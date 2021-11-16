Глава Microsoft в РФ: Если до пандемии средняя встреча у меня длилась час-полтора, то сейчас - 25-30 минут

Кристина Тихонова рассказала, что бизнес российских ИТ-компаний по продаже продуктов Microsoft вырос на 14%

Кристина Тихонова Фото: Пресс-служба

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Почти два года коронавирус оказывает негативное влияние как на глобальную, так и на российскую экономику. В то же время эпидемия COVID-19 стала значимым стимулом для запуска или ускорения многих процессов в экономике. О влиянии пандемии, изменениях в производственных процессах, ситуации с кадрами на рынке в интервью "Интерфаксу" рассказала президент Microsoft в России Кристина Тихонова.

- Фактически накануне пандемии COVID-19 Microsoft запустил новую стратегию работы в России, направленную на поддержку цифровой трансформации заказчиков компании. Повлияла ли пандемия на реализацию этой стратегии, на развитие бизнеса компании в России?

- Действительно, мы запустили нашу текущую стратегию в России два с половиной года назад и видим ее первые результаты. Позитивные. Для нас интегральным результатом нашей стратегии является рост нашей экосистемы. Мы знаем от наших партнеров, что их бизнес по продаже продуктов и сервисов Microsoft за прошедший финансовый год (июль 2020 - июнь 2021) вырос в среднем приблизительно на 14%. Причем, на каждый рубль, заработанный Microsoft в России, наши партнеры зарабатывают 10 рублей.

В рамках этой стратегии одна из главных наших задач - поддержка заказчиков в цифровой трансформации. Когда мы об этом говорили, мы не знали, что случится COVID и что темпы цифровизации очень ускорятся. А они ускорились, причем очень сильно и вряд ли будут снижаться. И это потребовало от нас дополнительных усилий, в том числе и по поддержке заказчиков. Весной 2020 года мы скорректировали стратегию, поняв, что наша основная задача - помочь им адаптироваться к новой реальности и сохранить непрерывность бизнеса. Мы постоянно общались с заказчиками, помогая им решать текущие вопросы. В это были вовлечены практически все наши команды. Кроме того, мы открыли горячую линию для помощи в организации удаленной работы и учебы, где консультировали заказчиков и партнеров.

Переход на удаленную работу потянул за собой необходимость автоматизации многих бизнес-процессов. В свою очередь такая цифровизация стимулирует компании переходить в облако, они все больше пользуются облачными сервисами и переводят в облако свою ИТ-инфраструктуру, что ведет к образованию новых сегментов и ниш для всех компаний ИТ-рынка.

- О каких именно сегментах, нишах идет речь?

- Для примера. Переход на удаленную работу и активное использование бизнесом облачных сервисов значительно увеличили для него киберриски. В том числе для наших клиентов и партнеров. Поэтому сделали дополнительный фокус на то, чтобы обеспечить защиту наших клиентов в новых условиях. В результате, за последние 12 месяцев у нас в России появилось три очень сильных партнера в сфере информационной безопасности. Это "Информзащита", "Ангара" и "Бизон", которые используют наши технологии, включая облачную платформу Azure для предоставления своих услуг.

Причем с "Информзащитой" недавно сделали совместный проект, который сейчас активно развивается. Это виртуальный SOC, в рамках которого объединены наши решения и сервисы "Информзащиты". То есть их эксперты на базе нашего решения предоставляют в России услуги по мониторингу, по защите от кибератак. Это один из первых в России проект - кибербезопасность в виде сервиса.

Также пандемия оказала влияние на заказчиков. Часть из них, уже продвинувшихся по пути цифровой трансформации, увидели в сложившейся экономической ситуации новые возможности для развития своего бизнеса. Причем за счет использования ИТ. Если прежде наш заказчик занимался только своим бизнесом, то сейчас он становится также ИТ-компанией и часто нашим ИТ-партнером.

