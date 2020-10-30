Глава "ВТБ Капитал инвестиции": Сейчас на фондовый рынок приходят настоящие "сберегатели"

Владимир Потапов рассказал о спонсорстве "Динамо" и влиянии выборов в США на рынок акций РФ

Владимир Потапов Фото: Пресс-служба

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский фондовый рынок меняется буквально с каждым днем: каждый месяц открываются сотни тысяч новых брокерских счетов, а общее число физических лиц на рынке достигло 7,4 млн. Кто такой этот новый инвестор, как из-за бума частных инвестиций изменится продуктовая линейка брокеров и управляющих компаний и какую роль теперь играют торговые мобильные приложения и новости в них в интервью "Интерфаксу" в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!" рассказал главный исполнительный директор компании "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Про частных инвесторов

- Несколько лет назад начался активный приток розничных инвесторов на фондовый рынок. Сейчас каждый месяц на рынок приходит около 500 тыс. человек. Какой он, сегодняшний инвестор, и сколько, на ваш взгляд, новых участников мы увидим на фондовом рынке на конец года и в следующем году?

- Мне кажется, что количество частных инвесторов - не самый важный показатель, потому что с тем бурным развитием рынка, который мы сейчас видим, переориентацией самих банков, маркетплейсов на инвестиции, понятно, что в скором времени они будут в каждом доме и будут восприниматься как данность.

Здесь намного важнее смотреть, какую долю инвестиции занимают в корзине сбережений. Мы стартовали с очень низкой базы: в 2015 году доля инвестиций составляла примерно 3% от всех средств граждан, а к концу 2020 года эта цифра достигнет 19%. Но это все равно низкий показатель, если сравнивать с тем, что мы видим в мире.

У нас развитый фондовый рынок, в этом плане Россию в какой-то степени можно сравнивать с Европой, Америкой, с ключевыми рынками Азии. У нас развитая биржа, есть прямой доступ физлиц на торговую площадку, что, честно говоря, уникально. Инвесторы, совершая сделки на бирже, видят реальную рыночную цену, она прозрачна и доступна для всех.

Российская инфраструктура готова для того, чтобы доля инвестиций в корзине сбережений дошла до значения в 50-60% в следующие пять лет. Наверное, с точки зрения текущего уровня, учитывая эффект низкой базы, коллективные инвестиции будут расти быстрее: в массе своей людям нужна помощь, потому что фондовый рынок очень многогранен и здесь есть возможности улучшения своего результата за счет профессиональной управляющей компании или грамотного инвестиционного совета специалиста. Хотя в абсолюте все равно количество средств на брокерских счетах и инвестиционных платформах будет больше, потому что граждане привыкли сами держать руку на кнопке, сами покупать и продавать. Мы ждем, что вложения физических лиц в инвестиционные продукты могут увеличиться вдвое в ближайшие пять лет, на 8 трлн рублей в абсолютном выражении.

- В какие инструменты предпочитают вкладываться сегодняшние инвесторы? Какие тренды в их поведении на фондовом рынке уже можно выделить?

- Клиенты, которые приходят сейчас на фондовый рынок, они настоящие "сберегатели". Их корзина сейчас более консервативна, чем была у инвесторов пять лет назад, когда фондовый рынок с миллионом клиентов называли спекулянтами или суперпрофессионалами, и которые предпочитали вкладываться в более рисковые инструменты.

Сейчас новички, только пришедшие на рынок через брокерскую инвестиционную платформу, пытаются составлять для себя сбалансированные портфели. Средний портфель нашего клиента - это порядка 70% консервативные инструменты: облигации как российские, так и номинированные в валюте. Так, 25% в среднем в портфеле - это долларовые и иностранные валютные облигации, еврооблигации, в первую очередь российские суверенные и корпоративные, порядка 40% - это рублевые облигации и денежные средства, около 30% - это акции как российские, так и иностранные. При этом российских акций примерно в два раза больше, чем иностранных (российские акции - порядка 20%, а иностранные акции - порядка 10% в портфеле наших клиентов). Оставшиеся 5% - это все остальные активы: золото в первую очередь и другие инструменты.

