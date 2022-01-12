Михаил Виноградов: ожидаем, что суд в Нидерландах отклонит предъявленные россиянам обвинения как несостоятельные

Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры рассказал, какие страны отказываются выдавать РФ преступников

Михаил Виноградов: ожидаем, что суд в Нидерландах отклонит предъявленные россиянам обвинения как несостоятельные Фото: Пресс-служба

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - О том, какие страны и почему отказываются выдавать России преступников, на каком уровне находится взаимодействие с американскими коллегами по киберпрестуности и о суде в Нидерландах по делу о крушении малазийского Боинга в интервью "Интерфаксу" рассказывает начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаил Виноградов.

- Михаил Владимирович, возглавляемый вами главк занимается различными направлениями, но одним из важных, безусловно, является сфера выдачи преступников и подозреваемых. Как тут обстоят дела, какие страны лучше всего сотрудничают в данной области, а какие отказываются от этого?

- Российская Федерация на постоянной основе взаимодействует с иностранными государствами по вопросам выдачи. Такая работа ведется как на основании многосторонних или двусторонних международных договоров РФ с иностранными государствами, так и в силу принципа взаимности в соответствии с российским законодательством.

Несмотря на сложности, связанные с внешнеполитической напряженностью в отношениях с отдельными зарубежными странами, а также с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, сотрудничество по вопросам выдачи активно продолжается.

За прошедший год наибольшее количество запросов о выдаче удовлетворено компетентными органами стран "ближнего зарубежья" – Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Азербайджанской Республикой, Грузией. Из стран "дальнего зарубежья" – Королевством Испания, ФРГ, Венгрией, Польшей, Грецией, Италией и Кипром.

К сожалению, по-прежнему наблюдаются сложности во взаимодействии с такими странами, как США, Канада, которые отказывают в выдаче, ссылаясь на отсутствие между нашими странами соответствующего двустороннего договора.

- Усматривает ли российская прокуратура политические мотивы в отказе некоторых партнеров в оказании правовой помощи по уголовным делам?

- Отказ в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам по-прежнему является скорее исключением в нашей практике взаимодействия с зарубежными партнерами, нежели правилом.

В настоящее время такие случаи наиболее часто имеют место при взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами Украины по определенной категории уголовных дел.

- В свое время в польской прессе появилась информация, которая касалась новых обстоятельств катастрофы самолета президента Качиньского под Смоленском. В Польшу был направлен запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи в связи с появлением этой информации. Получен ли на него ответ? Готова ли Россия продолжать расследование этого дела или в нем поставлена точка?

- По факту крушения авиалайнера расследование уголовного дела в настоящее время продолжается. В частности, определенную роль в этом играет тот факт, что польская сторона склонна на регулярной основе заявлять о якобы появлении всё новых обстоятельств произошедшего. При этом в очередной раз важно напомнить, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К аналогичным выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

- Американская сторона часто обвиняет РФ в организации кибератак на свои компании и ведомства. Обращались ли компетентные органы США к Генпрокуратуре России в связи с этим?

- В настоящее время с американскими партнерами установлен диалог по вопросам взаимодействия правоохранительных органов и оказания взаимной правовой помощи в борьбе с киберпреступностью. На рассмотрении российских компетентных органов находятся соответствующие запросы об оказании взаимной правовой помощи.

Между тем, хотел бы обратить внимание, что это дорога с двусторонним движением: американским коллегам нами также адресован ряд запросов о правовой помощи, поставлены конкретные вопросы, ответы на которые мы ожидаем получить.

- Михаил Владимирович, в настоящее время в Нидерландах идет суд по делу о крушении малазийского Боинга. Местная прокуратура потребовала пожизненного заключения для подсудимых, среди которых есть и граждане РФ. Какие последствия будет иметь приговор для российской стороны?

- Российская Федерация всегда высказывалась за всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств крушения самолета "Боинг" рейса МН17. Однако обращения Генеральной прокуратуры РФ с просьбой включить в состав совместной следственной группы представителей российской стороны были немотивированно отклонены.

