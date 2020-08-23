Глава "Рособоронэкспорта": Рассчитываем получить $7 млрд от поставок истребителей Су-35

Александр Михеев рассказал о финансовых показателях компании и планах на форум "Армия-2020"

Александр Михеев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" возобновил передачу техники иностранным партнерам, спрос на системы С-400 и истребители Су-35 сохраняется, заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании-спецэкспортёра Александр Михеев. В интервью обозревателям Александру Белову и Павлу Коряшкину он рассказал о перспективах РФ на оружейном рынке, работе в условиях COVID-19 и о новых партнерах в Африке.

- Александр Александрович, с февраля мир "закрыт" в связи с пандемией. Какие потери понес "Рособоронэскпорт" из-за COVID-19? Как исполняются обязательства перед заказчиками, идет отгрузка техники?

- Конечно, первое полугодие было сложным, но мы не отошли от выполнения плана. На данный момент отставаний нет. Были приложены все усилия, чтобы пандемия и связанные с ней масштабные ограничения не повлияли на отношения с партнерами в более чем 100 странах мира.

Это масштабная и слаженная работа, которая велась в тесном взаимодействии с Ростехом, зарубежными представительствами госкорпорации, которые продолжали работать в штатном режиме и оказывали всю необходимую поддержку. Конечно же, мы действовали с учетом эпидемиологической ситуации, карантинных мероприятий и правил, установленных властями в странах пребывания. Там, где необходимо, были организованы удаленные рабочие места, презентационные мероприятия, встречи и переговоры были переведены в режим онлайн. Благодаря этой работе ни один контракт не был отменен.

Сейчас принимаются все меры для возвращения к привычному ритму работы. Снимаются ограничения, начались командировки и живые переговоры, в ряд стран уже вернулись наши специалисты для проведения передачи и обслуживания техники и вооружения.

- Каких финансовых показателей достиг "Рособоронэкспорт" в прошлом году? Довольны экономическим состоянием компании?

- 2019 год "Рособоронэкспорт" завершил с портфелем заказов свыше 50 млрд долларов, при этом по объему поставок, который преодолел отметку в 13 млрд долларов, немного перевыполнил свой план.

Компания стабильно развивается. Сохраняя прекрасные деловые отношения с традиционными партнерами, мы осваиваем новые для нас рынки как географически, так и по сегментам продукции военного назначения. Конечно, в этом большая заслуга государственной системы поддержки военно-технического сотрудничества. Она ощущается во всех сферах нашей деятельности: тематика поставок вооружения и военной техники нередко поднимается на переговорах на высшем уровне, в том числе президентом, главами МИД, Минобороны и ФСВТС России, финансовые институты страны помогают нам с поддержкой кредитов и выработкой оптимальных систем расчетов с иностранными заказчиками.

- Какие прогнозы по экспорту вооружений в этом году?

- Касаясь прогнозов на этот год, мы рассчитываем на выполнение плана, который остается на уровне последних 3-5 лет. Не новость, что некоторые корректировки в международные бизнес-процессы в текущем году внесла пандемия COVID-19. Несмотря на это мы продолжили выполнять свои обязательства.

- Как вы считаете, РФ удастся удержать второе место в списке экспортеров оружия и военной техники в ближайшие годы?

- Одной из наших главных стратегических целей является обеспечение лидирующих позиций России на мировом оружейном рынке. Сегодня мы уверенно занимаем второе место и не собираемся уступать своих позиций конкурентам.

"Рособоронэкспорт" как основной российский субъект военно-технического сотрудничества активно расширяет географию поставок продукции российских оборонных предприятий в мире и номенклатуру этой продукции. Сегодня в нашем портфеле заказов подписанные контракты с 68 странами, ежегодно в каталоге компании появляются десятки новых образцов вооружения и военной техники.

- Работает ли "Рособоронэкспорт" над заключением новых контрактов на поставку С-400 и Су-35? Когда ждать новых соглашений? Спрос сохраняется?