Итак, первый тренд - приходящий клиент более консервативен, чем те традиционные трейдеры, которые были раньше. Но при этом они уже достаточно грамотны и понимают, что по рублевым облигациям есть возможность получить доходность выше, чем по депозиту.

Второй тренд - они смотрят на диверсификацию своих рисковых активов не только в российские акции, но и в иностранные бумаги. Сейчас у наших клиентов примерно 30% иностранных акций и 70% - российских, если смотреть только на акции.

Третье: в зависимости от ситуации на рынке мы видим, что доля акций в портфелях клиентов изменяется, и довольно существенно. На конец 2019 года количество акций в портфелях было порядка 20%, но по мере того, как рынок падал в начале и середине 2020 года и восстанавливался, доля акций росла или опускалась на 10%. Многие клиенты воспользовались теми уровнями цен на акции, которые мы видели в марте-апреле для формирования портфеля на долгосрочную перспективу. По итогам 9 месяцев 2020 года на 1 процентный пункт выросла доля в российских акциях и гораздо сильнее - в иностранных - с 2,5% почти до 10,6% от общего портфеля.

И четвертый тренд: это интерес к рынку сommodities, и в первую очередь к золоту. Оно становится доступным инструментом для более широких слоев населения. У нас сейчас идет опрос в официальном телеграм-канале - какой класс активов будет лучшим в 2021 году? Понятно, что люди выбирают акции американских технологических компаний, кто-то указывает определенные российские бумаги, но очень интересно, что 14% из более 10 тыс. голосов говорят, что это будет золото.

- Какие новые продукты будут появляться из-за бума прихода физлиц на рынок?

- Одним из наиболее быстрорастущих сегментов будут биржевые ПИФ/ETF, появление которых возвращает популярность инструментам коллективных инвестиций. Мы активно развиваем данное направление, запустили 9 таких фондов за последние полтора года. Они покрывают все классы активов - как на российском, так и на международном рынках. В целом у "ВТБ Капитал инвестиции" сейчас 57 различных ПИФ, объем средств клиентов, размещенных в них, за 9 месяцев текущего года вырос на 34%, до 135 млрд рублей.

- Почему иностранные акции стали популярными у частных инвесторов, ведь у нас довольно мало общеизвестных зарубежных компаний?

- Год назад доля иностранных акций у наших клиентов составляла порядка 2,5%, сейчас она выросла до 10,6% в портфеле. Такой рост - это эффект низкой базы. Я думаю, что нельзя сказать, что они стали очень популярны, они просто взяли ту долю, которую, по идее, должны были взять. Доля иностранных акций в портфелях может еще подрасти, но не сильно, если смотреть на облигации, то мы видим схожую пропорцию, треть приходится на иностранные бумаги.

Почему они стали популярны? Во-первых, люди любят все новое. Во-вторых, это плюсы диверсификации. Третье - это хайп вокруг технологических компаний, на который оказала влияние в том числе и пандемия. Если вы слышите каждый день из телефонов, компьютеров и телевизоров Tesla, Apple, Zoom, то, конечно, это влияет на сознание, и люди не изучают то, что они покупают, а просто опираются на знакомые названия: они тоже хотят стать участником развития технологического будущего.

Но я не думаю, что иностранные акции станут доминирующей историей на нашем рынке. Все-таки у нас есть свой развитый рынок, хорошие эмитенты: российские компании реально не дорогие и платят приличные дивиденды.

Но это не значит, что иностранные акции нужно убрать с российского рынка. Это какая-то абсурдная логика, если мы уберем все с полок в нашем супермаркете, там будет стоять только российская соль и мы будем надеяться, что ее продажи повысятся на 100%. Наоборот, нужно оснастить наш супермаркет множеством продуктов, чтобы стало интересно, чтобы клиенты ходили в наш супермаркет и могли выбрать любые продукты. Потому что, если они не хотят покупать эту соль, а желают приобрести что-то другое, они все равно это купят, но не в нашем супермаркете. А так люди будут приобретать российские продукты и, может быть, чуть-чуть какой-нибудь индийской приправы.

