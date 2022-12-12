Александр Гинцбург: если всё будет идти по плану, то прививаться от гриппа надо будет не каждый год

Директор центра им.Гамалеи рассказал о создаваемой универсальной вакцине от гриппа

Александр Гинцбург: если всё будет идти по плану, то прививаться от гриппа надо будет не каждый год Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Конец осени-начало зимы традиционно является периодом подъема острых респираторных заболеваний. Академик РАН, директор центра им.Гамалеи Минздрава России, ставшего всемирно известным благодаря своей вакцине от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал "Интерфаксу" о новой разрабатываемой в центре вакцине против гриппа, которая, как надеются ученые, избавит россиян от необходимости не только делать уколы, но и прививаться ежегодно.

- Расскажите, пожалуйста, о вашей новой вакцине от гриппа, которая разрабатывается в стенах центра им.Гамалеи.

- Действительно, у нас в центре разрабатывается более-менее универсальная вакцина от гриппа. Сейчас закончилась первая стадия клинических испытаний, начинается вторая стадия исследований на добровольцах. Если будет все идти по плану, то через год-полтора страна будет обладать вакциной, которая защищает от большого количества изменяющихся штаммов вируса гриппа, которые из года в год меняются. Поэтому вакцинироваться надо будет не каждый год, а, мы надеемся, раз в четыре года, а, может быть, даже и реже. Создана она основе той же технологии, на которой была создана вакцина "Спутник V" и вакцина от лихорадки Эбола, - аденовирусной векторной технологии. Но с некоторыми изменениями, которые позволяют перенаправить иммунный ответ с вариабельной (изменчивой – ИФ) части гемагглютинина (белка вируса гриппа) на его "стебель", который является константой у постоянно меняющихся штаммов вируса гриппа. Эта вакцина будет эффективна в том числе против свиного гриппа (H1N1), который в этом году преобладает в России.

- Это будет вакцина в виде уколов?

- Нет, планируется делать интраназальную вакцину в виде спрея или капель для носа. Потому что опыт борьбы в том числе с коронавирусом COVID-19 показывает, что от многих вирусов, передающихся аэрогенным (воздушным – ИФ) путем, это наиболее эффективный способ защиты людей: вводить вакцину тем же образом, которым патогенный вирус пытается в наш организм проникнуть. Если вакцина будет вводиться таким образом, то препарат будет работать более эффективно. Это один из самых важных научных, может быть, не броско звучащих, выводов из пандемии COVID-19, который можно распространять на другие заболевания, в частности, на борьбу с гриппом, - необходимость защитить входные ворота.

- В вашем недавнем интервью вы сообщили, что пандемия коронавируса продолжается и теперь он с нами навсегда. Что делать людям в этих условиях, как защищаться?

- Совершенно верно, есть у пандемии начало, но нет у пандемии конца, я примерно эту мысль проводил. Поэтому вакцинироваться нам придется долго-долго, если не всегда. Так же, как против гриппа, пандемия которого нам известная началась в 1918 году. То же самое и с коронавирусом COVID-19.

- Ваш заместитель Денис Логунов в декабре прошлого года рассказывал, что центр им.Гамалеи планирует разработать универсальную комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа, есть ли какие-то результаты этой работы, на какой стадии она находится?

- Работа продвигается, но пока находится только на уровне разработки соответствующих технологий, клинические испытания еще не начались, и даже доклиника находится в зародышевом состоянии. Работа пока ведется по нескольким направлениям, что связано с тем, что у нас есть несколько технологий создания вакцин, как на основе вирусоподобных частиц, так и на основе адено-векторной технологии.

- Какие меры надо принимать уже сейчас, чтобы снизить ущерб от новых пандемий?

- В стране необходимо создать хорошую систему мониторинга, меньше надеяться на ВОЗ, создавать его собственными силами. Начинать надо с национального банка сывороток, чтобы смотреть, в каком регионе появились у граждан РФ антитела и к каким новым вирусам, которые, допустим, появляются в Африке, в Южной Америке или Юго-Восточной Азии, и, соответственно, оперативно на них реагировать. Пока такой системы не существует.