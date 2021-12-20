Борис Йордан: выходить со старой классической моделью страховой компании на IPO не получится

Президент ПАО "Группа Ренессанс страхование" рассказал о прошедшем IPO и о ситуации на страховом рынке в России

Борис Йордан: выходить со старой классической моделью страховой компании на IPO не получится Фото: Пресс-служба

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Первое полноценное IPO на российском страховом рынке провело ПАО "Группа Ренессанс страхование", разместив в октябре 2021 года акции на общую сумму $250 млн. О своевременности этого шага, о готовящихся инвестициях и планах на будущее, о философии изменения страхового дела в России рассказал в интервью "Интерфаксу" президент и председатель совета директоров компании, ее совладелец Борис Йордан.

- "Ренессанс страхование" стала первой страховой компанией в РФ, вышедшей на IPO. Сделано это было во второй год пандемии COVID-19. Даже в более благополучные времена российские страховщики не решались на такой шаг, считая, что время для IPO страховщиков не пришло. Какой была логика решения собственников "Ренессанс cтрахования"?

- Мы - первая страховая компания, которая провела IPO в России. И мы считаем, что 2021 год - вполне подходящее для этого время. Экономическое положение в стране, с точки зрения макроэкономических факторов, к моменту IPO оценивалось как хорошее. Уровень госдолга - один из самых низких в мире, рынок стабильный, рубль сильный, цены на нефть, газ, металлы - все на высоких отметках, привлекая внимание инвесторов, в том числе международных, к российским рынкам.

При этом уже почти 20 лет на европейских рынках крупные страховые компании не проводили IPO. Как правило, они расширяют свой бизнес, покупая других страховщиков. В Азии, в США случаются IPO страховых компаний, а для европейских инвесторов страховой бизнес не очень понятен, и нам достаточно трудно было преодолеть эти ограничения.

Мы приняли решение не идти на рынок по оценкам финтех-компании, несмотря на то, что "Ренессанс страхование" на 100% диджитал-компания. Нам показалось правильным использовать оценки, которые применяются на рынке для европейских традиционных страховщиков - то есть от 8 до 10 раз в мультипликаторах прибыли. В результате сделка IPO прошла успешно. Если компания выходит по традиционной для страховщиков оценке на IPO, а в перспективе сможет доказать, что является финтех-компанией, ее акции смогут торговаться с мультипликаторами к прибыли уже не 8-10, как при размещении, а 20-25 - как в группе финтех-активов. Инвесторам это может дать удвоение их вложений, а сама компания при этом получила инвестиции, необходимые для развития. Для нас это и есть факторы успешного IPO.

- Российские страховщики внимательно следили за вашим IPO. Как думаете, какие уроки они могут вынести из вашего примера?

- Инвесторы поверили в нашу управленческую команду, поверили, что мы выполним все планы, которые им представили. Это первое. И второе - мы реально идем по пути развития финтеха и убеждены, что в технологиях будущее для всех услуг, причем не только финансовых. Все продажи продуктов на рынке становятся автоматизированными для клиентов, при этом нет перспективы и будущего у политики продаж чего-либо стандартно всем клиентам. Услуга должна быть заточена на конкретного человека, который имеет индивидуальные нужды. Цифровые технологии позволяют это сделать.

- Тут требуются пояснения. Да, мы видим, как к страховым продажам в последние годы активнее подключаются разные многопрофильные маркетплейсы, интернет-площадки, даже биржи. Одновременно сами страховщики пытаются строить цифровые аналоги, активно автоматизируют свои продажи. Но что продается на маркетплейсах? Розничные страховые коробки, это же конвейер, обезличенный "коммодити" продукт, один для всех. Допустим, есть в предложениях и набор дополнительных опций, но они также стандартны. В этой модели бизнеса пока нет места индивидуальной архитектуре, построению страхового полиса особого профиля, нет места творческому подходу, договоренности об изменении набора рисков, условий выплат, исключений.

