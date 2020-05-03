Виталий Зверев: Выход из изоляции надо начинать с детей и стариков

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии РАН рассказал о вариантах смягчения ограничений по COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Через несколько дней правительство, согласно распоряжению президента страны Владимира Путина, должно представить план выхода из изоляции. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии РАН Виталий Зверев рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову о том, с чего надо начинать, а также о перспективах возникновения второй волны заболеваемости в России.

- Через несколько дней правительство должно представить план, а по сути это будет "дорожная карта", по выходу из режима самоизоляции. Как Вы считаете, с чего или с кого надо начинать ослабление карантина? Ведь не сразу же с одиннадцатого числа снять карантин?

- Вы правы. Конечно не сразу. Из карантина надо выводить страну постепенно. И начинать надо с детей. Это тот контингент, который не заболевает коронавирусом. Это не значит, что малышей надо оставлять без присмотра. Но надо организовать их жизнь - на продлёнке или ввести другую систему. Дети должны получить нормальный отдых и начинать учебу.

- Я недавно разговаривал с врачом-геронтологом. Он в ужасе от условий изоляции, в которых находятся пожилые люди. Они лишены движения, а это одно из условий работы легких.

- Ваш собеседник абсолютно прав. Надо дать им возможность спокойно гулять. Парки, например, можно открыть не для массовых гуляний, а для индивидуальных прогулок. Не надо бояться, что пожилые люди вдруг станут водить хороводы. Можно выделить им определенные часы для прогулок в парках или на улице, если рядом нет парка или сквера. Все будут знать: сейчас время для определенной категории людей! Будут ли это утренние или вечерние часы? Не знаю, но это должно быть время, когда на улице бывает меньше всего прохожих.

Целесообразно разрешить работу маленьким магазинам, и не только продуктовым. Есть же западный опыт. Парикмахерские выпустить "на волю". Там нет скопления людей. Парки тоже можно открыть для прогулок, но не для массовых мероприятий и гуляний. Но, опять-таки, не может быть одного указания на все регионы. Есть города, большие и маленькие, есть регионы с разной степенью заболеваемости.

- Все ждут лета, потому что летом при хорошей солнечной погоде вирус погибает. Но тогда, значит, заболеваемость должна в первую очередь упасть у нас в Крыму и на Кавказе?

- Кто это сказал, что солнце само по себе лечит? Все на самом деле не так. А Бразилия? Там при постоянном солнце продолжается эпидемия. Конечно, ультрафиолет влияет на вирус, но он все же передается респираторным путем. Этот вирус путают с гриппом. Да, эпидемия гриппа стихает к лету. Но это потому, что большое число популяции у нас провакционировано и переболело. Грипп как бы просто на нет пошел. К тому же летом люди более разобщены. Детские коллективы разъезжаются, а переносчик гриппа - дети. Конечно, солнце тоже влияет. Оно вырабатывает у нас витамин D. Полезный витамин, но все же этого недостаточно для коронавируса.

- Какое время действует у человека иммунитет к болезням?

- У разных болезней по-разному. Насколько я знаю, бывает и по пять, и по десять лет. После обычных коронавирусов иммунитет недолгий. Но его особенно никто не изучал. Может быть, год продержится. Трудно сказать, по крайней мере, случаев повторного заражения не было.

- Значит, ждем вторую пандемию?

- Какая вторая? Мы еще первую не прошли! Скорей всего, летом все пойдет на спад. Но зимой будет подъем заболеваемости. Ничего с этим не поделаешь! Конечно, такого подъема как сейчас уже не будет. Ясно, что и меры противодействия примут заранее, и вирусу не дадут так распространяться. Так что подъем будет, но пандемии второй не будет.

- В последние дни опять начали на разный лад и на разном, даже на самом высшем уровне, на Западе говорить, что этот вирус искусственный, и обвинять в его получении Китай.

- Пусть говорят, что угодно! Доказательств того, что этот вирус искусственный, нет никаких. Не удивляйтесь: спекуляции на всякие темы, в том числе и медицинские, всегда были, есть и будут. А доказательства? И могу вам сказать, что вообще неизвестно, где он впервые появился.

Может быть, и в Ухане, но Ухань - это место, где этот вирус впервые диагностирован. А когда он появился? Есть мнение, что он периодически входил в нашу популяцию и вызвал какие-то симптомы. Так что дать точный ответ, откуда этот вирус появился, нельзя. Но что он искусственный тоже нельзя сказать, доказательств тому нет.