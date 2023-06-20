Акционер "Новосталь-М": мы прекрасно понимаем ситуацию и благодарны, что цифра сбора в бюджет не выше

Иван Демченко рассказал о направлениях экспорта, логистике и рельсобалочном производстве

Акционер "Новосталь-М": мы прекрасно понимаем ситуацию и благодарны, что цифра сбора в бюджет не выше Фото: Пресс-служба

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Акционер металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко рассказал "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума о новых вызовах, которые стоят перед компанией, преодолении экспортных ограничений и логистических проблем, поделился операционными и финансовыми прогнозами.

- Как компания закончила 2022 год, какие производственные планы на 2023 год?

- В прошлом году мы произвели 2,8 млн тонн, это на 400 тыс. тонн ниже максимальных объемов, которые мы можем выпускать на наших производственных мощностях. По сравнению с 2021 годом объемы производства сократились на 350 тыс. тонн. В этом году мы уже видим 100-процентную загрузку, у нас не было каких-то значимых сбоев, связанных, например, с нехваткой лома или проблемами со сбытом.

- Проблем со спросом из-за экспортных ограничений у компании нет?

- "Новосталь-М" - основной экспортер строительной стали, крупнейший российский производитель катанки и третий по величине игрок на мировом рынке катанки. Наши мощности позволяют выпускать 250-260 тыс. тонн катанки ежемесячно. Мы как экспортировали, так и продолжаем экспортировать.

Наша направленность на экспорт абсолютно понятна - в России практически нет потребления катанки. То есть те 30-40 тыс. тонн, которые каждый месяц потребляются на внутреннем рынке - очень несущественный для нас объем. Тем более, когда за него бьются такие гиганты, как "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" и т.д.

Если говорить о нашей технологии производства, то с уверенностью могу сказать - равных нам на российском рынке нет. Конечно, в мире ощущается существенная рецессия потребления. Например, если некоторые страны раньше каждый месяц закупали 15-17 тыс. тонн нашей продукции, то теперь эти объемы упали до 5-7 тыс. тонн.

- Экспорт в основном идет напрямую потребителю или на склад?

- Мы ориентированы на постоянное присутствие за рубежом. Важно, чтобы потребитель всегда знал, что можно в любой момент позвонить и получить необходимый материал. Поэтому мы делаем акцент на развитие складской программы.

Если говорить о заполняемости складов, то сегодня, например, хорошо развивается Африка, активно заполняются склады в Азии, на данный момент у нас существенная нехватка металла на складах в Латинской Америке, в Турции металл не успевает складироваться - он переваривается и переваривается. Прямые поставки мы осуществляем в страны Ближнего Востока.

- Насколько значимыми для "Новостали-М" были поставки в европейский регион?

- Мы работали в 77 странах мира, 27 стран Евросоюза у нас "отвалилось", мы ушли также с очень незначительных для нас рынков США и Канады. У нас осталось 48 стран, с которыми мы продолжили работать и увеличили за год наше присутствие за рубежом за счет еще 22 стран, таких как Мали, Буркина-Фасо, Боливия, Парагвай, Мьянма и так далее. Сегодня мы работаем в 70 странах.

- Наверное, объемы потребления в таких странах как Мали или Буркина-Фасо сложно сравнить с европейским спросом?

- Мали покупают у нас 8 тыс. тонн ежемесячно, около 100 тыс. тонн в год. Это 5% от общего объема нашего экспорта. И это, действительно, хороший объем, за который стоит бороться с китайскими гигантами.

- За счет чего можно конкурировать с продукцией из КНР?

- Китайская продукция выигрывает, как правило, за счет ценника. Но главная проблема китайских поставщиков в том, что никогда не знаешь, когда они доставят металл - он может приехать к тебе через год, хотя по контракту должен быть поставлен в течение двух месяцев.

А у нас, как раз благодаря складской программе и постоянному наличию продукции, такой проблемы нет. Покупатель приходит и выкупает материал.

- Давайте вернемся на российский рынок. Электросталеплавильные мощности группы работают на ломе, вы ощущаете дефицит сырья? Рассматриваете ли опцию увеличения доли горячебрикетированного железа при производстве стали?