- Тот, кто решит задачу персонализации подходов к клиенту через цифровые технологии, выйдет победителем из этой гонки - в этом главный вызов. Сегодня можно сказать, что из всех лидеров страхового рынка одна-две компании начали серьезную цифровую трансформацию. В основном на рынке присутствуют традиционные страховые компании, которые работают с помощью административного ресурса с корпоративными клиентами. Мы в "Ренессанс страховании" отказались от всего лишнего ради фокуса на страховом бизнесе в ритейле - у нас нет большого количества офисов и филиалов, огромной сети страховых агентов, все процессы переведены в цифровые. Это делает инфраструктуру компании легкой, а сами процессы гибкими, сокращает расходы.

Я вам гарантирую, что через 10 лет ни одна страховая компания на российском рынке не сможет выжить, используя те классические технологии, которые применяются сегодня. Все должно поменяться у страховщиков так же, как и в банках. "Тинькофф банк", например, прошел путь с нуля, от стартапа до одного из самых крупных банков в стране, и сейчас конкуренты не могут его догнать по уровню цифровых технологий. Для того, чтобы стать финтех-компанией, "Тинькофф" потребовалось около 7 лет. Но это тренд, это будущее. Я сам, да и никто не верил, что у "Тинькофф" будет $1 млрд прибыли по итогам текущего года.

Сегодня выходить со старой классической моделью страховой компании на IPO уже не получится (это мое мнение, возможно, я не прав), такая сделка в этом случае не пройдет успешно. Инвесторы всегда покупают будущее, а не прошлое, потому что прошлые результаты никого не интересуют. Это доказывает интерес инвесторов к "Озону", "Яндексу", "Тинькофф" - мир идет в "цифру", сопротивляться бессмысленно. При организации IPO инвесторам надо показать, что компания может работать на тех технологиях, к которым движется весь мир. Таков урок, вынесенный из нашего IPO.

- Первоначально в сделке был не только первичный, но и вторичный компонент - планировалось, что действующие акционеры часть своих акций продадут. Почему от этого отказались?

- Вторичный компонент присутствовал, поскольку банки предполагали увеличить продажи и ликвидность акций за счет его включения. Мы как акционеры убедили банки, что сможем сделать IPO без этого и выйти на SPO, c учетом планируемых M&A, через год, но уже после переоценки.

- Был ли реализован опцион на доразмещение в объеме 10% от базового объема IPO?

- Нет, не был реализован.

- В середине этого года вступили в силу новые требования Банка России к оценке платежеспособности, финансовой устойчивости и капитализации страховщиков. Для ряда даже крупных компаний новые требования оказались болезненным испытанием. А для вашей компании?

- Запас капитала "Ренессанс страхования" в три раза больше требуемого Банком России, и нам новые требования регулятора, наоборот, помогают. Мы знаем, что ряд акционеров действующих страховых компаний не хотят более поддерживать свои компании финансово, как они делали это много лет. Классический бизнес российских страховых компаний не очень прибыльный, потому что они работают на традиционных моделях, собственники склоняются к его продаже. Мы видим эту ситуацию и готовы к сделкам M&A (конечно, не мы одни на рынке). Мы будем укрупнять бизнес, и наше IPO мы проводили в том числе ради этого.

- Какой объем инвестиций потребуется в ближайшее время для развития компании?

- В ходе IPO мы привлекли $250 млн для обеспечения ускоренного органического развития и проведения сделок M&A, этого вполне достаточно.

- Можно уточнить, приобретением какого рода компаний на страховом рынке вы интересуетесь? Если стороной сделки выступит страховая компания с прекрасным портфелем договоров, но абсолютно классическая, не цифровая, вас все равно будет интересовать покупка?

