Президент ПАО "Элемент": мер поддержки микроэлектроники достаточно, главное - наполнить их финансированием

Илья Иванцов рассказал о ситуации на российском рынке микроэлектроники

Илья Иванцов Фото: Пресс-служба

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Геополитическая ситуация и действия регуляторов подталкивают российских заказчиков к наращиванию темпов двух параллельных процессов - цифровой трансформации и импортозамещения в ИТ-сфере. Для многих они уже достаточно понятны и прозрачны. В отличие от процессов, которые происходят на рынке электронной компонентной базы, являющемся основой не только для ИТ, но и для большинства других отраслей в их современном виде. О ситуации на российском рынке микроэлектроники в интервью "Интерфаксу" рассказал президент ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") Илья Иванцов.

- Что представляет собой российский рынок микроэлектроники в настоящее время?

- По результатам 2023 года российский рынок микроэлектроники оценивался в 289 млрд рублей. 20% этого объема занимают российские компании - производители микроэлектроники первого и второго уровня. Остальное - это импортная компонентная база.

Микросхемы первого уровня - это то, что разработано и производится на территории страны. К представителям этой группы можно отнести наш завод "Микрон", на котором производятся, например, чипы для биометрических паспортов, банковских карт, транспортных билетов. Второй уровень предусматривает дизайн микросхем в России, а их производство - на зарубежных фабриках.

Сам рынок относительно консолидирован, поскольку мы, группа "Элемент", в которую сейчас входит около 30 предприятий, в сегменте российских производителей микроэлектроники занимаем чуть больше 50%. Остальную часть рынка занимают другие производители: "Ангстрем", брянский "Кремний Эл" и другие. Помимо этого, на рынке присутствует достаточно большое количество дизайн-центров, компаний с выручкой от 500 млн до 2 млрд рублей. Зачастую, это как раз представители той самой микроэлектроники второго уровня.

Эти компании формируют рынок с точки зрения предложения. При этом какой-то значимой фронтальной конкуренции между российскими производителями микроэлектроники сейчас нет - спрос значительно превышает предложение. Пока российские производители могут обеспечить только 20% потребностей рынка, и у каждого игрока есть своя ниша.

В то же время у всех российских производителей есть глобальный конкурент - Китай. Тот спрос, который по объективным причинам российские производители удовлетворить пока не могут, обеспечивают в основном китайские производители. И чтобы не отдать им весь рынок, нам необходимо стремительно развиваться. Что мы и делаем. Как в части увеличения номенклатуры производимой продукции и развития технологий, так и в части расширения существующих и создания новых производственных мощностей.

- Какие сегменты освоены российскими производителями, а какие остаются "пустыми"?

- На самом деле, во всех нишах имеются возможности для развития бизнеса - потенциал есть абсолютно везде. Другой вопрос, что есть целые сегменты рынка, которые мы можем занять продукцией, производство которой мы полностью контролируем. На эти сегменты мы как группа компаний и ориентируемся. Прежде всего, это сегмент промышленной электроники, внутри которого можно выделить три ключевые для нас продуктовые группы. Первая группа - силовая электроника, вторая - управляющие микросхемы (или микроконтроллеры), третья - микросхемы, обеспечивающие связь и навигацию.

Сейчас наша основная задача - обеспечить максимальное присутствие нашей компонентной базы в каждом электронном устройстве, которое разрабатывается и производится на территории России. И во многом она уже решена. В том числе за счет мер господдержки. Они выстроены таким образом, чтобы разработчики и производители радиоэлектронной аппаратуры были заинтересованы использовать российскую электронную компонентную базу.

- В настоящее время действуют различные меры господдержки, направленные на развитие радиоэлектронной промышленности в целом и микроэлектроники в частности. По вашему мнению, какие из этих мер наиболее полезны и востребованы рынком, каких мер поддержки не хватает российской микроэлектронике?

