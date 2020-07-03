Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Министр здравоохранения рассказал о борьбе с коронавирусом, работе над вакциной и перспективах возвращения к нормальной жизни

Михаил Мурашко Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Covid-19 застал человечество врасплох. Медицина оказалась не готова противостоять опасной инфекции. В результате – более 10 миллионов зараженных и свыше 500 тыс. жертв н планете. О борьбе с коронавирусом в России, работе над вакциной и перспективах возвращения к нормальной жизни журналистам "Интерфакса" Анне Синевой и Андрею Новикову рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Михаил Альбертович, мы хотели бы начать интервью с темы коронавируса, унесшего жизни более полумиллиона человек во всем мире. Как много специалисты узнали о Covid-19 за прошедшие месяцы: почему он смертелен для одних и совершенно безопасен для других? Влияет "доза" полученного вируса на тяжесть течения заболевания?

- В данном случае имеет значение несколько параметров – во-первых, действительно, количество инфицирующего агента. Второе – состояние иммунитета, в том числе имеющиеся заболевания, которые могут осложнить течение болезни. Это две ключевые вещи. Фактором риска при коронавирусе являются также артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет, ряд онкологических заболеваний. Вирус влияет на показатели свертываемости крови, поражает стенки сосудов. Те, у кого есть риск образования тромбов, попадают в группу риска. Возраст тоже влияет.

- Итальянские ученые фиксируют снижение агрессивности коронавируса, отмечают, что он начал адаптироваться. Какова ваша оценка ситуации?

- Есть разные клайды вируса. Но постепенно на вирус в целом, несмотря на разные его клайды, появляется коллективный иммунитет, и это помогает прервать распространение заболевания. Хотя не у всех переболевших формируется одинаковая напряженность иммунного ответа - у переболевших в более тяжелой форме он более напряженный.

- Повторно заболеть можно?

- Пока таких случаев не зафиксировано, но это требует наблюдения, поскольку "наработка" иммунитета у переболевших разная.

- ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости во многих странах мира, фиксирует все новые пики, можно ли с уверенностью сказать, что в России "точка невозврата", первая волна, пройдена?

- Я бы сказал, что это зависит от культуры поведения наших граждан, следования рекомендациям. Если мы будем бережно относиться к собственному здоровью, сформируем правильное социальное поведение и соблюдение правил гигиены, то риски минимизируется. Если вести себя как "COVID-диссиденты", риски высокие.

- А вторая волна в России возможна? Когда ее ждать?

- Вопрос не в волнах. Вопрос в том, что вирус пока циркулирует. Но маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения.

- Вирус внесезонный, мы это можем с уверенностью говорить?

- Да, как показывает ситуация, в странах с жарким климатом заболеваемость при нарушении правил не уходит. С таким поведением вируса и таким масштабом мы сталкиваемся впервые.

- Многие говорят, что угроза коронавируса была преувеличена, что нынешняя реакция на Covid-19 в мире– продукт информационного общества.

- Есть сухие данные. Сейчас у нас 3500 человек на ИВЛ. Это серьезная цифра.

- Тогда с чем можно сравнить новый коронавирус? С "испанкой"?

- Такие сравнения звучат, хотя Covid-19 - это другой вирус. Мы не можем их сравнивать - сейчас другие методы защиты, лечения. Если бы их не было, коронавирус, возможно, принес бы значительно больший ущерб.

- В ряде исследований утверждалось, что без защитных мер число жертв в России было бы не 9 тысяч, 4 миллиона жертв.

- Это были бы сопоставимые цифры. Такие объемы прогнозировали многие страны.

- То есть были бы миллионы жертв в нашей стране?

- Возможно.

- А врачи больше подвержены заражению, если мы говорим о "дозе" полученного вируса, которая влияет на течение заболевания?

- Врачи, работающие со всей защитой, по всем правилам, минимизируют свои риски. Работа в "красных" зонах – конечно, это повышенный риск, за это предусмотрены дополнительные выплаты к зарплате, и страховки. Мы говорим спасибо врачам за то, что они работают в этой обстановке, рискуют. Очень хорошо, что общество сейчас понимает социальную ответственность перед врачом, и что врач, медработник, медсестра, санитарка заняли достойное место в обществе.

- Сколько врачей все-таки умерло из-за коронавируса?

- Самая верная, проверенная информация – это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование

- Можно ли говорить, что новый "формат" вируса косвенно свидетельствует о его искусственном, лабораторном происхождении?

- У нас нет данных, что вирус имеет искусственное происхождение.

- Евросоюз не включил Россию в число стран, для которых с 1 июля открываются границы. Вы считаете это решение обоснованным? Ведь заболеваемость коронавирусом у нас существенно снизилась.

- У нас разные регионы находятся на разных стадиях эпидпроцесса, поэтому "сдержанность" (Евросоюза - Интерфакс) может быть продиктована и этим. У одного региона низкий уровень, кто-то вообще практически не столкнулся с болезнью, есть территории менее благополучные. Могу предположить, что это связано с неоднородностью распространения вируса. В маленькой стране – более понятно, а на больших территориях – не одномоментно все происходит.

