Посол РФ в Дамаске: российские экономические проекты и боевые задачи в Сирии реализуются, несмотря на пандемию

Александр Ефимов рассказал о ситуации в стране в связи с пандемией, российской помощи Дамаску и обстановке в Идлибе

Александр Ефимов Фото: Посольство РФ в Сирии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и полномочный посол в Дамаске Александр Ефимов рассказал "Интерфаксу" о ситуации в стране в связи с пандемией, российской помощи Дамаску и обстановке в Идлибе.

- Гуманитарная ситуация в Сирии была тяжёлой еще до начала пандемии коронавируса. Существует ли риск, что приход заболевания в страну обернётся для Сирии катастрофой?

- Пока, насколько мы можем судить, сирийским властям удаётся держать ситуацию с распространением коронавируса под контролем. Полагаем, что правительству САР под силу справиться с этой проблемой, даже с учётом того, что страна и её система здравоохранения серьёзно пострадала в результате многолетнего вооружённого конфликта. Тем более что в Сирию уже начала поступать необходимая помощь от дружественных государств, включая Россию.

Видим, что Дамаск активно мобилизует и собственные ресурсы и возможности. Пандемия докатилась до Сирии не сразу, и здесь успели использовать эту отсрочку, чтобы уже в превентивном плане принять необходимые меры медицинского и административного характера.

Отдельно отмечаем и энергичные усилия сирийских властей по поддержанию стабильной социально-экономической ситуации в стране. И это несмотря на то, что Сирию буквально бросает из огня да в полымя – сначала война, затем – жесточайшие западные санкции, а теперь ещё и вынужденный карантин из-за коронавируса, который, как известно, очень сильно ударил даже по благополучным странам. Но САР держится. Более того, здесь настроены помогать и сирийским гражданам, находящимся за рубежом.

Главная проблема, которая вносит опасную непредсказуемость в дело борьбы с коронавирусом в Сирии – это уже упомянутые санкции против САР. В текущих условиях их последствия становятся ещё более болезненными и действительно ставят страну на грань катастрофы.

Напомню, что Россия и ещё ряд стран выступили за полное и незамедлительное прекращение или ослабление односторонних санкций, препятствующих усилиям государств, в частности, Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19. Поддержали соответствующие инициативы Генерального секретаря ООН А.Гуттериша и других ооновских представителей. Однако, к сожалению, наши призывы остаются без ответа – известные апологеты агрессивной санкционной политики не собираются отказываться от своих подходов. И даже, наоборот, готовы и дальше наращивать давление на САР и другие неугодные государства.

- Готова ли Россия оказать Сирии поддержку в борьбе с распространением заболевания? Направлены ли уже в страну тест-системы и медицинское оборудование?

- Да, конечно, мы помогаем нашим сирийским друзьям. В апреле министерству здравоохранения САР были доставлены 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тыс. тест-систем и две тысячи защитных костюмов одноразового и многоразового использования.

Продолжим отслеживать ситуацию и в случае необходимости проработаем дополнительные возможности по оказанию помощи сирийским друзьям.

- Как может сказаться эпидемия на сирийском урегулировании? С одной стороны, есть возможность, что общая проблема поможет преодолеть разногласия России и Турции, с другой – переключение внимания может позволить увеличить свою активность террористическим формированиям, наблюдается ли какая-либо из этих тенденций?

- Эпидемия уже самым непосредственным образом сказалась на сирийском урегулировании. Именно из-за связанного с ней карантина в Женеве не состоялось очередное заседание Конституционного комитета, планировавшееся на конец марта. Стороны, как известно, согласовали его повестку дня, но коронавирус внёс свои коррективы. Исходим из того, что как только обстановка позволит, процесс будет возобновлен.

Что касается российско-турецкого взаимодействия, то пандемия здесь ни при чём. Мы всегда находили возможность договориться, и подписанный в Москве 5 марта Дополнительный протокол – наглядное тому подтверждение. Главное, чтобы он выполнялся, и чтобы из виду не терялась главная задача – бескомпромиссная борьба с терроризмом в САР и возвращение под контроль Дамаска всех сирийских территорий.

