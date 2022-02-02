Алексей Арбатов: в вопросе нерасширения НАТО нужен меморандум о намерениях

Академик РАН прокомментировал процедуру и вероятность вступления новых членов в Североатлантический союз

Алексей Арбатов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Важнейшей международной темой сегодня являются российско-американские переговоры по предоставлению России гарантий безопасности. В пакете предложений, который Москва направила Вашингтону, на первое место выдвигается отказ от принятия в НАТО Украины и Грузии. Однако Вашингтон и руководство НАТО категорически отвергают такую возможность, подчеркивая, что право вступать в Североатлантический блок всем желающим гарантирует устав этой организации. В ответ из Москвы на разных уровнях раздаются заявления, что основополагающие документы НАТО не допускают вступление в Союз тех стран, у которых есть территориальные конфликты.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с академиком РАН Алексеем Арбатовым.

В уставе нет такого запрета

- Я очень внимательно прочитал все 14 статей устава НАТО, но ни в одной из них я не нашел запрета принимать в организацию новых членов, если у них есть некоторые территориальные конфликты. Может быть, существует какой-то дополнительный пункт, о котором мы не знаем?

- Вы правы, в уставе действительно такого положения нет. Говорить о том, что есть такая статья - это широко распространенное заблуждение. Ни одна статья в Североатлантическом договоре об этом не говорит.

В 1995 году, когда обсуждался вопрос расширения НАТО, а это был первый этап (всего их было восемь - ИФ), было проведено исследование в рамках НАТО по поводу того, какие критерии должны применяться к странам, претендующим на присоединение к альянсу. И там в статье шестой было сказано, что страны, которые желают присоединиться к альянсу, должны мирным путем разрешать свои территориальные споры и иные конфликты. Однако в другой статье сказано, что, тем не менее, никаких зафиксированных и абсолютных критериев нет и эти вопросы решаются на политическом уровне. Важно, чтобы в соответствии со статьей десятой Североатлантического договора приглашение стране, которая подавала заявку на вступление, опиралось на полный консенсус всех членов альянса. Вот и все.

- Процитируем часть статьи десятой устава НАТО: "Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего договора, и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему договору. Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о своем присоединении к настоящему договору".

Получается, что учреждающий документ о создании Североатлантического союза в качестве основы для приема новых членов определяет, во-первых, "всеобщее согласие", и во-вторых - страны НАТО сами должны предложить государству, подавшему заявку вступить в НАТО.

- Процедура такая. Сначала государство подает заявку. Эта заявка рассматривается в НАТО. НАТО может предложить государству принять План подготовки к вступлению в организацию (так называемый "План действий" или ПДЧ – ИФ), выполнение которого может занять много лет.

- Если не ошибаюсь, на сессии НАТО в 1999 году было принято решение об установлении понятия "кандидат" - это этап подготовки к вступлению в члены НАТО.

Ответ: Да, это этап кандидатства. За этот период НАТО рассматривает, насколько государство приняло и осуществило этот план по всем критериям. К ним относятся осуществление гражданского контроля над министерством обороны, демократическое устройство и насколько страна разделяет принципы НАТО, изложенные в первой статье Североатлантического договора (в ней говорится о необходимости "воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН" - ИФ).

План действий по подготовке к членству в НАТО предусматривает пять разделов: политические и экономические вопросы, военные, вопросы ресурсов, безопасности и правовые. По каждому из этих разделов в плане определяются пути их возможного обсуждения, и указываются механизмы, позволяющие оптимально провести подготовку к возможному последующему членству в НАТО. В частности, в графе "политические и экономические вопросы" в пункте втором говорится, что от кандидатов будет также ожидаться:

а) урегулирование их международных споров мирными средствами;

б) демонстрация приверженности верховенству закона и защите прав человека;

с) урегулирование межэтнических споров или внешних территориальных споров, включая иррединтистские притязания или внутренние юрисдикционные разногласия мирными средствами, в соответствии с принципами ОБСЕ и поддержания отношений добрососедства;

д) создание соответствующего демократического и гражданского контроля над своими вооруженными силами;

е) отказ от угрозы применения силы или ее применения в любом виде, несовместимом с целями ООН, и другие.

