Глава Х5 Import: купить товар несложно, а вот привезти его в Россию вовремя - уже труднее

Артем Переславцев рассказал о работе ритейлера в новых условиях

Глава Х5 Import: купить товар несложно, а вот привезти его в Россию вовремя - уже труднее Фото: Пресс-служба

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Транспортная блокада российской экономики стала одним из следствий военной операции РФ на Украине. Прервалось авиасообщение с "недружественными" странами, мировые лидеры морских контейнерных перевозок - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - прекратили принимать заказы на перевозку контейнеров в РФ и из нее. Наконец, санкции ограничили железнодорожные и автомобильные перевозки.

Перебои в цепочке поставок отразились и на потребительском рынке РФ. О том, как крупнейший в России ритейлер - X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и др.) - адаптируется к новым реалиям, рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий директор X5 Import Артем Переславцев (Х5 Import - подразделение ритейлера, созданное в 2018 году и развивающее собственный импорт товаров).

- Что изменилось в X5 с точки зрения логистических процессов с конца февраля - начала марта? Какие сложности возникли в уже сложившихся логистических цепочках и схемах?

- Наш главный принцип - максимальная диверсификация закупок и каналов доставки. Мы работаем со всеми контейнерными линиями и стараемся поддерживать нормальные отношения со всеми партнерами. Но все же с начала марта Х5 Import в экстренном порядке пришлось пересмотреть часть регулярных маршрутов, особенно это касается дальнего плеча доставки. Не секрет, что высокая доля транспортировки товаров из Центральной и Южной Америки, Африки, Индии и Китая приходится на крупных международных морских перевозчиков и контейнерные линии. В связи с тем, что компания Maersk сначала приостановила прием заказов на перевозку грузов, а потом и вовсе заявила о своем уходе из России, нам пришлось экстренно менять поставщиков в части цепочек поставок. Также пришлось оперативно разрабатывать варианты альтернативных каналов поставок из других стран для того, чтобы снизить риски и не допустить ситуации, в которой мы не сможем поставлять бананы из Эквадора, яблоки из ЮАР, виноград из Индии. Благодаря этому, к середине апреля все возникшие проблемы удалось купировать.

Совместными усилиями операционного департамента Х5 Import и службы товародвижения торговых сетей мы минимизировали риски пустых полок по тем недопоставкам, которые случились в феврале и начале марта. Но мы не останавливаемся и продолжаем искать варианты поставок товаров через третьи страны. Вообще, все дальние плечи - это давно сложившиеся маршруты, и наша задача - перенастроить эти потоки, проведя их через доступные точки, порты, логистические хабы. Наверное, 2022 год можно будет назвать годом логистики: купить товар несложно, а вот привезти его в Россию вовремя - уже труднее. Это что касается дальнего плеча логистической системы. Хотя, в последние недели возникла необходимость корректировать схемы и на коротких плечах.

- Речь о сложностях с пересечением сухопутных границ в Европе?

- Да. В последние недели усложнились поставки товаров на грузовиках из Европы через Белоруссию, поскольку европейские машины перестали пропускать через границу. Мы столкнулись с необходимостью менять схемы поставок. При этом транспортные потоки большие, а свободного транспорта, на который можно было бы перегрузить товары в Белоруссии, не хватает. Ничего критичного для импорта не происходит, но для перестройки потоков нужно время, поэтому можно видеть огромные очереди грузовиков что с одной, что с другой стороны границы. Это может повлиять на сроки поставок ряда товаров, но, думаю, в ближайшее время ситуация стабилизируется.

- На сколько увеличивается время поставок товаров из-за рубежа?

- По разным товарам ситуация разная. Но я бы вообще не ставил вопрос таким образом: для ритейла важно не столько время поставок, сколько их постоянство и стабильность. Неважно, идет ли виноград несколько недель из Индии или четыре дня из Узбекистана - важно, чтобы в четверг он был в распределительном центре и был свежим. И основная сложность сейчас заключается в том, что стабильность поставок может нарушаться.

- Есть ли примеры закрытия поставок товаров из целых стран?

- В тех категориях, в которых работает Х5 Import, никаких запретов и закрытия поставок не было.

- То есть рисков пустых полок нет?

