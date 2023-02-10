Посол РФ в Израиле: открыты к конструктивному взаимодействию с нынешним израильским правительством

Анатолий Викторов оценил угрозу эскалации в условиях нанесения Израилем ударов по территории Сирии

Посол РФ в Израиле: открыты к конструктивному взаимодействию с нынешним израильским правительством Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов дал интервью "Интерфаксу" по случаю отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника, в котором рассказал об отношениях двух стран при новом правительстве Израиля, поведал о ситуации вокруг передачи российской стороне Александровского подворья, а также о роли России в региональных вопросах и контактах по этим вопросам с израильской стороной

- Привнес ли минувший год какие-то коррективы в работу российской дипмиссии в Израиле? Рассматривается ли возможность расширения российского дипломатического присутствия в Израиле в рамках общей переориентации нашей дипломатии на незападные направления?

- Известно, что история взаимоотношений России и Израиля претерпевала разные периоды. Вместе с тем за прошедшее время нам многого удалось достичь, что позволило вывести российско-израильские связи на высокий уровень, характеризующийся динамичностью и многоплановостью. Была сформирована и прочная правовая база сотрудничества, включающая более двадцати действующих межправительственных соглашений.

Не буду отрицать, что минувший год стал непростым. Можно сказать, очередным испытанием на прочность для наших двусторонних отношений. И в целом прошли мы его достойно. Динамика двусторонних связей не претерпела существенных изменений, а регулярные контакты по линии внешнеполитических и других ведомств активно продолжаются по широкому спектру тем.

Мы понимаем, что в современной обстановке как никогда требуются взаимные усилия по поддержанию достигнутых ранее результатов в торгово-экономическом сотрудничестве, развитии связей в области культуры, образования, науки и медицины, контактов между людьми.

Неизменный и важный фактор двустороннего взаимодействия – около двух миллионов проживающих в Израиле русскоязычных соотечественников. Их вклад в укрепление и развитие российско-израильских связей всегда был весомым. Так, во многом благодаря их усилиям в Израиле искренне чтут память о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацистской Германией и избавление евреев от ужасов Холокоста, о героизме советских воинов, включая 500 тысяч евреев. Это является общей ценностью для народов наших стран. Со своей стороны, искренне признательны всем неравнодушным соотечественникам. В мае прошлого года при их деятельной поддержке мы достойно отметили 77-ю годовщину Великой Победы.

Продолжим совместную с израильскими коллегами работу на всех уровнях по сохранению исторической памяти, противодействию попыткам переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны, прославить нацистских преступников и их приспешников, принизить решающий вклад красноармейцев в победу над нацизмом. Высоко ценим принципиальную позицию Израиля по этому вопросу, которая не подвержена сиюминутным конъюнктурным влияниям. Мы едины в осуждении антисемитизма, ксенофобии, расовой дискриминации и национальной ненависти. Будем укреплять координацию по этой теме, в том числе в рамках ООН.

В 2022 году мы отметили также 175-летие учреждения Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) и 140-летний юбилей Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), штаб-квартира которого находилась в своё время в Сергиевском подворье в г. Иерусалиме, пять лет назад возобновившем свою деятельность. В этом контексте признательны израильским властям за сотрудничество с руководством РДМ и ИППО в деле обеспечения должного уровня их работы, важная часть которой состоит в содействии многочисленным паломникам и туристам из России и других стран, посещающим Святую землю.

Рассчитываем на продолжение необходимого взаимодействия в перерегистрации и оформлении на Российскую Федерацию прав собственности на Александровское подворье и – при необходимости – на другие соответствующие объекты.

Решительно поддерживаем Блаженнейшего Иерусалимского Патриарха Феофила III в его усилиях, направленных на сохранение подлинного христианского наследия и присутствия в Иерусалиме. Полагаем, что они заслуживают поощрения и содействия со стороны всех заинтересованных властей.

Численность сотрудников российского посольства в Тель-Авиве и Генерального консульства вполне достаточна для обеспечения современного уровня отношений между нашими странами. Её существенного увеличения в минувшем году не произошло, что не исключает возможности введения в штат наших учреждений дополнительных должностей, если такая потребность возникнет.

