Посол Ливана: переговоры о производстве "Спутника V" в Ливане находятся на продвинутой стадии

Шауки Бу Нассар рассказал, какие темы рассчитывает затронуть глава МИД Ливана во время предстоящего визита в Москву

Посол Ливана: переговоры о производстве "Спутника V" в Ливане находятся на продвинутой стадии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хаббиб в субботу прибудет в Москву с трехдневным визитом. О том, какие темы ливанская сторона рассчитывает обсудить на предстоящих переговорах, а также о ситуации на переговорах по запуску производства российской вакцины в Ливане "Интерфаксу" рассказал посол этой страны Шауки Бу Нассар.

- Господин посол, какие темы министр намерен поднять на предстоящих переговорах в Москве, будет ли обсуждаться экономическая помощь Ливану со стороны России?

- Главная задача предстоящих переговоров – обсудить двухсторонние отношения, которые у нас остаются хорошими во все времена. В этот непростой период, через который сейчас проходит Ливан, с учетом всех внутриполитических трудностей, совершенно нормально обращаться к нашим друзьям. Россия входит в число важнейших друзей Ливана, и мы хотели бы посмотреть, какую роль она может сыграть в оказании Ливану поддержки в той или иной сфере, в том числе и в экономической посредствам возможных инвестиций в Ливан.

Необходимо отметить, что посольство участвует в организации большого количества мероприятий в этой сфере при участии Торгово-промышленной палаты и РФПИ с тем, чтобы рассмотреть возможные направления инвестиций в Ливан.

- Какова ситуация с поставками российской вакцины "Спутник V" в Ливан? Ведутся ли переговоры на этот счет, и о каких объемах может идти речь?

- Правительство Ливана не получало "Спутник V" непосредственно от российских властей, мы сейчас работаем над этим. "Спутник V" одобрен нашим министерством здравоохранения и применяется в Ливане, но его распространением занимается частные компании, которые получают эту вакцину из ОАЭ.

Но сейчас идут переговоры, и они находятся на продвинутой стадии, между РФПИ и одной их ведущих фармацевтических компаний в Ливане – "Арван", о производстве этой вакцины в Ливане.

- Ливан получил от российской стороны спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута?

- Я думаю, этот вопрос будет обсуждаться на встрече нашего министра в Москве, это крайне важная тема для Ливана. Непосредственно передача к настоящему моменту пока не произошла.

- Планируется ли на консультациях в Москве затронуть тему использования Израилем ливанского воздушного пространства для нанесения ударов по территории Сирии?

- В целом сирийская тематика наверняка будет затрагиваться на переговорах. Важным представляется вопрос демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, который затрагивает разработку ливанских газовых месторождений в Средиземном море – в этот проект вовлечена российская компания "Новатэк", итальянская Eni и французская Total. Сейчас на этот счет продолжаются консультации между ливанской и израильской делегацией под эгидой ООН и при посредничестве США. Я полагаю, что сейчас главная задача договорится с Израилем о демаркации и, я думаю, этот вопрос будет обсуждаться с нашими российскими друзьями, чтобы они помогли сохранить наши газовые месторождения.