- Нет, таких рисков мы не видим. Мы ведем постоянную работу с "Пятерочкой" и "Перекрестком": если, к примеру, мы видим, что поставки из той или иной страны задерживаются, мы либо сами пытаемся найти альтернативу, либо оперативно оповещаем сети - и они могут увеличить закупки внутри страны.

- Были ли случаи полного прекращения импорта в Россию какого-либо товара, без возможности найти ему замену?

- Пока есть возможность найти альтернативу любому товару, который мы везем. Количество партнеров, с которыми мы работаем, осталось примерно прежним. Но, действительно, мы ведем плотную работу по поиску альтернатив текущему ассортименту: о том, что будет на полке в сентябре, нужно думать уже сейчас. Каждую пятницу у Х5 Import проходит ассортиментный комитет с представителями коммерческих служб сетей группы, на котором мы обсуждаем торговые марки, альтернативные существующим на полке. У нас есть достаточно большой список, в нем более 800 позиций, для которых нам предстоит в самое ближайшее время найти альтернативу. Первые 200 позиций - приоритетные. Многие из них уже в самое ближайшее время поступят на полки магазинов. И мы рассчитываем, что многие из них будут не только дешевле существующих брендов, но и лучше по качеству.

- Есть ли уже примеры начала импорта товаров из новых стран, с которыми X5 до этого не сотрудничала? Как выглядят логистические схемы в таких новых партнерствах?

- Х5 за последние два года сделала рывок в собственном импорте и более чем в три раза увеличила пул поставщиков. Поэтому новых стран не прибавится. Просто некоторые страны станут более существенными для потоков импорта.

- Из скольких стран X5 импортирует продукцию?

- Более чем из 60. На нашем радаре около 1,5 тыс. поставщиков.

- Как изменения в логистических процессах влияют на цену товара?

- Как я сказал, мы работаем над поиском альтернатив существующим поставщикам и товарам на полке, наша цель - замещение существующих товаров по более низким закупочным ценам. В будущем мы сможем предложить широкий ассортимент альтернативных торговых марок, которые встанут на полки и ничем не будут уступать по качеству тому ассортименту, который в настоящее время присутствует в "Пятерочке" и "Перекрестке". Экономия по закупочным ценам поможет нам компенсировать выросшие затраты на логистику. Поэтому, возможно, получится так, что итоговая цена для покупателей особо не изменится.

- Есть ли сложности в общении с партнерами в других странах, например, случаи отказов в поставках?

- Бизнес - вещь рациональная, поэтому все партнеры хотят с нами работать. За более чем трехлетнюю историю существования Х5 Import у нас сложились достаточно конструктивные отношения с большинством наших партнеров и перевозчиков. Они привыкли работать с нами, потому что мы открытая, прозрачная компания, придерживающаяся высоких стандартов во взаимоотношениях с поставщиками. И на наш взгляд, те партнеры, которые приняли решение свернуть бизнес в России, не хотели этого делать. Что же касается остальных компаний, очевидно, никто не хочет терять рынок, все хотят работать. Потому что рынки сбыта, которые они завоевывали с таким большим трудом, и доли на этих рынках терять никому не хочется. Сейчас мы наблюдаем достаточно конструктивный диалог и желание решать логистические проблемы сообща.

- Готова ли X5 вести расчеты со своими поставщиками в рублях или в национальных валютах стран, а не только в долларах или евро? Готовы ли к этому ваши партнеры?

- С рядом поставщиков из Китая, Турции, а также стран СНГ и стран, входящих в ЕАЭС, расчеты уже успешно переведены из долларов и евро на национальные валюты или рубли. Мы готовы переходить на расчеты в альтернативных валютах. Сейчас X5 Import совместно с казначейством корпоративного центра Х5 прорабатывают возможность оплаты в рублях, в китайских юанях, в турецких лирах, индийских рупиях и в других валютах наших крупнейших партнеров. Вообще говоря, это всего лишь технический момент, который решается в рабочем порядке. Думаю, в дальнейшем эта практика будет принята за базовую, и это позволит повысить стабильность во взаиморасчетах. При этом и наши партнеры готовы переходить на расчеты с нами в рублях и национальных валютах. Они понимают всю важность этого процесса для продолжения взаимовыгодной торговли.