Не думаю, что активность террористов можно как-то увязать с распространением коронавируса. Внимание с идлибской проблемы никуда не переключилось, ведь нападения и провокации со стороны незаконных вооружённых формирований продолжаются.

Московские договорённости между Путиным и Эрдоганом позволили преодолеть опасный всплеск напряженности в "Большом Идлибе", однако террористы делают всё возможное, чтобы сорвать их выполнение, а потом снова строить из себя "жертву кровавого режима". Так что идлибская проблема остаётся на виду и по-прежнему требует решения.

- Особенно тяжёлым с точки зрения гуманитарной ситуации является регион Идлиб. Есть ли риск массового распространения заболевания среди временно перемещённых лиц и граждан, не имеющих доступа к здравоохранению на неподконтрольных правительству территориях?

С точки зрения распространения коронавируса, я бы не стал отдельно выделять именно Идлиб, а обратил бы внимание на все неподконтрольные правительству САР территории, включая Заевфратье и район ат-Танфа. В этих районах действительно находятся переполненные лагеря ВПЛ, тюрьмы, а контролируют их разномастные вооружённые группировки (в т.ч. официально признанные террористическими), которые вряд ли заинтересованы в обеспечении благополучия и безопасности местного населения.

Иными словами – очень подходящие условия для эпидемии. И если она там действительно начнётся, то недоброжелатели законных сирийских властей – те же самые, кто сейчас душат её санкциями – скорее всего, будут только рады, ведь для них это – возможность выдвинуть новые обвинения Дамаску и повод продолжить раскручивать маховик экономической войны.

На фоне угрозы коронавируса правительство САР сегодня призывают к прекращению боевых действий, освобождению заключённых, требуют от него возобновления трансграничных гуманитарных поставок. Однако опыт показывает, что к заботе о рядовых сирийцах всё это не имеет никакого отношения, а главная цель – остановить ведущуюся борьбу с терроризмом, продолжить курс на территориальную дезинтеграцию Сирии и дискредитацию её руководства.

И это уже не говоря о том, что до положения на подконтрольных Дамаску территориях, где проживает подавляющее большинство населения САР, радетелям за судьбы Идлиба или Заевфратья нет никакого дела. Более того, иногда они даже гордятся тем, что даже по ооновской линии не выделяют законным сирийским властям "ни единого цента".

Со своей стороны исходим из того, что возлагать на правительство ответственность за происходящее на территориях, остающихся вне его досягаемости категорически неприемлемо. Хотя власти САР даже в нынешних условиях прилагают все усилия, чтобы поддержать проживающих там сограждан и обеспечить к ним гуманитарный доступ непосредственно через линии соприкосновения. Ещё в феврале сирийское правительство официально одобрило организацию таких поставок по линии ООН и Сирийского общества Красного полумесяца по всей территории страны.

Спрашивать же за то, что происходит на этих территориях сейчас нужно именно с тех, кто продолжает противоправную оккупацию сирийских земель, препятствует полноценному обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия местных жителей и делает всё возможное, чтобы помешать возвращению всех сирийских территорий под суверенитет правительства САР.

- Сказалась ли пандемия на работе российских специалистов в Сирии? Приостановлены ли инфраструктурные проекты, осуществляется ли выполнение задач военными специалистами?

- Конечно, пандемия сказывается на всём, что происходит в Сирии, как и в других странах. Введённые здесь меры, включая комендантский час и другие ограничения на перемещения по стране существенно затрудняют функционирование практически всех учреждений и предприятий в стране, и проекты, в реализации которых участвуют российские компании исключением не являются.

Всем приходится подстраиваться под новые непростые условия, соблюдать необходимые меры предосторожности. Однако даже в таких обстоятельствах российские экономические проекты реализуются, а боевые и дипломатические задачи, как и всегда, решаются.

Сирийские друзья сегодня особенно нуждаются в нашей поддержке и неизменно получают её. Не будем забывать, что экономоператоры из России обеспечивают работу в т.ч. и жизненно важных для САР предприятий и объектов инфраструктуры. Тем более что, как я уже говорил, все прежние проблемы военного и политического свойства никуда не исчезли и требуют от нас постоянного внимания и последовательных усилий.