Главный педиатр депздрава: в Москве детей лечат по всем мировым стандартам

Исмаил Османов рассказал об изменениях в детском здравоохранении за последние 10 лет

Исмаил Османов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - За последние 10 лет оказание помощи детям в Москве сильно изменилось, а современная педиатрия сделала мощный рывок вперед. Вся необходимая помощь детям теперь оказывается на уровне приемного отделения, а среднее время пребывания пациентов в больнице сократилось в разы. О том, как изменилось детское здравоохранение, как детям оказывают помощь, как часто они болеют коронавирусом и как бороться с "антипрививочниками" в преддверии Дня защиты детей в интервью "Интерфаксу" рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

- Исмаил Магомедович, расскажите, что сейчас представляет современная педиатрия?

- В целом, современная педиатрия за последние годы сделала мощный рывок, я бы сказал, прорыв, какого не было ни в одной стране. И, на сегодняшний день, московская педиатрия представляет собой трехуровневую систему оказания медицинской помощи: первый и второй уровень – амбулаторный центр, и третий - это экспертный, стационарный. Сегодня главная задача состоит в том, чтобы сместить нашу медицинскую помощь в профилактическую сторону, то есть, упредить многие заболевания, на самом раннем этапе их выявлять, диагностировать и принимать все меры для того, чтобы риски заболевания не реализовались, а там, где они реализовались, делать все, чтобы заболевание не прогрессировало и не приводило к тяжелым последствиям. В этом плане идет диагностика уже, можно сказать, с момента зачатия. Четкая преемственность между женскими консультациями, родильными домами, стационарами, амбулаторными центрами. Безусловно, все это стало возможным на фоне современного материально-технического оснащения и развития современных технологий, которые позволяют сделать доступными сегодня в московском здравоохранении все виды медицинской помощи, и в этом плане мы абсолютно самодостаточны, все современные мировые технологии доступны московским пациентам именно в системе столичного здравоохранения.

- Как изменилась помощь детям в московских больницах за последние 10 лет? Какие технические новшества были внесены?

- Произошли кардинальные изменения. Все больницы были оснащены самой современной техникой экспертного класса, причем эта техника не просто поставлялась, но и регулярно обновлялась. Последнее время оборудование закупается в формате контрактов жизненного цикла. У него есть ряд серьезных преимуществ. Самый главный заключается в том, что при закупке оборудования поставщик гарантирует его бесперебойную работу и обслуживание техники на протяжении всего срока эксплуатации. Например, нам поставили аппараты УЗИ, и у нас уже "не болит голова" по поводу того, кто будет их обслуживать и ремонтировать в случае необходимости – это все входит в один контракт. В нашей больнице, например, теперь есть аппараты УЗИ в каждом отделении. И мы можем проводить обследования пациентов даже возле постели больного. Это огромное преимущество! И это касается не только УЗИ, но и другого оборудования. Фактически в каждом отделении у нас собрана отдельная база для проведения разного вида обследований, в том числе лабораторных. Отмечу, что в ближайшее время мы ожидаем поставку разного оборудования, процесс обновления происходит постоянно.

Сегодня уже вся помощь детям в стационарах оказывается на уровне приемного отделения: когда ребенок поступает в отделение, его осматривают специалисты и проводят необходимый спектр исследования, включая КТ и МРТ, для того, чтобы поставить диагноз, особенно больным, которые поступают по экстренной помощи. Далее, при необходимости, идет госпитализация в профильное отделение, где начинается лечение. Тем детям, которые лежат в стационаре, помогают уже в палатах. Сейчас ребенку не нужно выходить из палаты, все необходимые исследования проходят внутри отделения.

Кроме того, благодаря развитию московской медицины и современным технологиям в разы сократилось среднее время пребывания пациентов в больницах: раньше это составляло 2-3 недели, сегодня это 3,5-4 дня, все зависит от сложности диагноза и возраста. Безусловно, это позволяет быстрее обернуть койку, ликвидировать очереди, это повысило доступность и качество оказания медицинской помощи. Наши мощности и коечный фонд позволяют не ограничивать никого в медицинской помощи, в том числе, высокотехнологичной.

- Скажите, появились ли новые методики лечения болезней?

- Сегодня все основные медицинские обследования пациент может пройти амбулаторно. То есть, в стационар ребенок ложится уже для получения медицинской помощи. Самое главное, что основная помощь сместилась на амбулаторный этап: то, что раньше делалось в стационаре, сейчас доступно амбулаторно, и это делается на первом-втором уровне, потому что все поликлиники оснащены необходимой аппаратурой.

Кроме того, произошел информационный прорыв в системе здравоохранения, и, в частности, детского. Сейчас практически все медицинские учреждения связаны единой цифровой платформой и этот процесс продолжается, это позволяет нам оперативно обмениваться информацией и анализировать ее, вести регистр пациентов, и мониторировать состояние их здоровья. В частности, идет процесс подключения детских стационаров к ЕМИАС.

- Как сейчас помогают детям с тяжелыми генетическими заболеваниями? Есть ли, в целом, возможность проводить сложные операции в Москве на том же уровне, что и в Европе?