- Мы хотим наращивать долю ГБЖ в шихте, у нас заключен долгосрочный контракт с "Металлоинвестом". Но пока нынешние технологии электропечей не позволяют полноценно использовать ГБЖ как основной ресурс. Мы реализуем инвестпроект в Балаково по строительству нового производства мощностью 1,5 млн тонн, который, как раз позволит нам нарастить долю ГБЖ до 80%.

- Речь о рельсобалочном производстве? Это тоже будет продукция на экспорт, ведь внутренний рынок поделен между Evraz и "Мечелом"?

- На российский рынок мы не нацелены. Новый рельсобалочный стан, на самом деле, будет универсальным. Он может производить 12 разных профилей, и рельсы - это лишь один из продуктов. Безусловно, если РЖД будут заинтересованы в сверхдлинном рельсе (150 м - ИФ) - мы будем грузить его на внутренний рынок. Мы будем единственным производителем рельсов такой длины в России, Evraz производит рельсы максимальной длиной 100 метров.

Главное преимущество использования таких рельсов - строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, позволяющих разгонять поезда до 350-400 км/ч, и снижение расхода колёс, которые стоят сумасшедших денег.

- Как будет решаться вопрос логистики при транспортировке сверхдлинных рельсов на экспорт?

- Мы построили свой речной порт "Балаково", в этом году запустили его первую очередь. Это самый крупный порт со времен Советского Союза, построенный на Волге: четыре причала общей длиной более 400 метров.

Это коммерческая история, которую реализует "Новосталь-М". В первую очередь мы используем порт под свои потребности - принимаем металлолом. Один из пролетов будет использован как раз для погрузки сверхдлинных рельсов, которые дальше можно спускать по каналам, по Волго-Дону, либо поднимать на север, что менее актуально, потому что страны Европы для нас закрыты. В основном они пойдут по направлению Волго-Дона и Каспия.

- Сроки реализации проекта в Балаково были сдвинуты из-за проблем с поставками оборудования?

- Не на много - шесть месяцев. Сталеплавильные мощности будут запущены в конце 2024 - начале 2025 года, прокатные мощности - в конце 2025 - начале 2026, а рельсовые уже в 2027-2028 году.

- Какая рентабельность у "Новостали-М"?

- Рентабельность, которую мы видим в этом году - 15-17%.

Электрометаллургия - сложная отрасль, требующая ежедневного принятия решений, особенно в плане цен на сырье и готовую продукцию. Я ежедневно "снимаю" уровень цен на металлолом, реализацию, корректирую в режиме "сейчас" уровень маржинальности, что позволяет поддерживать показатели.

- Компанию устраивают текущие цены на лом?

- Они растут. Я на совещании в рамках форума озвучил министру строительства Иреку Файзуллину, что если растут цены на металлолом, то стоит ожидать корректировки вверх и цен на арматуру. Мы постоянно находимся в сложном диалоге с министерством по поводу скачков цен на арматуру. Наша позиция - не закручивание гаек в плане фиксации цены, а использование новых технологий, когда потребление стали в проекте снижается, что удешевляет его, а цена остается. То есть мы предлагаем новые технологии при сохранении цены.

Мы также выступаем с инициативой отмены НДФЛ при сдаче вторичных сырьевых ресурсов, что увеличило бы реальный сбор лома еще процентов на 20.

- Минфин поддерживает нулевой НДФЛ?

- Есть определенные сложности. Министерство усматривает в этом возможное нарушение законодательства в виде нелегальной предпринимательской деятельности. Но мы здесь готовы идти на эксперимент в наших ключевых регионах. Эта мера позволит вернуть в бюджет порядка 50 млрд рублей налогов за счет того, что отрасль очень сильно обелится, люди перестанут бояться сдавать металлолом.

- Вы оценили уже, во что компании обойдется уплата windfall tax?

- Да. Получается около 1 млрд рублей, если мы платим в этом году. Мы, однозначно, будем платить в этом.

- Электрометаллурги просили засчитать акциз на сталь при уплате единоразового сбора в бюджет?