В качестве примера можно привести "Додо Пицца". Ребята с помощью наших продуктов создали автоматизированную систему своего франчайзинга, которую могут использовать сторонние компании, желающие стать партнером "Додо Пицца". Их платформа содержит набор программ и алгоритмов, автоматизирующих многие бизнес-процессы пиццерии. Вплоть до прогнозирования спроса и планирования использования ингредиентов.

- Насколько много таких заказчиков-партнеров?

- Среди крупных компаний достаточно много. Из интересных и ярких примеров - это "Магнит", с которым было подписано соглашение о стратегическом партнерстве и реализован ряд проектов, "Лента", которая прогнозирует спрос на товары с помощью Azure и ИИ-решения, "Сбер Девайс", "умные помощники" "Джой" и "Афина" которого осуществляют поиск в интернете с использованием нашего поиска. В целом, получается, что те, кто раньше были просто нашими заказчиками, становятся нашими партнерами в различных категориях или сегментах.

- Какие еще направления получили дополнительное ускорение в условиях пандемии?

- Интенсивно развивалось направление гибридных решений. Цифровизация двигает наших заказчиков в облака, которые могут быть территориально-распределены. В том числе, по площадкам, находящимся в разных странах. В то же время, в определенных случаях необходима локализация данных на территории России. Поэтому необходимы гибридные решения.

Это направление мы развиваем совместно с нашими партнерами. Например, с МТС, в партнерстве с которыми запустили проект IoT-вычислений. Здесь, с одной стороны, есть наша технологическая платформа Azure Stack Hub, а с другой - сервисы МТС и других российских разработчиков. В этой модели используются граничные вычисления. То есть частично вычисления выполняются там, где появляются сами данные, а для локализации используется наше решение в инфраструктуре МТС. При этом МТС является нашим партнером по гибридному облаку - у оператора стоит довольно большая инсталляция Azure Stake Hub.

Соответственно для российских клиентов доступна такая опция и многие ею пользуются. То есть, облачные сервисы, требующие сложных вычислений, алгоритмов, а также локализации данных, могут приземляться на инфраструктуре МТС - на гибридной платформе.

Сейчас в разгаре еще один интересный проект по локализации. Речь идет о локализации платформы GitHub - платформы для разработчиков. Сейчас мы делаем фактически первую в мире локализацию GitHub - на облаке "СберКлауд". Рассчитываем завершить проект до конца года.

- Движение не ИТ-компаний в сторону ИТ-бизнеса, разработки собственных продуктов невозможно без специалистов, разработчиков. Это не может не создавать дополнительной напряженности на рынке ИТ-кадров. Какая, на ваш взгляд, сложилась ситуация с кадрами в ИТ-отрасли?

- Да, сейчас ИТ-кадры нужны всем, а не только ИТ-компаниям. Поэтому вызов по обучению и переобучению стоит не только перед ИТ-отраслью. Он стоит перед Россией в целом. Теперь каждая достаточно крупная компания постепенно становится ИТ-компанией, а любая индустрия - ИТ-индустрией.

Собственно, поэтому обучение - еще одно из важных для нас направлений. В плане обучения у нас широкий набор инициатив, направленных на разные потребности. Начиная от программ для наших корпоративных заказчиков, до массовой обучающей платформы МС Learn, с помощью которой за последний год в России воспользовалось более 300 тыс. человек. А это, по разным подсчетам, порядка 15% всей технической аудитории России.

В ситуации дефицита ИТ-специалистов ориентироваться только на внешние, привлеченные, кадры нецелесообразно. Следует заниматься обучением и переобучением сотрудников. То есть, если имеется потребность в ИТ-специалистах, то надо внутри компании постоянно заниматься их обучением, повышением квалификации в области ИТ.

Помимо этого, есть различные курсы для школ, вузов, есть углубленные курсы, которые направлены на сертификацию специалистов. Кроме того, недавно мы проводили исследование, в рамках которого работодатели указали на то, что 44% их сотрудников не хватает цифровых навыков/компетенций. Поэтому весной запустили совместно с несколькими партнерами программу "Пронавыки". Это фактически полноценные курсы обучения или переобучения по определенным профессиям, где на выходе можно получить сертификацию и помощь с трудоустройством.