- Детей с генетическими заболеваниями мы диагностируем еще внутриутробно и на первых днях жизни. Существуют также центр орфанных заболеваний, где все эти дети сконцентрированы. И, на сегодняшний день, вся медицинская помощь им осуществляется по мировым протоколам, в том числе, хирургическая помощь.

Отдельно следует отметить группу детей, родившихся с очень низкой и экстремально-низкой массой тела, от 500 грамм. Сегодняшние наши технологии позволяют не только спасать и выхаживать этих детей, но и возвращать их к нормальной жизни

- Расскажите, как часто сейчас болеют дети и какими болезнями?

- Дети, как и взрослые, болеют совершенно различными болезнями. От органов зрения, дыхания и опорно-двигательного аппарата до заболеваний органов пищеварения и почек, сердечно-сосудистых и иммунных болезней, которые нередко протекают у детей под разными "масками", в том числе, под видом инфекционных патологий. Акцент сейчас направлен именно на раннее диагностирование всех болезней, в том числе тех, которые могут иметь тяжелые последствия. И благодаря росту возможностей диагностики, современному оборудованию, опытным врачам, нам, в большинстве случаев, это удается.

- Как коронавирус повлиял на лечение детей в Москве? Как часто им болеют дети и какие осложнения после коронавируса у них возникают?

- Что касается коронавируса, он у детей регистрируется в разы реже, чем у взрослых, но, тем не менее, дети им болеют, в том числе, в тяжелой форме. В основном, это группа детей старшего возраста от 11 до 17 лет, дети с тем же метаболическим синдромом, ожирением, у которых это может протекать особенно тяжело и, даже, с угрозой жизни с полиорганной недостаточностью: дыхательной, сердечно-сосудистой и почечной и др. Что важно, коронавирус может давать осложнения у детей через 3-4 недели после того, как они переболели. Здесь нужно отметить, что у детей, в отличие от взрослых, болезнь часто протекает бессимптомно или малосимптомно. Но, тем не менее, 5-7% детей из числа заболевших нуждаются в госпитализации. Поэтому, все дети, у которых зарегистрирован коронавирус, неважно, в какой степени тяжести, находятся под пристальным вниманием врачей.

- Какие методики профилактики болезней можно советовать детям и их родителям для использования в повседневной жизни?

- В Москве огромное внимание уделяется здоровому образу жизни. Мы проводим массу мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, начиная с раннего детства. Помимо общественных мероприятий, в каждой поликлинике есть школы здоровья, центры поддержки грудного вскармливания, также мы проводим школы для детей с различными заболеваниями: сахарный диабет, эпилепсия, пороки сердца, бронхиальная астма, генетическими заболеваниями. И, безусловно, самой главной профилактикой является тщательное мониторирование состояния здоровья. Если не объяснить детям, что здоровье формируется сейчас, и что большинство болезней взрослых берут свое начало в детском возрасте, к сожалению, потом может быть поздно. Такая активность и объединение усилий является залогом здоровья детей и профилактики многих заболеваний.

- Среди родителей встречаются антипрививочники и транслируют свои убеждения на детей. Как им объяснить, что это неправильно?

- В данном случае некоторые люди, которые пренебрегают профилактическими прививками и рекомендациями врачей, считают своим долгом максимально "тиражировать" свое мнение. К сожалению, многие люди, почему-то, черпают эту информацию, и считают ее правильной. Поэтому мы проводим мероприятия, чтобы родители не черпали информацию в сомнительных источниках и не распространяли ее. А что касается антипрививочников, это люди, которые не понимают этого, и какими-то питаются мифами, причем 20-30 летней давности. Если говорить об осложнениях при прививках, то здесь в десятки миллионов раз меньше риски, чем те риски, которые представляют собой эти инфекции. К сожалению, такие люди не обращаются к источникам, авторами которых являются профессионалы, а читают мнения и отзывы обывателей. Поэтому, задачей департамента здравоохранения является уже на уровне женских консультаций объяснять мамам, что важно не пренебрегать советами врачей. Сейчас вся информация о региональном календаре прививок, болезнях, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, доступна в специальном разделе на сайте Департамента здравоохранения Москвы - https://mosgorzdrav.ru/privivki. Кроме того, информация о всех проведенных прививках доступна в электронной медицинской карте.

- Какие ошибки совершают родители в отношении здоровья своих детей и как их предотвратить?

- Родители пытаются сами ставить диагноз, заниматься самолечением, назначают антибиотики, другие препараты, следуют рекламе, и считают, что если они ее увидели, то этим нужно лечиться. Они затягивают процесс диагностики и лечения, часто дети в сложных и запущенных ситуациях попадают в больницу. Чтобы предотвратить ошибки, родители также должны следить за тем, чем занимается их ребенок, чем играет, на какой площадке, с какими игрушками, чтобы это все не попадало в организм. Часто дети попадают в больницы с инородными телами в организме и с травмами, которых можно было бы избежать при более тщательном контроле за ребенком.