать радостных чувств, и люди смотрят на них не радостным взглядом. Что поделаешь? Конечно, хотелось бы видеть много радостных лиц или просто занятых своими делами! Но...

Но надо понимать, что чем строже карантин, тем меньше заболевших и тем быстрее мы справимся с вирусом, но и тем сложнее для экономики. И наоборот. Там, где в первую очередь стали думать о сохранении экономического баланса, где объявлен слабый карантин, там пандемия ударила сильнее по жителям. Конечно, нельзя отрицать, что все это сказывается на психологическом состоянии людей. Что здесь посоветовать: город должен найти баланс. Меры, принимаемые сейчас, должны подействовать! Хотя, повторяю, они могут не всем быть по душе.

- И как долго, по-вашему, это состояние, я бы назвал "напряженного ожидания", продлится? Нельзя ожидать нервных срывов?

- Мы уже знаем, что карантин пока объявлен до 30 апреля. Возможно, сроки будут корректироваться в зависимости от эпидимиологической обстановки. Я не исключаю, что через некоторое время может наступить состояние, которое называют "второе дыхание". Люди будут не так нервно воспринимать изоляцию.

- У меня сразу возникла аналогия с одиночной камерой! Или с домашним заключением...

- Вот уж сравнили... Во-первых, там и там четкое ощущение наказания. Это совсем другое состояние. Дальше - вы находитесь в своем доме, квартире не в качестве наказания, а по независящим от вас обстоятельствам. Вы понимаете, что это положение распространяется на всех.

Хочу повторить, что после нескольких дней карантина может наступить снижение психологической тяжести от него. Вообще, это сложное состояние во многом зависит от того, насколько люди воспринимают угрозу эпидемии. Если эпидемиологическое состояние в городе станет тяжелым и это поймут жители, то карантин будет переноситься легче. Да, состояние психологическое у людей, понимающих, что они живут в угрожающей здоровью обстановке, не станет легче, но оно будет осознанным. Вот что главное!

Разные группы населения по-разному все воспринимают. Много, конечно, зависит и от степени помощи оказываемой тем, кто находится в изоляции: от родственников, волонтеров, от состояния дел у них на работе.

Есть люди, которые привыкли жить в одиночестве. Таких немного, но они есть. Для них это состояние не будет таким гнетущим. Сложнее школьникам. По вполне понятным причинам они не привыкли к дистанционному обучению и к отсутствию контактов. У людей к тому же разные темпераменты. Есть ученые, которые спокойно относятся к нахождению "в четырех стенах". Есть люди, которые поймут, что у них есть теперь возможность заняться теми домашними делами, до которых ранее, как говорят, "не доходили руки". Есть, наконец, телевидение. Вот сегодня будет трансляция балета "Щелкунчик".

Я знаю, что по телевидению специально начали транслировать музыкальные передачи. Даже Большой театр, как видим, присоединился к таким трансляциям. И они пользуются большим успехом. Люди так или иначе заняты.

- И все бесследно?

- Не совсем так. Нельзя исключить посттравматический синдром по окончанию карантина. На примере Китая мы видим, что карантин люди пережили сложно. Да, они не нарушали его, но их состояние сказалось на поведении в быту, на семейных взаимоотношениях. Будем надеяться, что у москвичей этого не будет.