- Таким образом, исходя из положений Плана для кандидатов, им предлагается решать межэтнические или территориальные споры мирными средствами. Подчеркну – предлагается, а не запрещается вступать, даже если таковые имеются!

- Да, о запрете ни в одном из документов не говорится. Когда все члены НАТО соглашаются с тем, что претендент или так называемое государство-абитуриент соответствует критериям, то на основе консенсуса, то есть единогласия, ему передается приглашение о вступлении.

Право есть, но воспользоваться им не просто

- В выступлении руководителей НАТО, а также руководства ведущих стран-членов НАТО - США, Германии, Франции и других, нигде не говорится и о наличии планов немедленного расширения НАТО. Более того, они говорят, что нельзя запретить вступать! Но это другой вопрос! Получается, как в известной юмореске: сотрудник спрашивает у руководителя: Я имею право? Ответ: Да, конечно. Значит я могу? Ответ: Ни в коему случае!

Так и здесь?

- Хочу отметить, что ведущие государства НАТО, я не беру страны Прибалтики и Польшу, у которых своя позиция, но и Германия, и США, и Великобритания, все говорят о том, что Украина далеко не соответствует этим критериям, и что в обозримый период вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. На Бухарестском саммите в 1995 году было только сказано, что Украина и Грузия могут претендовать на вступление, но не более того. Им не было передано не только приглашения, но и даже плана подготовки к вступлению в члены НАТО.

- По-моему, возражали Франция и Германия.

- Да, эти страны возражали, и был принят компромиссный вариант, где говорится, что для них двери открыты. Но это дело не ближайшего будущего, они должны соответствовать всем критериям, которые предъявляются государствам-членам НАТО.

- Сейчас в Германии новое правительство. Как, по вашему мнению, оно будет поддерживать стремление Украины в НАТО, или продолжать линию предыдущей власти?

- Германия будет придерживаться той же самой политики, и может быть, даже станет еще более скептически относиться к принятию Украины в НАТО, правда, с одной серьезной оговоркой: если не будет широкомасштабного военного конфликта между Россией и Украиной. В таком случае этот факт изменит все. Если этого не будет, то новое правительство Германии будет еще более неохотно рассматривать такую перспективу.

- По-моему всем, даже тем, кто не читал устав НАТО, понятно, что НАТО не уступит в вопросе приема новых членов. Но можно ли найти какой-то допустимый для обеих сторон вариант? Может быть, неформально признать нейтральный статус наподобие Финляндии, либо вариант Франции? Вспомним, от Де Голля до президента Саркози Франция не входила в состав военной структуры НАТО, а только в политическую. Нас такой вариант может устроить?

- Последний вариант, французский, не проходит по определению. Потому что НАТО не может пригласить государство в политическую организацию, не пригласив в военную. Каждое государство-член НАТО добровольно выбирает свою форму участия. Или это политическая, или это и политическая, и военная. Если это военная только, то тоже существуют большие различия. Например, некоторые государства НАТО не имеют вооруженных сил других государств на своей территории. Есть государства, которые вообще не имеют вооруженных сил. И, конечно, большинство государств НАТО не имеют ядерного оружия на своей территории. Так что эту форму выбирает каждая страна. Но невозможно пригласить с условием: вы это можете, а это не можете!

Скорее, компромиссный вариант может быть в том, что дипломаты выработают какую-то форму, по которой вопрос о приглашении Украины и Грузии в НАТО откладывается на будущее. Конечно, было бы хорошо, если бы обе эти страны внесли в свою Конституцию, как это сделала Молдова, положение о том, что государство сохраняет нейтральный статус. Но это сейчас не реалистично, поскольку они лишились части своей территории, и вряд ли от них можно потребовать принятия поправки в Конституцию о нейтральном статусе.

