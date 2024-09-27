Адгур Ардзинба: в Абхазии не было, нет и не может быть антироссийских настроений

Один из лидеров оппозиции и бывший кандидат в президенты Абхазии прокомментировал информационные вбросы

Адгур Ардзинба Фото из личного архива

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиции, бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году Адгур Ардзинба, находящийся с рабочей поездкой в Москве, дал интервью агентству "Интерфакс", в котором категорически опроверг мнения о якобы царящих в Сухуме антироссийских настроениях, отметив, что цель подобных информационных вбросов - создать напряженность в отношениях между братскими народами и "половить рыбку в мутной воде".

- Адгур, позвольте сразу, как говорится, без предисловия. Если судить по социальным сетям, по высказываниям политиков, абхазский народ вдруг превратился из ближайшего друга России чуть ли не в противника. Вы можете объяснить, что происходит?

- Абхазия всегда тянулась к России. Мы всегда смотрели в сторону России. И по сей день так и смотрим, так и будет. Абхазия уже более 30 лет является независимым суверенным государством, и таковым должна остаться, но - в крепком союзе с Российской Федерацией.

А то, что происходит сегодня, почему происходят такого рода информационные вбросы? Их нельзя назвать спорадическими. Это уже носит системный характер. Есть определенные силы здесь, в России, а может быть, и за пределами России, которые считают, что такого рода "повестка" назрела. Может быть, кто-то считает, и это надо говорить открыто, что пора дружить с Грузией, пора налаживать более тесные отношения, ущемив при этом интересы Абхазии. Но, к счастью для всех нас, эти силы абсолютно никакого влияния пока в России не имеют, и сейчас это на уровне всяких таких информационных вбросов.

Поэтому, я думаю, первоисточник всех этих проблем, он связан именно с тем, чтобы извне породить некое противостояние между Россией и Абхазией. Опять же, повторюсь, Абхазия, абхазский народ всегда с большой любовью, теплотой и благодарностью относились, относятся и будут относится к России, к российскому народу. А вот эти трудности, которые сегодня присутствуют, я уверен, что в ближайшее время все это исчезнет. Есть определенные процессы, мы их преодолеем, как преодолевали. Но этот период надо пережить.

- Информационное поле вокруг Абхазии, мягко говоря, не очень позитивно. При этом, как представляется, существует дефицит реакции со стороны официального Сухума. С чем это связано? Почему так мало попыток донести до руководства России, до россиян, что на самом деле происходит?

- В условиях такой информационной атаки, вы абсолютно правы, абхазская власть должна защищать страну, защищать абхазский народ. И даже если есть какие-то проблемы, а проблемы есть везде и всегда, власть должна все это купировать, преподносить Абхазию, абхазский народ с самой лучшей стороны. К счастью, есть возможность и у нас, не только у меня, но и у моих коллег, общаться здесь в Москве с руководителями разного уровня, доносить правдивую информацию. В рамках нынешней поездки я этим и занимался. Некоторые люди действительно введены в заблуждение, и заблуждались относительно ситуации достаточно сильно. Но когда апеллируешь к фактам, когда выстраиваешь логическую схему с понятными причинно-следственными связями всех происходящих процессов, люди понимают и с уважением относятся к нашей позиции.

Вообще, в наших взаимоотношениях есть и системная проблема, она не зависит от нынешней власти. Официальные отношения Абхазии и России выстроены с 2008 года. Не так давно мы 15-летие отмечали. Мне кажется, за это время много чего наслоилось: ряд нереализованных ожиданий, каких-то обещаний взаимных, обязательств, как это сейчас часто звучит.

Но в Абхазии Россию воспринимают, как стратегического союзника. Вот если взять, например, СВО, вы не найдете в Абхазии ни одного человека, который с безразличием бы относился к военной кампании. Люди сопереживают, десятки наших граждан сложили там головы, наши добровольцы там воюют, и мы оказываем и гуманитарную помощь, в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Я сам лично ездил в зону СВО. Но почему- то акцент сейчас ставится не на таких важных вещах, а на том, допустим, что кто-то выступает против так называемого "закона об апартаментах" и так далее.

В целом, если говорить о текущей ситуации, конечно, она никого радовать не может. И эти вбросы, задача которых, на мой взгляд, поссорить абхазский и российский народы, к сожалению, осуществляются в информационном пространстве Российской Федерации. И с большим сожалением надо отметить, что многие ответственные деятели, демонстрируя абсолютное непонимание ситуации и в Российской Федерации, и в Абхазии, в этом с удовольствием активно участвуют.