Про мобильное приложение

- На днях ВТБ одним из первых банков добавил в свое мобильное приложение для частных инвесторов ленту новостей "Интерфакса". Активно ли частные инвесторы читают новости? Они "торгуют на новостях" или руководствуются фундаментальными показателями?

- Да, нашим клиентам эта функция в приложении очень интересна. Конечно, самое основное, что нужно клиентам, - это инвестиционные идеи. На втором месте после них - доступ к информации об эмитентах. Поэтому то, что у нас в приложении появился доступ к премиальным новостям "Интерфакса" без задержек, - это, мне кажется, очень круто. И клиенты, безусловно, это ценят: мы получили довольно большое количество благодарностей от наших клиентов, которым раньше приходилось следить за новостями о компаниях в других местах. Через пару месяцев мы планируем проанализировать, какие новости наиболее активно читают: аналитику, новости о финансовых результатах компаний или об их корпоративных событиях.

- Сколько у вас сейчас вообще активных частных трейдеров в мобильном приложении? Как их число может вырасти за следующий год?

- У нас более 200 тыс. человек ежедневно торгуют в "ВТБ Мои инвестиции" при общем количестве клиентов более 1 млн человек. За прошлый год количество активных инвесторов у нас выросло в 6 раз, за этот - в 2,5 раза. Для нас это большой прорыв, что мы создали платформу, где люди торгуют, читают новости, анализируют свой портфель. Интересная статистика: в выходные, когда рынки не работают, аудитория нашего приложения падает всего лишь на 30%. То есть даже в субботу и воскресенье наши клиенты заходят в приложение, читают новости и аналитику, готовятся к открытию торгов. Я один из таких инвесторов: это одно из app, которое плотно интегрировалось в мою жизнь, и без него уже сложно.

Я думаю, что в течение следующего года мы сможем выйти на показатель в 500 тыс. пользователей, которые будут заходить в наше приложение ежедневно. Уже сейчас наше оборудование способно одновременно обслуживать втрое больше клиентов, чем мы имеем.

- В этом году наблюдался не только рост клиентской базы у профучастников, но также и серьезная волатильность на рынках. Клиенты не раз сталкивались со сбоями в приложениях многих брокеров и банков. Справляется ли инфраструктура с таким наплывом клиентов? Сколько вы тратите на поддержание работы приложения?

- Количество сбоев в работе нашего приложения было значительно меньше, чем в целом по рынку, потому что мы изначально закладывали и рост клиентской базы, и возможные пиковые нагрузки. Нужно понимать, что торговое приложение отличается от классических банковских: количество одновременных сессий в разы больше, потому что рынок открывается и закрывается в определенное время и все хотят успеть выставить или закрыть заявку. Например, в апреле количество операций наших клиентов было более 9 млн, то есть клиенты 9 млн раз подавали заявки, снимали заявки, совершали сделки. Нам нужно постоянно соблюдать баланс между стабильностью работы приложения и добавлением новых функций. Я могу сказать, что бюджет на 2020 год по IT-составляющей - больше 1 млрд рублей, и в 2021 году будет еще больше.

- Как цифровая платформа будет развиваться в дальнейшем? Какие еще новые опции вы планируете добавить в ваше приложение?

- Мы уже давно предоставляем нашим клиентам доступ к размещениям российских рублевых облигаций: мы имели 40% этого рынка. Когда начали возрождаться IPO в России, мы предоставили им возможность поучаствовать и в первичных размещениях акций: это и "Совкомфлот", и "Аэрофлот", и "Самолет", и сейчас обсуждается еще целый набор компаний, которые будут проводить IPO. Раньше, чтобы подать заявку на размещение какой-то бумаги, нужно было заплатить деньги, заполнить заявку на участие - это какой-то анахронизм. Заявка на участие в первичном размещении - это просто такая же сделка, как и любая другая, поэтому брать за это какие-то дополнительные деньги, мне кажется, кощунственно. У нас есть стандартная брокерская комиссия, которая действует по всем размещениям. В октябре мы вообще отменили комиссию по новым размещениям, потому что хотим, чтобы наши клиенты опробовали новый сервис. До конца года планируем предоставить возможность участия в OTC-размещениях. Это будут еврооблигации и различные размещения не только на российских биржах.