В рамках оказания взаимной правовой помощи нидерландским властям были переданы тома материалов, касающихся авиакатастрофы самолета "Малазийских авиалиний", как на бумажных, так и цифровых носителях. Тем не менее, эти материалы не были учтены совместной следственной группой, а предъявленные трем российским гражданам обвинения не соответствуют тем доказательствам, которые были переданы нидерландской стороне в рамках оказания правовой помощи.

Мы видим, что проведенное совместной следственной группой расследование со всей очевидностью не может считаться полным, объективным и всесторонним. Изначально ориентированное на определенный результат – признать Россию виновной в авиакатастрофе – следствие с готовностью приобщает к делу слухи, показания ненадежных свидетелей, фейки, отклоняя при этом действительно достоверные доказательства, не вписывающиеся в версию обвинения.

Мы внимательно следим за ходом судебного разбирательства и ожидаем, что в знак торжества здравого смысла суд отклонит предъявленные россиянам обвинения как несостоятельные.

- Удалось ли Генпрокуратуре России переломить ситуацию в международных судах, в частности, ЕСПЧ по делам, где затрагиваются интересы РФ? Есть ли примеры положительного исхода по таким делам?

- Генеральная прокуратура РФ с 1 июля 2021 года обеспечивает функцию по представлению интересов РФ в иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском Суде по правам человека.

Нами применен весь позитивный опыт организации данной работы, использован лучший кадровый потенциал Минюста России. Инструментарий работы на данном направлении расширен за счет как имевшихся полномочий российской прокуратуры, так и новых установленных Федеральным законом от 1 июля 2021 г.

Прошло еще совсем немного времени, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Защита интересов государства – это работа, результаты которой достигаются зачастую спустя годы. Тем не менее, в прошедшем 2021 году уже имеются определенные успехи.

Так, во Франции по результатам нашей планомерной работы судебная инстанция подтвердила право собственности РФ на храм Святого Архангела Михаила в Каннах. Жемчужина русской культуры на юге Франции теперь может быть восстановлена и станет вновь доступна для православных прихожан.

Суд в Париже отклонил требования к нашему государству отдельных индивидуальных держателей ценных бумаг, выпущенных во времена Российской империи.

Верховным Судом Нидерландов вновь отменены решения международного арбитража при Постоянной Палате Третейского суда в г. Гааге по искам к России бывших акционеров ОАО "НК "ЮКОС", дело передано на повторное рассмотрение в Апелляционный суд г. Амстердама.

В судах Испании отбиты попытки бывшего сенатора Сергея Пугачева добиться отмены арбитражного решения по его иску к России, которым были отклонены его утверждения о якобы имевшей место экспроприации его имущества и требования о компенсации.

Успешно для нашего государства завершено арбитражное разбирательство по иску компании "Старр Раша Инвестментс III".

Генеральная прокуратура РФ занимает активную позицию по защите интересов нашего государства. Подготовлена и подана в Европейский Суд по правам человека межгосударственная жалоба против Украины. Делаются и иные шаги в разных юрисдикциях в связи с ведущимися судебными процессами.

Генеральной прокуратурой РФ также принимаются меры, направленные на устранение проблем, выявленных Европейским Судом по правам человека.

На постоянный контроль взята ситуация с обеспечением нуждающихся патогенетическим препаратом "Нусинерсен" (Спинраза). В частности, органами прокуратуры выявлены факты непринятия должностными лицами министерства здравоохранения одного из субъектов РФ необходимых мер к своевременному обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, установлены факты бездействия судебных приставов-исполнителей и ненадлежащая реализация возложенных на них законом полномочий по исполнению решения суда об обеспечении лекарственным препаратом. По итогам приняты меры прокурорского реагирования, а заявителю предоставлен лекарственный препарат и надлежащее лечение. Имеются и другие положительные примеры на данном направлении.

Генеральной прокуратурой РФ прорабатываются также законодательные инициативы, направленные на соблюдение стандартов и принципов, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, и обозначенных Европейским Судом по правам человека.