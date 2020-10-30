Замминистра экономразвития: САР состоялись, в процессе редомициляции сейчас около 30-40 компаний

Илья Торосов рассказал о результатах деятельности специальных административных районов и предстоящих новациях для их резидентов

Илья Торосов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Процесс редомициляции в российские специальные административные районы (САР) на острове Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области проходят сейчас несколько десятков компаний. О результатах деятельности САР и предстоящих новациях для их резидентов, а также о перспективах и спорах из-за реформы института банкротства в России в интервью "Интерфаксу" рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

- Механизм редомициляции - новый для российского законодательства, ему всего около двух лет. Сейчас очень много внимания уделяется увеличению потенциала и привлекательности САР. Какие новации, преференции для резидентов планируете?

- Наша главная задача - максимальное расширение инструментария для максимального привлечения бизнеса в САР. Мы с самого начала по этому пути шли и продолжаем двигаться в этом направлении.

Мы уже внесли в Госдуму законопроект о расширении (почти в три раза, с 66 до 195 - ИФ) списка стран, из которых можно редомицилироваться в САР. Резидентами смогут стать иностранные компании не только из стран-членов или наблюдателей ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ИФ) или Манивел (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма - ИФ), но и из ряда региональных групп по борьбе с отмыванием денег.

В рамках "дорожной карты" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления (ТДК) обсуждаются и налоговые льготы. Минфин "докручивает" поправки, которые позволят избежать двойного налогообложения для иностранных филиалов резидентов САР.

- Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее говорил, что налоговый режим в САР должен быть более выгодным, чем на Кипре и Нидерландах после 1 января 2021 года - с ними будет действовать налоговая ставка 15% на дивиденды. По его словам, Минфин уже предложил Минэкономразвития и правительству "запустить процесс обсуждения поправок", направленных на создание для них привлекательного налогового режима. Каковы предложения Минэкономразвития, какую ставку считаете оптимальной?

- "Дорожная карта" ТДК предусматривала закрепление налоговой ставки в 5% по налогу на прибыль по дивидендам, которые выплачивают непубличные международные холдинговые компании. Естественно, после того как принято решение о повышении ставки до 15% с Кипром, то к 5% для непубличных компаний-резидентов САР, наверное, мы уже не вернемся. Сейчас мы в диалоге с Минфином ищем компромиссное решение, чтобы новая ставка была меньше действующей в 15%.

Льготная ставка в 5% для публичных компаний меняться не будет. Если такие предложения вдруг и возникнут, Минэкономразвития их не поддержит.

- Понятно, что еще решения нет, но каковы ваши предложения?

- Мы не договорились. Я не говорю не из-за того, что не хочу назвать наше предложение, а потому что не хочу испортить диалог. Мы стремимся к максимальному снижению - к 5%, они стремятся к 15%. Развилка 10 процентных пунктов. Мы ищем компромисс.

- Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий резидентам выпуск акций с разным объемом корпоративных прав, в том числе "многоголосых" уже после перерегистрации в САР. Ряд экспертов видят в нем риски для несогласных с таким выпуском миноритариев - выкуп акций у них будет производиться по заниженной цене, так как нет механизма определения справедливой выкупной цены. Согласны ли вы с замечанием, и каким образом будут защищены права миноритариев?

- Тема с выпуском разных акций интересная и дискуссионная. Но я бы не хотел, чтобы она сводилась к обсуждению борьбы миноров и мажоров.

Никто не спорит, что если до редомициляции в САР компания имела разные типы акций, то мы должны ей позволить сохранить их. Вопрос возникает только к идее позволить выпускать разные акции уже после перерегистрации. Тут надо соблюсти соотношение миноров и мажоров и дать возможность людям договориться, чтобы такие акции выпустить. По проекту за выпуск разных типов акций должны проголосовать 95% акционеров, голосовавшие против или не принимавшие участие в нем вправе будут требовать выкупа их акций.

- Критики идеи как раз говорят, что выкуп будет проводиться по заниженной цене в отсутствии механизма определения справедливых параметров выкупа.

- А раньше на Кипре была и в Голландии до редомициляции он был, а в Россию перешли и резко его не стало, особенно для тех, кто торгуется на бирже? Страшно становится, как будет.

В САР крупный бизнес, с высокой финансовой и юридической грамотностью. Более того, мы должны понимать, что в САР у нас все разрешения споров между акционерами идут через третейские суды. Для этого Минэкономразвития сделало большую работу, спасибо Минюсту, что они нас поддержали, и теперь у нас есть в России не только отечественные, но и два иностранных третейских суда - Гонконгский и Венский международные арбитражные центры.

Кроме того, нужно понимать, что мы это делаем не в целом для российского законодательства, а все-таки только для резидентов САР.

- В САР за все время их действия появилось всего три десятка резидентов. С чем, на ваш взгляд, связана такая небольшая популярность специальных районов?