И я бы хотел, пользуясь случаем, рассказать о тех опасениях, которые есть у абхазского общества. Сегодня наш, лично мой и моих коллег протест против этого законопроекта (об апартаментах - "ИФ") преподносится как некие антироссийские настроения.

- Ну да, вы не хотите продавать собственность россиянам, значит, вы против России, в принципе, так и говорят.

- Да, такое мнение существуют. Я постараюсь коротко изложить суть наших опасений. Власть предлагает построить в Абхазии за несколько лет порядка 30-40 тысяч апартаментов на первом этапе. Такое количество апартаментов может вместить не менее 70-80 тысяч человек, при населении Абхазии чуть более 240 тысяч человек.

Во-первых, вы знаете причину возникновения всех конфликтных ситуаций в 1980-90-е годы, это то, что мы на своей земле оказались в количестве 17%. Мы, абхазы. Есть такое понятие - "государствообразующая нация", никуда от этого не денешься. Вот мы оказались на своей земле в количестве 17%. И грузинской части населения при поддержке большой Грузии показалось, что они там хозяева, они захотели нас вообще выгнать из нашего дома. И вот это, как один известный депутат и политик говорил, "родовая травма", она никуда не делась.

Если взять весь послевоенный период, мы, по сути, не сделали, не смогли по объективным, субъективным причинам, ничего существенного, чтобы избавиться от этих фобий и последствий "родовой травмы". И очень важно заметить: вот говорят о том, что россиянам не дают покупать в Абхазии недвижимость. Во-первых, это не касается никак коммерческой недвижимости. То есть, бизнес в Абхазии с участием российского капитала присутствует, если взять топ-20 компаний в экономике Абхазии, они практически все с участием российского капитала и стабильно работают, и будут работать. И тот нарратив, который сегодня пытаются некоторые политики абхазские внедрить о том, что оппозиция против инвестиций, это все ложь.

Как бывший министр экономики, человек, который участвовал в разработке закона об инвестиционной деятельности, участвовал в создании государственного инвестиционного агентства, как я могу быть против инвестиций? Но инвестиции инвестициям рознь. Вот когда инвестор приходит на территорию Абхазии, создает промышленные предприятия, создает объекты туристической индустрии, вкладывается в сельское хозяйство, то есть приоритетные направления экономики, в соответствии с законом об инвестиционной деятельности ему предоставляются льготы: до восьми лет налоговые каникулы, и так далее, там гарантии и все остальное. Это все хорошо и необходимо развивать. Но когда некие, скажем так, предприниматели в сговоре с нашими некоторыми товарищами, любителями всяких роскошных вещей, за спиной у народа договариваются о том, чтобы им предоставлялись льготы, например, согласно которым они не будут платить налоги 25 лет, четверть века, не будут платить косвенные налоги, такие, как налог на добавленную стоимость, и так далее, вот Вы мне скажите: это инвестор или колонизатор? Вот против чего мы выступаем.

Теперь, возвращаясь к законопроекту об апартаментах. Сегодня в Абхазии проживает более 22 тысяч русских, 41 тысяча граждан Абхазии армянской национальности, 43 тысячи жителей Абхазии грузинской национальности. То есть абхазов в Абхазии чуть больше 50%. Почему мы так остро реагируем? Вот апартаменты, речь идет о десятках тысяч граждан. Даже две тысячи, или три тысячи новых жителей, они уже могут повлиять на баланс.

- Но есть примеры арабских стран, стран Персидского залива, где граждане составляют очень маленькую часть населения, а люди, которые инвестируют, живут там, покупают апартаменты, составляют большинство.

- Про Арабские Эмираты хороший пример. Ведь Объединенные Арабские Эмираты - это устоявшееся, богатое, высокоразвитое государство. Их граждане могут конкурировать с иностранцами из любых стран, которые, кстати говоря, в подавляющем большинстве заняты в сфере обслуживающего персонала. А в случае принятия закона об апартаментах в экономически слабой Абхазии сегодня, этим обслуживающим персоналом станет народ.