- Меры господдержки можно разделить на четыре большие группы. Первая группа нацелена на поддержку разработки продуктов, то есть самой компонентной базы, микросхем, разработки технологий, систем автоматизированного проектирования (САПР) и собственно электронных устройств. Есть целый ряд субсидий, предоставление которых регламентируется соответствующими правительственными постановлениями. Этими субсидиями государство компенсирует до 90% затрат на разработку.

Что важно, интеллектуальная собственность, права на ту или иную разработку остаются у разработчика. При этом такие субсидии предоставляются не просто так, а на условиях коммерциализации. У них есть свои критерии. Прежде чем идти на получение любой меры поддержки, необходимо просчитать гарантированный сбыт будущей продукции. То есть найти заказчиков, которые гарантированно приобретут новую продукцию при условии достижения заявленных для нее технических и производственных параметров. Поэтому, в идеальном случае, прежде чем запрашивать те или иные меры поддержки, мы подписываем договоры о намерениях с нашими потенциальными потребителями.

Вторая группа мер - поддержка создания производственных мощностей. В их числе льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга. Ставки по этим займам варьируются от 1 до 3 процентов, а сроки - от 3 до 7 лет. К этой же группе относится кластерная инвестиционная платформа, оператором которой также является ФРП. Здесь базовой процентной ставкой является треть ключевой ставки, увеличенной на два с половиной процентных пункта.

Следующая группа мер поддержки - прямые заказы государства на выполнение конкретных опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке тех или иных решений.

Завершающая группа мер - налоговые льготы, которые действуют в настоящее время. Это льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам. Они во многом идентичны тем льготам, которые действуют для ИТ-отрасли. Мы рассчитываем, что эти меры будут действовать следующие несколько лет без изменений. На наш взгляд, разработанная система мер поддержки фактически исчерпывающая. Главное, чтобы они были наполнены финансированием и своевременно доводились до отраслевых игроков.

- В России гарантированный спрос зачастую обеспечивается за счет госзаказа. И если в случае с госзакупками предоставление преференций поставщикам российской продукции не вызывает сложностей, то при работе с госкомпаниями уже приходится учитывать международные обязательства РФ. В частности, требования ВТО по предоставлению нацрежима. Не создает ли такая двойственность дополнительных трудностей с обеспечением гарантированного спроса?

- При желании можно найти массу препятствий для внедрения отечественных решений. Но мы видим, что разработчики конечных устройств - речь идет о производителях самолетов, поездов, вычислительной техники - а также их комплектаторы искренне заинтересованы в том, чтобы все большая и большая часть комплектующих была российского производства. И это началось не сегодня и не в 2022 году, а еще в пандемию. Тогда не просто были нарушены цепочки поставок - компании даже не могли дозвониться до зарубежных поставщиков, чтобы уточнить статус своих заказов.

С российскими поставщиками проще - они рядом. У людей, которые столкнулись в то время, например, с остановкой конвейера, появилась фантомная боль, которая на фоне происходящих в настоящее время событий подспудно подталкивает их к тому, чтобы внедрять все больше и больше решений российских производителей, которые рядом.

Также необходимо учитывать, что сейчас разрабатываются и запускаются крупные отраслевые программы. Например, по гражданскому авиастроению, по беспилотным авиационным системам и высокоскоростному железнодорожному транспорту. В недра этих программ закладывается использование преимущественно отечественных решений. Эти программы и желание разработчиков электроники переходить на российскую компонентную базу создают вытягивающий долгосрочный спрос.

Но здесь надо признать, что мы только в начале пути. Пока мы не можем сказать, что у нас все законтрактовано на 3-5 лет вперед, но в то же время начинают появляться первые долгосрочные контракты на миллиарды рублей. Я думаю, что это только начало, и на горизонте следующих 2-3 лет таких контрактов будет становиться кратно больше. Соответственно отрасль перейдет в логику долгосрочной контрактации, где все будет обвязано так называемыми сквозными договорами. Это позволит нам понимать, что требуется заказчикам по объемам и по срокам. В свою очередь, заказчики, реализующие большие комплексные программы, будут знать, что у них есть поставщики компонентной базы, которые в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

- Не секрет, что зачастую российская продукция дороже иностранных аналогов. Готовы ли производители переплачивать за "российскость", а производители - пожертвовать частью маржи?

