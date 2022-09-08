Глава Президентского Фонда культурных инициатив: поддерживая креативную индустрию, фонд помогает развитию регионов

Роман Карманов рассказал о результатах работы Фонда спустя чуть более года с момента его создания

Глава Президентского Фонда культурных инициатив: поддерживая креативную индустрию, фонд помогает развитию регионов Фото: Пресс-служба

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президентский фонд культурных инициатив создан в 2021 году для поддержи проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. На сегодняшний день Фонд поддержал почти четыре тысячи различных инициатив не только федерального, но и регионального уровня. Есть среди них и те, что получили очень широкое освещение в прессе, как например выставка в Москве "Виктор Цой. Путь героя". О планах, о будущих проектах, в том числе и для Дальнего Востока, а также о возможностях для новых участников "Интерфаксу" на полях Восточного экономического форума рассказал генеральный директор Фонда Роман Карманов.

- Роман Владимирович, прошло чуть больше года с момента создания Фонда, какие результаты уже можно назвать?

- Самое главное сейчас то, что за год эффективно сработали все мероприятия образовательного характера, которые проводились для наших заявителей, для креативной индустрии. Качество заполнения заявок, которые мы сейчас получаем, резко возросло, а это очень важный навык, который мы пытались тренировать у участников конкурса весь этот год, и у нас, как мне кажется, это получилось. Это первое.

Второе, и это самое главное, - мы выполнили задачу по всесторонней поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, ради которой создавался Президентский фонд культурных инициатив. За этот год был поддержан 3921 проект, это семь конкурсов, три основных и четырех специальных, хотя изначально планировалось провести только три конкурса. Прием заявок на четвертый еще идет до 12 сентября, это означает, что есть возможность успеть подать заявку. Общая сумма поддержки уже составила примерно 10 млрд 800 млн рублей, средства распределены между творческими командами, между почти четырьмя тысячами проектов по всей стране. То есть все 85 регионов, без исключения, задействованы, и везде реализуются проекты, которые финансирует Фонд.

- Проекты по стоимости примерно одинаковые? Или все зависит от условий заявки? Примерно сколько каждый участник в среднем получает?

- Средняя сумма где-то 2,8 млн рублей. Потенциальные участники могут подавать заявки в четырех категориях, на сумму поддержки проекта до 500 тысяч, от 500 тысяч до 3 млн, от 3 млн до 10 млн, от 10 млн до бесконечности. Самый большой грант, который мы за этот год выдали, - 126,6 млн рублей, на организацию и проведение отборочного этапа фестиваля ArtMasters. До определенного момента самым популярным был грантовый запрос до 500 тысяч, сейчас это уже от 3 млн до 10 млн рублей, именно в этой категории больше всего проектов выиграно. Это означает, что и качество проектов растет, и эксперты уже готовы выдавать больше грантов среднего размера. Мне кажется, что как раз сейчас мы вышли на те позиции, которые и должны быть - предоставлять серьезные деньги, чтобы реализовать творческий проект практически любой сложности. В целом, разброс грантования очень сильный, это и 10 млн рублей, и 30 млн, и 40 млн и 50 млн.

- Фонд поддерживает только федеральные заявки? Или тоже локальные, какие-то местные, региональные?

- Конкурс был как раз и задуман для поддержки локальных творческих инициатив. Наша деятельность направлена на поддержку местных творческих сообществ. И на текущий момент один из самых популярных вопросов: "А сколько в Москве остается денег?" У Фонда есть статистика, мы, в принципе, так и предполагали, где-то в каждой "волне" остается не больше 10%, а все остальное уходит в регионы. Это часто проекты, которые подаются через Москву, но на всю страну: федеральные конкурсы, фестивали, какие-то отборочные туры. Мы сейчас находимся во Владивостоке, и если бы мы были зарегистрированы здесь, то спокойно могли бы подать заявку на проведение мероприятия в Хабаровске, например, в Новосибирске или в Крыму. То есть у нас нет никаких ограничений. Например, в соседнем регионе, в Хабаровске, 17 сентября пройдет большой фестиваль "Арсеньев LIVE", там заявка подана через Петербург. Это какой проект? Наверное, хабаровский.

- Вы сказали, что проектами Фонда охвачена вся страна. То есть все без исключения регионы участвуют, а есть какие-то наиболее активные?

- Конечно. С самого начала работы Фонда одни регионы увидели эту возможность сразу, другие - потихоньку, присмотревшись, третьи присоединяются только сейчас. Имеется в виду, что инициативные люди уже приняли участие, а следом за ними подтянулась власть. И, мне кажется, что это хорошо, что сначала пошли команды, а у нас не требуется никакого согласования ни с кем, все работает напрямую. И это очень хорошо, когда пассионарные творческие коллективы получают финансирование у Президентского фонда культурных инициатив, а затем их видит местная власть и тоже становится участником, и это обеспечивает уже региональную поддержку проектам.

