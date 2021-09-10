Министр туризма Египта: Каир готов уже в ближайшее время увеличить число рейсов из России на свои курорты

Халед аль-Анани рассказал, что для египетских властей здоровье гостей страны в приоритете

Министр туризма Египта: Каир готов уже в ближайшее время увеличить число рейсов из России на свои курорты Фото: Ольга Полынкова/Пресс-служба посольства АРЕ в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью "Интерфаксу" о планах открытия новых авианаправлений внутри страны для дополнительного развития туризма между двумя странами, заверил, что Египет может и готов принимать ещё больше туристов из России, а также подробно рассказал о постановлении об установлении минимальной цены за номер в отеле.

- Каковы планы по возобновлению чартерных рейсов, о чем удалось договориться с российскими властями?

- Как вы знаете, российские власти решили возобновить авиасообщение – с пяти рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и пяти из Москвы в Хургаду, и некоторого количества рейсов египетских авиакомпаний. С 27 августа их количество довели до 15 плюс возможность осуществлять по два рейса из более чем сорока российских городов. Полёты ещё не начались, но разрешения выданы.

Я прибыл сюда, чтобы провести ряд встреч с российскими коллегами. В первую очередь, чтобы убедиться в том, что все туристы, съездившие недавно в Египет, вернулись в добром здравии. Кроме того, я хочу заверить российские власти в том, что мы можем принять большее количество российских туристов. При этом мы с уважением относимся к их решению и срокам в том, что касается отправки российских туристов в Египет. Мы готовы принять больше туристов, чем в 2014 году, когда у нас побывали 3,2 млн российских туристов. А 2019 год был отмечен рекордным притоком туристов в Египет – порядка 15 млн человек. И сейчас, с начала 2021 года идёт значительный прирост числа туристов. Это тот месседж, с которым я прибыл сюда. У меня была очень плодотворная встреча с госпожой Анной Поповой, она заверила меня, что съездившие в Египет туристы вернулись здоровыми, и что число новых случаев, или число тех, кто вернулся из Египта с какими-то симптомами, составляет менее 1%. Я был рад это услышать. Завтра (10 сентября - ИФ) я встречаюсь с директором российского Федерального агентства по туризму, а сейчас – с директором Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее я отужинал с более чем шестьюдесятью директорами и владельцами турагентств и туроператоров, работающих с Египтом. Также я встречаюсь с руководителями музеев, так как мы занимаемся в том числе и этими вопросами.

Надеюсь, что российские власти примут решение увеличить число рейсов в Египет в ближайшее время, также и по чартерным рейсам, - мы готовы. Я знаю, что сейчас очень критический момент, есть много опасений, что это вопрос не только туризма, но и вопрос здоровья. Для всех нас, для российских властей, для египетских властей, здоровье наших гостей и наших людей, конечно же, в приоритете.

- Сколько в целом рассчитываете принять иностранных туристов до конца года? Когда, по вашему прогнозу, Египту удастся восстановить турпоток и доходы от туризма на допандемийном уровне?

- Тут трудно чего-либо ожидать любому министру туризма в мире. Потому что это не вопрос решений на местах. Это зависит от того как развивается ситуация с пандемией в странах-источниках выездного туризма, от решений правительств этих стран, от самих отдыхающих – от того, могут ли они себе позволить путешествовать. Однако, думаю, что среди тех, кто примет решение поехать на отдых, Египет будет среди приоритетных направлений. Я не так много мест знаю кроме Шарм-эль-Шейха и Хургады, где вы можете в ноябре надеть купальник и отправиться нырять. Так что, думаю, конкуренция здесь складывается в нашу пользу. Наши курорты практически свободны от ковида, особенно побережье –такие места, как Шарм-эль-Шейх, Хургада, Мараса-эль-Алам, Таба. Цены у нас очень доступные. Наши курорты хорошо известны туристам, так что они возвращаются к нам, им не приходится для себя что-то открывать, и это очень важно.

- Из каких стран сейчас больше всего приезжают в Египет туристы помимо России?

- Сейчас это Украина. Украина – основной источник выездного туризма для Египта с начала возобновления поездок. Есть также туристы из Белоруссии, Саудовской Аравии, России, в последнее время и из Германии, Казахстана, Польши.

- Планирует ли Египет продвигать на российском рынке экскурсионные туры или по-прежнему упор будет делаться на пляжный отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе?

- Скоро мы представим новое предложение: прямые авиарейсы между Шарм-эль-Шейхом и Луксором и прямое авиасообщение между Хургадой, Асуаном, Абу-Симбелем. Таким образом, туристы смогут сочетать отдых на солнечных пляжах с культурной программой. Отличительная черта египетского туризма – культурное наследие. Поэтому мы хотим увеличить количество рейсов по доступным ценам между курортами и долиной Нила.

- С 1 ноября в Египте заработает требование о минимальных ценах для отелей. Расскажите подробнее, в чем ее цель?

- После событий 2011 года в Египте, а затем и проблем с российским рынком, многие отели стали демпинговать, распродавать номера по очень и очень низким ценам. А это опасно для качества того продукта, который мы можем предложить нашим гостям, а теперь и для их здоровья. Вот поэтому я издал постановление об установлении минимальной цены за номер. Это очень приемлемая цена – 28 долларов за номер в четырёхзвёздочном отеле и 40 долларов за номер в пятизвёздочном отеле. За "ол-инклюзив" это недорого. Но, по крайней мере, тут уже есть некие обязательства со стороны отеля, - уровень сервиса. А сейчас у всех туристов в приоритете ещё и гигиена. Думаю, что когда вы предлагаете номер в пятизвёздочном отеле за 22 доллара, вы не можете быть уверены в уровне гигиены, который вы можете предоставить. А у нас в приоритете гигиена и репутация Египта. Туристы разницы не почувствуют – это коммерческие отношения между отелем, агентством и туроператором.

- А не приведет ли это к общему повышению цен на размещение?

- Они не смогут. Потому что всем им нужна выручка после кризиса. Так что, цены не вырастут. Что действительно вырастет, так это качество сервиса.

- Планируются ли какие-то специальные меры для восстановления турпотока из России на уровне до 2015 года?

- Надеюсь, что скоро мы сможем достичь этих показателей. Меня очень обнадёжило то, что я услышал здесь от партнёров в отрасли. Они настроены оптимистично и говорят о большом желании российских туристов, просят меня поскорее договориться с российскими властями о количестве рейсов и чартерах. Что я и делаю. Но, ещё раз, я, конечно же, с уважением отношусь к решениям и срокам российской стороны.

- Удастся ли отелям сохранить цены для россиян на уровне до 2015 года? Будут ли они делать скидки для российского рынка?

- Думаю, что цены будут те же, потому что вот что случилось в конце 2016 года. В 2016 году один американский доллар равнялся примерно 9 египетским фунтам, а сейчас – 16 фунтам. Таким образом, турист сможет за один доллар купить примерно столько же, сколько он покупал тогда.