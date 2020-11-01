Посол РФ в Анкаре: Россия и Турция научились снимать разногласия во имя общих интересов

Алексей Ерхов оценил отношения Анкары и Москвы в условиях карабахского кризиса

Посол России в Турции Алексей Ерхов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью "Интерфаксу" сообщил об алгоритме, позволяющем Москве и Анкаре успешно сотрудничать, несмотря на имеющиеся разногласия, рассказал о взаимодействии России и Турции по карабахскому урегулированию и дал рекомендации россиянам, выбравшим для отдыха Турция.

- Россию и Турцию сложно назвать странами с полностью совпадающими геополитическими интересами и подходами к международным и региональным проблемам. Что позволяет поддерживать наше взаимодействие на таком высоком уровне – обширное экономическое сотрудничество, от энергетики до ВТС, или драйвером выступают политические цели?

- Действительно, бывает так, что на многие вопросы мы с турецкими коллегами смотрим по-разному. Но при этом наши страны и руководители, как представляется, нашли оптимальный алгоритм взаимодействия, позволяющий концентрироваться прежде всего на наших общих интересах, а на разногласия смотреть именно с точки зрения, позволяющей, как правило, снимать их с повестки дня, "встречаясь на полпути". Хочется верить, что этот алгоритм будет работать и на перспективу. Это тем более важно, что действительно у России и Турции имеется самое широкое поле совпадающих задач и целей, которые мы могли бы и даже, наверное, должны решать и достигать совместными усилиями.

Хотите примеры - пожалуйста. Кто-то говорит – "помидоры". Да, помидоры. Конечно, турецкой стороне, исходя из её интересов, представляется важным развивать торговлю этим товаром, да и всей сельскохозяйственной продукцией с Россией. Но если мы закупаем те же помидоры у Турции, значит, они находят у нас в стране заинтересованный и платежеспособный спрос – особенно не в сезон, зимой, когда у нас своих томатов нет.

Другой пример – строительство АЭС "Аккую". Иногда забывают, что это проект, прежде всего, коммерческий. И реализуется он пусть и по межправительственному соглашению, но на сугубо коммерческих принципах. А это значит – интерес здесь обоюдный.

То же самое можно сказать и о туризме – россиянам, особенно тем, кто проживает в достаточно суровых природно-климатических условиях, крайне необходимы "солнце, воздух и вода", которые они находят на гостеприимном турецком Юге.

- Турецкие власти после завершения активной фазы курортного сезона упрекали российских туристов в том, что они стали одним из катализаторов новой вспышки заболеваемости коронавирусом в стране. Сообщалось о большом количестве заболевших на турецких курортах россиян и даже о летальных случаях среди наших соотечественников. Как бы вы подвели итоги массового отдыха россиян на фоне пандемии, в том числе и с прицелом на будущий сезон?

- Во-первых, туристический сезон пока не закончен, поэтому подводить какие-то итоги, пусть даже промежуточные, ещё рано, хотя погода уже, похоже, меняется – за окном (по крайней мере у нас в Анкаре) дождь.

Во-вторых, я, честно говоря, не видел сообщений, чтобы турецкие власти упрекали кого-то из наших туристов в "завозе" в Турцию коронавирусной инфекции. Не припомню я таких заявлений официальных турецких представителей. Возможно, были какие-то не вполне официальные публикации, но их, наверное, было бы правильным оставить на совести их авторов, как и заполошные сообщения некоторых российских СМИ о том, что будто бы чуть ли не 90 процентов заболевших россиян "привезли болезнь с отдыха".

Тем более, что реальные цифры этих оценок не подтверждают. По состоянию на 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек. В настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек. К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это – на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение.

Я, кстати, предвижу, что упоминание этих цифр может вызвать некий ажиотаж в некоторых российских СМИ, журналисты могут кинуться в Посольство и Генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как и т.д. Убедительно прошу учесть: есть закон о защите персональных данных, есть другие разные законодательные ограничения, есть, в конце концов, право граждан на частную жизнь, и российские загранучреждения будут их неукоснительно соблюдать.

А приведенная мною статистика, думается, подтверждает: турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов.

Что же касается прогнозов на будущий сезон, то, наверное, следует подождать его начала и посмотреть, в какой пандемической обстановке это все будет происходить. Но уже сейчас хочу сказать две вещи. Во-первых, самым настоятельным образом призываю наших туристов приобретать страховой полис, в том числе предусматривающий покрытие расходов на случай коронавирусной инфекции. Поймите, это в ваших же интересах. Для более полной и эффективной охраны вашего же здоровья. И чем полнее будет объем покрытия, тем спокойнее и комфортнее вам же будет проводить отдых.

И во-вторых. Прибывающие в Турцию граждане России должны понимать, что здесь действуют свои законы и правила, в том числе. касающиеся выявления и изоляции коронавирусных больных, их лечения. Они могут отличаться от российских. И если вы сюда приехали, то относиться к этим правилам надо с уважением. Кстати, ознакомиться с ними каждый может на информресурсах МИД России, посольства и наших генконсульств.

- Говоря об обострившемся конфликте в Нагорном Карабахе, есть ли у Москвы и Анкары потенциал и основа для совместных шагов по его урегулированию? На ваш взгляд, какую конструктивную роль Анкара могла бы сыграть в деле успокоения ситуации вокруг Нагорного Карабаха?

- Хочу прежде всего напомнить, что 10 октября этого года в Москве прошла встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. В ее итоговом заявлении чётко написано, что механизм урегулирования остается неизменным. Это значит, что международные усилия по обеспечению прекращения боевых действий и переговоров по урегулированию концентрируются в рамках Минской группы, сопредседателями которой являются, как известно, Россия, США и Франция. Турция, напомню, является её членом. Что ж, так оно и идет: контакты идут в Москве, в Вашингтоне, где на днях принимали министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в Женеве только что состоялась встреча с ними сопредседателей Минской группы.

Что касается Москвы и Анкары, то мы, разумеется, поддерживаем самые тесные контакты по данному вопросу. Уже неоднократно, обсуждая его, общались наши президенты и министры иностранных дел. И надо учесть главное: идут бои, гибнут люди, поэтому если у кого-то сейчас есть малейшая возможность повлиять на развитие событий, внести сколь-либо реальный вклад в достижение прекращения огня, её надо использовать. И, естественно, всем сейчас необходимо воздерживаться от шагов, способных добавить горючего материала в огонь этого конфликта.

- Россия неоднократно призывала Турцию воздержаться от прямого вовлечения в карабахский конфликт, в том числе в вопросе переброски из Сирии и Ливии боевиков в зону конфликта. Возымели ли эффект эти призывы?

- К сожалению, поступают, прежде всего через средства массовой информации, сведения о присутствии в зоне конфликта боевиков, прибывающих туда из Сирии и, возможно, других "горячих точек". Я сам, например, видел видео-ролики, на которых дают любопытные показания пленные боевики, причём на сирийском диалекте арабского языка. И даже известная "Сирийская обсерватория по правам человека", статистику которой так любят цитировать наши западные партнеры, сообщает не только о массовом участии боевиков в карабахском конфликте, но и о гибели к настоящему моменту более двухсот из них. Как заявляли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие российские официальные лица, "нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности России". Что ж, "не убавить, не прибавить".