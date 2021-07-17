Константин Кулик: нам нужен новый "План преобразования природы"

Главный научный сотрудник лаборатории гидроэкологии Агролесоландшафта рассказал о задачах Центра по борьбе с опустыниванием территорий

Константин Кулик Фото: Российская академия наук

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На базе федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук в Волгограде по поручению премьер-министра Михаила Мишустина создается Центр по борьбе с опустыниванием территорий.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал с академиком, главным научным сотрудником лаборатории гидроэкологии Агролесоландшафта Константином Куликом о задачах нового Центра и о причинах, вызвавших его создание.

Все новое – забытое старое

- Это не первая попытка в нашей стране, если брать не только Россию, но и СССР, преобразовать природу. Были попытки повернуть реки вспять, но к счастью, не удались, были, к сожалению, удачные попытки осушения всех болот, что привело к обмелению малых рек, возгоранию торфяников. Но была и очень полезная инициатива по борьбе за сохранение земель от наступления пустыни, т.е. с опустыниванием территории. Я имею в виду Великий план преобразования природы, или, как он тогда назывался, Сталинский. Принят был этот план правительством в 1948 году. В соответствии с ним предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров. Кроме лесозащитных полос в степных районах предусматривалось и создание крупных водохранилищ. Рассчитан был проект до 1965 года, а просуществовал всего лишь до 1953 года, т.е. до смерти Сталина. Но и за это время были созданы полезащитные полосы протяженностью свыше пяти тысяч километров, а лесопосадки раскинулись на площади 2,3 млн га, немногим более половины предусмотренного планом. Уже это позволило резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей. Осуществленные мероприятия привели к росту урожайности зерновых, овощей и позволили начать активное создание кормовой базы для животноводства.

- Хотя план был принят правительством в 1948 году, но разрабатывался он с начала тридцатых годов. В 1931 году был создан мелиоративный институт, ученые которого разрабатывали проекты лесных насаждений, меры по повышению урожайности, по борьбе с засухой, суховеями. Все эти научные разработки реализовались в том плане, который назывался "План преобразования природы".

- Теперь просто надо использовать все, что ранее создано и идти дальше?

- А что осталось? После 1953 г. новый лидер страны Н.С.Хрущев переключился на другое направление развития сельского хозяйства, через подъем целины. Многие лесополосы были вырублены, водоемы для разведения рыбы заброшены, а несколько сот лесозащитных станций просто ликвидировали. Система стала разрушаться и выводиться из строя.

Что заслужили, то и получили

- В середине 50-х годов в стране шла безумная распашка земель. К чему это привело - всем известно. Проблему опустынивания стали замалчивать. Даже создавалось впечатление, что деградации земель в стране вообще не было. Но отрицали до тех пор, пока не пошли пыльные бури, началась эрозия почвы. Естественно, плодородие земель упало, упали и урожаи. В начале 60-х годов мы сполна получили то, что должны были получить за это: в стране практически был голод. Будучи еще подростком, я очень хорошо помню очереди за хлебом, но вместо нормального хлеба появился неизвестно какой. Говорили, что это кукурузный. А проблемы с мясом?

Это вынудило принять несколько постановлений по борьбе с дефляцией и эрозией почвы. Начали создавать лесные полосы в регионах. Деньги на это государством выделялись, но явно недостаточно. И с середины 80-х годов новых насаждений практически не было. Если раньше, в конце 40-х годов, высаживалось 300-400 тысяч гектар, то в 2000 г. их высадили всего на площади в шесть тысяч гектар. Последнее время стали высаживать немного побольше, но для этого нужна хорошая серьезная программа развития защитного лесоразведения в Российской Федерации.

В 80-х годах правительство страны обратило внимание на эту ситуацию. С этих территорий убрали скот, начали заниматься мелиорацией, высаживанием и выращиванием деревьев, кустарников по нашим технологиям. И были созданы специальные учреждения – лесозащитные и лесомелиоративные станции. Созданы питомники по выращиванию саженцев. В результате лавинообразный процесс разрушения земель удалось тогда прекратить. На территориях кизлярских пастбищ (северная часть Дагестана) к 90-м годам ежегодно лесозащитных полос создавалось по 100 тысяч гектаров в год.

И здесь мы первые в Европе, к сожалению

- В 90-х годах опять все развалилось, все растащили, кадры ушли, техника была разбазарена, питомники были разрушены, и если мы не будем заниматься этой территорией, то мы вторично получим такую же пустыню.

