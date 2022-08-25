Глава "Атомэнергомаша": с финансовыми показателями у нас все должно быть в порядке не только в текущем году

Андрей Никипелов рассказал о задачах машиностроительного дивизиона "Росатома" и о ситуации после потери проекта АЭС "Ханхикиви-1"

Глава "Атомэнергомаша": с финансовыми показателями у нас все должно быть в порядке не только в текущем году Фото: Пресс-служба

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Интересы "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион "Росатома") выходят далеко за рамки атомной отрасли. Компания уже работает на стыке энергетики и судостроения, а также присматривается к проектам в области СПГ. О финансовых планах "Атомэнергомаша", текущих и перспективных задачах, а также о том, что приобрела компания, потеряв проект АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, в интервью "Интерфаксу" рассказал гендиректор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

Про текущее положение и прогнозы

- Начиная с марта условия функционирования крупных российских компаний круто изменились. Какова ситуация у "Атомэнергомаша", есть ли какие-то сложности с логистикой, с финансированием текущих проектов за рубежом?

- Вопрос под названием "как вообще дела?". Если посмотреть в крупную клетку, то все, что мы планировали на текущий год, у нас, в целом, исполняется, все более-менее нормально. С финансовой точки зрения мы ежегодно растем, иногда рост чуть более плавный, иногда - скачками, последние пару-тройку лет мы растем скорее скачками, нежели плавно.

- Какие ожидаются финансовые показатели по итогам 2022 года?

- Если оглядываться назад, то выручка "Атомэнергомаша" по итогам этого года должна быть почти в два раза больше, чем цифры четырех-пятилетней давности. В 2019 году выручка была на уровне 75 млрд руб., в 2020 - 83 млрд руб. Прошлый год "Атомэнергомаш" закончил с 106 млрд руб. выручки, в этом году у нас план 130 млрд руб.

- А что с инвестпрограммой? Каковы ее объемы? В какие направления инвестируете?

- Наша инвестпрограмма, конечно, корректируется - некоторые проекты приходится сдвигать вправо, но отказываться от инвестиций в развитие мы точно не планируем.

С 2018 по 2021 год объем инвестиций составил порядка 26 млрд руб. Мы вкладываемся прежде всего в повышение эффективности существующих мощностей и расширяем компетенции как для выполнения атомного заказа, так и для изготовления новых продуктов. Какие-то площадки дооборудуем, какие-то - переоснащаем.

Большая часть запланированных инвестиций в наши производственные мощности, выпускающие оборудование в рамках "дорожной карты" по строительству АЭС, - речь об "Атоммаше", "Петрозаводскмаше" - уже осуществлена. Почти закончили переоснащение завода "ЗиО-Подольск" под выпуск оборудования машзалов.

Очень плотно занимаемся цифровизацией производства: уже полгода как на 7 наших предприятиях внедрена система мониторинга производственного оборудования, к которой подключены более 400 станков. Система дает нам возможность более точно оценить загрузку оборудования и доступные резервы, чтобы производить больше продукции на том же количестве станков - просто за счет оптимизации процессов, повышения скорости взаимодействия между разными участками производства и лучшей кооперации между предприятиями.

- Каковы прогнозы по финансовым показателям и инвестициям в ближайшие годы?

- В силу длинного срока изготовления нашего оборудования и в силу того, что атомное и все тяжелое машиностроение, которым "Атомэнергомаш" занимается, имеет довольно долгосрочный горизонт планирования, мы видим, что у нас с финансовыми показателями все должно быть в порядке не только в текущем году.

В ближайшие два-три года ждем увеличения выручки - должны выйти на уровень 150-160 млрд руб. На сегодняшний момент все эти цифры плюс-минус подтверждаются.

В ближайшие несколько лет планируем еще около 50 млрд руб. инвестиций. В приоритете - развитие СПГ-тематики и направления плавэнергоблоков.

- Как обстоят дела с текущими операциями?

- Есть некое колебание в сроках реализации разных проектов - что-то притормаживается, что-то идет вперед, где-то есть логистические проблемы. То есть ситуация на сегодня характерная для всех: в любой компании сейчас спроси, кто чем занимается, и узнаешь, что все занимаются не тем, чем всегда, я бы так сказал.

