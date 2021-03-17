Гендиректор "Газпром нефти": цифровые технологии в промстроительстве уже есть, а широко применять их пока нельзя

Александр Дюков рассказал о технологических изменениях в промышленном строительстве

Александр Дюков Фото: Пресс-служба "Газпром нефть"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Темой технологических изменений в промышленном строительстве теперь будет заниматься рабочая группа во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, созданная недавно в правительстве. Ее задача – изменить регулирование так, чтобы к 2030 году сроки строительства промышленных объектов сократились на 40%, а затраты на их возведение – на 20%.

В состав группы вошли несколько представителей бизнеса, в том числе генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков. О подходах к регулированию промышленного строительства, о цифровых технологиях и "регуляторной гильотине", а также о планах запуска отечественной системы стандартизации для нефтегаза в блиц-интервью "Интерфаксу" рассказал Александр Дюков.

- Несколько неожиданно, что глава "Газпром нефти" и Российского футбольного союза вошел в рабочую группу по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства. Как получилось, что вы теперь займетесь стройками?

- Компания "Газпром нефть" строит большое количество крупных промышленных объектов, применяя уникальные технологические решения. Наши знания и наш опыт дают понимание о тех нормативных барьерах, которые снижают инвестиционную привлекательность строительства новых объектов в ряде отраслей, например, нефтегазохимии.

Рабочая группа, в состав которой я вошел по инициативе Андрея Рэмовича Белоусова, будет предлагать, как раз, решения по устранению этих барьеров. И правительство, и бизнес заинтересованы, чтобы промышленное строительство велось, с одной стороны, максимально безопасно, с другой – более эффективно и с применением самых инновационных решений.

- Вы упомянули нефтегазохимию. На совещании в конце 2020 года в Тобольске про развитие нефтегазохимии как раз поднимались проблемы промышленного строительства. Рабочая группа будет ими заниматься?

- Да, рабочая группа будет заниматься решением в том числе тех задач, которые упоминались на совещании под руководством президента в Тобольске.

Наверное, все задачи можно разделить на две группы. Есть, условно говоря, потенциальные быстрые победы – точечные решения, которые повысят эффективность регулирования промстроительства. Например, это сокращение сроков получения разрешений на строительство через предоставление бизнесу возможности параллельно проходить экологическую и градостроительную экспертизы проектов.

Если же говорить о возможных концептуальных изменениях – это системная работа по созданию "безбарьерной среды" для строительства новых промышленных объектов. Необходимо развивать новые подходы к регулированию, делающие его менее догматичным и более гибким. Например, в последние годы уже удалось запустить процесс постепенного перехода от предписывающего к целеустанавливающему регулированию, основанному на риск-ориентированном подходе. В сфере промбезопасности такой подход, в частности, позволяет отступать от устаревших правил с помощью механизма Обоснование безопасности. Он позволяет компаниям применять собственные инженерные практики, использовать современные технологии, оборудование, повышать экономическую эффективность и при этом обеспечивать высокий уровень безопасности объектов. Важно, что этот подход ориентирован на предотвращение риска возникновения аварии, а не на устранение ее последствий. В то время как многие требования предписывающего подхода никак не повышают безопасность производственных объектов, являются формальными и бюрократическими.

Всего только в ТЭК разработано уже более 500 Обоснований безопасности. Работа продолжается, и применение этого механизма может обеспечить значительное снижение капитальных расходов при строительстве новых промышленных объектов. Совокупный эффект, в зависимости от инвестиционной активности крупных компаний, может составлять до ста миллиардов рублей в год.

Очень важную работу ведет Российский союз промышленников и предпринимателей, консолидируя предложения бизнеса по совершенствованию нормативной базы, в том числе в промбезе. В 2020 году благодаря участию РСПП в реализации механизма "регуляторная гильотина" удалось отменить множество устаревших нормативных актов, снижавших инвестиционную привлекательность строительства новых объектов. Например, благодаря группе по пожарной безопасности, удался серьезный пересмотр правил противопожарного режима. Были внесены изменения в технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые позволили реализовать основной принцип "гильотины": надзор теперь осуществляет один регулятор – МЧС.

Поскольку я являются членом бюро правления РСПП, то в рабочей группе правительства, по сути, буду представлять в том числе в и эту организацию.

- А применение цифровых решений в промышленном строительстве будет темой рабочей группы правительства?

- Да, мы будем предлагать решения по внедрению и, что не менее важно, легитимизации применения цифровых технологий в промышленном строительстве.

Сегодня этих технологий уже достаточно много. Среди перспективных можно отметить BIM-технологии на всех тапах жизненного цикла создания объекта, применение беспилотников. Высокий эффект могут дать технологии виртуальной и дополненной реальности при проведении шеф-монтажных и пуско-наладочных работах, а также интернет вещей (трекеры) при мониторинге выполнения работ на объектах строительства.

Но на данный момент для широкого применения этих технологий существует целый ряд барьеров. В том числе не до конца сформирована нормативная база для работ с этими цифровыми данными и принятия их надзорными органами. То есть технологии уже есть, они имеют потенциал эффективности, а широко применять их, по сути, пока нельзя. И эту проблему надо решать.

- "Газпром нефть" выступила одним из инициаторов создания Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), который занимается разработкой отраслевых стандартов и добровольной сертификацией оборудования для новых промышленных объектов. Как развивается этот проект?

- Работа ИНТИ тоже должна способствовать росту эффективности строительства новых нефтегазовых объектов и, главное, снижению зависимости нашей отрасли от зарубежных стандартов и лицензиаров. Российской нефтегазовой промышленности нужна своя, отечественная стандартизация.

Системы сертификации уже давно стали инструментом конкурентной борьбы в мире за рынки поставки материалов и оборудования. Доминирование технологий США и ЕС в переработке и нефтегазовой промышленности автоматически приводит к доминированию международных систем стандартизации. В большинстве случаев – это система стандартизации и сертификации Американского института нефти (API).

Что мы предприняли для противодействия такому технологическому диктату? В феврале 2020 года "Газпром", "Газпром нефть", "СИБУР" и "Татнефть" создали отраслевую организацию – Институт нефтегазовых технологических инициатив. Его цель – наладить диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

К ИНТИ уже присоединилось несколько десятков участников: это не только нефтегазовые и нефтехимические компании, но и производители оборудования и, что важно, международные лицензиары, которые готовы руководствоваться отраслевыми стандартами ИНТИ при разработке базовых проектов новых установок. Есть уже ряд утвержденных стандартов ИНТИ, в том числе, например, стандарт по центробежным насосам для нефтепереработки.

Важно, что интерес к этому проекту проявляют национальные нефтегазовые компании стран ОПЕК и СНГ. К ИНТИ, например, совсем недавно присоединились в качестве наблюдателя ADNOC – государственная нефтекомпания ОАЭ, а также компании "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз". Идут переговоры с Saudi Aramco и другими зарубежными компаниями. Мы считаем, что у ИНТИ хорошие шансы на широкое международное признание его стандартов. Это в том числе даст дополнительную возможность отечественным производителям оборудования и материалов осуществлять поставки на рынки стран ОПЕК и СНГ.