Вообще, откровенно говоря, уже получили. В 80-х годах у нас появилась первая в Европе антропогенная пустыня! Да-да, самая настоящая барханная пустыня (на юге Европейской части России, захватывает территорию Прикаспия и Калмыкии - прим. ИФ). Вот почему все надо восстанавливать заново.

- Добавим, что после 2006 года, когда лесополосы были выведены из-под ведения Минсельхоза, они оказались ничьими. И, естественно, стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или для получения древесины.

Все те же вопросы: кто виноват и...

- Значит, несмотря на высокие урожаи, которые мы получаем в последние годы, в стране все еще есть очень серьезные проблемы по части земель и плодородия?

- Наша стран большая. И положение с землей далеко не везде одинаково. Посмотрите, что творится сейчас в юго-восточной Европейской части России: идет опустынивание Калмыкии, Астраханской области, Дагестана. Это связано, в первую очередь, с перевыпасом на этих территориях. Там легкие степные почвы, это песчаная и супесчаная почва. Они очень легко поддаются разбиванию и эрозии. Верхний слой почвы легко выносится, а провоцирует эту ситуацию животноводство, особенно овцеводство. Овца имеет острые копыта, разбивает почву, особенно когда перевыпас.

- ???

- Это когда овец на определенной площади пасется в 3-4 раза больше, чем положено. Например, для выпаса одной овцы полагается отвод в два гектара, а там на одном гектаре пасется до пяти овец! Значит, емкость пастбищ не соответствует количеству скота, на котором он пасется. Происходит разбивание земель. И мы получаем такую картину – пыльные бури уносят с этих земель плодородный слой, и остаются барханы, которые лежат на твердых поверхностях. Получается, что необходимой почвы на этих территориях не остается. В этом беда. Плюс изменение климата, повышение температуры и прочие причины. Меньше осадков, и семена пастбищных растений уносятся ветром, а из-за солнечной радиации и повышения температуры возникали местные климатические аномалии. Все это и приводит к опустыниванию почвы. Как следствие, люди стали покидать свои места, животноводство разваливается, пасти нечего, кормов нет.

...и что делать?

- Сейчас стоит задача восстановить все организации, которые будут работать на этой территории, надо восстанавливать питомники, семенную базу надо поднимать. Технологии у науки есть, хорошие эффективные современные технологии, с ними можно серьезно работать.

- Что конкретно предусматривается новым планом?

- Создание лесных полос будет развиваться в рамках Министерства сельского хозяйства. У них есть программа повышения почвенного плодородия. И в ней есть отдельный пункт о мелиорации и агролесомелиорации. И предусматривается создание лесных насаждений. Сейчас с ухудшением климатических условий всем стала понятна их необходимость. Эти работы субсидируется государством до 75-85%. Ученые нашего Центра разрабатывают проекты, и под них Министерству выделяются субсидии.

Но остается проблема: что делать со старыми лесополосами, прудами, которые зарастают, а деревья там достигли своего предельного возраста. Их надо либо выкорчевывать и на их месте создавать новые, потому что они уже не выполняют положенную мелиоративную функцию, либо всю полосу реконструировать.

Ученые нашего Центра разработали стратегию лесозащитных насаждений в Российской Федерации до 2025 г. Она была одобрена и Академий наук, и Россельхозом. Но дело заключается в том, что этого мало, сейчас нужна Федеральная целевая программа наподобие того плана, который был в конце 40-х годов. Проект ее у нас разработан. Мы его представили в Министерство сельского хозяйства, разослали по регионам. Сейчас все предложения обобщаются, и, надеюсь, что в скором времени мы будем иметь столь необходимую стране целевую программу.

- Сколько предполагается новых водоемов и лесонасаждений?

- Сейчас в Российской Федерации мы имеем примерно два с половиной миллиона гектаров лесных полос разного назначения: противоэрозионные пылезащитные, которые расположены на песках, по балкам и т.д. Из них пылезащитных 1,2 млн гектар. Но для полной научно-обоснованной формы, и для сформирования системы лесонасаждений нам надо иметь лесонасаждений на территории более 7 млн гектаров. В связи с этим предлагается создать еще 4,5 млн гектаров лесонасаждений.

Эта стратегия лесонасаждений была одобрена на разных уровнях, но теперь она должна превратиться, как я уже сказал, в Федеральную целевую программу защитного лесоразведения. И работы тогда всем нам предстоит много, очень много.