Потому что раньше логистика была для всех абсолютной рутиной. Сейчас же все по-другому. Появился миллион ограничений: российские суда не могут заходить туда, куда раньше могли. Российские грузовики тоже не едут туда, куда нужно. То есть транспортный рынок постоянно меняется. Но такая ситуация на самом деле у всех. Сложности есть, но ни одна из них не является непреодолимой - немного удлиняются сроки, растет цена на транспорт, но все работает.

- Есть проблемы с проведением платежей?

- В принципе казначейство у нас - наиболее автоматизированная функция. Но сейчас она вынуждена отруливать операции буквально в ручном режиме, потому что мы работаем с большим количеством банков-корреспондентов, и у всех свои представления о том пакете документов, который они хотят увидеть, чтобы провести наш платеж.

Иногда сталкиваемся с тем, что деньги могут идти, например, месяц. Раньше это были невозможные сроки, то есть никто даже не думал такими категориями - любой платеж проходил в любую точку мира за сутки или за двое, три дня - максимум, и то в случае какой-то сложной цепочки переводов. Сегодня ситуации бывают прямо удивительные. Но ничего сверхнеобыкновенного нет.

- Сейчас российские компании пробуют уходить от евро и доллара в другие валюты платежей. Как обстоят дела в "Атомэнергомаше"?

- Мы стараемся переходить в другие способы платежей, изменять валюты - опять же это все то же самое, что и у всех. Часть расчетов переводим в рубли, часть расчетов переводим в валюты, отличные от доллара и евро, начали достаточно активно использовать юань. Здесь тоже ничего сверхнеобычного нет.

Как идут проекты АЭС за рубежом

- Можете рассказать подробнее о зарубежных атомных проектах? Как они продвигаются?

- Все идет по плану. В большой энергетике единственная стройка, которую "Росатом" потерял, это АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Но для "Атомэнергомаша" эта потеря отчасти компенсируется полученными знаниями и умениями: благодаря проведенной большой подготовке к проекту мы смогли обеспечить себе хороший задел на будущее в плане приобретенных за это время компетенций.

Специалисты знают, что финский регулятор - самый строгий регулятор в мире. Готовясь к исполнению финского контракта, мы очень сильно самоорганизовались, начиная с переоснащения лабораторий, аттестации персонала, метрологии в лабораториях всех предприятий. Кроме того, "Атомэнергомаш" прошел международную оценку своей системы управления проектами по модели IPMA Delta. Это значит, что мы в состоянии реализовывать проекты в соответствии с международными требованиями и практиками.

Все приобретенные компетенции никуда не исчезнут, останутся при нас и, безусловно, пригодятся, например, в проекте строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Пакш-2" строится по европейским нормам и правилам, поэтому фактически все, с чем мы разбирались на финском проекте, по максимуму будем применять и для "Пакш-2" с поправкой на требования венгерских заказчиков. Это демонстрирует нашу готовность работать в мире с разными требованиями, а не только по российским правилам. Мы очень заинтересованы в развитии проектов за рубежом.

- Финский проект учитывался в портфеле зарубежных заказов? Получается, он будет вычтен из него и общая сумма снизится?

- Да, мы его вычтем, но перекроем другими проектами. По итогам этого года, портфель заказов "Атомэнергомаша" несколько снизится, потому что у нас нет большой контрактации и не было ее в планах. Если до этого нам удавалось наращивать портфель заказов быстрее, чем выручку, то сейчас будет наоборот: выручка будет расти опережающими по сравнению с портфелем темпами, портфель будет немного снижаться.

- Во сколько тогда оцените портфель зарубежных заказов по итогам года?

- В прошлом году наш портфель заказов был рекордным для дивизиона - мы немного не дотянули до 1 трлн руб. (988 млрд руб.). В этом году этот показатель фактически снизится на объем выручки текущего года - до 850 млрд руб. В следующем году мы рассчитываем компенсировать потерю "Ханхикиви". Портфель заказов у нас на самом деле и так очень неплохой - на 7-8 лет производственной выручки. Это очень здорово.

- "Пакш" уже учтен в портфеле заказов "Атомэнергомаша"?

