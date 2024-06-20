Василий Анохин: Смоленская область рассчитывает привлечь в экономику региона около 100 млрд рублей инвестиций

Губернатор Смоленской области рассказал, как регион будет развиваться дальше, о новых и уже реализованных проектах

Василий Анохин Фото: Пресс-служба

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Смоленская область входит в число российских регионов, где ежегодно растет объем инвестиций. В прошлом году в рамках движения в сторону технологического суверенитета область достигла рекордного показателя по динамике инвестиций в основной капитал. В регионе продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты, растет туризм, в том числе благодаря федеральной программе, укрепляются отношения со стратегическими партнерами России – Беларусью и Китаем. Как дальше будет развиваться Смоленская область, о новых и уже реализованных проектах рассказал в интервью "Интерфаксу" губернатор Василий Анохин.

- Василий Николаевич, по итогам прошлого года ваш регион занял лидирующие позиции по привлеченным инвестициям, были достигнуты рекордные показатели. Скажите, за счет каких факторов удалось этого достичь, какие крупные проекты реализуются и каковы их основные параметры?

- По итогам предыдущего года, действительно, у нас была хорошая динамика именно по инвестициям. В ЦФО мы заняли второе место, в России девятое место по динамике инвестиций в основной капитал. По этому показателю мы достигли исторической цифры в 94,6 миллиардов рублей. И наша задача, с учетом всех решений по ключевой ставке, по санкциям, держать такую же планку и, конечно, будет успехом для нашей команды, если мы даже сможем ее увеличить. Мы ставим себе цель - 100 миллиардов рублей. Много это или мало - для понимания, столько же предусмотрено в резервном фонде правительства РФ на 2024 год.

Среди ведущих в регионе по объему инвестиций - предприятия стратегических для страны отраслей: по обеспечению электрической энергией, газом и паром. Они "выросли" на 98,9% по сравнению с 2022 годом. Рядом с ними обрабатывающие производства, компании, занимающиеся транспортировкой и хранением. Не отстает и сельское хозяйство. Инвестиции здесь направлены на исполнение поручений правительства РФ, которые касаются обеспечения жителей нашей страны качественными продуктами в достаточном количестве. Например, значимый рост в инвестициях показала компания "Золотая Нива", которая вложилась в увеличение дойного стада. "Брянская мясная компания", "Смоленское поле" тоже показали весомый объем инвестиций. Также у нас хорошая динамика по инвестициям в транспортные перевозки. Ряд компаний развивают свои логистические комплексы, модернизируют оборудование, улучшают сервисное обслуживание.

Благодаря выстроенной системе взаимодействия с инвесторами в настоящее время реализуется и планируется к реализации более 50 значимых для области проектов. Большинство из них относится к ключевым на федеральном уровне отраслевым приоритетам. Речь идет об общем объеме инвестиций более 60 миллиардов рублей. Ожидаем и социальный эффект, так как создаются свыше 5,5 тыс. новых рабочих мест. Всего же в стране к 2030 году должно быть создано более 2 млн рабочих мест. Думаю, что наша область в этом направлении будет заметной.

Также движемся в парадигме решений руководства страны о том, что необходимо создавать бизнесу комфортные условия для работы, обеспечиваем безопасность их капиталовложений. Мы стараемся помогать инвесторам льготным заемным финансированием. Для этого используем наши средства регионального фонда развития промышленности.

И хочу отметить, что мы скоро выйдем на ощутимый объем капитализации регионального фонда развития промышленности. Это для нашей области, конечно, будет историческая цифра в 700 миллионов рублей, а начинали мы с 250 миллионов рублей годом ранее.

- Вы начали говорить о господдержке инвесторов. Как обстоят дела с налоговыми и прочими льготами? Планируете ли новые, чтобы поддержать столь впечатляющую динамику притока вложений? Если планируете новые - что конкретно?

- Конечно, мы используем все возможности, которыми располагаем. Имею в виду и федеральные, и региональные решения. Внедряем механизмы и инструменты поддержи, которые формируют благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности. В том числе в форме налоговых льгот для инвесторов, участников региональных проектов, резидентов преференциальных территорий. Формируем наши предложениям с учетом лучших российских практик и варьируем их в зависимости от сферы реализации инвестпроектов и потребностей бизнеса.

Процедуры оказания поддержки максимально упрощены и прозрачны, в большей части носят заявительный характер, что обеспечивает эффективное взаимодействие власти и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В качестве ключевых мер стимулирования и привлечения инвестиций отмечу возможность снижения ставки налога на прибыль до 10% для организаций – участников региональных инвестиционных проектов, до 5% – при применении инвестиционного налогового вычета. По налогу на имущество организаций инвесторы освобождаются от его уплаты на период до 10 лет в зависимости от объема капитальных вложений. Действие данной льготы существенно расширено – с текущего года льготой наравне с промышленными предприятиями региона могут воспользоваться и организации сельского хозяйства.

