Гендиректор "Россетей": присоединение "Россетей" к ФСК считаем наиболее рациональным решением из всех возможных

Андрей Рюмин рассказал о подробностях процесса объединения ПАО "Россети" и дочернего ПАО "ФСК ЕЭС"

Гендиректор "Россетей": присоединение "Россетей" к ФСК считаем наиболее рациональным решением из всех возможных Фото: Пресс-служба

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вечер 15 июля подарил фондовому рынку одну из давно ожидаемых и одновременно неожиданных новостей - объединение ПАО "Россети" и дочернего ПАО "ФСК ЕЭС" в одну компанию. Причем состояться оно должно на базе ФСК. С тех пор стороны уже успели объявить о созыве собрания акционеров и объявить коэффициенты конвертации акций. Гендиректор "Россетей", а в будущем и объединенной компании Андрей Рюмин рассказал в интервью "Интерфаксу" подробнее об этом процессе и о том, что ждет акционеров далее.

Почему сейчас

- Тема объединения "ФСК ЕЭС" и "Россетей" существует уже давно. Почему она реализуется именно сейчас? И почему именно ФСК выбрана в качестве компании, на базе которой будет осуществлена консолидация?

- Тема действительно давняя и развивалась она поступательно. Первым шагом было внесение в 2013 году акций "ФСК ЕЭС" в уставный капитал "Россетей" как единой управляющей компании электросетевого комплекса. При этом из-за стратегического значения "ФСК ЕЭС" правительство РФ сохранило прямой контроль по основным вопросам ее деятельности через акционерное соглашение с "Россетями". Эта модель просуществовала 10 лет. Постоянно обсуждались ее эффективность и варианты дальнейшего функционирования. В 2020 году были объединены исполнительные аппараты. Сейчас пришли к тому, что самым эффективным будет создать единую операционную компанию.

Что касается того, почему на базе "ФСК ЕЭС". За то время, что я являюсь гендиректором "Россетей", последние полтора года, менеджмент всегда выступал за объединение на базе "ФСК ЕЭС".

"ФСК ЕЭС" является операционной структурой, а "Россети" - холдинговой. У "ФСК ЕЭС" активов суммарно более чем 1,5 трлн руб. Это гигантское количество зарегистрированного имущества. Плюс к этому "ФСК ЕЭС" реализует огромную инвестиционную программу, у компании более 300 лицензий на различные виды деятельности и так далее.

Если бы мы проводили реорганизацию на базе "Россетей", то нужно было бы перерегистрировать все имущество, опять заново получать все лицензии. То есть с точки зрения менеджмента - это очень дорогой процесс, и я даже не знаю, сколько это бы заняло времени.

Присоединение "Россетей" к "ФСК ЕЭС" проще. "Россети" - холдинговая структура. Перерегистрация пакетов акций - это не очень сложно, а по большому счету, что еще такое "Россети"? Но это с точки зрения менеджмента.

Безусловно, с точки зрения акционеров компании, государства как контролирующего акционера в первую очередь, не только это бралось в расчет. Здесь комментировать правильнее будет акционерам, но на всех уровнях было принято решение объединяться на базе "ФСК ЕЭС". Менеджмент его поддерживал и поддерживает. Считаем, что это наиболее рациональное, эффективное решение из всех возможных вариантов.

- А сколько займет процесс консолидации?

- Мы ориентируемся на начало следующего года. В первом квартале объединение будет полностью завершено.

- По названию уже раскрывалась информация?

- Полное наименование - "Федеральная сетевая компания - Россети", сокращенное - "Россети". Другое название повлекло бы масштабный ребрендинг. Представляете, сколько у нас объектов, спецтехники. Мы идем по наиболее эффективному и экономному пути.

- А сами МРСК как будут называться?

- Как и сейчас - "Россети Сибирь", "Россети Юг" и так далее. Все сделано так, чтобы минимизировать дополнительные административные расходы, расходы на ребрендинг.

Про МРСК и миноритариев

- Получается, что ФСК теперь в результате реорганизации будет напрямую владеть пакетами МРСК. Какие планируются действия с этими компаниями? Останутся ли они публичными на рынке?

- Это вопрос не сегодняшнего дня. Первое, что мы должны сделать - в первом квартале следующего года закончить процесс реорганизации "Россетей" и ФСК. И только после этого строить какие-то планы относительно дальнейшей работы с "дочками".

На протяжении последних десяти лет обсуждались разные концепции: переходить или не переходить на одну акцию. У меня сейчас нет ответа, какая из моделей наиболее эффективна.

- ФСК продолжит получать плату за управление, которые получали "Россети" от МРСК?

- Это дискуссионный вопрос. Я думаю, мы к нему вернемся и будем детально рассматривать уже после объединения. И обязательно вынесем этот вопрос на обсуждение совета директоров обновленной компании.