- Как сама Microsoft переживает пандемию, локдауны, с какими проблемами при этом сталкивается и как решает?

- Когда пандемия начиналась, никто не мог сказать, сколько она продлится, к чему приведет. На тот момент мы вынуждены были работать в режиме 24Х7, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков. Не просто обеспечить удаленные рабочие места, но и организовать, например, новый периметр безопасности. А ведь у многих заказчиков даже регламентов для таких случаев (удаленной работы) не было. Организовывали перевод на Teams школ и вузов.

Главная сложность была со временем. Необходимо было обеспечить безопасность сотрудников и дать представление, ясность, как мы работаем удаленно, возможно ли посещение офиса, как организовать работу с документами.

Первое, что было сделано - дана ясность, конкретика, как мы живем в новых условиях. Второе - адаптировали все наши ритмы - все встречи стали более короткими и четкими. Если до пандемии средняя встреча у меня длилась час-полтора, то сейчас - 25-30 минут.

Но самый главный вызов, с которым мы столкнулись, впрочем, как и наши заказчики - эмоциональная составляющая. Люди должны чувствовать сопричастность - к работе, к коллективу, связь с культурой компании. В период пандемии мы наняли довольно много сотрудников в России, которых надо было удаленно встроить в команду, в рабочий процесс. Это и вживую не просто - я два с половиной года назад это проходила - Microsoft большая компания и много различных материалов, терминов и правил надо изучать просто, чтобы быть на одной волне. Поэтому вливание новых сотрудников в коллектив в режиме удаленной работы - это еще более сложно. Постоянно экспериментировали с форматами - искали те, которые обеспечили бы сотрудникам хороший эмоциональный контакт.

Мы до сих пор поддерживаем удаленный режим - фактически полтора года наш офис, можно считать, закрыт. В офисе у нас ежедневно находится не более 20 человек. Преимущественно те, кому необходимо работать с документами и те, у кого нет подходящих условий для удаленной работы.

- Сейчас и государство, и бизнес активно агитируют за вакцинацию. Где-то делают ее обязательной, где-то вводят ограничения. Как у компании обстоят дела с вакцинацией сотрудников?

- Глобально Microsoft позицию по вакцинированию не навязывает - оставляет этот вопрос на усмотрение региональных офисов, и связывает с требованиями властей в конкретных странах. В США, например, чтобы прийти на работу в офис в Рэдмонде (штаб-квартира компании), нужно быть вакцинированным. В России мы не требуем обязательной вакцинации и не планируем это делать. Это личное дело каждого сотрудника. Но при этом мы объясняем важность вакцинации. Здесь лучший способ мотивации, на мой взгляд, - личный пример. Я, например, вакцинировалась в декабре, когда вакцины только-только стали доступны, и сообщила об этом всем сотрудникам.

- Если вернуться к стратегии компании в России, то каковы результаты ее реализации, с учетом пандемии?

- Как я уже сказала, мы видим позитивные результаты - рост бизнеса наших партнеров. Естественно, рост у компаний-партнеров был разный. Так, бизнес (связанный с Microsoft) Energi Time вырос на 30%, +Aliance - на 38%, "Крок" больше чем на 50%. Новый партнер Cryaon, который стал одним из наших LSP-партнеров, он вообще вырос в 90 раз. Впрочем, здесь сказывается эффект низкой базы - они только два года на этом рынке.

Этот рост сопровождался увеличением числа рабочих мест, увеличением числа специалистов, которые работают по направлению Microsoft в этих компаниях-партнерах. Здесь цифры тоже очень разнятся от компании к компании. Так, за год штат сотрудников +Aliance, задействованных в проектах Microsoft, увеличился на 20%, Awara IT - на 40%, штат нового партнера Crayon - на 50%, "Крок" расширился штат сотрудников, специализирующихся на решениях Microsoft, а количество сертифицированных специалистов по нашим продуктам достигло 300 человек. Ведь наша модель на этом рынке - это полностью партнерская модель: в продажах, в сервисах, да и во многих операционных аспектах. Мы постоянно привлекаем компании, агентства и поставщиков, персонал которых оказывает нам услуги по разным направлениям, помогая сотрудникам Microsoft в реализации большого количества задач и сложных проектов различной продолжительности, работая в виртуальных командах.