- Офшоры в других странах функционируют десятилетиями. У нас - фактически 2019 год и чуть-чуть 2020-го. Закон о САР в России появился в августе 2018 года, но фактически полноценный продукт получился только в 2019 году после принятия второго пакета законодательных изменений.

В 2018 году резидентом САР стала одна компания, в 2019 году их уже было 22. Сейчас в САР 36 резидентов: 35 международных компаний и один международный фонд. На мой взгляд, это как раз хороший результат. И считаем, что САР состоялись. Их резидентами стали компании из разных сфер деятельности, с разными акционерами - санкционными и несанкционными.

Сейчас в процессе редомициляции находятся около 30-40 компаний. Процедура длительная и дорогая. Понятно, что на нее в 2020 году повлиял еще и коронавирус.

Мы рассчитываем, что количество резидентов будет увеличиваться. Будет ли их сотни - да. Будет ли их тысячи - не знаем. Нам нужно качество регулирования, отсутствие корпоративных споров, нам нужна удовлетворенность бизнеса, чтобы ему было интересно и хорошо, нам нужны, прежде всего, законодательная, юридическая стабильность и неизменяемость САР.

- Из-за пандемии COVID-19 компаниям пришлось осваивать дистанционные форматы работы, в том числе и при проведении годовых собраний акционеров, которые в 2020 году было разрешено проводить в заочной форме. На какой стадии находится разработка законопроекта, позволяющего проводить очные общие собрания акционеров полностью в онлайн-формате?

- Мы его дорабатываем и рассчитываем, что в этом году уже внесем в правительство, то есть этот вопрос прямо на выходе. Мы активно работаем последние два-три месяца над этим.

- Какие еще новации появятся в ближайшее время в корпоративной практике?

- В настоящее время есть новая "дорожная карта" ТДК, утвержденная правительством в июле 2020 года. Мы разрабатываем законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения ПАО собственных акций. Важный, я бы сказал, спорный тоже законопроект, как и про разные типы акций. Примерно так же требующий большой и глубокой проработки, чтобы все интересы и разные корпоративные моменты урегулировать и найти этот баланс. Кроме того, мы разрабатываем законопроекты, направленные на сокращение обязательных требований к уставу акционерных обществ.

Сейчас мы готовим проект, направленный на решение проблем с так называемыми "потерянными" акционерами, связь с которыми у компании отсутствует длительное время. Речь идет о праве акционерных обществ приостанавливать отправку документации и выплату дивидендов своим миноритарным акционерам, если до этого два года подряд и то, и другое возвращалось обратно.

Также готовится проект об отмене обязательного аудита для небольших непубличных акционерных обществ. Если акционеры решили, что он им не нужен, то почему бы не предоставить им такую возможность, чтобы не тратить лишние деньги на ненужную им процедуру? Потому что если аудит им не нужен, то они подходят к этому формально, и это просто выброшенные деньги. Мы понимаем, что акционеры отвечают за свой бизнес и сами могут в некоторых моментах решить и без нас - где и как им действовать.

Также планируем уточнить процедуру смешанных и совмещенных реорганизаций компаний (проводят компании с различной организационно-правовой формой - ИФ). Планируем сделать механизм более простым и разрешить такую процедуру без создания промежуточного юридического лица.

- Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве. Ранее вы говорили, что он направлен в Государственно-правовое управление президента РФ. На каком этапе он сейчас находится?

- Мы ждем с минуты на минуту замечаний ГПУ. В принципе, я уже понимаю характер этих замечаний. Мы потом проведем ряд совещаний, в том числе, я думаю, по результатам встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей будет совещание у президента, после чего мы внесем проект в Государственную думу.

- Вы сказали, что вы понимаете характер замечаний, которые будут. Можете что-то сейчас сказать?

- Давайте дождемся официального поступления замечаний. Пока мы с ГПУ концептуально разговариваем по законопроекту, но в целом все нормально.

- В проекте есть норма, которая наделяет налоговые органы так называемым правом "предшествующего залога имущества должника" (то есть они опередят в праве на залог других лиц, даже если до этого он был оформлен в их пользу) в том случае, если долг возник из-за неисполнения должником законодательства о налогах и сборах или сокрытия части обязательных платежей. Это правило не распространяется на заложенное по кредитному договору имуществу. Чем обусловлено создание такого приоритета для налоговых требований? Есть ли у ГПУ замечания по этой норме?

- У меня информация от ГПУ, что будут замечания по этому вопросу. Но надо понимать, что Минэкономразвития предлагало несколько иное регулирование данного вопроса.

- И какова позиция Минэкономразвития по этому вопросу?

- Нам кажется, возможные решения данной проблемы требуют дополнительного детального обсуждения и обоснования.

- Когда планируете внести законопроект в Госдуму?

