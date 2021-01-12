Владимир Тюльков: пандемия заметно сократила пассажиропоток, но работы у транспортных прокуроров меньше не стало

Начальник управления Генпрокуратуры рассказал о специфике работы транспортных прокуроров в условиях пандемии

Владимир Тюльков: пандемия заметно сократила пассажиропоток, но работы у транспортных прокуроров меньше не стало Фото: Пресс-служба

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. О суммах хищений средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры, специфике работы транспортных прокуроров в условиях пандемии в интервью "Интерфаксу" рассказывает начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков.

- Владимир Геннадьевич, закончившийся только что год прошёл под знаком пандемии и ограничительных мер. Как это все отразилось на сфере транспорта, на деятельности профильных прокуратур?

- Разумеется, в условиях пандемии коронавирусной инфекции транспортные прокуроры внесли коррективы в свою работу. Прежде всего, усилен надзор за соблюдением предприятиями транспорта санитарных требований, а также принятием необходимых мер по защите здоровья пассажиров. При выявлении нарушений тут же следует реакция, направленная на их незамедлительное устранение.

К примеру, мониторинг ситуации весной 2020 года высветил проблемы, связанные с изолированием возвращающихся из-за рубежа россиян. Выяснилось, что требование о соблюдении карантина и профилактике распространения инфекции есть, а процедура его выполнения нормативно не регулируется. При том, что отдельные граждане эти требования игнорировали. Транспортным прокурорам пришлось организовать взаимодействие между санитарными службами, контролирующими, правоохранительными органами и судами. Это позволило оперативно рассматривать вопросы принудительной госпитализации лиц, отказывающихся от изоляции на карантин.

В целом особой необходимости выносить решения о принудительной госпитализации практически не возникало, отмечены лишь единичные случаи. Граждане, которым разъяснялись законодательство и судебная практика по таким делам, добровольно отправлялись на изоляцию в обсерватор.

Кроме того, нам приходилось решать проблемы невозможности вылета иностранных граждан из нашей страны в связи с закрытием государствами своих границ. Транспортные прокуроры тесно работали с региональными властями, правоохранительными и контролирующими органами, перевозчиками, операторами аэропортов, представителями консульств, местными национальными общинами. В результате удавалось оперативно продлевать разрешения на временное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, решать вопросы их размещении до вылета.

- Пандемия пандемией, но соблюдение законности в сфере госзакупок и инвестиций в дорожную инфраструктуру никто не отменял. Как тут обстоят дела?

- Действительно, несмотря на пандемию, мы продолжили контролировать законность расходования бюджетных средств, выделенных в том числе, на реализацию инфраструктурных и национальных проектов. Всего по итогам 2020 года в сфере бюджетного законодательства и госзакупок прокуроры выявили более 3,5 тыс. нарушений закона, для их устранения внесено более 1,3 тыс. актов реагирования.

Например, в настоящее время разрабатывается инвестиционный проект по строительству комплексного низконапорного гидроузла на Волге, цель которого - обеспечение сквозного судоходства по этой крупнейшей реке как водной трассе международного значения. Его реализация предполагалась в два этапа: проектирование (2014 – 2018 гг.) и строительство (2019 - 2021 гг.).

В ходе прокурорских проверок были вскрыты нарушения при заключении и исполнении государственного контракта на проектирование объекта. В частности, разработанная с нарушением установленным госконтрактом сроков сметная документация не соответствовала проектным решениям и нормативам, внесенным в федеральный реестр. Сведения, приведенные в сметах и ведомостях объемов работ, не соответствовали физическим объемам работ и решениям, предусмотренным проектной документацией. В результате этого разработанный проект не прошел государственную экспертизу.

После вмешательства Генеральной прокуратуры Росморречфлот принял меры по возвращению средств банковской гарантии, предоставленной в качестве финансового обеспечения госконтракта, в связи с его неполным исполнением и срывом сроков. В результате в бюджет страны в сентябре 2020 взыскано 375 млн рублей, то есть нам фактически удалось защитить бюджетные деньги от разбазаривания.