По сфере малого бизнеса мы тоже приняли решение не поднимать налоговых ставок, чтобы в период повышения цены заёмного капитала, санкционных ограничений, поддержать инвестиционную активность предприятий. Кроме того, мы в 10 раз увеличили объём финансирования такой меры поддержки, как частичная компенсация первоначального взноса за лизинг оборудования.

Также мы активно сейчас работаем с Федеральным фондом развития промышленности. В частности, мы получили займ для "Рославльского вагоноремонтного завода" в размере 2 миллиардов рублей.

Скоро будет экспертный совет Фонда развития промышленности по оказанию поддержки в размере более 500 млн рублей производителю тканей для специальной и форменной одежды ООО "СТК ПК".

- Планируется ли в регионе создание новых ОЭЗ, технопарков?

- У нас сейчас в регионе два индустриальных парка для малого и среднего бизнеса - это "Феникс" и "Сафоново". Также у нас есть особая экономическая зона "Стабна" под управлением частного оператора и территория опережающего экономического развития "Дорогобуж".

В первую очередь мы сосредоточены на наполнении резидентами индустриального парка "Сафоново" и особой экономической зоны "Стабна". Когда имущественный комплекс "Рославльских тормозных систем" будет передан под управлении НАМИ, с новыми инвесторами примем решение о создании на промышленных площадях индустриального парка или технопарка. Здесь важно понимать, что при поступлении конкретных предложений от инвесторов мы готовы индивидуального рассматривать целесообразность предоставления налоговых преференций под каждую промышленную площадку.

Мы всегда готовы поддерживать инвесторов, которые готовы двигать инновационную экономику, расширять ее структуру, вкладывать средства в развитие высоких технологий, цифровые решения. Так мы вместе приближаемся к технологической независимости и лидерству.

- В Смоленской области расположен крупнейший в РФ производитель бриллиантов - завод "Кристалл". Расскажите, какова ситуация на предприятии сейчас? Насколько загружены мощности, какие производственные планы на 2024 год? Западные санкции, в том числе, затронули и российские бриллианты. Сильно ли это сказалось на "Кристалле"?

- Завод "Кристалл" – крупнейший российский завод по огранке алмазов. С конца 2019 года "Кристалл" входит в Группу компаний АЛРОСА. Основное производство расположено в Смоленске, производственные мощности также расположены в Москве и Барнауле.

Сегодня на смоленской площадке трудятся 1151 человек. Завод обеспечен сырьем на 100%. Все производственные мощности: работают в полную силу. Выручка предприятия составила по итогам 2023 года около 3 миллиардов рублей.

Конечно, введение ограничений со стороны недружественных стран в отношении нашего государства затронуло практически все сферы деятельности, в том числе и отрасль алмазообработки. В частности, в этом году большая часть продукции будет ориентирована на внутренний рынок ювелирных изделий, который динамично развивается и испытывает необходимость в выпуске большего количества бриллиантов. Однако, несмотря на все трудности, мы продолжаем работать и развиваться.

В 2024 году в Смоленске начнется реализация совместного проекта нашего алмазообрабатывающего предприятия и Смоленской областной технологической академии. Его основная цель – популяризация профессии огранщика, а также обеспечение крупнейшего в России алмазообрабатывающего предприятия высококвалифицированными рабочими кадрами.

Обучение будет бесплатным. Количество бюджетных мест - 25 человек. Работа ведется в рамках федерального образовательного профориентационного проекта "школа-вуз-предприятие". Кроме того, решается государственная задача по подготовке высококвалифициронных кадров.

- В Смоленской области расположен крупный производитель удобрений "Дорогобуж". В 2023 году завершилась его модернизация с увеличением мощности по аммиаку до 2,25 тыс. тонн в сутки. Есть ли планы по дальнейшему увеличению производства?

- ПАО "Дорогобуж" — наш стратегический инвестор и крупный социальный партнер. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по увеличению производительности агрегата аммиака до 2,35 тыс. тонн в сутки. Завершение проекта запланировано на осень 2025 года. Бюджет мероприятий оценивается в 600 млн рублей. Перспектива – это дальнейшее увеличение производства минеральных удобрений.

За 2023 год произведено 2,3 млн тонн товарной продукции: в том числе аммиачной селитры – 1,4 млн тонн, азофоски – 800 тыс. тонн. Стоит отметить, это максимальные производственные результаты за всю историю деятельности смоленского предприятия Группы "Акрон".

Что касается планов на 2024 год, то на промышленной площадке предприятия продолжаются работы по техническому перевооружению основных действующих производств, в результате которых к концу 2025 года ожидается прирост мощностей производства аммиака, аммиачной селитры и сложных удобрений. План по производству на 2024 год сохраняется на достигнутом уровне 2023 года.

- Ранее вы заявляли, что Смоленская область готовится к реализации проектов комплексного развития территорий. Какие конкретно проекты планируется реализовать и в какие сроки?

- На сегодняшний день комплексное развитие территории является одним из ключевых направлений градостроительного развития регионов Российской Федерации. Оно осуществляется для повышения эффективности использования территорий, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий.

