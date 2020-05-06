Зампред Сбербанка: Примерно 15% кредитов компаниям может попасть под реструктуризацию к концу года

Анатолий Попов рассказал, как в условиях пандемии обслуживаются долги организаций перед банком

Анатолий Попов Фото: Пресс-служба Сбербанка

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Участие в спонсируемых государством программах поддержки бизнеса и граждан - далеко не единственная и не самая сложная задача, которую пандемия коронавируса ставит перед крупнейшими российскими банками. Им предстоит решать проблемы заемщиков-юрлиц, которые уже сейчас начинают испытывать сложности с обслуживанием обязательств и становятся кандидатами на реструктуризацию долгов. О ситуации в разных отраслях и об ожиданиях на этот год "Интерфаксу" рассказал зампред правления Сбербанка России Анатолий Попов, курирующий в банке корпоративный бизнес.

- ЦБ в конце апреля опять снизил ставку, причем использовал широкий шаг в 50 базисных пунктов. По идее ставки в корпоративном кредитовании сейчас должны снижаться, но риски очень высоки. Что в Сбербанке сейчас происходит со ставками по кредитам корпоративным клиентам?

- После наблюдавшейся в марте волатильности на рынках сейчас мы видим стабилизацию, в том числе благодаря действиям регулятора. Сейчас уже существует достаточно программ кредитования с господдержкой ("Кредит под 0" и прочие) для компаний, попавших в непростую ситуацию из пострадавших от коронавируса отраслей. Там мы устанавливаем фиксированные ставки.

По многим корпоративным кредитам у нас плавающие ставки, они привязаны к ключевой ставке ЦБ. Тут ставка следует за рынком и за снижением ставок.

По фиксированным ставкам мы сейчас благодаря действиям ЦБ по снижению ключевой ставки наблюдаем тоже стабилизацию на уровне, который был до конца февраля. Условия по действующим договорам не меняем.

- Некоторые компании решили не пользоваться мораторием на банкротство, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды. Много ли таких среди ваших клиентов? Как вообще это нововведение с мораторием на банкротство влияет на работу с клиентами, ведь многие воспользуются опцией?

- Возможность официально заявить об отказе от моратория на банкротство появилась только 24 апреля. Список таких компаний открытый, публикуется в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, пока там не так много юрлиц.

Мораторий на банкротство, конечно, несколько ограничивает нас в возможности применения инструментов взыскания проблемной задолженности, но сейчас эта мера для нас некритична. В целом мы считаем эту меру своевременной.

- Какой у Сбербанка сейчас уровень просрочки в корпоративном портфеле и какой уровень ожидаете на конец года?

- Размер просроченной задолженности с начала года у нас сократился. Мы не ожидаем его сильного увеличения к концу года. Но многим компаниям в связи со сложившейся ситуацией требуется реструктуризация. Сбербанк является индикатором положения в российской экономике в целом. Есть оценки о том, что к концу года 15% долга российских компаний может быть реструктурировано. Справедливо говорить о том, что к концу года на реструктурированные кредиты будет приходиться примерно 15% корпоративного портфеля Сбербанка.

- Какую динамику корпоративного портфеля ожидаете по итогам года? Будет ли рост за счет начала года, или у вас какие-то другие ожидания?

- С начала года был прирост портфеля. Сейчас многие компании обращаются в банки как за реструктуризацией текущего долга, так и для получения допфинансирования на покрытие резко сократившегося потока входящих платежей. Также Сбербанк активно участвует в госпрограммах кредитования. Мы считаем, что по итогам года может быть небольшой рост корпоративного портфеля на уровне до 2%.

- Поменялись ли ваши требования к заемщикам по условиям договора? Требуете ли большие залоги или в чем-то еще ужесточаете условия, чтобы минимизировать риски?

- По действующим кредитам мы строго придерживаемся подписанных с клиентами договоренностей.