Более того, мы сейчас смотрим в сторону страхования, чтобы наши клиенты могли через приложение оформить страховые продукты, которые относятся к инвестиционным. Мы видим здесь очень большой потенциал, речь о продуктах различных компаний, мы за то, чтобы была конкуренция и клиент мог выбирать то, что подходит именно ему.

Про бизнес

- "Санкт-Петербургская биржа" в скором времени планирует запустить торги акциями российских эмитентов. Планирует ли ВТБ предоставлять доступ к этим инструментам или оставите российские акции для "Московской биржи"?

- Вообще я за конкуренцию на рынке, и в брокерском бизнесе она довольно серьёзная. Но ключевой момент - наш клиент должен получать ликвидный рынок и прозрачную цену. Поэтому я не очень понимаю, зачем нашему клиенту торговать российскими акциями на "Санкт-Петербургской бирже", если есть более ликвидный рынок на "Московской бирже". Но при этом, конечно же, мы будем давать клиенту возможность делать сделки там, где он захочет. Мы подождем, пока ликвидность на иностранном рынке акций на "Мосбирже" и на рынке российских акций, после его запуска, на "Санкт-Петербургской бирже" нормализуется, и откроем доступ нашим клиентам к этим площадкам. Например, доступ к иностранным бумагам на "Московской бирже" мы планируем предоставить в первом квартале 2021 года, но при этом понятно, что сейчас рынок более широкий на "Санкт-Петербургской бирже".

"Санкт-Петербургская биржа" и "Московская биржа" - это наши ключевые инфраструктурные партнеры, они делают фантастическую работу, чтобы клиент активно приходил на фондовый рынок и чувствовал себя здесь комфортно. Но мне кажется, что они могли бы обратить внимание не только на развитие рынка акций, но и на облигации. Это большой рынок, который сейчас для физлиц чуть-чуть так призакрыт. Раньше рынок облигаций был более ликвидным, а сейчас активность на нем в значительной степени упала. Чтобы совершать сегодня активную торговлю облигациями, нужно снизить довольно высокие комиссии, наладить работу с маркетмейкерами. К тому же нужно развивать рынок еврооблигаций и торговлю сырьем. На этих рынках ликвидность не самая высокая.

- НП РТС как основной акционер "Санкт-Петербургской биржи" планирует предложить опцион на покупку до 2% в "Санкт-Петербургской бирже" наиболее активным участникам торгов в секции российских акций. Интересно ли вам это предложение? Готовы ли вы поучаствовать в этом опционе?

- С нами переговоров по поводу опционов не велось. Группа ВТБ большая и инвестиции могут рассматриваться с разных сторон, но если мы говорим про бизнес, относящийся к брокерскому направлению, то я считаю, что владение долями в одном из провайдеров инфраструктуры - это конфликт интересов. Я, честно говоря, с трудом понимаю, как некоторые из наших конкурентов продолжают жить в такой структуре, когда под одним человеком и брокер, и дилер. Я с недавних пор вошел в совет директоров "Санкт-Петербургской биржи", в "Московской бирже" я состою в биржевом совете. Но в обеих структурах я независимый партнер: смотрю за развитием, даю советы как клиент и выражаю мнение наших клиентов и мне кажется, что подобного сотрудничества достаточно.

- Какой объем активов в настоящее время находится под управлением "ВТБ Капитал инвестиции"? Каковая статистика по количеству клиентов и операций в брокерском бизнесе? Какие планы на 2021 год?

- "ВТБ Капитал инвестиции" увеличили совокупный объем клиентских активов за первые девять месяцев 2020 года в 1,5 раза, до 2,92 трлн рублей, до конца года мы точно преодолеем отметку в 3 трлн рублей.