- Процесс консолидации страхового рынка идет последние пять лет, топ-10 страховщиков по показателю сборов существенно увеличили свою долю на рынке. У небольших страховых компаний ЦБ отзывает лицензии из-за потери финансовой устойчивости, при этом часто они сами сдают лицензии, а их клиенты переходят в более крупные компании. Честно говоря, других страховщиков, похожих на нас, сегодня на нашем страховом рынке нет. Мы находимся в уникальной ситуации - сами страховые компании нам не нужны, нужны их клиенты, клиентская база, возможно, какие-то специалисты, при этом всю инфраструктуру будем закрывать. Нам нужно больше клиентов, чтобы перевести их на нашу эффективную базу и обслуживать: акцент при этом делается на прямых продажах и продажах через партнерский канал. Нас интересует все, что связано с ритейлом (включая автострахование и страхование туристов), с медицинским, личным страхованием и страхованием жизни.

- Мы видим интерес группы "Ренессанс страхование" к развитию бизнеса по страхованию жизни, Банк России ужесточает правила работы в этом сегменте, по прогнозам страховщиков жизни, этот год завершится рекордными сборами, а следующий обещает нулевой прирост премий. Как вы оцениваете перспективу развития своей компании в сегменте страхования жизни?

- Я думаю, что следующий год будет сложным, произойдет определенная перезагрузка, но это тоже неплохо. Я согласен с позицией Центрального банка и его оценками, с необходимостью менять ситуацию с продажей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Вместо ИСЖ будут продаваться полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) и в дальнейшем полисы unit-linked, которых пока нет (законопроект о долевом страховании unit-linked для РФ разрабатывается Минфином - ИФ) - более интересные продукты. НСЖ уже продается у нас очень успешно, и я считаю, что мы будем продолжать доминировать в этой сфере в следующем году. Но общий прирост премий по договорам страхования жизни в 2022 году замедлится. Рост сборов возобновится к концу следующего года в этом сегменте и может даже оказаться бурным, потому что процесс пойдет уже на базе продаж клиентоориентированных продуктов, с правильными требованиями к страховщикам и продающим полисы банкам.

Вспомните, регулятор несколько лет тому назад, что называется, "закручивал гайки" в отношении ИСЖ, за этим последовало сильное падение объемов продаж где-то на шесть месяцев, а потом все продажи восстановились. Я думаю, что здесь то же самое будет. Замечу, что у банков сохраняется интерес и желание продолжать продавать полисы страхования жизни, на них они зарабатывают неплохие комиссии.

- Если Банк России реализует план объединения лицензий страховщиков жизни и НПФов, компания "Ренессанс страхование" воспользуется таким правом?

- Да, мы очень поддерживаем эту идею.

- Я правильно понимаю, что главные будущие премьеры "Ренессанс страхования" связаны с добровольным медицинским страхованием (ДМС)? В условиях борьбы с пандемией очевиден интерес всех к медицине, но сама медицинская система уже не так сбалансирована. Медицина не любит резких перемен, но ощущение какого-то тектонического сдвига есть. У вас есть понимание международных трендов в сфере организации медицины, какой вы видите задачу компании "Ренессанс страхование", ее путь в развитии российского ДМС?

- Первая и самая большая проблема в медицине во всем мире, в России в том числе, это стоимость медицинских услуг: она растет намного быстрее инфляции. Это оказывается фактором стресса для семей, корпораций и государства. Главные бенефициары такой ситуации - фармацевтические компании, которые зарабатывают на лекарствах. Приходит врач по вызову к пациенту с вирусной инфекцией (не COVID-19), оставляет 20 наименований лекарственных препаратов, необходимых к приобретению. Пациент в растерянности.

Мы создали компанию Budu - навигатор по здоровью. И будем предлагать новый сервис Budu всем корпорациям, которые покупают программы страхования ДМС в "Ренессанс страхование". Сервис позволит клиентам снизить расходы на ДМС, контролируя диагностику пациента через медицинский онлайн-сервис с очень хорошими врачами - примерно на 25%. Одновременно, сервис Budu будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания пациента.