Очень важно, что этот рост нашей экосистемы, произошел благодаря тому, мы очень сильно поменяли качественный состав и само определение типов партнеров. Во-первых, мы распространили на Россию действие программы Co-sell, в рамках которой продвигаем, в том числе и на глобальном рынке, партнерские решения, написанные на базе технологий Microsoft: с момента начала ее работы мы помогли партнерам в России закрыть более 300 сделок. Во-вторых, появились стратегические партнеры - Сбер и МТС - до запуска стратегии на локальном уровне такой категории партнеров вообще не существовало. В-третьих, мы выстроили сотрудничество с крупными консалтинговыми партнерами, такими, как EY, Accenture и др. В-четвертых, была создана локальная программа по поддержке стартапов, как еще одной партнерской категории (совместно Global Pilots с EY). Ну и наконец, "приземление" глобальных партнерств в России, ярким примером которого стало партнерство с SAP.

И даже в традиционной части бизнеса произошли большие изменения партнерской экосистеме: например, впервые за последние 13 лет обновился состав LSP-партнеров.

Ну и если говорить о развитии нашей стратегии в России, то она тоже продолжает эволюционировать с учетом потребностей рынка. Например, за последние 12 месяцев были добавлены три новых приоритета: поддержка коммьюнити разработчиков; ESG как отдельное направление сотрудничества с нашими крупными заказчиками и партнерами; повышение продуктивности заказчиков с помощью бизнес-приложений Microsoft.

- Совсем недавно один из российских партнеров Microsoft, компания SoftLine, провела IPO. Оказывала ли компания какую-либо поддержку этому партнеру при подготовке к IPO?

- У нас с SoftLine глобальная кооперация - компания является участником нашей программы поддержки партнеров по выходу на новые рынки. SoftLine здорово расширился и очень приятно, что партнер с российскими корнями является партнером глобального уровня.

Непосредственно по IPO мы с SoftLine не взаимодействовали - это всегда внутреннее дело компании. Конечно, они делились с нами новостями и планами по IPO. Мы за них очень рады и очень горды - приятно осознавать, что бизнес Microsoft - одна из составляющих их успеха.

- Оказывают ли на бизнес компании в России антироссийские санкции и, как ответ на них, политика импортозамещения?

- Не думаю, что по санкциям мы можем что-то сказать, поскольку никак повлиять на эту ситуацию мы не можем. Что касается импортозамещения, то на него можно смотреть с разных точек зрения. Мы смотрим с позиции того, что таким образом государство осуществляет поддержку ИТ-отрасли. То есть, если государство посчитало ИТ-отрасль приоритетной и оказывает ей таким образом поддержку, то это хорошо. Это значит, что отрасль будет развиваться более быстрыми темпами, будет появляться больше локальных ИТ-компаний. При этом рынок должен быть конкурентным - у потребителя и у бизнеса всегда должен быть выбор - и при этом он должен оставаться частью глобального рынка. Российские IT-игроки точно также заинтересованы в выходе на другие рынки, в создании своих сильных глобальных брендов и, по сути, через международную программу Co-Sell мы им в этом как раз и помогаем.

- Компания работает в России с разработчиками софта и производителями компьютерного оборудования. Налажено ли сотрудничество с производителями микроэлектроники, в частности, процессоров, к особенностям архитектуры которых необходимо адаптировать как системное ПО, так и прикладные программы?

- Да, мы сейчас уже сотрудничаем с локальными производителями процессоров, чтобы предоставить нашим заказчикам возможность работать на наших продуктах на всем спектре предлагаемых на рынке процессоров.