В то же время при обращении клиента за реструктуризацией мы можем перенести срок погашения платежей и одновременно попросить заемщика усилить обеспечение по сделке, увеличить собственное участие в бизнесе. Под увеличением собственного участия имеется в виду рост объема вложений самого собственника в проект, это усиливает его личную ответственность и заинтересованность.

- Есть мнение, что банкам невыгодна программа кредитов под зарплату под 0%, потому что гарантии ВЭБа покрывают только 75% кредита, а по таким кредитам будет высокий процент невозврата, так как многие представители МСБ разорятся или просто долго будут неплатежеспособны. Вы как считаете, в итоге у банков будет маржа по продукту или будет убыток и это - социальная ответственность банков?

- Прибыли от участия в программе кредитов под зарплату с нулевой ставкой банки точно не получат. Это не способ заработка, а мера поддержки бизнесу как со стороны государства, так и со стороны банковской системы. Главное же для банка - это клиенты, мы их поддерживаем. Клиенты попали в тяжелую ситуацию из-за обстоятельств, которые от них не зависят.

На данный момент мы приняли заявок на сумму около 32 млрд рублей, одобрено более чем на 14 млрд рублей.

- В целом закладывает ли Сбербанк в свои прогнозы уменьшение количества корпоративных клиентов за счет проблемных отраслей? Наверное, в ряде таких секторов будет уход игроков с рынка или их консолидация, M&A-активность...

- Тут тенденция связана в основном с тем, что мало регистрируется новых предприятий. В первую "нерабочую" неделю количество ежедневных новых регистраций сократилось на 75-80%, потом к концу апреля показатель восстановился до 75-77% от среднего значения первого квартала 2020 года.

Практически 90% этого снижения было вызвано уменьшением количества регистраций в проблемных отраслях. Это розничная торговля непродовольственными товарами, перевозки, общественное питание, туристический бизнес.

Ближе к концу лета и окончанию периода самоизоляции и карантина мы ожидаем практически полное восстановление. В целом же по итогам 2020 года прогнозируем незначительное снижение притока новых клиентов - на 2-3%.

- "Аэрофлот" недавно заявил, что рассчитывает договориться со "Сбербанк Лизингом" о переносе платежей за самолеты на время их простоя из-за COVID-19. Какие перспективы этого переноса? Что с долгом "Аэрофлота" по платежам вне лизинга?

- На прошлой неделе мы приняли решение частично реструктуризировать лизинговые обязательства "Аэрофлота" и "Победы" перед нашей дочерней компанией - "Сбербанк Лизинг".

Сейчас согласовываем c менеджментом "Аэрофлота" параметры реструктуризации лизинговых платежей авиакомпании "Россия". Диалог развивается очень конструктивно, и мы надеемся, что между майскими праздниками придем к наиболее оптимальному решению для всех участников сделки.

Банковский долг есть, но он незначительный по сравнению с обязательствами по лизингу. Его авиакомпания полностью обслуживает и не планирует реструктуризировать.

- Есть ли какое-то продвижение по реструктуризации долга другой авиакомпании, "ЮТэйр"? Какие видите перспективы по своему долгу как в синдикате, так и по отдельному кредиту? Удастся ли компании вообще пережить простой из-за коронавируса?

- Авиакомпания "ЮТэйр" вошла в перечень системообразующих предприятий России. Компанию хотят сохранить все заинтересованные стороны - кредиторы, акционеры авиакомпании и государство.

Мы уверены, что к концу первого полугодия 2020 года договоримся с "ЮТэйр" о реструктуризации как билатерального кредита банка, так и задолженности в рамках синдиката.

- Ваши клиенты в авиаотрасли - также "Волга-Днепр", "Шереметьево", "Внуково". С кем из них уже удалось договориться о реструктуризации кредитов и на каких условиях? Обсуждается ли реструктуризация в обмен на доли в компаниях?