- Да. Мы уже занимаемся этим проектом, просто он пока не в самой активной фазе. Очень много времени занимает подготовка проектных документов. Сейчас ожидаем выдачи лицензии на производство корпуса реактора. Как только лицензия появится, начнем делать отливку, заготовку и все остальное по нашему обычному циклу.

С точки зрения производства и поставок, у нас сейчас активная фаза работы для АЭС "Аккую" в Турции. Оборудование для этой станции находится на разных стадиях изготовления: на первые два блока ядерную установку уже поставили, делаем оборудование для третьего и четвертого блоков.

Четыре энергоблока в Китае - два на АЭС "Сюйдапу", два - на АЭС "Тяньвань": здесь все замечательно. Китайские коллеги - большие молодцы. Несмотря на ковид, они очень активно принимали участие в приемке. Поэтому у нас производство оборудования для китайских АЭС идет с опережением графика.

Что касается АЭС "Куданкулам" в Индии, предприятия "Атомэнергомаша" завершают изготовление и поставки оборудования для 3-го и 4-го блоков. Производство реакторов для 5-го и 6-го энергоблоков в самом разгаре.

Для АЭС "Эль-Дабаа" в Египте мы уже сделали первые отливки и заготовки под производство корпуса реактора на первый блок.

Вся наша большая энергетика на месте, все с ней хорошо, компании дивизиона загружены. И это существенная производственная загрузка по сравнению с предыдущими годами. Впереди у нас пик - примерно 2024-2025 гг. К этому времени мы должны добавить еще 30-40 млрд руб. выручки и выйти на уровень 150-160 млрд руб. в зависимости от того, какой проект и с какой скоростью будет двигаться.

В нынешнем году мы приросли новыми мощностями: в результате завершенной сделки купли-продажи производственные мощности Ижорской промышленной площадки, задействованные в производстве оборудования для атомной отрасли и нефтегазохимии, вошли в состав АО "АЭМ-технологии", дочерней компании "Атомэнергомаша". Таким образом, у нас появился филиал "АЭМ-Спецсталь", который обеспечивает машиностроительный дивизион и других российских потребителей заготовками, и филиал "Ижора", участвующий в изготовлении реакторного оборудования и оборудования для нефтегаза. Поэтому все нужное для выполнения наших задач у нас есть, мы в своей производственной части не сомневаемся.

О плавучих энергоблоках и их перспективах

- Давайте перейдем к российским проектам. Как обстоят дела со строительством МПЭБ для Баимского проекта?

- Ждем со дня на день закладку киля корпуса первого плавэнергоблока в Китае. Первые два корпуса были заказаны за рубежом из-за загруженности российских верфей. Эти корпуса должны быть изготовлены и доставлены в Россию до конца 2023 года. Производство реакторных установок для всех МПЭБ, предназначенных для Баимского ГОКа, уже вовсю идет в России.

В некотором смысле плавэнергоблоки - это наша тема, расположенная где-то посередине между энергетикой и судостроением. Судостроением "Атомэнергомаш" интересовался давно. Мы уже освоили - полностью силами дивизиона - изготовление реакторных установок РИТМ для ледоколов и плавэнергоблоков. Здесь предприятия "Атомэнергомаша" обеспечивают все стадии производства - от чертежа до отгрузки.

Полученный опыт позволил нам стать комплектным поставщиком оборудования для ледокола "Россия" проекта "Лидер". Причем в этом проекте "Атомэнергомаш" стал поставщиком не только всего силового острова, но и пропульсивного комплекса. Мы создали в Санкт-Петербурге филиал - "АЭМ-Пропульсия", который освоит изготовление пропульсивных комплексов не только для ледоколов проекта "Лидер", но и, мы надеемся, станет производителем и поставщиком элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса.

Задача более отдаленного времени - создать собственный полный цикл производства ключевого оборудования для судостроения, включающий все стадии: заготовку, обработку, изготовление, упаковку, отгрузку заказчику. И как-то тема судостроения начинает нас захватывать все больше и больше. Может это и неплохо.

- А для третьего и четвертого блока уже ясно, где будет собираться корпус?