По этим же материалам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту хищения и легализации денежных средств, выделенных из бюджета РФ Росморречфлоту. По делу проводятся экспертизы.

В целом за последние два года по материалам прокурорских проверок о выявленных нарушениях при строительстве инфраструктуры железнодорожного транспорта сумма ущерба государству превысила 4,3 млрд рублей.

Приведу еще один пример. В Краснодарском крае прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в связи с оплатой фактически невыполненных на сумму около 1,56 млрд. рублей работ по восстановлению и содержанию участка автодороги "Котельниково – Тихорецкая – Крымская". В ходе расследования уголовного дела ущерб полностью возмещен. В отношении подрядчиков в настоящее время расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

- Владимир Геннадьевич, в свое время жители Дальнего Востока публично пожаловались президенту России на невозможность дышать нормальным воздухом вблизи портов Находки из-за перевалки каменного угля с нарушением требований экологической безопасности. Генпрокуратура тогда отреагировала на эти жалобы. Удалось ли исправить ситуацию?

- Последние проверки показали, что системные нарушения экологических прав граждан в данном регионе практически устранены. Это подтверждают результаты социально-гигиенического мониторинга и контроля состояния воздуха, проводимых в морских портах Находки. Из 1,2 тыс. отобранных проб в 2020 г. выявлено только семь превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. В 2019 г. таких случаев было 31.

По нашему требованию реализован комплекс мер по понуждению стивидорных компаний (представителей портов - ИФ) привести свою деятельность в соответствие с законодательством об охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В результате стивидорами дополнительно приобрели системы пылеподавления, пылеулавливающие устройства, снегогенераторы, системы орошения, газоанализаторы, специализированную уборочную технику. Всего для предотвращения загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля в Находкинском городском округе, а также для расселения ветхих и аварийных домов, в 2017-2020 годах стивидорные компании затратили более 40 млрд рублей. И, как говорится, результат налицо.

- Как отразилось уменьшение из-за пандемии пассажиропотока на транспортной безопасности?

- В настоящее время среднесуточный пассажирооборот на железнодорожном транспорте в среднем составляет 110 тыс. человек или 54,5 % от показателей прошлого года. На воздушном транспорте перевезено 117 тыс. человек или 67 %. Навигация на внутреннем водном транспорте в связи с наступлением холодного времени года прекращена.

В целом уменьшение пассажирских перевозок явилось одной из причин снижения числа происшествий на всех видах транспорта. Так, за 9 месяцев 2020 года количество крушений на железнодорожном транспорте сократилось на 36% (с 19 до 12), на 11% снизилось число травмирований граждан (с 1650 до 1462). Наблюдается снижение числа эксплуатационных происшествий на водном транспорте (с 143 до 113). Определённые положительные тенденции наблюдаются и на воздушном транспорте.

Вместе с тем, нельзя сказать, что проблема безопасности на транспорте уже решена. Так, несмотря на длительный период, прошедший с внесения изменений в воздушное законодательство, до настоящего времени не все операторы аэродромов разработали проекты приаэродромных территорий. Это в свою очередь создает предпосылки к неконтролируемой застройке вблизи аэропортов, что может негативно отразиться на нормальном функционировании аэропортов. В наибольшей степени это касается аэродромов Московского авиаузла.

В настоящее время в Государственном реестре аэродромов и вертодромов гражданской авиации РФ зарегистрирован 201 аэродром гражданской авиации. На начало 2020 года положительные решения об установлении приаэродромных территорий были приняты всего по 30 % аэродромов. Кроме того, не была завершена работа по размещению на официальном сайте Росавиации карт и схем границ полос воздушных подходов иных аэродромов. В деятельности ведомства выявлены факты длительного рассмотрения проектов приаэродромных территорий, согласованных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации. После вмешательства Генеральной прокуратуры Росавиацией активизирована работа на данном направлении, в результате приаэродромные территории установлены в отношении 126 (62%) аэродромов гражданской авиации. Надеемся, в скором времени и эта проблема будет решена.