- Произошли ли какие-то позитивные перемены в отношениях России и Израиля при новом израильском правительстве?

- Прежде всего подчеркну, что и в нынешних непростых условиях Израиль остается важным партнером России на Ближнем Востоке и в международных делах. Наши двусторонние отношения характеризуются преемственностью. Они традиционно основаны на доверии, взаимопонимании и учёте интересов друг друга.

В декабре прошлого года кнессет утвердил новый состав правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Уверен, что, как и прежде, политическое руководство Израиля будет проводить прагматичный, независимый и энергичный внешнеполитический курс, ориентированный на обеспечение стратегических интересов и безопасности своей страны и народа. В свою очередь, российская сторона рассчитывает, что деятельность сформированного кабинета министров будет способствовать развитию традиционных партнёрских отношений с Россией, укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Мы открыты к конструктивному взаимодействию с нынешним израильским правительством.

В современных геополитических условиях важным импульсом для развития нашего двустороннего взаимодействия служит политический диалог, прежде всего на высшем уровне. Состоявшийся 22 декабря прошлого года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и на тот момент будущего премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил обоюдный настрой на возобновление имевшегося ранее между лидерами двух стран плотного личного взаимодействия, дальнейшее расширение двустороннего диалога и контактов на различных уровнях. Готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества была также выражена 3 января этого года в ходе беседы по телефону Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его израильским коллегой Эли Коэном. Еще одна их беседа имела место в конце января. Разумеется, Посольство России в Израиле продолжит активно работать над осуществлением пониманий и договорённостей, достигнутых по итогам вышеупомянутых контактов.

Исходим из того, что необходимо прилагать совместные усилия в целях сохранения достигнутых за последние тридцать лет результатов сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области культурных и образовательных обменов, науки и медицины, а также содействовать поддержанию связей между гражданами наших стран.

В контексте украинского кризиса хотел бы отметить следующее. Безусловно, мы приняли к сведению тот факт, что с момента начала специальной военной операции израильские официальные лица неоднократно заявляли о поддержке Украины. Одно время эти заявления звучали жёстко и часто, иногда – более сдержанно. Российская же сторона чётко обозначила свою позицию, которая заключается в том, что мы не приемлем никакой поддержки киевского режима, подразумевая при этом нулевую терпимость к активно им продвигаемой националистической идеологии, реабилитации нацизма в любых формах. Мы также неоднократно обращали внимание наших коллег, в том числе публично, на то, что до сегодняшнего дня, к большому разочарованию, мы ничего не слышали от них об использовании ВСУ мирных жителей в качестве "живого щита", расстреле гуманитарных конвоев, преднамеренном размещении тяжелой артиллерии и огневых позиций на гражданских объектах и других массовых нарушениях международного гуманитарного права и прав человека. Указывали на то, как ежедневно в результате террористических действий киевского режима страдают и гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети. Нашим израильским коллегам были даны максимально подробные разъяснения, предоставлены соответствующие материалы. Рассчитываем на их понимание.

- Как сейчас развиваются торгово-экономические связи наших стран? Растет ли интерес со стороны израильских компаний, в первую очередь работающих в высокотехнологичных областях, в сфере медицины, фармацевтики, к российскому рынку на фоне ухода с него западных компаний? Оказывает ли влияние на наше экономическое сотрудничество санкционное давления со стороны Запада?

- События последних нескольких лет – пандемия коронавируса COVID-19, непростая геополитическая ситуация и беспрецедентное незаконное санкционное давление Запада на Россию в той или иной мере повлияли на российско-израильские торгово-экономические отношения. Вместе с тем с удовлетворением отмечаем, что в целом на сегодняшний день товарооборот между нашими странами не только не прекратился, но и по некоторым показателям имеет тенденцию к росту.

Наиболее существенным фактором, сказывающимся на двусторонних экономических связях, остается ситуация в сфере трансграничных банковских платежей. Опасаясь вторичных санкций, израильские банки (а они все здесь частные) иногда не могут обслуживать торгующие с Россией компании, возникают проблемы в проведении трансграничных транзакций.