Арабские Эмираты на своей территории имеют полную возможность соблюдать свои законы и делать так, чтобы их законы соблюдали все приезжие. Я знаком со многими, кто имеет бизнес там, в этой стране, они прекрасно понимают, что один шаг и отклонение от той политики и повестки, которая существует там, в этой стране, и ты безвозвратно выезжаешь из этого государства. И ни один институт мира тебе уже не поможет. Это все прекрасно понимают, и американцы, и англичане, и швейцарцы, и россияне, все это понимают. То есть, у них очень сильное, мощное государство. В этом смысле нам очень еще много чего предстоит сделать. Вы сами сказали: мы достаточно еще слабы. Речь же не идет о том, чтобы навсегда отказаться от продажи апартаментов в том числе россиянам. Нам нужно навести порядок в нашей стране.

Мы открыты, мы можем проработать, предложить механизм, как это делать. Но самое главное условие - это повышение конкурентоспособности наших граждан. Государство, в первую очередь, должно заботиться о своих гражданах.

- То есть Абхазия открыта для российского бизнеса? Но вопросы, связанные с землей, с покупкой недвижимости физическими лицами, требуют времени, требуют изменений в самой Абхазии?

- Конечно, безусловно.

- И это не значит, что эта тема раз и навсегда закрыта?

- Нет, конечно, абсолютно. Придет время, и, я думаю, этот вопрос мы сами инициируем, когда эта часть экономики будет уже открыта, когда нам позволит ситуация это все реализовать.

- Прокомментируйте нынешнюю ситуацию внутри Абхазии. Кому верит народ - власти или оппозиции? Или люди не верят никому, и идет раскол? Абхазский народ может объединять только война, какая-то внешняя угроза?

- Очень интересный вопрос. Я думаю, что это определенный исторический этап. Это путь, который нам следует пройти. И то, что происходит сегодня, это такая летопись, это основа будущих изменений. Я где-то вычитал, каждый народ должен пережить свои 90-е, есть такое понятие. Может быть, этот процесс в Абхазии чрезмерно затянулся. Что касается раскола, разделение, причем масштабное, началось в 2004 году, к сожалению. А объединить людей можно только на основе справедливости, только на основе одинакового отношения ко всем. У нас одна цель: сохранение нашего этноса, нашей культуры, нашей идентичности. Вот сегодня в России, и это хорошо, на мой взгляд, очень сильно начинает преобладать повестка на сохранение традиционных ценностей. Это некий новый такой склад мышления, который сейчас формируется.

Я также надеюсь, когда-нибудь настанет тот день, когда и грузинское общество, грузинские политики придут к осознанию того, что вопрос с Абхазией военным путем решить не удастся. Мы договоримся. Они признают наш суверенитет и независимость, и мы уберем топор войны и будем просто жить как добрые соседи.

Я добавил бы еще несколько слов про разговоры об "иноагентах", "купленных НКО" и т.п. в нашей республике. Это все высосанная из пальца повестка. В Абхазии никаких прозападных, проамериканских сил нет и быть не может, тем более если говорить о НКО, НПО, неправительственном секторе. Никакого влияния на внутриполитическую, а тем более на внешнеполитическую повестку люди, работающие в них, не оказывают, они занимаются работой в социальной среде.

Кому-то очень удобно поднять этот "флаг" и размахивать, тем самым пытаясь на себя обратить внимание как на некоего борца в общем деле. У меня такой есть совет этим людям - я говорю сейчас о наших, доморощенных патриотах в кавычках: поезжайте в Донецк, Луганск, вот в Курскую область. В Донецке я лично был. Я их там никого не видел.

То есть рассказывать о героических подвигах по поиску врагов там, где их нет, это попытка вписаться в какую-то повестку. что является мотивацией? А мотивацией, и это надо понимать, является желание "половить рыбку в мутной воде", пока идет война - кому война, кому мать родна. Но на самом деле здесь, в России, в Москве, еще раз повторюсь, у нас есть контакты с достаточно высокопоставленными руководителями, понимание реальной ситуации есть, и люди высокого уровня, те, кто принимает решения, они всерьез эти вещи не воспринимают.

- Сегодня оппозиция критикует власть в Абхазии, получившую мандат на честных выборах. В Абхазии возможна эволюция? Или только революция?