Поясню на примере. Несколько лет назад по нашей просьбе известная международная консалтинговая группа проанализировала определенный портфель договоров ДМС, они изучали клиентский путь и заметили несколько интересных вещей. Первое - люди никогда не вылечивались, они все ходили по кругу врачей и в итоге не вылечивались. Второе - им прописывали кучу ненужных лекарств, люди завершали процесс недовольные и медуслугами, и своей корпорацией, и страховой компаний, потому что их не вылечили. Сами компании на этом теряли кучу денег, потому что их сотрудники сидели в поликлиниках, а не на работе.

Опираясь на опыт коллег в Великобритании, мы создали продукт, позволяющий клиенту проводить первичную оценку здоровья онлайн или в наших "гибридных" клиниках, получать консультации лучших врачей, выбирать врачей по рейтингу. Есть навигатор здоровья, уже не надо ездить в клиники, где тебя водят из одного кабинета в другой... Если выяснится, что заболевание серьезное - пациент едет в клинику, обозначенную менеджером, там ставят диагноз и разрабатывают путь лечения для конкретного пациента. На следующем этапе мы будем контролировать, какие фармпрепараты принимает пациент, какой результат они дают. Я считаю - это будущее медицины во всем мире.

Таким образом, мы улучшаем клиентский опыт пациента, существенно снижая расходы страховой компании на оплату лечения за счет оптимизации всех процессов. Через год компания - клиент Budu сможет пойти к своему страховщику по ДМС (к любому) и провести переговоры о снижении цены на страхование, для этого есть все основания.

Когда все процессы уходят в персонализацию, меняется качество обслуживания для клиента при одновременном снижении расходов. В дополнение мы хотим создать большой медицинский интернет-портал. Ведем переговоры с одним из европейских университетов, который открывает новый факультет по психологии и коучингу, они будут тренировать современных психологов и коучей для российского рынка, в Европе их уже очень много. Свой масштабный проект с Budu и психологической поддержкой от европейских врачей мы планируем запустить в апреле 2022 года.

- Не дает покоя вопрос, как страхование вдруг заинтересовало такого инвестора, как Роман Абрамович? Причем он в итоге не только не продавал акции в ходе IPO, а даже докупил.

- Не страхование, а медицинский бизнеc, где осуществляются крупные инвестиции и строятся планы. Страхование - только часть большого бизнеса, подробнее лучше спросить у самого Романа Абрамовича.

- Если говорить о перспективах следующего года, каких показателей сборов и прибыли ожидаете?

- Мы считаем, что в следующем году у группы "Ренессанс страхование" будет рост общих страховых сборов где-то от 15% до 20% к уровню этого года.

- В проспекте выпуска акций компании было указано, что в 2020 году "Ренессанс страхование" сократило 13% сотрудников за счет роботизации и внедрения цифровых процессов. Скажите, процесс сокращения сотрудников будет продолжаться, это положительный фактор?

- Это мировой тренд по автоматизации процессов. Все делается в цифре и напрямую с клиентами, нам уже не надо прежнего количества персонала. Но одновременно мы активно привлекаем новых работников, особенно много из сферы ИТ.

- Вы в страховом бизнесе на российском рынке с 1997 года, он остается инвестиционно привлекательным или уже нет?

- В России маржинальность страховых операций сохраняется в среднем на уровне 5%. Во всем мире - это вообще бизнес без маржи. C учетом комбинированного коэффициента показатель убыточности крупных международных страховщиков достигает 100-102%, это типично. Все за рубежом зарабатывают на инвестировании средств страховых резервов. В то же время, когда у вас маленькая маржа, вам нужен большой объем операций, и вам нужны низкие расходы. Главная цель страхования - нарастить объемы и снизить затраты.

- В последнее время Банк России поднимает вопрос о повышении клиентской ценности предлагаемых страховщиками продуктов. Мы все-таки к этому придем когда-нибудь? И если повысится ценность страховых продуктов, уровень выплат, маржа исчезнет совсем? Российские страховщики будут зарабатывать только на инвестировании временно свободных средств?