- Из каких регионов больше всего поступает заявок? Кто самый активный?

- У нас уже есть свои лидеры, это и Удмуртия, и Самара, и Белгород, и Казань, и Санкт-Петербург. Это те регионы, которые в грантовую волну приходят с большим количеством проектов. Самая главная задача региона вообще, если он хочет, - подать как можно больше проектов. А для этого нужно наладить информирование, в том числе и на локальном уровне. Мы же работаем и с муниципалами, и с НКО, и с бизнесом, с ИП. Везде есть каналы информирования. Если это сделать, задачу выполнить, то количество проектов резко возрастет. Соответственно, увеличится и количество проектов, которые выигрывают, больше денежных средств придут в регион. У нас нет никаких ограничений по распределению, сколько мы должны дать тому или иному субъекту, все на принципах прямой конкуренции.

- Есть ли примеры проектов, которые наиболее успешные, яркие, может быть, были на вашей памяти и которые как-то повлияли на культурную среду в городе, в регионе, привлекли, может быть, подтянули к себе еще какие-то проекты?

- Таких проектов довольно много. У нас существует десять критериев отбора, один из главных - это общественная значимость проектов. А общественная значимость определяется вовлеченностью людей. Поэтому, собственно, все, около четырех тысяч проектов, о которых я упоминал, они максимально вовлекают в себя тех людей, которые на этой территории живут. Можно вспомнить в Москве очень яркий проект - выставку в Манеже "Виктор Цой. Путь героя", это одна из первых поддержанных нами инициатив. И важно не только то, что это был успешный экспозиционный проект, но и то, что он задал тон выставкам вообще. Мы профинансировали эту инициативу на сумму почти в 37 млн рублей, а 36 млн уже вернулись в бюджет. То есть деньги работают, и это не просто поддержка проекта, фактически это инвестиции в развитие такого вида деятельности. В этом году будет выставка "110 лет российской анимации", и она также планируется в Манеже, и примерно в таком же масштабе. В Хабаровске, как я уже сказал, будет "Арсеньев LIVE".

- А что это за фестиваль в двух словах?

- Это фестиваль, на который приедут российские звезды, причем и популярные, и классические. Это будет большое празднование 150-летия Арсеньева, которое, несомненно, наш великий первооткрыватель заслуживает.

- Приведите еще несколько примеров.

- В Самаре, например, это креативное пространство - "Нулевая комната", на Камчатке - "Берингия", "Амурская осень" - фестиваль, это про Дальний Восток. В Приморском крае создано креативное пространство "Китовая деревня". Есть такая очень известная личность - Невельской (Геннадий Невельской, исследователь Дальнего Востока - ИФ), во Владивостоке его превратили в персонажа комиксов, и с его помощью дети приобщаются к истории региона. В общем, проекты очень разные.

- Какой из регионов Дальнего Востока самый активный?

- На первом месте Якутия, на втором - Хабаровский и Приморский края, пока Хабаровский впереди. Это тройка лидеров на текущий момент. В других дальневосточных регионах только приступают к развитию креативных индустрий, но приступают энергично. Если создать условия для творческих людей, конечно, там появятся и выставки, и анимация, и все на свете. Это правильное решение. Они могут стартовать очень быстро. Творческие команды могут рассчитывать на гранты Президентского фонда культурных инициатив.

- Есть ли какие-то существенные различия между проектами, допустим, того же Дальнего Востока и московскими проектами, может быть, по уровню, по качеству, по финансовому запросу? Москва как-то опережает, или регионы не отстают по уровню проведения творческих мероприятий?

- Отличия, конечно, есть, потому что в Москве собраны люди, готовые к проектной деятельности. Регионы пока в этом смысле отстают, но за год мы увидели, что все подтянулись. Потому что, по сути, оформление заявки на гранты Президентского фонда культурных инициатив - это проект, то есть нужно его сформулировать, описать, сделать презентацию и предоставить смету. Начинаешь заполнять заявку, сначала, может быть, не так успешно, и понимаешь - надо подучиться, для этого на сайте Фонда есть специальный раздел. Ты повышаешь этот навык, и, соответственно, регион в целом, за счет таких проектов, подтягивается к федеральному уровню. Это происходит очень быстро.

- То есть регионам пока просто опыта не хватает?

- Сейчас у нас уже достаточно много проектов, которые побеждают и во второй, и третий, даже четвертый раз. Это говорит о том, что появились команды, которые уже поняли, что такое проектное мышление, умеют упаковывать свои идеи, показывать их заочно эксперту. Заочно всегда сложнее всего убедить, глаза в глаза легче, и это большое искусство - донести свою идею через текст, через презентацию, через видео, особенно, если эксперт находится в другой части страны.

- Фонду был выделен дополнительный 1 млрд рублей на некий специальный конкурс. Что это за конкурс? И это довольно крупная сумма, на сколько проектов она будет распределена?