- Надо понимать, что чудес не бывает. Цена - производная от объема. И как ни крути, но от экономики масштаба никуда не деться. А при тех масштабах производства ЭКБ, которые могут сейчас обеспечивать российские производители, их продукция действительно получается дороже импортных аналогов.

Сейчас мы только начинаем наращивать объемы производства. Поэтому какой-то ценовой люфт между продукцией китайских и российских производителей еще есть. Мы видим, что многие заказчики готовы платить эту премию в десятки процентов. При этом в эту более высокую цену мы не закладываем никакой дополнительной маржи.

Российские разработчики радиоэлектроники заинтересованы в том, чтобы в стране были устойчивые производители компонентной базы. Поэтому премия есть и будет сохраняться еще какое-то время, пока мы не наберем достаточного объема, чтобы начал действовать эффект масштаба.

- Компания приняла инвестпрограмму с общим объем 92 млрд рублей. По каким направлениям планируется использовать эти средства?

- Их несколько. Первое направлено на расширение существующих и создание новых производственных мощностей. Такие проекты различного масштаба реализуются на всех наших предприятиях.

Другая группа - это разработка новых продуктов. Мы понимаем, что линейку продуктов необходимо расширять. Это подтверждается тем самым большим неудовлетворенным спросом, который сейчас закрывают китайские поставщики ЭКБ.

В отдельное направление можно выделить проекты по разработке технологий. В настоящее время на наших линиях по производству кристаллов реализован базовый технологический уровень. Сейчас мы работаем над расширением технологических опций, чтобы на существующих мощностях можно было производить максимально широкую номенклатуру продукции. В том числе более высокотехнологичную - то есть, не просто базовые микроконтроллеры, а, например, микросхемы, которые по своим возможностям ближе к процессорному уровню.

К настоящему времени инвестпрограмма обеспечена финансированием на 90%. Около 20% бюджета составляют собственные средства. Это деньги, привлеченные в рамках IPO, а также часть прибыли, которую заработала Группа. Примерно половина инвестпрограммы финансируется за счет средств, полученных в рамках господдержки. Речь идет о прямом госфинансировании ОКР и о субсидиях на разработку продуктов. Оставшаяся часть - льготные займы и кредиты, средняя ставка по которым составляет около 2%.

- Компания уже приступила к реализации проектов, предусмотренных инвестпрограммой?

- К настоящему времени уже реализовано два проекта по созданию новых производственных линий с привлечением средств ФРП. Весной на "Микроне" были запущены две новые производственные линии - по сборке микросхем в пластиковые корпуса и по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт. Общий объем инвестиций в этот проект составил 1,35 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - средства льготного займа, предоставленного ФРП.

Вторым проектом стало создание производственной линии по корпусированию микросхем на воронежском НИИ электронной техники. Бюджет этого проекта составил 790 млн рублей, из которых 616 млн рублей также предоставлены ФРП в виде льготного займа.

На этих линиях мы запускаем серийную сборку микроконтроллеров собственной разработки: "Амура" (микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии и т.п. - ИФ) на "Микроне" и ультранизкопотребляющего микроконтроллера собственной разработки НИИЭТ на мощностях нашего воронежского предприятия. На один и на другой есть миллионный спрос, а сфера их применения самая широкая - от приборов учета до робототехники и промышленной электроники. Здесь наша задача обеспечить серийные поставки этих микроконтроллеров. В этом году их объем составит несколько сотен тысяч штук, а со следующего года мы можем говорить о миллионных тиражах.

- На ИТ-рынке в целом, как и на многих других, существует проблема с квалифицированными кадрами. Каких специалистов не хватает российской микроэлектронике? Каким видится возможное решение проблемы нехватки кадров?