- Нет. Мы прекрасно понимаем ситуацию и благодарны, что цифра не выше. Всё разумно.

- Можете озвучить ориентир EBITDA на этот год?

- Пока прогнозируем где-то 20-22 млрд рублей EBITDA. Это консервативный сценарий. Будем работать над тем, чтобы увеличить показатель. Все будет зависеть от мировых цен. Я полагаю, что наш оборот составит порядка 140-150 млрд рублей. Несколько ниже, чем за предыдущий год, он у нас тогда был исключительный из-за того, что сначала курс был 130 руб./доллар, цены были под тысячу долларов. Сегодня мы таких цен, конечно, на международном рынке не видим. Но они довольно стабильны в целом.

- Как вы сегодня решаете логистические проблемы, ведь многие страны, которые подходят под определение "дружественные", боятся вторичных санкций и неохотно работают с российскими компаниями?

- Мы покупаем собственные суда, с середины прошлого года у нас свой флот, некоторым кораблям исполнился год. Пока у нас пять кораблей, до конца года планируем получить еще пять.

Очень ждали внесение в правительство постановления по субсидированной ставке на приобретение кораблей. Пока ждем. Ждать мы умеем. Логистическая составляющая очень существенная, учитывая, что грузоперевозчики ранее были в основном западные, и они начали блокировать перевозку.

Отсутствие по факту дружественной инфраструктуры за рубежом тоже очень существенно влияет на нашу работу. Вначале были катастрофические проблемы, когда мы привозили груз в страны Западной Африки и Латинской Америки, а нам говорили: вас никто не хочет выгружать. Мы были вынуждены перегонять суда в соседние порты на расстоянии 400-600-700 км, один раз перегоняли и выгружали в какой-то дружественной инфраструктуре в 3-4 раза дороже.

Сегодня мы с российскими институтами развития проговариваем создание инфраструктуры за рубежом. Пошла очень хорошая обратная связь. То есть, мы будем заниматься строительством портов, складских площадей, созданием своих собственных логистических хабов.

- Этим будет заниматься непосредственно "Новосталь-М" или будет создана новая структура?

- Мы планируем создать отдельное предприятие, которое будет заниматься реализацией проектов при поддержке наших институтов развития. Мы видим свою потребность и потребность своих коллег в этом. Большинство из них столкнулись с беспрецедентными санкциями. Они еще больше не могут выгрузить продукцию. Мы говорим о создании портовой инфраструктуры в принципе. Помимо портов - это и резервуары, и зерновые мощности, и закрытые помещения под хранение удобрений.

На базе этой инфраструктуры мы планируем строительство логистических мощностей. В России мы операторы логистики для себя, поэтому понимаем, как это решать. У нас 800 единиц тягачей, собственный флот, вагоны. Мы уже представили предварительное описание проектов, в первую очередь рассматриваем страны Африки.

- Инвестиции в проект понятны?

- Очень тяжело пока оценить, но это не один десяток миллиардов рублей.

- Примерные сроки уже известны?

- Я полагаю, что до конца этого года мы утвердим стратегию по развитию портовых зарубежных мощностей. Мы работаем очень быстро. Наше преимущество в том числе и в том, что мы можем быстро принимать решение внутри компании и оперативно корректировать свою стратегию - нам не нужно ее согласовывать с инвесторами. Объективно - до конца года планируем предоставить примерную карту этих проектов. Сейчас будем прорабатывать проекты, в том числе международные, по созданию концессионных соглашений. Всю эту работу мы будем вести не один год, а строительство начнем через 2-3 года.

- И все-таки мир деглобализируется?

- Нет! Мир не остановился. Мир становится еще более глобализованным, просто суть в том, что меняются правила этой глобализации, и она становится децентрализованной, какой она и должна быть.

Смотрите, мы работаем в местной валюте стран-потребителей нашей продукции, не используем сегодня доллар и евро в своих операциях. Например, мы привозим свою продукцию, продаем в западноафриканских франках, закупаем на эту валюту для "Объединенных кондитеров" какао, полностью финансируем сделку. И таких связей безумное множество. Это и какао, и экзотические фрукты, где-то это техника, где-то электроника. Мир не остановился.