- Это уже четвертый специальный конкурс. Первые три мы успешно провели. Отличие их в чем? В том, что они очень быстрые: если основной конкурс идет где-то в пределах пяти месяцев, от начала приема заявок до объявления результата, то здесь может пройти всего 3-4 недели, очень быстрый инструмент поддержки творческих команд. Это было сделано, с одной стороны, для финансовой поддержки творческих людей, которые лишились привычных средств заработка в связи с попытками отмены русской культуры, отменой гастрольной деятельности и так далее.

С другой стороны, есть достаточно большое число людей, которые хотят творчески высказаться по поводу текущих обстоятельств. Понятно, что все, что происходит, находит отклик у творческих людей. И поэтому такие проекты тоже должны были быть поддержаны. Поэтому был объявлен конкурс сначала на 1 млрд рублей из текущего бюджета Фонда, и было проведено три конкурса, а затем президент выделил еще 1 млрд, и сейчас проходит четвертый специальный конкурс, который направлен на тематику специальной военной операции (СВО), на тематику героев, патриотизма, это темы: "Своих не бросаем", "Новые возможности", "Гордимся", "Герои Донбасса - Герои России", то есть это патриотический проект. И есть одно направление общее - "Культурный код".

- И сколько средств могут получить участники?

- По опыту предыдущих конкурсов, я думаю, что будет поддержано где-то 200-300 проектов, в зависимости от того, какие суммы будут запрошены. Увидим. Пока сложно сказать.

- Конкурсная сумма не будет равномерно распределена?

- У нас нет такого принципа. У нас принцип равных возможностей. Если ты пришел и доказал, то ты получаешь столько, сколько запросил.

- Сейчас активно обсуждается вопрос, как бы стимулировать молодежь оставаться в регионах, не уезжать в какие-то богатые центры, мегаполисы, чтобы они оставались и развивали свои города и регионы? Как этому могут помочь креативные индустрии?

- На самом деле, молодежь уезжает из тех регионов, где не может себя реализовать. Можно и в богатом регионе лишиться молодежи, если ей не создавать условия для самореализации. Гранты Президентского фонда культурных инициатив позволяют поддерживать непосредственно инициативу молодых, которые считают, что им чего-то не хватает. Не хватает им театра - можно создать театр. Не хватает им концертных площадок - можно создать площадки. Не хватает им репетиционных возможностей - можно их создать. Не хватает школ для детей, для обучения творческим специальностям - можно создать. Не хватает фестиваля - можно его провести, получить на него средства. Не хватает мастерской - можно ее создать.

Что сейчас нужно сделать власти, чтобы эту молодежь удержать? Ей нужно максимально попытаться обратить внимание на возможности Президентского фонда культурных инициатив, проинформировать их о том, что такая возможность существует. Это раз, а потом уже помочь им методически. В регионах существуют такие ресурсные центры, инкубаторы, которые позволяют с творческим человеком поговорить, понять его идею, упаковать ее в проект и помочь подать на конкурс в Президентский фонд. Это все абсолютно реальная история. Денег на поддержку молодежи сейчас довольно много, другое дело, как ей научиться видеть эти деньги, понимать, как их получить, и, соответственно, упаковывать свои идеи так, чтобы мы могли эти деньги дать.

- Вопрос в развитие темы. Как вы считаете, подобные проекты, вообще данная сфера, она как-то может способствовать развитию экономики, в том числе регионов, если будет культурная индустрия активно задействована? Есть примеры?

Конечно. Есть несколько историй. Первая история. Это про то, что креативная индустрия - это равно экономика. То есть это индустрия, соответственно, это привлечение денег и создание рабочих мест, инвестиций и так далее.

- Но это если проекты реализуются на постоянной основе, а если нет?

- Это я говорю про ту часть креативной экономики, которая связана, например, с галереями. Это - бизнес, зрелищные мероприятия - это бизнес, организация каких-то кружков, секций, мастерских и так далее - это тоже бизнес, но малый. Есть еще такое понятие, как социальное предпринимательство. Это тоже бизнес. И это возможность инвестиций в креативную экономику денег Президентского фонда культурных инициатив.

Как это работает, показывает нам тот же самый Хабаровск, где выиграны деньги на создание анимационного кластера для детей. Соответственно, дальше что возникает? Дальше, с одной стороны, родителям этих детей не надо уезжать куда-то, чтобы научить детей в другом регионе анимации. Все уже здесь создано, причем самими хабаровчанами. Дальше - в самом Хабаровске работает студия "Мечталет", и ей нужны люди, которые умеют делать мультфильмы, она сейчас их учит фактически в этом анимационном кластере. Дальше - "Мечталет" налоги платит в Хабаровске, а работает в том числе и на азиатском рынке, поскольку мультфильмы показывают там, доход идет в казну Хабаровского края. Так и работает экономика. С одной стороны, удерживаются люди, с другой стороны, зарабатываются деньги.