- Обсуждался ли вопрос реорганизации МРСК с миноритарными акционерами? Понятно, что есть крупный государственный акционер, но при этом в той же "Россети Сибирь" есть "СУЭК", есть другие акционеры.

- У нас выстроено регулярное взаимодействие с миноритарными акционерами. Это не только "Россети Сибирь", есть другие МРСК, где достаточно большие пакеты акций принадлежат миноритариям. Мы постоянно находимся в обсуждениях, дискуссиях по различным вопросам. В том числе где-то обсуждаем возможный выкуп акций, где-то получаем предложения относительно обмена.

- Обмен - это акции МРСК на акции новой компании?

- Миноритарии в разное время предлагали поменять пакеты МРСК на акции холдинговой структуры.

Те или иные предложения мы получали и относительно "Россети Сибирь", но в силу различных причин они были нереализуемы. Мы со всеми, не только с акционерами "Россети Сибирь", находимся в диалоге. После реорганизации он точно продолжится.

- То есть по "Россети Сибирь" пока не обсуждается вопрос передачи управления?

- Предложений, которые были бы близки к реализации, точно нет. Мы на протяжении последних лет обсуждали несколько инициатив акционеров "Россети Сибирь", но до принятия решения пока далеко.

- У "Россетей" была еще одна особенность в том, что большое влияние на финансовые показатели компании оказывала "бумажная" переоценка стоимости акций МРСК. Насколько значимым будет этот эффект для новой компании? Какое влияние будет оказывать на финансовые результаты?

- Безусловно, для "Россетей" переоценка пакетов акций "дочек" сильно влияла на финансовые показатели, а в дальнейшем - на выплату дивидендов. ФСК в рамках "Россетей" является самой крупной дочерней компанией, и изменение рыночной стоимости ФСК сильнее всего может повлиять на финансовый результат. При реорганизации от этого фактора мы сразу уходим. Это будет иметь положительный эффект с точки зрения чистоты финансовых результатов. Потому что переоценка может зависеть от тренда на фондовой бирже и не зависеть от качества работы самой компании.

При этом, после того как ФСК станет головной компанией холдинга, остальные дочерние компании будут находиться в собственности у ФСК и будут влиять уже на ее консолидированный результат.

- Какие варианты рассматриваются в отношении казначейского пакета акций, который образуется в результате сделки? Планируется ли это продажа в течение года?

- Ограничений по срокам владения нет. Есть ограничения прямого владения пакетом, но в группе компаний он может оставаться и больше года.

Решения будут приниматься советом директоров. Казначейский пакет может быть использован для разных целей, в том числе для консолидации. В частности, для обмена с миноритарными акционерами.

При этом сейчас с учетом внешних факторов стоимость акций "Россетей" и ФСК находится на минимальных уровнях, и продавать казначейский пакет на этих условиях, наверное, неправильно.

Одна из стратегий - держать казначейский пакет, дождаться роста стоимости акций и потом его реализовать. Компания таким образом получит дополнительную прибыль. Но, как я уже сказал, можно его рассматривать и как инструмент для консолидации, для обмена.

Немного о будущем

- Вопрос про дивиденды. Какая дивидендная политика обсуждается сейчас в рамках новой компании?

- Вопрос дивидендов будет обсуждаться в 2023 году после объединения и подведения финансовых итогов 2022 года. Если акционерами будет принято решение о выплате дивидендов, то делать это будет уже единая компания.

- Хотелось бы задать еще чуть более общий вопрос. У вас кроме процесса реорганизации есть еще достаточно объемная инвестпрограмма. Рассматриваются ли другие допвыпуски акций для внесения денег государством уже непосредственно деньгами на инвестиционные цели?

- Точно будет имущественная допэмиссия. Сроки называть преждевременно, но имущественная допэмиссия проводилась уже неоднократно.

Что касается допэмиссии для привлечения финансирования, этот вопрос сейчас прорабатывается с ФОИВ. Действительно, инвестпрограмма очень большая, особенно если мы говорим про проекты государственного значения. Это не только энергоснабжение БАМа/Транссиба. На ВЭФ мы анонсировали крупный проект на Дальнем Востоке - линию от Приморской ГРЭС протяженностью 500 км с подстанцией 500 кВ "Варяг". Ориентировочная стоимость проекта более 40 млрд руб. Поэтому мы просим рассмотреть докапитализацию как один из вариантов финансирования большого количества государственных энергетических строек. Но пока никаких решений нет, все на стадии обсуждения.

- Вы в целом видите продолжение публичной истории объединенной компании?

- Конечно.

- Может со временем рассматривается вариант перехода на модель "Газпром энергохолдинга", где есть несколько рыночных "дочек", а их основной акционер не торгуется на бирже?

- Нет, такой вариант не обсуждается. Считаю, что это неправильно. Компания должна оставаться рыночной. Если раньше две компании являлись "голубыми фишками", то объединенная компания также останется "голубой фишкой" и будет еще более привлекательна для инвесторов, чем "Россети" и ФСК по отдельности.