Активы физических лиц растут быстрее: более чем на 60% с начала года, юридических - на 40%. Общее количество клиентов "ВТБ Капитал инвестиции" за 9 месяцев увеличилось в 1,5 раза и превысило 1 млн.

Суммарный торговый оборот розничного брокера за 9 месяцев 2020 года составил более 14 трлн рублей ($176 млрд), что в 1,8 раза выше аналогичного показателя за весь 2019 год.

- А в части институциональных инвесторов? На сколько объем активов юрлиц под управлением вырос? Какие продукты наиболее востребованы здесь?

- Наибольший рост средств корпоративных клиентов показал сегмент брокерского обслуживания - с начала года активы здесь уже выросли более чем на 85%. Совместная активная работа с клиентскими подразделениями банка ВТБ позволила предложить более широкому кругу корпоративных клиентов удобные инструменты фондового рынка для размещения временно свободных средств. Мы видим зарождающийся интерес к инвестиционным продуктам со стороны малого и среднего бизнеса и большой потенциал развития в этом сегменте.

Мы также продолжаем укреплять лидерские позиции в сегменте доверительного управления для юридических лиц. Планируемый рост объема активов в этом сегменте в 2020 году составит 30%.

- Помогла ли зачистка рынка от недобросовестных форекс-компаний привлечь инвесторов в институциональных игроков, например, в ВТБ или в форексовую компанию группы?

- Рост спроса на продукты форекс на порядок ниже, чем по фондовому рынку, тем не менее, мы видим и такой запрос, поэтому развиваем "ВТБ Капитал Форекс" как одно из направлений бизнеса. Возможно, некоторый толчок этому направлению даст доступ к инструментам CFD (Contract For Difference).

Про рынки

- Как вы считаете, текущие ценовые уровни на фондовом рынке привлекательны для инвесторов? Или соотношение риск/доходность все еще высоко и стоит подождать для выхода на рынок? Если да, то до какого момента?

- Российский рынок акций, на наш взгляд, остаётся недооценённым. Показатель прибыли на акцию после прохождения многолетнего минимума восстанавливается и может вырасти на 41% в 2021 году в базовом сценарии, что станет драйвером роста рынка. Ожидаемая нами доходность инвестиций в российский фондовый рынок на горизонте 12 месяцев составляет 25%.

- Какие сценарии для рынка акций РФ вы видите по итогам выборов президента США?

- По нашим прогнозам, в негативном сценарии усиление геополитического риска может привести к росту курса доллара США до 90 рублей, что будет сопровождаться негативными влиянием как на рынок облигаций, так и на цены акций. Вероятность этого "медвежьего сценария" - 15%, по нашим оценкам.

Выборы в США, безусловно, важны. Но пока сложно что-либо прогнозировать относительно их итогов и влияния на курсы валют.

- "ВТБ Капитал инвестиции" недавно стал спонсором футбольного клуба "Динамо". Футбольные болельщики - не самая беспристрастная аудитория: болеют строго за своих. Нет у вас опасений, что какую-то часть потенциальных клиентов это не привлечет, а наоборот - оттолкнет?

- Вы знаете, нет. Мы же не только "Динамо" поддерживаем, мы поддерживаем очень много различных спортивных мероприятий и команд: гимнастика, хоккей, волейбол, баскетбол, "КАМАЗ-мастер", "Формула 1" и так далее.

Мне кажется, что наше сотрудничество с ФК "Динамо" будет иметь огромный позитивный эффект для всего российского спорта и, наоборот, привлечет клиентов. Футбол - это спорт динамичных людей, и уж точно таких людей среди пользователей приложения "ВТБ Мои инвестиции" больше, чем в среднем, потому что оно им подходит по темпераменту. Наш коллектив болеет абсолютно за разные команды, и в этом есть на самом деле огромное преимущество: разнообразие нужно везде, не важно, спорт ли это, интересы, возраст, национальности. Микс - это то, что, мне кажется, двигает вперед. Поэтому я думаю, что болельщики футбола, наоборот, оценят то, что мы делаем, пытаемся развивать российский спорт, и футбол, в частности. Хотя самая лучшая игра с мячом для меня - это баскетбол.