Всего сейчас у нас заключено 10 проектов комплексного развития территории на 23 гектара, которые в том числе предусматривают и социальную инфраструктуру.

В настоящее время прорабатываем вопрос заключения договора комплексного развития территории в Смоленском районе в селе Печерск с обязательством застройщика по строительству детского сада. А за счет механизма инфраструктурных облигаций Дома РФ планируем строительство образовательного центра "Техношкола Феникс" на 726 мест.

Также в микрорайоне Алтуховка за счет привлечения федеральных средств планируем строительство общеобразовательной школы на 726 мест.

- Смоленская область входит в топ-5 партнеров Белоруссии по объему товарооборота среди всех российских регионов. В частности, в 2023 году регион импортировал льнопродукции на сумму свыше $8 млн. Планируете ли вы дальнейшее развитие этого направления? Какие проекты планируется реализовать совместно с белорусскими партнерами?

- Это наш стратегический партнер, наша братская республика, наш важный торгово-экономический партнер. Так, в частности, товарооборот между Смоленской областью и регионами Республики Беларусь по итогам 2023 года составил порядка 270 млрд рублей. Это достаточно серьезная цифра, и мы стремимся уже к историческому максимуму. Работаем на благо Союзного государства всеми силами. На территории области зарегистрировано более 4,5 тысяч предприятий с участием белорусского капитала. И на этом не планируем останавливаться.

Второе, это производство компонентной базы для совместных предприятий. Мы видим по этому направлению сейчас существенный рост. Активно работаем мы и по сельскому хозяйству. Одним из важнейших направлений является взаимодействие в сфере льноводства. Аграрии региона приобретают качественный семенной материал белорусской селекции, а также льнопродукцию у специализированных отраслевых предприятий. При поддержке правительства региона налажено сотрудничество с ведущими белорусскими заводами, которые производят сельскохозяйственную технику.

По данным таможенной статистки, в 2023 году в Смоленскую область из Республики Беларусь было импортировано льнопродукции на сумму более 8 миллионов долларов. Кроме того, в регион было поставлено семян льна на сумму свыше 160 тысяч долларов.

Совместно с белорусскими партнерами прорабатывается вопрос целесообразности создания селекционно-семеноводческого центра в сфере льноводства, что позволит применить новые высокотехнологичные российско-белорусские разработки, организовать промышленное производство районированных семян льна-долгунца высоких репродукций.

Предполагается, что это будет способствовать не только проведению сортоиспытаний современных сортов сельскохозяйственных культур белорусской селекции, но и включению в государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации с целью дальнейшего возделывания на территории нашей страны.

- Ранее вы говорили, что идет переориентация экспортных поставок льнопродукции в Китай. Какой объем льнопродукции удалось переориентировать в Китай, какова динамика экспорта этой продукции?

- Развитию торгово-экономического сотрудничества между Смоленской областью и Китайской Народной Республикой уделяется особое внимание. За первый квартал 2024 года экспорт Смоленской области в Китай с увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет более 12 млн долларов. Мы экспортируем рапсовое масло, льноволокно. Также у нас реализуется серьезнейший проект федерального уровня. Объем инвестиций 8 миллиардов рублей. Это предприятие по изготовлению кормов для аквакультуры.

- В начале текущего года Смоленская область стала одним из общероссийских лидеров по наращиванию турпотока. Какие у вас планы по развитию туристического потенциала региона на текущий год?

- По итогам первого квартала 2024 года турпоток в Смоленске возрос на 15 процентов. К нам в гости приехали практически 140 тысяч человек. Это рекордный показатель. Перед нами стоит серьезная задача по размещению гостей региона.

Первое, что нам нужно, это создание новых гостиничных мест. Мы подписали соглашение с двумя инвесторами о строительстве двух гостиниц в центре Смоленска.

Для привлечения гостей и туристов мы активно развиваем сеть туристско-информационных центров. Они уже созданы Смоленске, на Белорусском вокзале в Москве. В планах открытие таких ТИЦ в Гагарине и Минске. Также мы планируем запустить железнодорожное сообщение Витебск-Орша, чтобы гости, которые приезжают к нам, могли буквально за час доехать до Витебска и полюбоваться его красотой. Мы активно сейчас привлекаем средства Минэкономразвития для строительства модульных гостиниц. В этом году мы введем более 30 некапитальных модулей.

Кроме того, активно ведем работу по реконструкции именно исторического центра Смоленска. Мы приступаем к восстановлению нашей Смоленской крепостной стены. Это наша жемчужина, основная достопримечательность. Денежные средства на этот год предусмотрены.

Мы вошли в пилотный проект совместно с ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия. Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшим инвестором по обустройству мест размещения в п. Пржевальское. Это будет и эко-туризм, и медицинский туризм.

Также вкладываем средства в город Гагарин, приводим в порядок парк, территорию рядом с музеем. В следующем году займемся набережной города.