- Пока нет. Наша задача - определиться с этим вопросом до конца текущего года. Мы, конечно же, хотим, чтобы производство корпусов шло в России, но это зависит от загрузки наших партнеров - российских верфей. Если они будут в состоянии выполнить наш заказ в срок, то третий и четвертый корпус будем строить в России. Сейчас мы вместе с верфями анализируем их загрузку и пытаемся понять, насколько они в состоянии выполнить эти объемы. Если они подтвердят свое исполнение, мы с удовольствием отдадим заказ российскому изготовителю. Если нет, будем думать о кооперации по аналогии с той, что мы сейчас ведем с китайским поставщиком. В этом году мы в обязательном порядке должны определиться по месту производства корпуса третьего плавэнергоблока. По четвертому блоку у нас время еще есть - заказчик ждет его к 2030 году.

- Какая актуальная стоимость этого проекта?

- Цена контракта не изменилась. К сожалению, мы поймали период максимальной волатильности цен. В итоге у нас по большому количеству факторов производства произошел рост себестоимости. Есть надежда на то, что он носит временный характер и в конце концов рынок успокоится. Но на сегодня рост себестоимости есть.

- Какие вы в целом видите перспективы развития плавучих энергоблоков? У вас же помимо МПЭБ есть еще проект ОПЭБ?

- Мы планируем развитие линейки плавэнергоблоков в полноценное семейство. Сейчас для Баимской рудной зоны занимаемся модернизированным плавэнергоблоком (МПЭБ). Из-за сжатых сроков в нем мы используем большую часть оборудования, не связанного с энергетикой, от проекта ПАТЭС "Академик Ломоносов" как готовое техническое решение. Главное, что меняется, это реактор: вместо КЛТ-40С устанавливаются два реактора РИТМ-200.

Дальше у нас задача сделать оптимизированный плавэнергоблок (ОПЭБ). У ОПЭБ корпус будет другим: "РИТМ-200" - установка меньшего веса, чем КЛТ-40С, поэтому корпус можно сделать меньше примерно на 20%.

Для "Глобалтэка", где заказчику нужно порядка 800 МВт мощности для проекта в арктической зоне, мы готовы поставить 6 ОПЭБов (5 основных и 1 подменный) на базе реактора РИТМ-400 - почти в два раза более мощных (180 МВт), чем тем, что мы поставляем для Баимского ГОКа.

Также планируем создать ОПЭБ на базе "РИТМ-200" в тропическом исполнении. Если у нас появятся заказчики в южных странах, которым нужна единичная мощность сильно больше чем 100 МВт, тогда мы будем думать на тему ОПЭБ с "РИТМ-400" под тропики. Пока план такой.

- То есть пока проект ОПЭБ - несколько теоретический, на перспективу?

- Для нас это не теория. И МПЭБ, и ОПЭБ - проекты, которыми мы уже занимаемся. Проект плавэнергоблоков для Арктики в самом разгаре. ПЭБ в тропическом исполнении - да, это скорее перспектива. Но интерес к ним есть, и интерес большой.

- У вас еще был пилотный проект малой мощности в Якутии?

- Да, наземная атомная станция малой мощности.

- Этот проект остается в силе?

- Конечно. С ним все хорошо, он развивается. До изготовления оборудования пока мы не дошли, но проект идет в своем графике и все с ним хорошо.

Планы на СПГ

- Слышал, что "Атомэнергомаш" еще занимается газовозами...

- Да, это очередная тема, которая у нас возникла на стыке разных направлений бизнеса. Казалось бы, где "Атомэнергомаш", а где газовозы? Получилось так, что мы занялись этой темой почти вынужденно. В области технологий для хранения и транспортировки СПГ в мире существует монополия - французской компании GTT. Поэтому, если мы захотим предложить производителям газовозов свое оборудование для систем СПГ, его просто не возьмут. Мы сделали вывод, что, если хочешь поставлять для газовозов свою продукцию, делай свой собственный газовоз.

"Атомэнергомаш" инициировал разработку принципиально новой технологии хранения и транспортировки СПГ - на основе вкладных танков из углепластика. Мы уже завершили научно-исследовательскую работу по разработке грузосодержащей системы, включая проект газовоза 10070, и получили хорошие отзывы как со стороны Морского регистра, так и со стороны отечественных судовладельцев - потенциальных заказчиков этого продукта.