- Микроэлектроника и радиоэлектроника не исключение - кадровая проблема стоит остро. Более того, по отдельным направлениям, например, в области электронного машиностроения (разработка и производство оборудования для производства микроэлектроники - ИФ), некоторое время специалисты не готовились в принципе.

Поэтому задача по решению кадровой проблемы перед отраслью поставлена, и мы ее постепенно решаем. С конца 2021 года численность сотрудников на предприятиях группы выросла примерно на 30% - с 7 тыс. до более чем 9 тыс. человек. Основными источниками для расширения команды служат ВУЗы и СУЗы (средние специальные учебные заведения). В настоящее время мы работаем с 48 ВУЗами страны. Причем по всем возможным форматам и программам, предусмотренным по линии Минобрнауки. В региональных СУЗах также готовят достаточно серьезных молодых специалистов. Уровень квалификации выпускников вполне достаточен, чтобы уверенно прийти на предприятие, закрепиться на нем и начать профессионально развиваться.

Для решения тех задач, которые стоят перед отраслью микроэлектроники, требуются десятки тысяч специалистов. По нашей оценке, без массового национального движения, направленного на популяризацию инженерных специальностей, достичь такого результата будет непросто. Похожие программы, например, мы уже запустили на своих предприятиях. На "Микроне" действует программа "Путь инженера". Конечно, это займет определенное время, но на горизонте 3-5 лет решение кадровой проблемы вполне реально.

- "Элемент" работает на перспективу в части создания новых технологий или сосредоточен только на решении текущих задач?

- Безусловно, мы занимаемся перспективными технологиями. Более того, это отражено в нашей стратегии, где говорится о необходимости перехода на новый технологический уровень и развития передовых технологий. Причем, не только по российским, но и по мировым меркам.

Есть несколько таких направлений: энергонезависимая память, фотоника и графические процессоры. Например, если говорить про ту же фотонику, то сейчас многое в этой сфере находится только на уровне научно-исследовательских работ - не очевидна до конца рыночная ниша, не определены технологические стэки, на базе чего можно делать фотонные интегральные схемы. В этих направлениях пока больше вопросов, чем ответов.

- В числе прочих направлений развития компания ранее называла производство компонентов для базовых станций 4G и 5G. На каком этапе реализации находится этот проект?

- В стране наметился тренд на локализацию производства базовых станций сотовой связи. Нас интересуют те компании-разработчики, которые эти станции создают. В этой сфере наша цель - войти в эти базовые станции максимальным количеством микросхем. Это могут быть и усилители мощности на нитриде галлия, который является очень перспективным материалом, и силовая электроника, и ПЛИСы (программируемая логическая интегральная схема - ИФ). Последние часто используются в базовых станциях. Сейчас мы ведем диалог с разработчиками станций о востребованности этих компонентов и, соответственно, о запуске их производства.

Кстати, пример базовых станций хорошо иллюстрирует сквозную цепочку контрактации. У производителей станций есть форвардные контракты с операторами связи, в которых прописано требуемое им количество базовых станций. Есть решения Минцифры и Минпромторга о повышении уровня "российскости" этих станций. Соответственно, есть конструктивный диалог с разработчиками о том, чтобы в их устройствах в сжатые сроки появилось существенное количество российских микросхем.

- В период IPO компания заявляла о планах экспансии на зарубежные рынки. В частности, на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Есть ли подвижки по этому направлению?

- Выход на зарубежные рынки мы считаем стратегической задачей, но детали - в силу ряда причин - обсуждать пока не можем. Более того, мы убеждены, что многие вопросы, связанные с тем же ценообразованием, с ритмичностью выпуска продукции, могут быть решены именно при выходе на глобальный рынок. Запуская разработку любого продукта, мы в том числе задаемся вопросом, будет ли этот продукт иметь перспективу на международном рынке, и начинаем заниматься его разработкой только в том случае, если ответ на этот вопрос положительный.