Может быть другое – откладывается этот вопрос, во-первых, пока они не будут соответствовать всем необходимым критериям, и во-вторых, он откладывается с условием, что безопасности Грузии и Украины никто не будет угрожать. Это очень важный момент, который был бы компромиссным. И НАТО бы сказало: да, мы пока не приглашаем эти страны в НАТО, будем этот вопрос обсуждать с Россией, с Украиной и с Грузией. И поскольку их безопасности угрозы нет, то и торопиться с этим нечего. И пока эта угроза не возникла, этот вопрос откладывается на далекое будущее.

Конечно, факторы Абхазии, Осетии, Крыма и Донбасса выступают как серьезное препятствие для подобных поправок. Потому что и Грузия, и Украина могут сказать: о какой территориальной целостности идет речь, о каком суверенитете, если мы уже лишились части территории, причем военным путем и кровь пролилась, и так далее. Словом, это серьезная тема.

Но дипломатам за то и деньги платят: пускай они работают над этим, не пропагандой занимаются, а думают, ведут переговоры, официальные, неофициальные, открытые и не открытые, и в таком формате, и в любом другом, но вырабатывают формулировки, которые устроят все три стороны. Я имею в виду НАТО, Россию и два государства, желающих вступать в НАТО – Украину и Грузию.

Может остановиться на заключении нового договора о ракетах?

- Даже если будут заключены договора России с Украиной и с Грузией, это все равно лишь бумага. А вот если будет договор об ограничении размещения ракет средней и малой дальности - это и есть серьезный вариант по гарантии безопасности как их, так и нашей.

- Начнем с того, что Украина и Грузия не имеют таких ракет.

- Они не имеют, но американские ракеты в Европе есть.

- Да, такие ракеты имеют только Америка и Россия. Но разместить на территории Грузии и Украины такие ракеты возможно только если они будут приняты в НАТО и дадут на это согласие, или если Америка заключит с ними двусторонний договор, наподобие договоров с Южной Кореей или Японией, и на этой основе разместит там свои ракеты. Если же у Америки с Россией будет договор о том, что в Европе и в российской части, и в остальной Европе не будет таких ракет, ни в ядерном, ни в обычном оснащении, тогда этот вопрос снимается с повестки дня.

Но надо понимать, что для России важны не столько эти ракеты (я бы даже сказал, что ракеты – это зачастую аргумент-пугалка), сколько то, что нам в политическом отношении неприемлемо, чтобы Украина и Грузия вступили в НАТО. И это в то время, когда Россия повернулась к Европе спиной, а к Востоку лицом! Российскому руководству это абсолютно неприемлемо. Ракеты - ракетами, это важно и важно об этом договориться. Но нужен какой-то меморандум о намерениях. Вряд ли это может быть договор, а скорее именно меморандум о намерениях, в котором было бы сказано, что этот вопрос откладывается на будущее, но с условием снятия всех угроз безопасности Грузии и Украины.

Нужно работать со всеми!

- Мне представляется, что в связи с тем, что для принятия этих стран в НАТО нужен консенсус, то для российской дипломатии есть еще одна переговорная возможность – вести работу со своими коллегами в странах-членах НАТО с тем, чтобы убедить некоторых выступить против.

- Да, даже если будет один-два голоса против принятия, тогда консенсуса не будет, и принятия не будет. Но нам нужно понимать, что НАТО вообще ни с кем никаких договоров не заключает. У нас, по-моему, никак не могут это понять. Заключить договор могут США с Россией, может каждая страна НАТО, но НАТО как организация не может этого сделать. НАТО не может заключать международные договоры. Даже когда был договор между Организацией Варшавский договор и НАТО о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений в Европе, от Атлантики до Урала, там не было таких слов, как НАТО и Варшавский договор. Там было сказано: две группы государств договариваются о том-то и о том-то. И вот эти зоны ограничения тяжелых наступательных вооружений от центра расширялись к периферии. Повторяю, НАТО не может заключить договор. Если даже гипотетически представить себе договор России с НАТО, то это был бы договор не с НАТО, а с каждой из 30 членов организации НАТО.

- Тем более, значит необходимо вести не только российско- американские переговоры, а со всеми членами НАТО. В любом случае – пригодится и уж лишним не будет точно!