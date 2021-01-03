Сергей Рогов: новый военный бюджет США отношения к СНВ-3 не имеет

Академик РАН прокомментировал принятый Конгрессом оборонный бюджет в размере 740,5 млрд долларов

Сергей Рогов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сенат Соединенных Штатов Америки отверг вето президента Трампа на военный бюджет и утвердил новый бюджет в размере 740,5 млрд долларов. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов в связи с этим обратился к академику РАН Сергею Рогову с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся нового варианта военного бюджета.

- Означает ли, что новый военный бюджет, который утвержден Сенатом и предусматривает прирост на 25% расходов на ядерные вооружения и их модернизацию уже сейчас ведет к отказу от СНВ-3?

- Нет, так интерпретировать нельзя. Речь идет о чем? Соединенные Штаты при Трампе начали модернизацию всех трех компонентов триады: межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Вот это увеличение расходов на 25% связано с модернизацией триады, но прямого отношения к договору СНВ-3 это не имеет, поскольку те масштабы модернизации, которые предусмотрены, они укладываются в потолки, определенные Договором СНВ-3.

- Продолжение модернизации ядерных арсеналов включает разработку боеголовки W93. Чем она отличается от ныне действующих?

- Она имеет несколько новых ядерных боезарядов. Ее разрабатывает министерство энергетики США и для МБР, и для баллистических ракет подводных лодок, и для новой ракеты, которую будут нести бомбардировщики ЛСРО. Это означает, что идет модернизация не только носителей ядерного оружия, но и непосредственно ядерных боеголовок, плюс предусмотрено увеличение количества заготовок для сбора ядерных боезарядов.

- В бюджете есть положение о модернизации космоса, это что - увеличение космических сил США?

- Да, поскольку космические войска остались самостоятельным видом Вооруженных сил, то предусматривается их наращивание и выпуск на орбиту нового поколения сверхчувствительных сенсоров, которые должны обнаруживать и запуск ракеты, и траекторию полета ракет и боеголовок после запуска, но пока не выделяются средства на развертывание ударных космических систем. Размещение этих сенсоров связано с усилением возможностей американской противоракетной обороны, а в перспективе может быть и с разворачиванием ударных систем.

- Перспектива такая есть?

- Да, есть, но в бюджете деньги на нее не заложены.

- Бюджет устанавливает только численность сухопутных и других родов вооруженных сил? Это увеличение по сравнению с тем, что имеется?

- Это связано с тем, что после того, как Трамп начал сворачивать войны в Афганистане, Ираке, то происходит некоторое - небольшое - сокращение численности личного состава вооруженных сил.

- Это действительно угроза срыва для окончания строительства "Северного потока-2"?

- В общем, да. Потому что американское законодательство – это очень хитроумная штука. Вот закон об ассигнованиях на оборону – пять тысяч страниц, ни один нормальный человек, в том числе из членов Конгресса, его не читал. Туда записывают вещи, которые не имеют никакого отношения непосредственно к расходам на оборону и, в частности, санкции не только против российских, но и европейских фирм и компаний, которые будут участвовать в достройке газопровода. Но сейчас еще разрабатывается отдельно новый пакет дополнительных санкций против "Северного потока-2". Но, что касается подобного рода таких вставок, есть и совсем смешные, например, положение, касающееся запрета китайской коммунистической партии и даже определять наследника Далай-ламы. Значит, еще и антикитайские положения вставили, в частности, связанное с Гонконгом, но меня повеселил вопрос о Далай-ламе.

- Американцы обещают Турции в качестве военной помощи продать 25 самолетов. Это в качестве поддержки за участие в недавнем конфликте на стороне Азербайджана?

- В отношении Турции санкции все-таки сейчас продолжают применяться, но идет торговля, и американцы демонстрируют Эрдогану, что если он откажется от взаимодействия с Россией и покупки наших вооружений, то они готовы Турцию вознаградить, но надо принимать во внимание еще и тот факт, что в этом году Турция возглавляет силы быстрого реагирования НАТО. И это тоже подчеркивает привязанность Турции к Североатлантическому Альянсу.

А что касается Азербайджана, то в Америке разное отношение к Азербайджану, поскольку в Америке действует довольно сильное армянское лобби, но ему не удалось добиться принятия каких-то санкций против Азербайджана, но в то же время и нет каких-то "пряников" для Азербайджана.

- Украине выделяют достаточно большое количество денег – 250 млн долларов, причем значительная часть идет для закупки непосредственно вооружений, это откровенное подталкивание Украины к войне?

- На самом деле, это не такие большие деньги - 75 млн на покупку вооружений, когда военный бюджет США составляет 740,5 млрд долларов. Это получается даже не 1% американского военного бюджета, а 0,1.

- Но для Украины это много?

- Да, для Украины, у которой относительно небольшой бюджет, это имеет значение как в плане получения американских вооружений, но и как символ политической поддержки со стороны США, нежелание идти на политическое урегулирование проблемы Донбасса и на подготовку к военному решению этой проблемы. Это напоминает мне то, что произошло в середине 90-х годов в Хорватии, когда американская военная помощь хорватским вооруженным силам привела к тому, что те нанесли совершенно внезапный удар и за несколько дней полностью захватили территорию Республики Сербской, которая была в пограничных районах Хорватии. Вот здесь сама напрашивается параллель.

- Насколько новый бюджет отличается от трамповского?

- Надо сказать, что отличия небольшие, но надо констатировать, что сегодня в Америке зачастую идет борьба не вокруг существенных проблем, а вокруг политических символов. Трамп наложил вето на законопроект из-за того, что Конгресс проголосовал за создание комиссии, которая в течение трех лет должна внести предложение о переименовании военных баз и других военных объектов, названных в честь конфедератов южан. Плюс еще Трамп добивается того, чтобы в военном бюджете были изменены и льготы в отношении интернет-компаний, которые защищены от обвинений в опубликовании фальшивой информации.

- Увеличение оперативных групп в Индо-Тихоокеанском регионе где предусматривается, неужели в Японии?

- Наращивание идет не только в Японии. Американцы пытаются увеличить военно-морскую группировку США в западной части Тихого океана, но и принимают большие усилия для того, чтобы развернуть в западной части Тихого океана новые американские ракеты средней дальности после выхода из Договора о СНВ американцы собираются развернуть такие ракеты и называют потенциальные районы, такие как Филиппины, но главным образом пока речь идет об американских островных базах, таких как остров Гуам. И для разработки ракет наземного базирования армия и, что интересно, корпус морской пехоты по этому законопроекту получили возможность закупать ракеты "Томагавк". Они уже проходили испытания на Гавайях и подтвердили обоснованность наших обвинений, что МК-41, пусковая установка, была нарушением Договора РСМД. В Румынии и установки в Польше были нарушением Договора РСМД.

И вот сейчас сухопутные войска Соединенных Штатов намерены развернуть на установках наземного базирования "Томагавки".