В этом направлении намерены двигаться аккуратно и постепенно, минимально капиталоемкими способами. На первом этапе можно говорить о создании структур по продаже нашей продукции. При этом надо учитывать, что во многих странах тема локализации стоит также остро, как и у нас. На такие рынки мы будем выходить через создание центров разработки - самостоятельно или с привлечением местных партнеров. На базе этих центров с использованием уже имеющихся продуктов мы сможем разрабатывать локальные решения для каждого целевого рынка. В настоящее время мы тестируем именно такие модели выхода на международные рынки.

- Международная экспансия - не самое дешевое дело. За счет каких средств компания планирует финансировать выход на зарубежные рынки?

- Про привлечение дополнительного внешнего финансирования на реализацию этих планов, речь не идет. Инвестпрограмма утверждена и обеспечена финансированием, и значимых расходов на международную экспансию в ней не запланировано.

В дальнейшем, по мере появления контуров у таких проектов, их финансирование может осуществляться из трех источников. Это наши собственные средства, деньги, которые мы начнем на этих рынках зарабатывать, а также средства партнеров. Дело в том, что в странах, о которых мы говорим, есть локальные игроки, которым интересно выйти на рынок микроэлектроники. Особенно, на фоне того серьезного интереса, который сформировался вокруг отрасли на глобальном рынке. Соответственно, сейчас мы видим много потенциальных соинвесторов.

- На зарубежных рынках предстоит конкурировать с теми же китайскими производителями микроэлектроники уже без поддержки государства. За счет каких преимуществ планируется выдержать такую конкуренцию?

- В микроэлектронике достаточно много направлений, в которых мы можем успешно конкурировать на глобальном уровне. Например, в сегменте силовой электроники. Но только с продуктами не на обычном кремнии, а на базе карбида кремния или нитрида галлия.

Кроме того, мы видим, что на международном рынке потребители заинтересованы не только в отдельных компонентах, но и в более интегрированных, комплексных устройствах - в модулях и блоках. Наша задача - на базе своей ЭКБ сделать те модули и блоки, которые могли бы быть конкурентоспособными на глобальном рынке, как по техническим характеристикам, так и по стоимости.

Другое интересное и перспективное направление - электронное машиностроение. Соответствующими компетенциями в этой области обладают единицы стран в мире. И есть страны, которые по разным причинам хотят выйти на рынок производства микроэлектроники, получить альтернативу американскому или китайскому технологическому стэку. Для этого необходимо собственное технологическое оборудование, собственные материалы, собственный специализированный софт. Такая потребность на рынке есть, и это открывает для нас очень хорошие перспективы. Конечно, здесь нам самим еще предстоит пройти большой путь.

- По оценкам экспертов, российский рынок микроэлектроники будет расти до 2030 года в среднем на 15% в год и достигнет 780 млрд рублей. Компания планирует увеличить свою долю на этом рынке?

- Действительно, аналитики прогнозируют рост всего рынка на 15%, а рынка, который обеспечивается российскими производителями, - на 30% в год. Наша задача - удержать свою долю на этом растущем рынке. Каких-то глобальных амбиций по захвату всего рынка у нас нет. Наоборот, считаем, что на рынке должен сохраняться определенный баланс, и текущую ситуацию считаем достаточно сбалансированной.

В то же время мы понимаем, что развития только в одном сегменте ЭКБ недостаточно, чтобы реализовать наши планы по росту масштаба бизнеса. Именно поэтому мы идем в относительно новый для нас сегмент модулей и блоков, начинаем разрабатывать и продавать устройства с более высокой добавленной стоимостью. Это блоки и преобразователи питания. Еще есть сегмент электронного машиностроения. Считаем, что развитие этих трех сегментов позволит нам расти опережающими темпами.

- Не потребует ли это каких-то изменений в структуре группы, выделения непрофильных активов?

- Сейчас какой-то глобальной реструктуризации не планируется. Развитие направлений электронного машиностроения, модулей и блоков осуществляется на базе отдельных компаний, которые при необходимости, в случае приобретения профильных активов, будут выступать в качестве центров консолидации. Не исключаю, что рано или поздно, при достижении достаточных масштабов по этим направлениям, в них также могут быть привлечены инвесторы.