- Спрос на Су-35 и С-400 постоянно растет. Это на сегодняшний момент лучшие образцы в своих сегментах мирового рынка, которые занимают топовые позиции в портфеле заказов "Рособоронэкспорта". Вряд ли в ближайшее время конъюнктура резко изменится, и появятся схожие по характеристикам аналоги с возможностью серийного производства, испытанные в реальных боевых условиях и имеющие столь хороший бэкграунд в виде фактов успешного исполнения нами своих контрактных обязательств.

Естественно, мы постоянно прорабатываем вопросы заключения новых контрактов на эту, как и на другую продвигаемую нами продукцию с иностранными заказчиками. Рассчитываем в среднесрочной перспективе получить более 7 млрд. долл. от поставок истребителей Су-35. Этот сверхманевренный самолет обладает всеми показателями для лидерства на рынке. Он имеет высокие летно-технические характеристики, отличается высокой живучестью, может нести большую боевую нагрузку, причем с широкой номенклатурой новейших управляемых авиационных средств поражения.

Что касается С-400 "Триумф", то эта система наделена уникальными характеристиками, которые не имеет ни один конкурент. По максимальной дальности поражения цели превосходит аналоги практически вдвое, как и по минимальной дальности. Она способна поразить цели, летящие на высоте от 10 метров. Ниже уже ничего не летает. Ближайшие конкуренты отстают по этому показателю от нашей системы в 2 с половиной раза. При этом С-400 универсальна по типам целей, которые она способна уничтожить. Это аэродинамические цели – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БЛА и другие на дальности почти 400 км и высотах до 30 км и баллистические ракеты различных классов с дальностью пуска до 3000-3500 км. Конечно, имея в своем каталоге такую жемчужину, мы имеем и высокий спрос на нее.

- В прошлом году РФ после форума "Россия-Африка" сообщила о заключении контрактов с новыми партнерами в этом регионе. Сохраняется ли эта тенденция, появляются новые покупатели российского оружия и техники?

- В последнее время заметно активизировалось военно-техническое сотрудничество с африканскими странами. Причем, если контакты с государствами Северной Африки уже достаточно продолжительное время удерживаются на весьма высоком уровне и показывают стабильно положительный тренд, то сейчас мы можем говорить о резком росте интереса к российской продукции в странах Африки южнее Сахары. Сегодня практически все государства этого региона являются партнерами России. Несомненно, огромным стимулом к активизации отношений стал саммит "Россия-Африка", прошедший в Сочи под эгидой президента России. В том числе по его итогам мы заключили контракт на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 в одну из стран Африки южнее Сахары – первый за 20 лет контракт на поставку продукции для ВМФ в этот регион.

Кроме того, исполняются и готовятся новые контракты на поставку транспортно-боевых и боевых вертолетов, вооружения для сухопутных войск, средств ПВО, стрелкового оружия, в том числе автоматов Калашникова "сотой" серии, модернизированных пулеметов Калашникова для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом, браконьерством и наркотрафиком.

- Сегодня стартует форум "Армия-2020". Какие новинки можете выделить? Танк "Армата" будет представлен партнерам - его экспорт реален в ближайшей перспективе?

- Среди новинок, представленных на форуме, можно упомянуть сверхманевренный истребитель пятого поколения Су-57, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модификацию военно-транспортного вертолета Ми-171Ш для проведения специальных операций, тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, зенитную ракетную систему "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", танк Т-90МС, реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в новой комплектации, колесные бронемашины на шасси "Бумеранг", береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ". Это продукция как предприятий госкорпорации Ростех, так и других российских производителей вооружений. Ряд новых образцов, показанных на форуме, вы могли видеть в июне этого года на Красной площади в Москве в ходе Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Танк "Армата" будет представлен на стоянке перспективных образцов вооружений и специальной техники, а также на стенде его разработчика и производителя – АО "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех. Перспективы его экспорта мы как раз обсудим с партнерами на "Армии-2020".