Еще одна важная тема, имеющая гуманитарное измерение, но напрямую затронутая западными "санкциями", — это перевод пенсий. А именно российские пенсионные выплаты, перечисляемые проживающим в Израиле гражданам в долларах США. По вышеупомянутым причинам они были заблокированы банками-корреспондентами. Конечно, эта ситуация вызывает беспокойство у людей. Мы находимся в контакте с израильской стороной для совместного поиска решения этой проблемы, а консульский отдел посольства России ведет ежедневную адресную работу.

Другой аспект – туризм. До начала пандемии коронавируса количество прибывающих в Израиль российских туристов неуклонно росло, чему способствовало российско-израильское межправительственное соглашение о безвизовом режиме от 20 марта 2008 года. Например, в 2019 году Израиль посетили около 318 тысяч граждан России. Сегодня мы наблюдаем спад в этой сфере.

Тем не менее российская сторона настроена на поступательное и конструктивное сотрудничество с израильскими властями. Понимаем, под каким давлением они оказались в связи со стремлением поддерживать плодотворные двусторонние контактов с нашей страной. Российский рынок сохраняет свою привлекательность для израильского бизнеса, и имеющиеся у обеих стран наработки в сфере медицины, фармацевтики и высоких технологий по-прежнему активно используются на благо экономик наших стран.

- Ситуация с передачей российской стороне Александровского подворья тянется уже несколько лет, обрастает в сообщениях СМИ различными увязками и условиями. На какой стадии сейчас находится этот процесс, каковы причины проволочек и можно ли рассчитывать на благоприятное для российской стороны решение этого вопроса уже в этом году?

- Действительно, вопрос о перерегистрации Александровского подворья в Старом городе Иерусалима на Российскую Федерацию находится на рассмотрении уже несколько лет. Речь идёт о подтверждении имущественных прав на этот уникальный памятник русского и христианского наследия, который со второй половины XIX века является собственностью российского государства.

Всегда обращаем внимание на то, что Российская Федерация является законным правопреемником Российской Империи в вопросах собственности за рубежом, в том числе в Святой земле. Участок под Александровское подворье был приобретён российским правительством во второй половине XIX века и наше государство от него никогда не отказывалось. Работа по возвращению Александровского подворья свидетельствует о преемственности нашей истории, подлинном возврате российского государства к своим корням.

Переподтверждение имущественных прав России на данный объект сохранит его в качестве места притяжения православных паломников и туристов со всего мира, послужит интересам сохранения мира на Ближнем Востоке и его уникальной многоконфессиональной мозаики. Исходим из того, что после регистрации подворья в качестве собственности Российской Федерации, оно может быть передано в пользование Русской Православной Церкви, ответственной преимущественно за духовное окормление. Административно-хозяйственными же вопросами займется Императорское Православное Палестинское Общество под руководством Сергея Степашина. Что касается присутствия в подворье Русской Православной Церкви за границей, то существующий порядок будет сохранен – Российская Федерация считает зарубежную церковь неотъемлемой частью русского мира.

Следует подчеркнуть, что данный вопрос лежит исключительно в юридической плоскости. Выполнение всех формальностей ожидаемо занимает продолжительное время. Любые появлявшиеся спекуляции в СМИ относительно взаимосвязи вопроса возвращения Александровского подворья России с иными темами российско-израильской повестки дня носят, на наш взгляд, исключительно конъюнктурный характер и не соответствуют действительности. Нет в нём и никакой политической подоплёки.

Израильская сторона подошла к этому процессу со всей ответственностью. В любом случае мы уверены в своей правоте, российская аргументация подкреплена всеми необходимыми архивными и историческими документами.

- Высокопоставленные представители израильских властей, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявляют о готовности рассмотреть возможность поставок вооружений Киеву. Вызывают ли у нас обеспокоенность такие заявления, и доводим ли мы свою позицию до израильской стороны по этому сюжету? Если эти заявления воплотятся в жизнь, может ли это стать "красной чертой" в наших отношениях с Израилем?

