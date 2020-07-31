Владимир Чехонин: Великобритания "забронировала" французскую вакцину на случай эффективности

Вице-президент РАН ответил на вопросы о покупке Великобританией вакцины Sanofi

Владимир Чехонин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании сообщили о подписании с компанией Sanofi соглашения о закупке 60 млн доз их вакцины от коронавируса. Эту сделку комментирует по просьбе нашего специального корреспондента Вячеслава Терехова вице-президент РАН Владимир Чехонин.

- Эта новость о закупке Лондоном 60 миллионов доз вакцины от коронавируса у компании Sanofi вызвала немало вопросов. Дело в том, что раньше Лондон, и не только Лондон, но и специалисты в других странах говорили об Оксфордской вакцине как о наиболее перспективной. Чем вызвана переориентация властей Великобритании? Оксфорд, как говорят в спорте, сошел с дистанции?

- Сделку-то они заключили, но есть нюанс. Она заключена при условии, что компания Sanofi сможет доказать, что ее вакцина более эффективна против коронавируса, чем английская. Только в этом случае власти Великобритании будут закупать французскую вакцину.

- Фактически, это отличный ход закрепить цену на сегодняшний день в случае, если их вакцина будет удачной?

- Да, они забронировали возможность закупки у этой фирмы в случае доказательства ее эффективности. Точнее говоря, в случае, если она будет лучше, чем Оксфордская.

- Тогда возникает вопрос, как поживает Оксфордская вакцина?

- Она находится на второй фазе клинических испытаний. Власти Лондона при этом понимают, что у них своя вакцина очень хорошая. Она проходит вторую фазу испытаний. В декабре месяце, вероятно, будет уже тиражироваться. Соглашение - удачный ход, потому что французская вакцина тоже еще не зарегистрирована.

- Ясно. Если еще не зарегистрирована, то и цена намного ниже. А Оксфордская близка к завершению?

- Оксфордская вакцина не может быть готова, потому что она, как и все самые продвинутые вакцины, проходит в настоящее время вторую фазу клинических испытаний. Эта фаза займет еще минимум три-четыре месяца для того, чтобы было возможно начать их тиражирования. Но, повторяю, только в случае положительных результатов, показанных на второй фазе испытаний. Именно эта фаза особенно важна, так как она определяет степень эффективности препарата. На первой фазе проверяется ее безопасность. И наша вакцина сейчас проходит вторую фазу.

- Вакцина, создающаяся в институте им.Гамалея, уже прошла регистрацию?

- Нет, она тоже проходит вторую фазу клинических испытаний. Ее регистрация может состоятся только по накоплению данных результатов второй фазы.

- Согласитесь, что обычные граждане могут испытывать недоверие, если не опасение, как поведет себя уже принятая вакцина в дальнейшем, насколько она надежна и устойчива даже в случае второй волны.

- Именно для этого проводится вторая фаза клинических испытаний. Там и определяется степень ее эффективности. Результаты второй фазы должны ответить на все те вопросы, которые и вызывают опасения у граждан.