- Когда возможно возобновление международного сообщения?

- Такие решения принимаются с учетом обстановки в других странах, в зависимости от эпидситуации, в которой находится та или иная страна. Общей отмашки быть не может. Эти решения должны приниматься н на двусторонней основе. Сейчас необязательные поездки за рубеж лучше отложить. Если поездка планируется внутри страны, то нужно соблюдать необходимые правила гигиены.

- Скоро будет завершено клиническое исследование препарата, действующим веществом которого является фавипиравир. Мы действительно можем назвать его первым отечественным полноценным и безопасным лекарством от коронавируса?

- По препарату фавипиравир – действительно, первые клинические испытания показали его эффективность, он прошел тестирование на безопасность. В последующем для препарата устанавливается особый режим. Что это значит? Пока лекарство разрешено к применению в стационарах, но каждая выданная упаковка препарата должна заноситься в базу, и каждая нежелательная реакция будет передаваться в систему фармакологического надзора.

Есть ограничения, для кого он назначается. Врач должен оценить стадию заболевания, тяжесть течения, риски при назначении.

- А как вы оцениваете препарат дексаметазон, который ВОЗ назвала прорывом в лечении коронавируса? Это панацея?

- ВОЗ подтвердила, что в рамках исследования дексаметазон дает эффект при тяжелых случаях развития цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы на воздействие вируса – ИФ). Дексаметазон – это гормональный препарат, недорогой, который может использоваться довольно широко. Есть и другие препараты с иным механизмом действия, которые также блокируют цитокиновый шторм, и они широко применяются в нашей стране. Выбор лекарства должен сопровождаться оценкой баланса цена-качество-безопасность.

- Что касается российской вакцины от коронавируса, когда министерство будет подводить итоги клинических испытаний, как проходят исследования?

- Испытания идут штатно, никаких выводов делать пока нельзя.

- Штатно – значит, успешно?

- Бывают ситуации, когда приходится прерывать клинические исследования. Здесь таких ситуаций нет. Ждем результатов в первой декаде августа.

- Есть основания полагать, что Россия получит вакцину одной из первых?

- В целом в мире не так много стран, которые разрабатывают вакцины и производят их. Это удел сильных – и в промышленном плане, и в научном. У России есть такие возможности.

- Сотрудничает ли РФ с другими государствами в создании вакцины, например, с США, Китаем?

- По данному направлению страны стараются держать информацию у себя, защищать ее патентами. Но взаимодействие идет с рядом стран – в том числе идут переговоры по использованию вакцины за рубежом. Причем не одной, а нескольких. Всегда лучше иметь несколько вакцин.

Завершим клинические исследования, дальше будет регистрация, расширение пула использования вакцины по группам риска, потом – сделаем из этого выводы, дальше планируем более широкое ее применение. Надеемся, в сентябре начнем более массово использовать вакцину. Пока такой план. У нас достаточно оптимистичный настрой.

- Когда мы сможем вернуться к нормальной жизни?

- Меня часто об этом спрашивают. А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса.

- Сейчас многие регионы снимают ограничения, сохраняя масочный режим. Это оправданная мера? Может быть стоит ограничиться соблюдением социальной дистанции?

- Правильная. Конечно, все зависит от ситуации. Когда говорим о ношении маски на улице, то, если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее. Например, на даче. Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска – это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать. Инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой. Если появится средство, в котором будем на 100% уверены, – как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять.

- В период пандемии были значительно сокращены плановые операции и госпитализации, приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. Как система здравоохранения возвращается на "мирные рельсы"? Те, кто вынужден был ждать лечения в период пандемии, получат лечение в полном объеме?

- Сейчас когда медицинские учреждения стали возвращаться к обычной работе, загруженность стационаров достаточно высокая - есть отсроченный эффект обращаемости: к врачу приходят пациенты, которые не делали этого в период ограничений. Возврат к нормальному функционированию медорганизаций для нас является критически важным. Два-три месяца задержки медпомощи в большинстве случаев – это компенсируемый промежуток, но если будем затягивать дольше, риски возрастают. Кроме того, нужно возвращаться к диспансерному наблюдению тех категорий пациентов, которые требуют регулярных визитов к врачу. Нужно возвращать диспансеризацию для раннего выявления злокачественных новообразований, других неинфекционных заболеваний. Именно проактивное выявление, своевременная диагностика, лечение однозначно влияют на снижение смертности. Чем раньше начнем лечить, тем меньше рисков для пациентов. Наша сверхзадача – стабилизация ситуации, возврат к нормальному функционированию медслужбы. Пока мы диспансеризацию не вернули. Мы сформировали правила - методрекомендации, когда, в каких регионах можно ее возвращать. И каким образом она должна быть организована. И в регионах со спокойной эпидобстановкой, будем ее возвращать.

- Департамент здравоохранения Москвы опубликовал статистику по смертности за май. Она выросла на 5,7 тыс. случаев (с 9998 в мае 2019-го до 15 713 в мае 2020-го) или примерно на 50 процентов. При этом 92 процента всей "избыточной" смертности – случаи прямо или косвенно связанные с коронавирусом. Есть ли актуальные данные по смертности в целом по России? Повторяют ли они тенденции, которые отмечаются в Москве?