- В целом мы удовлетворены тем, что Израиль занял взвешенную позицию, несмотря на многочисленные обращения к нему с просьбами о поставках оружия на Украину. Рассчитываем, что израильская сторона продолжит линию на отказ от поставок Киеву любых вооружений и их компонентов. Это принципиальный момент.

В то же время видим, как киевские власти и их кураторы задействуют разнообразные рычаги давления на израильтян для того, чтобы получить от них продукцию военного назначения, а заодно – вбить клин между Россией и Израилем. Надеемся, что Израиль продолжит мудрый, сбалансированный и дипломатичный подход к украинскому кризису, с должным пониманием будет относиться к причинам, побудившим российское руководство принять решение о проведении специальной военной операции. Спекуляции же в СМИ на эту тему ими и останутся.

- Ряд экспертов, в том числе израильских, высказывают опасения относительно того, что израильские удары по территории Сирии могут привести к эскалации ситуации вплоть до прямого столкновения российских и израильских военных. На ваш взгляд, насколько реальны эти риски, и какие шаги мы предпринимаем для того, чтобы избежать такого сценария?

- Во-первых, что касается израильских ударов по сирийской территории, то Россия категорически против превращения САР в арену противостояния между третьими странами. Сирийская территория не должна использоваться и для действий против Израиля. Более того, любые дестабилизирующие силовые акции могут спровоцировать неконтролируемую эскалацию насилия в регионе в целом. Мы об этом неоднократно заявляли.

Во-вторых, создан и успешно функционирует механизм взаимодействия между оборонными ведомствами России и Израиля, в том числе во избежание любых нежелательных ситуаций на данном направлении. Имею в виду совместную Рабочую группу по предотвращению опасных инцидентов в Сирии. Уверен, что военные обеих стран делают всё возможное для решения любых возникающих вопросов.

- На ваш взгляд, в какой степени решительная антииранская позиция Израиля оказывает влияние на урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы и препятствует полноформатному восстановлению СВПД?

- Мы понимаем, что для Израиля тема Ирана всегда была и остаётся очень чувствительной. Подчёркиваем, что комплексные решения любых региональных проблем обязательно должны учитывать законные интересы безопасности Израиля. Неоднократно и на всех уровнях говорили об этом.

Любые опасения израильской стороны доводятся до нас по дипломатическим каналам, и мы готовы их обсуждать. Всегда открыты для работы по тематике региональной безопасности и стабильности, в том числе по некоторым аспектам, связанным с деятельностью других региональных игроков, вызывающей обеспокоенность Израиля. Россия выступает за сбалансированную повестку дня на Ближнем Востоке в интересах достижения мира и стабильности, а сотрудничество между Россией и Ираном осуществляется в полном соответствии с международным правом, не нарушает никаких резолюций Совета Безопасности ООН и никогда не было и не будет направлено против третьих стран, в том числе Израиля.

Открыто говорим израильским партнёрам и о своей убеждённости в отсутствии разумной альтернативы возврату к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану.

Россия всегда открыто говорит о своей поддержке важных переговоров о восстановлении СВПД и осуждает любые попытки их сорвать. При этом для нас очевидно, что наши западные коллеги пытаются использовать сложившуюся геополитическую ситуацию для того, чтобы в том числе дискредитировать роль нашей страны в данном процессе.

Так, в последние месяцы много говорилось о российско-иранском сотрудничестве. Вполне предсказуемо наши западные экс-партнеры пытаются сместить акцент, например, на сообщения о якобы имеющих место военных поставках из Ирана в Россию и наоборот. Даже уважаемые израильские СМИ активно продвигали пресловутое западное "изобретение" о том, что Россия якобы планирует поддержать ядерную программу Ирана в обмен на поставки Тегераном оружия России. Подобные голословные обвинения делаются в основном со ссылкой на неких неназванных официальных лиц без предоставления фактов. Тем не менее киевский режим использует эту тему для лоббирования своих интересов, чтобы получить больше оружия от лояльных к нему стран. Что используется также и для оказания дополнительного давления на Израиль.