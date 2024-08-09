Сергей Скуратов: "Уральские авиалинии" в 2024 г. намерены сохранить перевозки пассажиров на уровне 2023 г.

Гендиректор авиакомпании, который в четверг покинул пост в связи с выходом на пенсию, рассказал о планах перевозчика

Сергей Скуратов Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Компания "Уральские авиалинии", чей основатель и гендиректор Сергей Скуратов в четверг покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, в 2024 году хочет сохранить перевозки пассажиров на уровне 2023 года. Перевозчик также намерен продолжать переговоры о выкупе своих самолетов Airbus у западных лизингодателей.

Такие планы Скуратов озвучил в блиц-интервью "Интерфаксу".

Прогнозы развития

Авиакомпания планирует в текущем году перевезти до 10 млн пассажиров. "Планируем где-то в пределах 10 млн пассажиров. Я думаю, если мы сохраним уровень 2023-го года, то это будет хорошо", - сказал Скуратов.

В 2023 году авиакомпания перевезла 9,406 млн пассажиров.

Скуратов отметил, что все направления авиакомпании востребованы: "Сегодня в авиакомпании занятость пассажирских кресел 96%. Такого не было никогда. То есть россияне летают по всем направлениям очень активно".

Помимо внутренних рейсов, авиакомпания выполняет полеты в страны СНГ, Турцию, ОАЭ и Китай. Расширять географию полетов пока не планируется.

"Все самолеты у нас задействованы, просто нет свободного флота. Ну и бесконечные проблемы с двигателями, запчастями и так далее, в связи с тем, что Россия находится под санкциями. Это очень такой сложный, тяжелый, вязкий процесс, но как-то двигается", - сказал основатель авиакомпании.

Переговоры продолжаются

Вместе с тем, "Уральские авиалинии" не отказываются от идеи дальнейшего выкупа своих самолетов Airbus и ведут переговоры с западными лизингодателями, но какая-то конкретика может появиться лишь осенью.

"Пока ясности в этом вопросе нет, к сожалению, потому что большая часть вопросов зависит не от нас, а от западных страховщиков. Я думаю все это где-то прояснится ближе к концу октября. Но мы по-прежнему рассматриваем вопросы выкупа самолетов, которые у нас есть. Сейчас 19 самолетов в собственности авиакомпании, но думаю, что будет больше", - сказал он.

Скуратов отметил, что с удовольствием выкупил бы все Airbus, которые эксплуатирует авиакомпания.

"Но, во-первых, не все продают, а, во-вторых, это неподъемная сумма и здесь, конечно, должно принять участие государство, как и по первым 19 самолетам", - сказал он.

Планы на будущее

Скуратов не планирует покидать федеральные отраслевые ассоциации (в настоящее время входит в правление Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта).

"Я оттуда не вышел и с удовольствием буду принимать участие в дискуссиях по развитию гражданской авиации России", - сказал Скуратов.

Отвечая на вопрос, намерен ли он как-либо участвовать в работе авиакомпании в будущем, основатель "Уральских авиалиний" сообщил: "На сегодняшний день я увольняюсь в связи с уходом на пенсию. А как будет дальше - жизнь покажет".

Он подчеркнул, что остается жить в России: "Живу в России и всегда буду жить в России. Путешествовать, может быть, стану чаще, побольше времени будет".

Итоги работы

Оценивая развитие авиакомпании, Скуратов сказал, что одним из главных результатов считает сохранение "Уральских авиалиний" в период перестройки.

"В период перестройки исчезли авиакомпании в Перми, Челябинске, Кирове, Томске, Владивостоке и других городах. По всей стране умирали авиакомпании, а в Екатеринбурге она сохранилась. Самый сложный период, когда не хватало денег, не хватало специалистов, трудно ремонтировались самолеты, мы выдержали, не продали авиакомпанию, а сохранили авиацию Урала. Поэтому итоги хорошие. Авиация осталась", - подчеркнул Скуратов.

По его словам, одним из самых сложных периодов в работе авиакомпании было время, когда началась пандемия COVID-19.

"Мы в течение двух дней потеряли 94% объема перевозок. Это был кошмар. Но нас поняли, нас поддержали, мы за две недели сделали 16 грузовых самолетов из пассажирских. И возили очень много медицинских препаратов, масок, ИВЛ из Китая в Россию. Перевезли сотни тонн всей этой продукции в Европу. Эти грузовые перевозки нас вытащили экономически. Мы как бы сумели удержаться на плаву, а потом восстановили все пассажирские перевозки. Но вот это подвиг коллектива - когда за две недели 16 самолетов переделали", - подчеркнул он.

Скуратов добавил, что "сейчас трудная ситуация, очень трудная, но рабочая" и "пришло время дать возможность поработать молодой команде".

Завершение эпохи

В четверг Скуратов сложил полномочия в связи с выходом на пенсию. Пост генерального директора занял его сын, первый заместитель гендиректора Кирилл Скуратов.

Скуратов-старший родился 31 марта 1950 года, окончил Бугурусланское летное училище. С 1975 года работал в Свердловском авиаотряде пилотом, с 1987 года был назначен на должность командира Свердловского объединенного авиаотряда.

В 1993 году, после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию "Уральские авиалинии".

Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, он является основным акционером авиакомпании. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

Кирилл Скуратов работает в "Уральских авиалиниях" с 1996 года. Прошел путь от инженера до первого заместителя генерального директора.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний, базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк сформирован из самолетов Airbus.