- Официальных данных Росстата за май пока нет, но мы видим, по оперативным данным, что рост смертности произойдет. В целом с начала 2020 года есть вероятность, что смертность увеличится на 1,5-2%. Это смертность от самого коронавируса, и заболеваний, на которые повлиял Covid-19, скажем, для пациентов с ишемической болезнью сердца. Такая же ситуация происходит в период эпидподъема гриппа.

- С чем связана разница в "московском" и "российском" приросте смертности?

- В регионах с высокой урбанизацией распространение идет быстрее, поэтому напрямую сравнивать Москву и Россию не стоит. Когда рассчитываем объемы помощи, вероятность летальных исходов, мы ориентируемся на плотность населения. В Москве она намного выше.

- Насколько влияет алкоголь на смертность в России, есть данные о 10% смертей, так или иначе связанных с алкоголем, и 70% - у людей трудоспособного возраста, вы с ними согласны?

- Алкоголь начинает активно влиять на разницу в смертности мужчин и женщин с 18 лет. Смертность мужчин трудоспособного возраста от алкоголь- сопряженных причин достигает максимума в 35-40 лет, до 80% умерших трудоспособных мужчин – в этом возрасте. И алкоголь и сопряженные с ним причины смерти – травмы, заболевания печени, пищеварительной системы - вносят очень значительный вклад в структуру смертности. Выравниваются показатели смертности мужчин и женщин примерно в 70 лет, когда бережное отношение к собственному здоровью у них становится примерно одинаковым. Были периоды, когда алкоголь продавался круглосуточно. Ограничение продажи по времени сразу же снизило количество поступающих в реанимационные отделения тяжелых больных.

- Какие меры можно было бы принять для снижения потребления алкоголя?

- Во-первых, как во многих странах, - разграничение продаж алкоголя и продуктов питания. Нельзя рядом с хлебом продавать крепкие алкогольные напитки. Алкоголь не должен располагаться по ходу движения, быть объектом спонтанной покупки. Потом, во многих странах алкоголь продают только с 21 года.

В 18 лет человек становится самостоятельным, формируется чувство ответственности. Есть два пути – или формирование алкогольной зависимости, привычки, которая ведет к суперсмертности, или приверженности здоровому образу жизни. Повышение возраста продажи алкоголя будет способствовать движению человека по второму пути. В настоящее время законопроект (о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года - ИФ) проходит согласования.

Также повлиять на чрезмерное потребление алкоголя может еще большое сокращение времени его продажи. А какие именно меры стоит использовать – нужно еще обсуждать. Мы должны создать здоровое общество.

- То есть вы за отдельные алкомаркеты, в частности?

- Я вижу, что во многих странах это работает.

- А какими временными рамками следует ограничить продажу алкоголя?

- В советское время до 19-20 часов продавали, пока магазины работали. И начинали где-то с 11 утра. На мой взгляд, это целесообразно.

- В чем состоит основной резерв снижения смертности россиян?

- Очевидный резерв – лечение артериальной гипертензии. Люди с этой болезнью обязательно должны постоянно под периодическим контролем врача получать лечение, контролировать свое давление, это впрямую влияет на смертность от инфаркта, инсульта, ряда других заболеваний. Следующая очевидная вещь – уже перенесшие инфаркт, инсульт также должны получать терапию и профилактику повторного удара. С этого года мы реализуем программу бесплатного лекарственного обеспечения для этой категории пациентов. Еще один большой блок – раннее выявление злокачественных новообразований. Мы понимаем причины, которые ведут к увеличению смертности, но нужно убедить людей, создать привязанность к лечению. Есть "диссиденты", которые говорят, например, – мое рабочее давление – 150 на 100 – но это – прямой путь к сердечно-сосудистым катастрофам.

- Михаил Альбертович, не так давно велись дискуссии о возможности очередного переноса сроков введения обязательной маркировки лекарств, но 1 июля она все-таки заработала. Все ли в итоге успели, не будет ли проблем с перебоями поставок, в т.ч. иностранных препаратов?

- Первый разговор о маркировке мы начали пять лет назад, за этот период появился программный продукт, произошла перенастройка всей системы, дооснащение производителей. Перенос сроков в данной ситуации, на мой взгляд, был уже нецелесообразен – лекарства по программе семи высокозатратных нозологий (редких заболеваний) уже более полугода проходят обязательную маркировку. По остальным препаратам есть определенные опасения, но для этого создается механизм, чтобы в случае необходимости, в исключительных ситуациях, если заменить нечем, то разрешался бы допуск препарата без маркировки на короткий срок – до конца года. Маркировка введена в лицензионные требования производителей и продавцов лекарств, а также лечебных учреждений. Росздравнадзор будет проверять соответствие лицензионным требованиям. Мы берем реестр подключенных к системе маркировки и реестр лицензий и видим, кто не подключен. С 1 июля организации, которые не подключены, будут получать предостережение о нарушении лицензионных требований. Сейчас паспорта всех лекарств внесены в систему. Минпромторг, отвечающий в целом за маркировку, уведомил, что у производителей готовность есть.