- Конечно, и аэропорты, и авиакомпании в настоящий момент получили беспрецедентный удар по своему бизнесу. Никогда такого не было, чтобы практически полностью исчез пассажиропоток.

У аэропортов, как правило, запас прочности больше за счет высокой маржинальности бизнеса. Однако ни один бизнес не способен длительное время обеспечивать себя в условиях практически полного отсутствия выручки.

Но пандемия пройдет, и полеты возобновятся. Мы считаем возможным и даже необходимым со стороны банков пойти на изменение графиков погашения кредитов для клиентов сектора пассажирских авиаперевозок.

Банк уже принял решения о реструктуризации кредитов, в том числе отдельным компаниям из списка. Но процесс еще не завершен, сейчас мы прорабатываем ряд дополнительных решений.

Насчет реструктуризации в обмен на доли в бизнесе: наши заемщики из числа аэропортовых компаний в целом находятся в устойчивом финансовом положении, такие условия реструктуризации не рассматриваются.

- "АвтоВАЗ" в очередной раз приостановил производство. Как компания обслуживает свой долг перед Сбербанком, не обсуждается ли реструктуризация?

- "АвтоВАЗ" обслуживает долг по графику, мы не обсуждаем с компанией реструктуризацию кредита. Но мы понимаем, что автомобильная отрасль и особенно поставщики комплектующих находятся в трудном положении.

- Владелец "Соллерса" недавно на совещании с Путиным пожаловался, что банки перестали выдавать кредиты и возобновлять прежние лимиты, в том числе он упоминал Сбербанк. Как сейчас автодилеры обслуживают кредиты, что ожидаете по этому сектору?

- Сейчас мы видим необходимость реструктуризации порядка 10% портфеля по сегменту автодилеров, но эти цифры неокончательные. Выводы о том, как отрасль справится с ситуацией, можно будет делать после восстановления продаж во всех регионах страны. Пока еще рано.

В дилерском бизнесе ситуация продолжает быть непростой: в ряде российских регионов разрешено сервисное обслуживание и выдача ранее законтрактованных автомобилей. В остальных регионах деятельность в офлайн-ритейле максимально ограничена. Сокращение выручки отрасли по разным сегментам составляет от 60% до 95%.

Если в ближайшее время не "разморозить" бизнес дилеров, то у многих компаний могут возникнуть проблемы с исполнением обязательств. Также важно разрешить дилерам онлайн-торговлю автомобилями. Это направление бизнеса, безусловно, будет развиваться и после снятия ограничений.

- Цена на нефть резко упала, обсуждаются ли реструктуризации с нефтяными заемщиками?

- У большинства наших заемщиков есть большой запас прочности даже при более низких ценах на нефть, чем текущие. Сейчас мы практически не сталкиваемся с необходимостью реструктуризаций кредитов клиентов, что подтверждает правильность наших подходов к первоначальной оценке рисков проектов. Наоборот, в последнее время мы больше обсуждаем новое финансирование.

Мы считаем, что несколько позднее с трудностями могут столкнуться прежде всего нефтесервисные компании, им, возможно, потребуется помощь государства.

- Сбербанк предоставил кредит "Ямал СПГ" в размере примерно $3 млрд. Начались ли уже выплаты по этому кредиту? Просит ли компания об отсрочке или реструктуризации?

- Кредит обслуживается по графику, этот заемщик не просил о реструктуризации.

- Во время кризисов банки становятся часто собственниками компаний, которые не могут расплатиться, или же получают долю в их капитале. Начался ли у вас уже такой процесс?

- Для нас важно помочь клиенту найти выход из тяжелой финансовой ситуации, которая возникла в силу форс-мажорных обстоятельств. И мы в первую очередь заинтересованы в сотрудничестве с ним, совместной работе над реструктуризацией задолженности на взаимовыгодных условиях, а не получении контроля над бизнесом клиента.

Мы ищем оптимальные решения как для клиента, так и для банка, и большого количества таких случаев сейчас не видим.