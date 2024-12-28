Собянин открыл участок Троицкой линии метро от БКЛ до "Коммунарки"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл полноценное движение по новой Троицкой линии московского метрополитена; в ее составе будут работать семь станций, 15,5 км путей, есть две пересадки - на Большую кольцевую и Сокольническую ветки метро.

28 декабря движение было запущено по станциям "Новомосковская", "Коммунарка" и "Корниловская". Длина участка составляет 6,7 км.

"В московском метростроении двумя этапами сегодня и в сентябре мы построили первую очередь новой линии метро - Троицкой, от БКЛ до "Коммунарки" и "Новомосковской". Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей. Дальше линия пойдет до МЦК, до ЗИЛа и на юг до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная. Хотел бы поблагодарить транспортников, строителей за проделанную работу", - сказал Собянин.

Мэр сообщил, что дальнейшая работа по строительству Троицкой ветки продолжится и в новогодние праздники. "Строительство метро не останавливается ни на минуту. Метро будет работать и в новогоднюю ночь", - отметил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, работы по запуску Троицкой ветки в 2024 году велись в два этапа. В сентябре были открыты участки первой очереди - от "Новаторской" до "Тютчевской". Общая протяженность семи станций составляет 15,5 км.

В пресс-службе добавили, что первые участки Троицкой линии улучшат транспортное обслуживание для 175 тыс. жителей района Коммунарка.