Речь о совершенно новой технологии устройства самих танков. В чем особенность? Во-первых, мы там применили собственные композиты - ими в "Росатоме" занимается компания UMATEX. Был сделан прототип материала, испытания которого прошли успешно. Кроме того, наши вкладные танки на основе углекомпозита получились легче и прочнее, чем, например, вкладные танки из алюминия. Во-вторых, само судно и вкладные танки можно строить параллельно - на определенном этапе строительства танки просто интегрируют в корпус судна. Это потенциально дает выигрыш в сроках строительства газовоза до года. В технологии GTT такой подход реализовать невозможно.

- А для строительства судна вам нужна своя верфь? Просто в прошлом году вы говорили, что не рассматриваете возможность покупки судоверфи. Может, что-то изменилось с тех пор?

- Планы по-прежнему не изменились, но размышления на эту тему возникают. Нынешняя обстановка заставляет думать о том, что производство должно быть по максимуму сосредоточено внутри страны. Есть, конечно, большая разница в подходе к производству, когда ты живешь в мире, где все можно купить - это лишь вопрос цены, качества и сроков.

Сейчас мир изменился. Поэтому с учетом нынешних ограничений возникает мысль, а действительно ли нужно кооперироваться в мировом масштабе? Но я могу сказать так: на сегодня те партнеры, с которыми мы работаем, свои обязательства выполняют, вопросов к ним у нас нет. Вопрос скорее к нам самим: верим мы в то, что в будущем мир будет по-прежнему кооперабелен в широком смысле этого слова, или все-таки нужно больше делать собственными силами?

Я не могу сказать, что мы сейчас сидим и думаем, купить верфь или нет? Но и совсем не думать об этом мы тоже не можем.

Взять те же плавэнергоблоки: это продукт с потенциально большим спросом. Например, сейчас обсуждаем с рядом компаний возможность поставки электроэнергии для их проектов именно с таких же блоков. Поэтому рано или поздно нам придется серьезно задуматься над тем, в каком месте мы делаем корпуса "барж", чтобы быть уверенными в своих поставках заказчикам.

- Давайте теперь поговорим про еще одну большую для вас тему - это СПГ.

- СПГ-тематикой мы занимаемся довольно давно. Примерно в 2017 г. поняли, что нам это интересно. Не имея никаких заказов, начали разрабатывать разные продукты. Сегодня у нас уже есть вся линейка СПГ-насосов. В этом году в "Атомэнергомаше" завершится разработка линейки насосов для судов-газовозов. У нас нет никаких сомнений в том, что мы можем произвести любой насос для любых целей в СПГ-отрасли, начиная от маленьких насосов для заправочных станций и заканчивая большими насосами, которые обеспечивают перегрузку СПГ с газовоза на берег и наоборот - с берега на газовоз.

В Петербурге мы построили стенд, на котором можно испытывать новое СПГ-оборудование. У нас есть линейка насосов. Вопрос за заказом.

- А на этом стенде пока только ваше оборудование будет испытываться?

- Стенд открыт для испытаний любых производителей и заказчиков. Просто пока что никто кроме нас интерес к нему не проявляет, я бы так сказал. Мы заинтересованы в серийном производстве СПГ-оборудования, чтобы обеспечить серийную загрузку стенда. Поэтому сейчас работаем со всеми потенциальными заказчиками, чтобы стенд не простаивал, чтобы он действительно приносил пользу.

Кроме того, жизнь показала, что в России пора заняться разработкой собственной технологии сжижения газа. Мы готовы взяться за эту задачу - сделать расчеты и провести разработки, необходимые для создания этой технологии. В "Росатоме" много науки и много производства, но в тех теплофизических процессах, с которыми "Росатом" традиционно имеет дело, сжижение газа отсутствует. Поэтому нам нужно будет верифицировать и расчетные модели, и проверять правильность расчетов наших конструкций. У нас нет сомнений в том, что мы можем такую технологию сделать. Но для того, чтобы получился востребованный СПГ-отраслью продукт, нам нужно тесное взаимодействие с заказчиками. На мой взгляд, сейчас самое время для того, чтобы Россия обеспечила собственную технологическую независимость. И я думаю, что мы в состоянии ее обеспечить независимостью и в СПГ-технологиях тоже - ровно так же, как "Росатом" это уже сделал в атомной промышленности.