- Начну с конца. Эволюция не то, что возможна, она обязательна. Потому что череда государственных переворотов и дестабилизация ситуации в Абхазии, она должна когда-нибудь закончиться. И выборы президента, это хорошо, что вы их упомянули, - это серьезный этап в процессе строительства государства. Граждане, которые голосуют на выборах, должны с полной ответственностью относиться к выбору, который они делают. Понимая, что этот выбор ляжет в основу как минимум пяти будущих лет, а может быть, и больше. Потому что те процессы, которые произойдут за пять лет, могут изменить вообще судьбу народа. Почти за пять прошедших лет, мне кажется, мысль о том, что можно выбрать любую власть, а потом устроить бучу или сделать переворот, ее сменить, уходит назад, и это очень хорошо. Как раз это эволюция, о которой вы говорили.

Более полугода мы абсолютно не участвовали в политической жизни, поскольку формировалась команда, делались первые шаги. Но, когда политика действующей команды стала диаметрально уходить в сторону от тех предвыборных обещаний, которые были даны, конечно, началась и критика.

Более того, мы же не только критиковали, мы и предлагали свое видение будущего, мы предлагали реформы государственного аппарата, наши представители участвовали в комиссии по изменениям в Конституции, представители оппозиции участвовали в комиссии по экономическим реформам, предложения были по изменению правоохранительной системы. Но вся эта работа оказалась безрезультатной. То есть, все это осталось на словах, что-то на бумаге. И, по сути, были приняты решения, резко ухудшающие жизнь простых граждан. Вот, например, легализация майнингов. При дефиците электроэнергии в Абхазии порядка 140-200 миллионов киловатт-часов в год это решение увеличило дефицит до одного миллиарда киловатт-часов. Ну как это решение можно не критиковать? Как его можно обойти? Мы были инициаторами вообще запрета этого вида деятельности. Не потому, что мы не хотели, чтобы люди зарабатывали, а потому что мы понимали состояние энергетической системы. И масса вопросов, которые можно очень долго обсуждать, что является основой сегодняшней острой критики власти.

Вот есть же наболевшие вопросы, в первую очередь это вопрос демографии. Ведь этим никто не занимается. Проблема абхазского языка. Проблемы образования, здоровья нации. Это ключевые, базовые проблемы, базовые направления, которыми очень активно и интенсивно надо заниматься.

- А может ли объединиться оппозиция на выборах президента Абхазии? Или все кандидаты пойдут своим путем?

- Мы будем стараться и работать над тем, чтобы все были объединены. Но это не говорит о том, что кто-то не имеет права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Это нормальный процесс.

Я даже готов помочь тем людям, которые хотят выдвигать свои кандидатуры, чтобы они сделали этот шаг, потому что очень важно, чтобы у народа, который придет голосовать, была достойная альтернатива действующей власти. Опять же говорю: это не обязательно один или два человека, это нормальный процесс. Будет один кандидат от оппозиции, будет несколько кандидатов - это неважно, главное, чтобы мы, как народ, не совершили еще раз ошибку, которую совершили в 20-м году.

- В Российской Федерации ни один человек с двойным гражданством не может занять пост на госслужбе, тем более стать президентом. И это абсолютно правильно. Почему в Абхазии все кандидаты и президент имеют двойное гражданство? Вы считаете это нормально?

- Я считаю это нормально, потому что, во-первых, у нас есть соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве.

- Как гражданин России президент должен защищать интересы России, при этом, имея паспорт гражданина Абхазии, он должен защищать интересы и приносить присягу жителям Абхазии. Дуализм какой-то, нет?

- Дуализм был бы, если бы, допустим, президент Абхазии имел бы гражданство Великобритании или Соединенных Штатов Америки. Если говорить об интересах Российской Федерации, о ее глобальных целях - они полностью совпадают с ориентирами и целями Республики Абхазия. В этом смысле никакого противоречия нет.

А что касается какой-то другой части, ну ведь паспорт Российской Федерации для граждан Абхазии, не только для президента или для членов правительства, для всех граждан Абхазии это возможность выезжать за пределы Абхазии. Паспорт Республики Абхазия не признан нигде. Даже в Сирийской Арабской Республике, где нас признали, вот чтобы гражданин Абхазии смог физически добраться до Дамаска, я там бывал раз пять-шесть, нужен паспорт Российской Федерации. Почему? Потому как необходимо полететь в Стамбул, через Стамбул в Бейрут, в Ливан, и оттуда уже на машине добраться до Сирии. То есть это жизненная необходимость.