- На память приходит случай с аварийной посадкой пассажирского самолета на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский в августе 2019 года. Как оказалось, в двигатель A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" попала птица. По счастью обошлось без жертв благодаря мастерству пилотов. Извлечены ли уроки из этого происшествия?

- Естественно. Транспортные прокуроры особое внимание уделяют исполнению законодательства о безопасности полетов в части их орнитологического обеспечения. Проверками здесь выявлены различные нарушения. В частности, не проводились орнитологические обследования аэродромов, формально составлялись планы мероприятий по борьбе с птицами. Кроме того, соответствующие аэродромные службы не обладали достаточным количеством средств отпугивания и отлова птиц или попросту не применяли их.

Пресекались случаи размещения вблизи аэродромов полигонов бытовых отходов, несанкционированных мусорных свалок и других объектов, способствующих массовому скоплению пернатых. Например, Махачкалинской транспортной прокуратурой установлены факты размещения несанкционированных свалок бытовых отходов в Карабудахкентском районе и г. Каспийске. Для устранения нарушений главам муниципальных образований внесены представления, полигоны ликвидированы.

Надо сказать, не все благополучно в сфере безопасности и на железной дороге. В 2020 году прокурорами выявлено более 9,8 тысячи нарушений, в целях устранения которых внесено более 3,6 тысяч актов прокурорского реагирования. Например, по итогам проверки в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Северная Кола в Мурманской области по нашему требованию утверждена Инструкция по содержанию искусственных сооружений ОАО "РЖД". Это позволит своевременно обнаруживать дефекты конструкций, принимать меры для предупреждения транспортных происшествий.

В сфере водного транспорта основные усилия были направлены на исполнение законодательства, регламентирующего вопросы безопасности плавания на внутреннем водном, морском транспорте. В этом году прокурорами пресечено почти 3 тысячи нарушений в сфере эксплуатации на водном транспорте. К сожалению, по-прежнему распространены случаи подделки квалификационных документов для трудоустройства в качестве членов экипажей, выявлены факты неправомерной выдачи документов об образовании. По всем таким фактам мы организовывали процессуальные проверки и добивались аннулирования выданных документов.

- Насколько остро стоит проблема подъёма затонувших кораблей? Ведь наверняка они также представляют реальную угрозу судоходству?

- Да, это так. Только в акватории Дальневосточного транспортного региона находится не менее 220 затонувших судов и их остатков, из них 54 – в границах используемых для судоходства внутренних водных путей и 166 – в акваториях морских вод. При этом организации-собственники более 180 таких объектов не известны либо ликвидированы. В отношении объектов, создающих угрозу безопасности судоходства и мореплавания, транспортные прокуроры в 2013 – 2020 гг. направили в суды 45 исков с требованием обеспечить их подъем и утилизацию. Решениями судов 38 из этих заявлений удовлетворено, 6 находится на рассмотрении. По результатам исполнения судебных решений из акватории удалено 14 затонувших судов.

- Владимир Геннадьевич, ваше управление надзирает также и за таможней. Какое направление для вас важнее?

- И та, и другая сферы одинаково ценны для благосостояния наших граждан, для государства, экономики. Достаточно сказать, что почти половина доходов федерального бюджета составляют именно таможенные платежи. А это, прежде всего, зарплаты бюджетников, пенсии, другие социальные выплаты.

Если говорить о наших приоритетах, то особое внимание мы обращаем на полноту и своевременность начисления и взыскания таможенных платежей.

Не менее важна и работа по снижению задолженности по неуплаченным таможенным платежам. За два года она сократилась с 49 до 26 млрд рублей. Как видим, сумма все равно остается еще достаточно значительной, что заставляет нас наращивать усилия по ее принудительному взысканию.

Кроме того, в полную силу заработал ранее практически недействовавший институт ареста имущества должника, который налагается по решению таможенников с санкции прокурора. Так, в 2020 году прокуроры санкционировали 60 таких арестов почти на 640 млн рублей, в результате чего участники внешнеэкономической деятельности погасили задолженность в размере почти 400 млн рублей.