- Планируем внести в Госдуму его в этом году. Мы даже хотели принять в этом году... Но реально по плану у нас принятие запланировано на весеннюю сессию 2021 года.

- В правительстве несколько лет рассматривается вопрос наделения Агентства по страхованию вкладов функциями единого ликвидатора в делах о банкротстве финансовых организаций (банков, НПФ и страховых организаций) и возлагающий соответствующие полномочия на АСВ. В какой стадии вопрос?

- Минэкономразвития высказывало ранее свою позицию по указанному законопроекту Минфина. Но первостепенное значение для нас на данный момент имеет большой законопроект о реформе института банкротства. В нем есть, например, норма о коллективном арбитражном управляющем, но в части финансовых институтов мы в законопроект почти никаких норм новых не вносили. То есть тему банкротства банков, финучреждений, страховых, пенсионных, мы вообще никак не затрагивали данным законопроектом. В нашем законопроекте нет инициативы по поводу единого ликвидатора. По законопроекту Минфина, может быть, будут какие-то изменения, и он заново зайдет в другой форме, будем тогда обсуждать.

- Ранее Минэкономразвития предлагало ограничить пятью годами срок, в течение которого Центробанк может владеть санируемыми банками. Минэкономразвития по-прежнему настаивает на этом? Какова судьба законопроекта?

- Он находится процессе согласования с ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - ИФ). Мы смотрим, работаем и ищем компромиссы с Центральным банком, с Минфином по этому вопросу. Пока мы предлагаем базово оставить пять лет.

Но это не пресекательный срок. Это срок, за который Центральный банк должен или продать активы, или объяснить, почему не получилось это сделать. В случае наличия обоснований законопроектом предусматривается возможность продления этого срока. То есть это не значит, что в течения пяти лет актив обязательно нужно продать. Вообще это разные конъюнктуры рынка, и зачем доводить до таких крайностей? Но общий процесс движения в этом направлении с планами, графиками, мероприятиями, как это будет достигаться, чтобы эта цель стояла, мы хотим.

- С 1 сентября 2020 года в России появилась внесудебная и бесплатная для граждан процедура личного банкротства - через многофункциональные центры (МФЦ). Какое количество граждан уже обратилось с заявлениями о собственном банкротстве, сколько процедур уже возбуждено? Какие регионы оказались в лидерах и по какой причине?

- На текущий момент с заявлением о внесудебном банкротстве в МФЦ обратилось почти 3,5 тыс. граждан. Мы рассчитывали, что в первый месяц будет приблизительно тысяча заявлений. Как и ожидалось, наибольшее число обратившихся было в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с количеством жителей этих городов.

- По статистике "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ЕФРСБ, bankrot.fedresurs.ru) за сентябрь процедура внесудебного банкротства возбуждалась только по 21% заявлений - почти из 2000 обращений она была возбуждена только в отношении 413 человек? С чем связано такое большое количество отказов?

- Статистика сейчас немного другая уже - 3,5 тыс. заявлений, принято 840, то есть 24%. В основном так происходит из-за того, что обратившийся за внесудебным личным банкротством не соответствует требованиям, установленным в законе.

Обращу внимание, что самое главное - практически во всех регионах были хотя бы единичные случаи подачи заявлений о внесудебном банкротстве, то есть система работает по всей стране. Мы периодически проверяем как она работает. В том числе сам министр экономического развития Максим Решетников, как "тайный покупатель", звонил в МФЦ разных регионов и городов и консультировался.

Процедура внесудебного банкротства граждан потребовала новых компетенций и нового подхода и от самих МФЦ. Теперь сотрудники центров не просто принимают документы для оказания госуслуг гражданам, но и сами принимают решения, соответствует ли обратившийся условиям для внесудебного банкротства. Мы рады, что они справились.

Мы в принципе довольны началом реализации нового механизма. Однако появились некоторые вопросы, в частности связанные с направлением уведомлений в адрес федеральных органов власти и судов. Возникли также вопросы, связанные с обязанностью гражданина-должника при подаче заявления точно указать свои долги по налогам. Чаще всего граждане пишут, что просят списать их налоговые обязательства на такую-то сумму. При этом необходима детализация такой информации для правильного оформления заявления гражданина и надлежащего применения в отношении его обязательств механизма внесудебного банкротства.

Мы сейчас готовим поправки, чтобы сделать процедуру внесудебного банкротства еще более понятной и удобной для граждан и ведомств. Но это не концептуальные изменения, это только упрощение процедуры для граждан и повышение прозрачности правоприменения. В целом ни саму процедуру внесудебного банкротства, ни ее ключевые элементы мы не меняем. Напомню, что процедура является бесплатной для граждан, ей воспользоваться могут имеющие долг от 50 до 500 тыс. рублей, если ранее приставы закрыли исполнительное производства ввиду отсутствия у должника имущества.