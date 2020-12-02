Виталий Зверев: года через полтора новости о коронавирусе сойдут на нет

Академик РАН рассказал, что происходит сейчас в стране с коронавирусом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Многие люди все чаще задаются вопросом: что происходит сейчас в стране с коронавирусом? Это новая мощная волна? Можно ли сказать, что идет сильный наплыв заболеваемости, и как долго это все может продолжаться? Опять всем забиться по домам? На эту тему беседовал наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с академиком вирусологом Виталием Зверевым.

- Должен сказать, что ничего страшного и непредвиденного не происходит. Ученые и врачи этот взрыв предсказывали и предполагали. Это осенне-зимний подъем, как он бывает у всех респираторных заболеваний. Ничего экстраординарного в этом я не вижу. Я уже говорил, что вирус этот никуда из человеческой популяции не уйдет. Станет легче и проще, когда сформируется какой-то коллективный иммунитет. Когда, например, процентов 70% населения переболеет, тогда будет легче.

- Имеется в виду 70% людей, живущих на земле, или у нас в стране?

- Конечно, в мире. Невозможно от мира закрыться! Смотрите, сколько людей живет в Индии, в Африке – вирус туда уже попал. Конечно, он рано или поздно опять попадет через границы в другие страны. Но это опять не страшно, мы уже научились правильно лечить, правильно защищаться от него. Но хочу подчеркнуть, что защищаться надо действительно правильно.

Надо понимать, кого надо госпитализировать, кто подвержен тяжелым формам заболевания. Система лечения уже более или менее разработана. Смертность, если вы обратили внимание, все время снижается, хотя число заболевших растет. Значит научились спасать людей! А через какое-то время появятся специфические препараты для лечения именно этого заболевания. Тогда бороться с ним будет еще легче. Живем же мы с вирусом гриппа и другими респираторными заболеваниями, научились с ними бороться.

- Вы говорите, правильно все делать. Но посмотрите, например, днем можно зайти в ресторан или столовую пообедать, где народу много, а после 23 часов - нельзя. Ну, глупо же.

- Я, к счастью, не принимаю участия в принятии этих решений. Я тоже не могу это объяснить, да и не только это. Зачем, к примеру, заставлять носить перчатки? Есть и еще примеры, которые, на мой взгляд, непонятны. Например, зачем отправили школьников по домам? Что, считается, что они будут сидеть дома? Не будут они дома сидеть, они будут играть друг с другом. И вообще они должны учиться, реально, по-настоящему учиться. А удаленное образование – это не образование, это его имитация. Все это никому не нужно. Мне, например, многие вещи трудно обосновать.

- Как долго можно ожидать продолжения коронавирусного распространения?

- Думаю, что эта волна будет продолжаться не так долго. И таких серьезных подъемов, скорее всего, уже не будет. Я думаю, что года через полтора-два с первых строк новостей эта проблема исчезнет.