Также нам приходится подталкивать, а точнее понуждать таможенные органы к установлению имущества должника и его аресту, поскольку эта мера имеет профилактическое воздействие и часто приводит к добровольному погашению предпринимателями своей задолженности.

В результате действий прокуроров таможенники дополнительно взыскали более 15 млрд. рублей. Из них почти 6 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет после реагирования Генеральной прокуратуры.

Надо сказать, что решая задачи по собираемости платежей, таможенники не всегда принимают в расчет права и законные интересы участников внешнеэкономической деятельности. Так, выявлены случаи необоснованного отказа в предоставлении предусмотренных законом льгот по уплате таможенных пошлин. Подобные факты при ввозе медицинских товаров, оборудования, сельскохозяйственной продукции и детских игрушек установлены Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в Брянской, Владимирской, Смоленской таможнях, Южной транспортной прокуратурой в Краснодарской таможне, Приволжской транспортной прокуратурой в Приволжской электронной таможне.

Случаи неправомерного отказа в предоставлении преференций при ввозе товаров из развивающихся и наименее развитых стран выявлялись также Северо-Западной транспортной прокуратурой в Кингисеппской и Балтийской таможнях, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в Калужской таможне. По всем этим нарушениям закона приняты меры реагирования.

- Если говорить о таможенной сфере, то нельзя не упомянуть и проблему незаконного, можно сказать, хищнического вывоза "кругляка" – необработанной древесины и ценных морских биоресурсов.

- Действительно, в условиях глобализации мировой экономики и роста международной торговли вопросы охраны и использования природных богатств нашей страны приобретают все большее социально-экономическое значение. К сожалению, контрабандный вывоз лесоматериалов и морепродуктов, связанные с этим их незаконная вырубка и добыча перекрывают объемы легальных поставок, наносят большой вред природе и снижают доходную часть федерального бюджета. При таких обстоятельствах исполнение законодательства об экспорте леса, водных биологических ресурсов и объектов животного мира, соблюдение законности в деятельности таможенных органов и координация работы правоохранительных органов в данной сфере становятся приоритетными направлениями нашей деятельности.

За последние два года только в Восточно-Сибирском транспортном регионе были возбуждены и расследованы десятки уголовных дел о контрабанде леса. По данным делам, общая стоимость незаконно перемещенной древесины составила порядка 4 млрд рублей. Показательным примером является уголовное дело, возбужденное в этом году следователями транспортной полиции по факту создания гражданами РФ и КНР преступного сообщества, цель которого - незаконный экспорт лесоматериалов в Китай. В составе преступной группы были 15 участников. Ею с 2012 года совершены десятки преступлений, незаконно экспортировано более 340 тыс. кубометров древесины стоимостью свыше 2,7 млрд рублей. Девять фигурантов по уголовному делу в настоящее время находятся под домашним арестом, пять фигурантов объявлены в федеральный розыск.

По ряду уголовных дел в этом году уже вынесены обвинительные приговоры. Так, в Братске (12.11.2020 Братским городским судом Иркутской области) осужден гражданин России, незаконно переместивший через таможенную границу Таможенного союза древесину общим объемом более 20 тыс. кубов стоимостью около 180 млн. рублей. Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, полного признания подсудимым вины назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей.

В Приморском крае 37-летний житель Уссурийска признан виновным в незаконном вывозе в составе организованной группы лесоматериалов на сумму свыше 450 млн рублей. Поскольку подсудимый признал вину и при его содействии были получены сведения об остальных участниках преступного сообщества, месте нахождения имущества, добытого преступным путем, суд приговорил его к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и ограничением свободы на 1 год. Уголовное дело в отношении руководителя преступного сообщества сейчас рассматривается в суде.

Ну и в завершение отмечу, что транспортные прокуроры также ориентируют правоохранительные органы на своевременное принятие мер по установлению, изъятию и аресту имущества подозреваемых или обвиняемых для возмещения материального ущерба, обеспечения исполнения приговора суда в части штрафов и конфискации имущества.

Спасибо!