- Я высокого мнения о политике ЦБ в целом, но не могу согласиться полностью с позицией регулятора по этому вопросу. Если вы хотите купить страхование в США, вы заплатите за него больше, чем заплатили бы в России. Но покрытие по вашему страховому полису в США не ограничено, выплата будет в объеме доказанного убытка, а в России страховая сумма (а значит, выплата) по полису ограничена. Если вы хотите безлимитное покрытие по договору страхования, то и тарифы должны быть нелимитированными - плавающими. Более того, в Европе страховщики понемногу начинают вводить лимиты выплат и отказываться от безлимитного покрытия. Спросите, почему? Приведу пример. Скажем, по дороге в гости человек поскользнулся возле дома хозяев на льду, упал, получил травму. В США он сразу обращается в суд с иском к хозяевам, несмотря на то, что они его друзья, это считается нормой. Включаются страховщики, юристы, суды. Все, что дальше происходит - это абсолютное сумасшествие, все друг с другом судятся. Зарабатывают на этом не клиенты и не страховые компании, а юристы. В России возмещение страхового убытка ограничено договором, но из-за этого и ограничен страховой тариф.

- В России есть и высокие комиссии страховым посредникам, в международной практике этого же нет...

- Средний уровень комиссионного вознаграждения в 25%, сложившийся в России - сладкий сон для страховых посредников в западных странах, они об этом даже не мечтают. Но российские полисы дешево стоят, а посредникам надо как-то зарабатывать. Когда объемы продаж увеличатся, начнут снижаться комиссии продающим посредникам. Это еще и вопрос уровня страховой культуры населения страны, в США домохозяйство приобретает в среднем 9 страховых полисов на семью. И как тогда сравнивать Россию?

- В этом году вступил в силу закон о либерализации допуска филиалов иностранных страховых компаний на российский рынок. Прежде наши страховщики этого опасались, двери открылись - варягов не видно. Чего здесь ждать?

- Нам не надо ждать прихода кого-то, незачем. Странно благодарить за санкции, но благодаря им экономика России диверсифицируется, она продолжает укрепляться.

- В одном из интервью вы говорили, что российским бизнесменам в нынешних условиях трудно в Америке, они сталкиваются с предвзятым к ним отношением...

- То же самое ожидает бизнесмена из США в России. Моя проблема заключается в том, что через 30 лет ведения бизнеса в США меня окончательно считают русским, а в России меня продолжают считать американцем.

- За 25 лет с начала истории "Ренессанс страхования" не устали от страхового бизнеса, или пошире - вообще от активного участия в бизнесах?

- Многие люди моего возраста, начинавшие одновременно со мной, уже давно сидят на яхтах, охотятся где-то в лесах, отдыхают на пляжах, пару раз в неделю по телефону проверяют, как идет их бизнес. Я такого времяпрепровождения не люблю, мне нравится заниматься бизнесом, быть рядом с молодыми людьми, учиться у них, это дает возможность развиваться. У меня пятеро детей, трое из них работают в моих различных бизнесах. Молодые иначе смотрят на мир, чем наше поколение, мне с ними интересно. СЕО и председатель правления "Ренессанс страхование" - Юлия Гадлиба - руководитель, которого вырастила компания, прекрасно справляется с решением оперативных вопросов. Я - стратег, не участвую в оперативном управлении "Ренессанс страхованием", отвечаю за развитие компании.

- Вы - стратег, но что происходит со стратегиями сегодня - среднесрочными и долгосрочными? Какое качество бизнесмена становится определяющим его успешность?

- Нужно быть очень гибким, готовым быстро меняться. Сегодня нет таких вещей, как пятилетний или десятилетний планы развития компании. Есть некоторое видение того, куда ты идешь. При этом стоит помнить, что каждый день где-то какой-то молодой человек, сидя в гараже, придумывает какую-то новую фишку - она способна полностью уничтожить твои планы. Надо уметь это принять и быть готовым быстро перестроить и планы, и бизнес, и себя.